 Українці вважають, що коронавірус створено людиною, - соцдослідження Центру Разумкова на замовлення "Open Ukraine"

Про це політичний експерт Михайло Басараб розповів під час 8-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", презентуючи дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема 37,9% опитаних вважає, що короновірус новими біологічними та генетичними технологіями, 28,5% – навмисно поширюють спецслужби, 26,1% – є бактеріологічною зброєю ворогуючих держав або терористів. Значно менше людей вважають, що він викликаний природними чинниками і розповсюджується через недотримання правил гігієни.
Разом з тим директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко зазначив, що самі українці часто досить безвідповідально ставляться до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. Кожен третій українець хворів грипом чи ОРВІ цього сезону, але при цьому близько 76% українців не користуються масками взагалі, біля 20% - користуються в різних ситуаціях, або постійно. А поглиблене вивчення результатів дослідження свідчить, що біля 8,5% дорослих українців хворіли грипом і ОРВІ і при цьому продовжували вести звичайне життя, не користуючись масками. "Тобто більше 2 млн осіб серед нас ходили і заражали нас. І наше щастя, що це не був коронавірус", – підкреслив він.
Басараб додав, що дві третини опитаних українців не довіряє вітчизняній системі охорони здоров’я, і оцінює її в 1-2 бали за п’ятибальною шкалою. Половина українців лікується самостійно. При чому чим доросліша людина і чим визе її рівень освіти – тим більше вона схильна лікуватися самостійно. Також чим вище рівень освіти людини, тим нижче, зазвичай, рівень довіри до МОЗ.
Разом з тим він зазначив, що до іншої глобальної проблеми – зміни клімату – українці ставляться більш відповідально: близько 80% вважають, що глобальне потепління – це факт і воно може принести шкоду регіону, в якому вони проживають. Але це не надто сильно впливає на їхню політичну позицію – лише близько 1% українців готові голосувати за умовну партію зелених, серед лідерів же партія, яка буде збільшувати статки людей.
ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ:
Київський Безпековий Форум для молоді – платформа для обговорення молодими експертами актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Мета форуму – посилення ролі нового покоління експертів, покращення їх вміння брати участь у процесі політичного аналізу та розвитку.
Шлем Зеленского@Shlemofondo27 11 ч
Аваков предложил санаторий, Аваков привез титушек, Аваков пригнал космонавтов. Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
А вот куда смотрит СБУ ведь все эти заявления это подстрекательство народа к бунту а значит и к безопасности Украины.
Яна Супоровська@YanaSuporovska 10 ч
Загалом, сьогодні відчуття вже не проваленої комунікації, а свідомого стравлювання і розпалювання ворожнечі між нами.
Честь и Слово...? - о чем это вы....?
вадим
@TroshV
·9 мин
Скалецька вже не на карантині. Побувши пів доби з доставленоми людьми з Китаю, вже повернулася до Києва.
Навіщо було в черговий раз брехати?
Женщина успела посетить по меньшей мере две воскресные службы, пока 18 февраля у нее не обнаружили COVID-19. Она стала 31-м по счету человеком с подтвержденным коронавирусом в Южной Корее и на данный момент главным известным распространителем этого вируса в стране. От кого заразилась она сама, пока не сообщается.
Вместе с ней на последних воскресных службах Синчонджи присутствовали еще более тысячи человек. Их попросили прекратить все контакты и начали тестировать на коронавирус.
А немцы вон так и вообще создали с нуля ДНК, которая в лабораторных условиях, вне клетки, сама строит обратную транскриптазу, фермент, который у вирусов отвечает за синтез ДНК. Т.е. фактически они полностью сделали внеклеточный, небиологический механизм для размножения ДНК. Она будет разможаться бесконечно, только подливай в пробирку нужные растворы аминокислот.
1. Виноваты китайцы
2. Виноват Трамп
3. Виноват Зеленский
4. Это перемога и личная заслуга Парашенки.
Наприклад, Yersinia Pestis зразку 1340-х - є солідні підстави вважати, що той вірус чуми був "з ґвинтом", так би мовити.
Чума в европе, не имеет естественных распространителей таких как, тушкан, тарбаган, морская свинка.... Разнощик человеческая блоха и укус крысы....нет блох, нет чумы
Є думка, що пацюки ледве не вбили Європу, і вони ж її врятували. Тільки різних видів - завезений в Європу сірий щурат (Rattus Norvegicus) влаштував потужну расову війну з чорним пацюком і практично витіснив його популяцію (тут має бути картинка з кухарем-расистом). А оскільки у Rattus Norvegicus менша сприйнятливість до чуми та її перенесення, це поступово призвело до вгасання пандемії.
Имели случаи случайного заражения рыбаков (летальный исход 100%) ...В вокруг арала стояла сеть противочумных станций (скорее всего и сейчас работает), о каждом случае заболевания докладывали на полигон, туда же отправлялись образцы....И почти все они имели бубонную форму и не были связаны с полигоном...
