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 Українці вважають, що коронавірус створено людиною, - соцдослідження Центру Разумкова на замовлення "Open Ukraine"

Більшість українців вважає, що коронавірус є результатом використання нових біологічних та генетичних технологій, або навмисно поширюються спецслужбами, або терористами.

Про це політичний експерт Михайло Басараб розповів під час 8-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", презентуючи дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема 37,9% опитаних вважає, що короновірус новими біологічними та генетичними технологіями, 28,5% – навмисно поширюють спецслужби, 26,1% – є бактеріологічною зброєю ворогуючих держав або терористів. Значно менше людей вважають, що він викликаний природними чинниками і розповсюджується через недотримання правил гігієни.

Разом з тим директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що самі українці часто досить безвідповідально ставляться до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Кожен третій українець хворів грипом чи ОРВІ цього сезону, але при цьому близько 76% українців не користуються масками взагалі, біля 20% - користуються в різних ситуаціях, або постійно. А поглиблене вивчення результатів дослідження свідчить, що біля 8,5% дорослих українців хворіли грипом і ОРВІ і при цьому продовжували вести звичайне життя, не користуючись масками. "Тобто більше 2 млн осіб серед нас ходили і заражали нас. І наше щастя, що це не був коронавірус", – підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на евакуйованих із Китаю громадян не повинен мати місця в сьогоденній Україні, - представництво ООН

Басараб додав, що дві третини опитаних українців не довіряє вітчизняній системі охорони здоров’я, і оцінює її в 1-2 бали за п’ятибальною шкалою. Половина українців лікується самостійно. При чому чим доросліша людина і чим визе її рівень освіти – тим більше вона схильна лікуватися самостійно. Також чим вище рівень освіти людини, тим нижче, зазвичай, рівень довіри до МОЗ.

Разом з тим він зазначив, що до іншої глобальної проблеми – зміни клімату – українці ставляться більш відповідально: близько 80% вважають, що глобальне потепління – це факт і воно може принести шкоду регіону, в якому вони проживають. Але це не надто сильно впливає на їхню політичну позицію – лише близько 1% українців готові голосувати за умовну партію зелених, серед лідерів же партія, яка буде збільшувати статки людей.

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ:

Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.

Читайте також: За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177200
 
 
 Топ коментарі
 
...і чєловєка звать на букву А

Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч

Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
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Никто нихера точно не знает, но все биологи шо писец.))) Такие же "биологи" вчера с камнями кидались на автобус лупить в своих.
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Да-да, и Земля плоская, и стоит на трех слонах. Вот только давно черепаху никто не видел.
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С вами, кацапами, за земле нужно жить, как с вредными бациллами: карантин, дезинфекция, вакцины, сыворотки и тп.
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Умные шописец! И добрые. Я представляю себе (не приведи Господь!!!) если найдут среди этих китайских проституток инфицированную - её камнями побьют и поволокут на костёр сжигать.
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Тут поговаривают, что не только короновирус, но и Зеленского сделали человеки 😂
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...і чєловєка звать на букву А

Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч

Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
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А из чего Вы взяли что Порошенко,хотя и это возможно.Но мне кажется что в свете последних заявлений от СН именно уже происходят деже не скрытые провокации населения их изречениях о собаках,печени так званой продажи воды в Крым и прямой провокации об том что еще неизвестно кто кого обсреливал и кто начал.
А вот куда смотрит СБУ ведь все эти заявления это подстрекательство народа к бунту а значит и к безопасности Украины.
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P.S.Тем более что полиция и силовики были согнаны туда когда еще никто не знал куда привезут эвакуированых и еще никакого возмущения местных жителей еще небыло значит они зарание или сами же подготовили эти провокации так как СМИ утверждают что в бунте принимали участие иногородние,вернее загнаные ментурой провокаторы ,,козачки,,.
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але ми точно знаємо, хто його завіз в Україну....
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На сьогоднішній день запатентовано 19 штамів короновірусу..)) правда не а курсі чи цей є запатентований чи ні
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Никто нихера точно не знает, но все биологи шо писец.))) Такие же "биологи" вчера с камнями кидались на автобус лупить в своих.
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гуманітарна технологія півшостого, от воно шо



Яна Супоровська@YanaSuporovska 10 ч

Загалом, сьогодні відчуття вже не проваленої комунікації, а свідомого стравлювання і розпалювання ворожнечі між нами.
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у зе-гиен и не могло быть по другому...

