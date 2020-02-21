 Українці вважають, що коронавірус створений людиною, - соцдослідження Центру Разумкова на замовлення "Open Ukraine"

Про це політичний експерт Михайло Басараб розповів під час 8-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", презентуючи дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема 37,9% опитаних вважає, що короновірус новими біологічними та генетичними технологіями, 28,5% – навмисно поширюють спецслужби, 26,1% – є бактеріологічною зброєю ворогуючих держав або терористів. Значно менше людей вважають, що він викликаний природними чинниками і розповсюджується через недотримання правил гігієни.
Разом з тим директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що самі українці часто досить безвідповідально ставляться до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Кожен третій українець хворів грипом чи ОРВІ цього сезону, але при цьому близько 76% українців не користуються масками взагалі, біля 20% - користуються в різних ситуаціях, або постійно. А поглиблене вивчення результатів дослідження свідчить, що біля 8,5% дорослих українців хворіли грипом і ОРВІ і при цьому продовжували вести звичайне життя, не користуючись масками. "Тобто більше 2 млн осіб серед нас ходили і заражали нас. І наше щастя, що це не був коронавірус", – підкреслив він.
Басараб додав, що дві третини опитаних українців не довіряє вітчизняній системі охорони здоров’я, і оцінює її в 1-2 бали за п’ятибальною шкалою. Половина українців лікується самостійно. При чому чим доросліша людина і чим визе її рівень освіти – тим більше вона схильна лікуватися самостійно. Також чим вище рівень освіти людини, тим нижче, зазвичай, рівень довіри до МОЗ.
Разом з тим він зазначив, що до іншої глобальної проблеми – зміни клімату – українці ставляться більш відповідально: близько 80% вважають, що глобальне потепління – це факт і воно може принести шкоду регіону, в якому вони проживають. Але це не надто сильно впливає на їхню політичну позицію – лише близько 1% українців готові голосувати за умовну партію зелених, серед лідерів же партія, яка буде збільшувати статки людей.
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ:
Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.
Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч
Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
А вот куда смотрит СБУ ведь все эти заявления это подстрекательство народа к бунту а значит и к безопасности Украины.
Яна Супоровська@YanaSuporovska 10 ч
Загалом, сьогодні відчуття вже не проваленої комунікації, а свідомого стравлювання і розпалювання ворожнечі між нами.
Честь и Слово...? - о чем это вы....?
вадим
@TroshV
·9 мин
Скалецька вже не на карантині. Побувши пів доби з доставленоми людьми з Китаю, вже повернулася до Києва.
Навіщо було в черговий раз брехати?
Женщина успела посетить по меньшей мере две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.
Вместе с ней на последних воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус.
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Трамп
3. Виноват Зеленский
4. Это перемога и личная заслуга Парашенки.
Наприклад, Yersinia Pestis зразку 1340-х - є солідні підстави вважати, що той вірус чуми був "з ґвинтом", так би мовити.
Чума в европе, не имеет естественных распространителей таких как, тушкан, тарбаган, морская свинка.... Разнощик человеческая блоха и укус крысы....нет блох, нет чумы
Вид на ночной Ухань
Вона чорна і хрустить на зубах.
-рынок Уханя, где началось в 280 метрах от единственной в Китае вирусологической лаборатории 4 класса
-смертность мужчин 2,8% , женщин 1,7%
-вирус проникает через рецептор ACE2, которого у азиатов больше, чем у других
тошнит от всякой срани корчащей из себя что-то.
Этот *****, перед тем как пёрднуть, хотя бы поинтересовался: от маски нет никакого толка - она не защищает и нужна только лишь хирургу чтобы брызги крови не попадали на лицо.
По моему более-менее эрудированный чел это знает.
А это чмо чем то там ещё и руководит.
баран, иными словами "********..."©сивМерин
Власти города Казальпустерленго также решили закрыть школы до 25 февраля. В Кастильоне-д'Адда закроют библиотеки, общественные заведения, спортивные учреждения.