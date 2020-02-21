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Все про:Держархбудінспекція (42) Трофімов (9)

 Заступник голови ОП Трофімов: Немає іншого шляху крім як ліквідувати ДАБІ

Одним із першочергових завдань, які стоять перед новим віцепрем'єр-міністром з регіональної політики Денисом Шмигалем, є корінна реформа в містобудівній сфері та ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це перший заступник керівника ОП Сергій Трофимов розповів в інтерв'ю агентству УКРІНФОРМ.

"Ми всі хочемо бачити наші міста і села комфортними. Що ж стосується ДАБІ, то це, по суті, корупційна структура, яка піддається реформуванню тільки за допомогою ліквідації. Іншого шляху немає, якщо всі ми втілюємо в життя політику Зеленського по боротьбі з корупцією. Якою буде повна реформа містобудування, поки що не скажу, але скоро ви все дізнаєтеся. У будь-якому випадку, ДАБІ в нинішньому вигляді там місця немає", - заявив Трофімов.

За словами Сергія Трофімова, докорінна реформа в містобудівній сфері та ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) - одне з головних завдань від президента новому віцепрем'єр-міністру з питань регіональної політики Денису Шмигалю.

"Він (Денис Шмигаль - Ред.) був ефективним главою облдержадміністрації, розуміє проблеми регіонів і, я сподіваюся, привнесе це розуміння в Кабмін і координуватиме його діяльність у реалізації регіональної політики президента Володимира Зеленського", - додав перший заступник голови ОП.

Раніше віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль сказав "Інтерфакс-Україна", що виступає за ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в нинішньому вигляді.

З 27 грудня 2019 року виконуючою обов'язки глави ДАБІ призначено Олену Костенко. 11 січня 2020 року вона розповіла, що аналіз роботи відомства виявив тисячі "сліпих ліцензій", виданих із порушеннями. За її словами, тривалий час посадові особи ДАБІ видавали ліцензії заявникам, які ніяк не підтверджували наявність у них кадрових, технічних і матеріальних ресурсів для будівництва.

Читайте також: В.о. глави ДАБІ Костенко усуває від виконання службових обов'язків директорів трьох департаментів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177202
 
 
 Топ коментарі
 
Кому-то сильно нужно полное отсутствие контроля в строительстве.
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Еще у нас новострои не падали для полного зеленого счастья? Навыбирали безмозглых, .которые головную боль лечат гильотиной.
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Так ГАСІ всім заважає ,як заважала СЕС. Нинішне будівництво,та ще,й легалізоване державою невиконання норм й правил,матимемо архикатастрофу в масштабах країни.Розумію,що Зепоцам,саме,це,й необхідно....- мости,тунелі,будинки,споруди,комунікаціїї...
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Вот это я понимаю, борьба с коррупцией! Выхода нет - ликвидировать. Может, если у нас везде коррупция - все уничтожить?
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Кому-то сильно нужно полное отсутствие контроля в строительстве.
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Еще у нас новострои не падали для полного зеленого счастья? Навыбирали безмозглых, .которые головную боль лечат гильотиной.
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Конечно зачем а то суются куда не надо выявляют нарушения в строитесльстве и строительных нормах,незаконные застройки и модернизации.А кому такое нужно,ликвидировать.
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Ліквідувати,це перейменувати й поставити себе на потоки!!!
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Звісно ,якщо заступник офісменеджера вважає що треба знищити кусень державного механізму ,то ....А,хто,воно,власне таке , й чого смердить на всю країну Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ - Цензор.НЕТ 9473 Замглавы ОП Трофимов: Нет другого пути кроме как ликвидировать ГАСИ - Цензор.НЕТ 9210
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Для початку слід було б давно ліквідувати портновські печерні суди і прокуратури, якщо вже так "слугам урода" "пече" боротьба" з корупцією. А держархбудінспеції не чіпати в жодному випадку. Відсутність контролю за будівництвом громадських та житлових споруд це вже реальна загроза сотням життям людей. Досить вже ліквідації державного санепіднагляду
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Так ГАСІ всім заважає ,як заважала СЕС. Нинішне будівництво,та ще,й легалізоване державою невиконання норм й правил,матимемо архикатастрофу в масштабах країни.Розумію,що Зепоцам,саме,це,й необхідно....- мости,тунелі,будинки,споруди,комунікаціїї...
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Все проще, ГАСИ уполномочено контролировать капитальный ремонт и строительство дорог. А учитывая намечающийся скоро распил бабла на дорогах -- ГАСИ им сильно мешает.
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