Честь и Слово...? - о чем это вы....?

вадим

@TroshV

·9 мин

Скалецька вже не на карантині. Побувши пів доби з доставленоми людьми з Китаю, вже повернулася до Києва.
Навіщо було в черговий раз брехати?

Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследование Центра Разумкова по заказу "Open Ukraine" - Цензор.НЕТ 7700
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Ты думаешь, что она работать вернулась? Ну-ну. Ждите в ближайших дорогих кабаках, откуда эту заразу уже растащат по всей стране.
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А я считаю что вот вирус этот, он как и СПИД- просто страшилки фармацептической мафии. Вакциновпариватели просто зарабатывают на страшилках деньги.
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Да-да, и Земля плоская, и стоит на трех слонах. Вот только давно черепаху никто не видел.
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Это заговор! Кацапня заразила китайцев,чтоб они разнесли заразу по всему миру.
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В Южной Корее реальная статистика, за два дня выросло количество больных в 7 раз. с 30 до 205 человек.
Женщина успела посетить по меньшей мере две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.
Вместе с ней на последних воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус.
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китайцы как кацапы, одни "новичок" выпустили, а другие вирус придумали и распространили.
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правильно,вали все на врагов-тогда и мыть руки не обязательно
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А может, созданный китайцами вирус элементарно вышел из-под контроля. Ведь их граждан страдает гораздо больше. Хотя при их запредельном количестве населения их потери будут заметны разве что родственниками.
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Биологическое оружие начинают разрабатывать с лекарства или антидота. Иначе это не оружие, а какой-то суицид. Бубонная чуба - отличное бактериологическое оружие, ничего не надо придумывать. Но вот проблема, непонятно, как потом останавливать эпидемию.
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Бубонная чума....для этого надо сходить в баню, вывести блох, и потравить крыс.....
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Это меры по предупреждению эпидемии. А вот когда она уже началась, всё это уже не поможет. А военное применение бактериологического оружия - это когда вовсе не крыс заражают.
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Никто в мире на сегодня не способен создавать вирусы. Если бы это было возможно, то в медицине стался бы грандиозный прорыв. Рак лечился бы одним уколом, и много других болезней также. Но пока этого к сожалению нет.
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Создавать - нет. Модифицировать существующие - да. В том числе придавать вирусу специфические заданные свойства. Например - поражать мужчин старше 18 лет.

