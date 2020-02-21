 Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль

Про це сказав Секретар РНБО України (2015-2019рр) Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, в 2014 році, "відроджуючи ОПК, ми повинні були спиратися тільки на свої сили, тому що, коли нашій державі було неймовірно важко, наші партнери не дали нам жодного набою, пояснюючи це тим, що вони не хочуть дратувати Росію".
"Але це дало потужний поштовх для розвитку вітчизняного сектору оборонної промисловості, не тільки державного, але і приватного", - сказав він, додавши, що саме тому сьогодні існує навіть конкуренція між виробниками озброєння і військової техніки - і Збройні Сили України, формуючи замовлення, можуть вибрати найкраще на ринку за ціною, якістю та ефективністю.
Окрім того, говорячи про реформування оборонного сектору України, Олександр Турчинов наголосив, що для того, щоб боротися з корупцією в оборонній сфері, була створена ціла система контролю, прийняття та виконання державного оборонного замовлення, адже тут від "кожної не заощадженої гривні залежить життя людей та безпека країни".
"Спочатку - силові міністерства формують свої пропозиції щодо державних закупівель за державним оборонним замовленням, потім апарат РНБОУ аналізує, перевіряє їх. Після цього їх узагальнює Міністерство економіки, перевіряючи разом з Мінфіном, щоб визначити ефективність використання ресурсів та можливості державного бюджету. І тільки після цих перевірок ДОЗ виноситься для затвердження на засідання РНБОУ. Нами був запроваджений ще один запобіжник - парламентський контроль (схвалення комітетом ВРУ, що опікується безпекою і обороною). В наші часи в комітеті були представники всіх фракцій, які прискіпливо перевіряли, з’ясовували та аналізували всі ці пропозиції, відсікаючи потенційні корупційні ризики. І тільки після цього ДОЗ остаточно схвалювався Кабміном", - пояснив він.
На думку Турчинова, сьогодні, коли всі гілки влади контролює одна політична сила, "всі ці рівні контролю можуть не спрацювати".
І один з них при державному кориті. Вгадайте хто?
Підказка (по 3-му підборідку хряка)
це добре, що серед русні тільки такі тупі погоджуються на роботу гебнявого бота
Психолог ДалайЛамы
Сейчас проти Вавы начали бить те силы, которые помогли ему свалить Пороха. И это говорит о том, что руцне его помощь нафиг не нужна. Им надо было, чтобы Порох не мешал. Сдается, Ваву всё больше и больше будут отжимать к стеночке.
Да все 30лет Украину отжимают и нынешний под таким же давлением как и остальные- ядерное оружие отдали за клочек бумаги (меморандум),а остальное дело рук новоявленных "успешных "менеджеров типа Мустафы Наема и многих других.
а хто казав, що вони цього хочуть?
тут головне, щоб путєн не образився і приїхав на нормандський хвормат
і щоб прагнення миру в його очах зігрівало душу нашому хлопчику
У планах оборонного відомства витратити понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій на закупівлю близько 3 тис. ракетних комплексів та ракет до них.
Міноборони звітує про забезпечення фінансування для завершення розроблення комплексів Нептун та Вільха, які повинні пройти державні випробування вже в нинішньому році. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків.
У Міноборони нагадали, що 18 лютого 2020 року Рада національної безпеки і оборони України схвалила державне оборонне замовлення на 2020 рік на загальну суму 21,25 млрд грн.
Як повідомлялося, Міноборони планує створити мобільні містечка, в яких житимуть військовослужбовці ЗСУ, і звести бази за стандартами НАТО.