Так, у документальному фільмі про острів Відродження розповідали про цей ексцес. Рибаків накрило хмарою аерозолю, що віднесло вітром під час випробувань. Потім катер надибав човна з трупами.
У Свердловську теж була жесть із штамом бойового антраксу. Теж відомий інцидент.
3-я форма кишечная, заражение через отравленные колодцы, инкубационный период до 2-х часов, смерть через 6 часов...лечение бесполезно...
Почему-то об этом мало говорят, но японцы очень даже успешно применяли против советских войск
Китаец Чжань Эр Лин доплыл до Лондона. А в Лондоне его не пускают на внутренний рейд. Только на внешний. Говорят: "У нас чума". Ну, он не понял про чуму. Но как-то же он объяснился, как-то там жестами. "Бубонная". - "А-а-а. Чума. А, это я понимаю. Ну, крысы, крысы, да. Я, - говорит, - вас вылечу. Ну, не вылечу, в смысле, а избавлю. Вот сейчас народ помрет, да? Помрет. Кому нужно. Но следующие болеть не будут". И действительно, с этих лет в Европе постепенно прекратились эпидемии чумы. Что же он сделал?
Он не сказал англичанам - "ребята, говно не выливайте на улицу, а закапывайте". Они бы сказали - "Куда закапывать? Ты не охренел, косоглазый - осквернять землю? Выливали и будем выливать". Нет, он сказал так: "Это разносится крысами. И, причем, крысами черными. Значит, надо черную крысу выдавить с континента". - "Кто это может сделать?" - "Другая крыса. Серая. Она больше и крупнее. Но серая не разносит чуму". (А серые крысы действительно вытеснили черных крыс в городах и деревнях).
У него на корабле хватало разных крыс. Матросики поймали, и он сказал так: "Сейчас мы сделаем такую штуковину".
Значит, там двадцать бочек, куда он сажает по десять самых крупных крыс. Есть он им ничего не дает. Через два дня крысы понимают, что как бы или принимать буддизм, или жрать друг друга. Не раздумывая, они принимают второй вариант. Как депутаты. Начинают друг друга есть. Ну, как, значит, кто-то там - раз - остальные набрасываются. Потом пара выходит в финал. И победитель. И так во всех двадцати бочках. Этих двадцать замечательных ребят, которые уже утвердились в своем гуманизме, законченных и убежденных каннибалов, которые едят уже только плоть своих сородичей. Каннибализм - это же не людоедство. Каннибализм - это пожирание существ своего вида: есть акулы-каннибалы, свиньи - каннибалы, львы - каннибалы. Вот это крысы-каннибалы, их двадцать высаживают в одну бочку и наблюдают за процессом. Вот это уже play off. И уже та крыса, которая победитель победителей - это боец из бойцов. Она не будет ничего есть, кроме мяса сородичей. Это точно. Ей ничего другого не интересно. И когда такую крысу выпускают на корабль, - а если тем более, несколько таких крыс из четырех бочек, победителей-финалистов, - все крысы с корабля прыгают в воду. Страх панический столь силен, что они предпочитают утонуть, но не попасться ей на зубы. Люди боятся каннибализма. Лучше утонуть или как, чтоб вас съели живым? Как вы хотите? Все сказали: "Не-не-не, мы лучше поплывем". Хотя далеко ли ты уплывешь? Вампирические фильмы, на чем это основано? Cтрах перед каннибализмом, перед существом, которое ты принимаешь за своего, а оно, оказывается, жрет себе подобных. Эти крысы были выпущены в городе в товарных количествах. И через какое-то время черная крыса Европу покинула. Заселилась Европа серыми крысами, и чума прекратилаcь.
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На счет говна это уже к другому подарку, тот большей частью южную Европу покошмарил и довольно часто..., и периодически даже в наше время кошмарит ...холера называется ...
Только вот как бакоружие она не разрабатывалась
Вид на ночной Ухань
Вона чорна і хрустить на зубах.
-рынок Уханя, где началось в 280 метрах от единственной в Китае вирусологической лаборатории 4 класса
-смертность мужчин 2,8% , женщин 1,7%
-вирус проникает через рецептор ACE2, которого у азиатов больше, чем у других
тошнит от всякой срани корчащей из себя что-то.
Этот *****, перед тем как пёрднуть, хотя бы поинтересовался: от маски нет никакого толка - она не защищает и нужна только лишь хирургу чтобы брызги крови не попадали на лицо.
По моему более-менее эрудированный чел это знает.
А это чмо чем то там ещё и руководит.
баран, иными словами "********..."©сивМерин
Власти города Казальпустерленго также решили закрыть школы до 25 февраля. В Кастильоне-д'Адда закроют библиотеки, общественные заведения, спортивные учреждения.