А немцы вон так и вообще создали с нуля ДНК, которая в лабораторных условиях, вне клетки, сама строит обратную транскриптазу, фермент, который у вирусов отвечает за синтез ДНК. Т.е. фактически они полностью сделали внеклеточный, небиологический механизм для размножения ДНК. Она будет разможаться бесконечно, только подливай в пробирку нужные растворы аминокислот.
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Якщо людиною харчується, то людина однозначно дотична...!
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коронавирус вирус популизма,страх порождает популярность вируса
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В этом вопросе мнения порохоботов разделяются приблизительно поровну на 4 группы.
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Трамп
3. Виноват Зеленский
4. Это перемога и личная заслуга Парашенки.
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Толпа дикарей, бросающая камни в автобус, может что то считать? Не смешите)
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А "испанку" в начале 20 века тоже "генетики" вывели в пробирке? так тогда, вроде, и самОй генетики не было. И микробиологии тоже...
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В природі мутації мікрогорганізізьмів теж трапляються. Іноді виходять доволі хмиздецьові.
Наприклад, Yersinia Pestis зразку 1340-х - є солідні підстави вважати, що той вірус чуми був "з ґвинтом", так би мовити.
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З гвинтом была оспа...вирус мутировавший как болезнь верблюдов....
Чума в европе, не имеет естественных распространителей таких как, тушкан, тарбаган, морская свинка.... Разнощик человеческая блоха и укус крысы....нет блох, нет чумы
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Розносчиком був чорний щур (Rattus Rattus).
Є думка, що пацюки ледве не вбили Європу, і вони ж її врятували. Тільки різних видів - завезений в Європу сірий щурат (Rattus Norvegicus) влаштував потужну расову війну з чорним пацюком і практично витіснив його популяцію (тут має бути картинка з кухарем-расистом). А оскільки у Rattus Norvegicus менша сприйнятливість до чуми та її перенесення, це поступово призвело до вгасання пандемії.
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Как бактериологическое в СССР разрабатывался легочный штамм, испытывался на острове Возрождения (Арал), сейчас суша, с бывшего острова снят и продезинфецирован грунт...
Имели случаи случайного заражения рыбаков (летальный исход 100%) ...В вокруг арала стояла сеть противочумных станций (скорее всего и сейчас работает), о каждом случае заболевания докладывали на полигон, туда же отправлялись образцы....И почти все они имели бубонную форму и не были связаны с полигоном...
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Имели случаи случайного заражения рыбаков (летальный исход 100%)

Так, у документальному фільмі про острів Відродження розповідали про цей ексцес. Рибаків накрило хмарою аерозолю, що віднесло вітром під час випробувань. Потім катер надибав човна з трупами.
У Свердловську теж була жесть із штамом бойового антраксу. Теж відомий інцидент.
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Кстати о птичках совсем забыл...как известно форм чумы 2 легочная и бубонная, а вот в справочнике фельдшера 1972года их 3...
3-я форма кишечная, заражение через отравленные колодцы, инкубационный период до 2-х часов, смерть через 6 часов...лечение бесполезно...
Почему-то об этом мало говорят, но японцы очень даже успешно применяли против советских войск
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Знайшов. Свідчення з середньовічної літератури у довільному переказі Українці вважають, що коронавірус створений людиною, - соцдослідження Центру Разумкова на замовлення "Open Ukraine" - Цензор.НЕТ 2027 Достовірність не 100%, але цілком можливо.

Китаец Чжань Эр Лин доплыл до Лондона. А в Лондоне его не пускают на внутренний рейд. Только на внешний. Говорят: "У нас чума". Ну, он не понял про чуму. Но как-то же он объяснился, как-то там жестами. "Бубонная". - "А-а-а. Чума. А, это я понимаю. Ну, крысы, крысы, да. Я, - говорит, - вас вылечу. Ну, не вылечу, в смысле, а избавлю. Вот сейчас народ помрет, да? Помрет. Кому нужно. Но следующие болеть не будут". И действительно, с этих лет в Европе постепенно прекратились эпидемии чумы. Что же он сделал?
Он не сказал англичанам - "ребята, говно не выливайте на улицу, а закапывайте". Они бы сказали - "Куда закапывать? Ты не охренел, косоглазый - осквернять землю? Выливали и будем выливать". Нет, он сказал так: "Это разносится крысами. И, причем, крысами черными. Значит, надо черную крысу выдавить с континента". - "Кто это может сделать?" - "Другая крыса. Серая. Она больше и крупнее. Но серая не разносит чуму". (А серые крысы действительно вытеснили черных крыс в городах и деревнях).

У него на корабле хватало разных крыс. Матросики поймали, и он сказал так: "Сейчас мы сделаем такую штуковину".
Значит, там двадцать бочек, куда он сажает по десять самых крупных крыс. Есть он им ничего не дает. Через два дня крысы понимают, что как бы или принимать буддизм, или жрать друг друга. Не раздумывая, они принимают второй вариант. Как депутаты. Начинают друг друга есть. Ну, как, значит, кто-то там - раз - остальные набрасываются. Потом пара выходит в финал. И победитель. И так во всех двадцати бочках. Этих двадцать замечательных ребят, которые уже утвердились в своем гуманизме, законченных и убежденных каннибалов, которые едят уже только плоть своих сородичей. Каннибализм - это же не людоедство. Каннибализм - это пожирание существ своего вида: есть акулы-каннибалы, свиньи - каннибалы, львы - каннибалы. Вот это крысы-каннибалы, их двадцать высаживают в одну бочку и наблюдают за процессом. Вот это уже play off. И уже та крыса, которая победитель победителей - это боец из бойцов. Она не будет ничего есть, кроме мяса сородичей. Это точно. Ей ничего другого не интересно. И когда такую крысу выпускают на корабль, - а если тем более, несколько таких крыс из четырех бочек, победителей-финалистов, - все крысы с корабля прыгают в воду. Страх панический столь силен, что они предпочитают утонуть, но не попасться ей на зубы. Люди боятся каннибализма. Лучше утонуть или как, чтоб вас съели живым? Как вы хотите? Все сказали: "Не-не-не, мы лучше поплывем". Хотя далеко ли ты уплывешь? Вампирические фильмы, на чем это основано? Cтрах перед каннибализмом, перед существом, которое ты принимаешь за своего, а оно, оказывается, жрет себе подобных. Эти крысы были выпущены в городе в товарных количествах. И через какое-то время черная крыса Европу покинула. Заселилась Европа серыми крысами, и чума прекратилаcь.
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"ребята, говно не выливайте на улицу, а закапывайте".

===
На счет говна это уже к другому подарку, тот большей частью южную Европу покошмарил и довольно часто..., и периодически даже в наше время кошмарит ...холера называется ...
Только вот как бакоружие она не разрабатывалась
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чума бактерия и очень нестойкая)))) просто при попадании в организм очень быстро размножается
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Было время,когда большинство считало,что Солнце вращается вокруг Земли,было время,когда большинство считало "Зе" президентом.И что?
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Центр Разумкова з'ясував, що Земля таки не кругла.
Вона чорна і хрустить на зубах.
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вирус из лаборатории - факты:
-рынок Уханя, где началось в 280 метрах от единственной в Китае вирусологической лаборатории 4 класса

-смертность мужчин 2,8% , женщин 1,7%
-вирус проникает через рецептор ACE2, которого у азиатов больше, чем у других
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И эта лаборатория гордилась летучими мышками, даже индийцы до сих пор не могут понять как им удалось скрестить коронавирус со СПИДом.
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"Разом з тим директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив... але при цьому близько 76% українців не користуються масками взагалі..."

тошнит от всякой срани корчащей из себя что-то.
Этот *****, перед тем как пёрднуть, хотя бы поинтересовался: от маски нет никакого толка - она не защищает и нужна только лишь хирургу чтобы брызги крови не попадали на лицо.

По моему более-менее эрудированный чел это знает.
А это чмо чем то там ещё и руководит.
баран, иными словами "********..."©сивМерин
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Мэр одного из городков Ломбардии, Кодоньо, распорядился закрыть все рестораны, кафе, школы, а также дискотеки и спортивные учреждения. Министерство здравоохранения также рекомендовало местным жителям оставаться дома.
Власти города Казальпустерленго также решили закрыть школы до 25 февраля. В Кастильоне-д'Адда закроют библиотеки, общественные заведения, спортивные учреждения.
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Чистой воды провокация. Этот центр Разумкова просо позорит Украину такими заявлениями.
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Центр разумкова фабрика дрыстометных фейков !
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Хотелось бы понимать, какие положительные цели несут опросы на подобные темы, особенно с учетом того психо-эмоционального состояния населения и того уровня образованности в темах, которые в мире еще не нашли однозначного ответа у профессиональных экспертов? А отрицательные последствия в виде вредного информационного шума, и не только, как думается, вполне очевидны.
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