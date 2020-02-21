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 Політика України
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Все про:військово-промисловий комплекс (49) оборона (718) Турчинов (943) закупівлі (158)

 Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль

Ми не тільки відновили державний оборонний сектор, ми створили умови для розвитку потужного приватного сектору оборонної промисловості, який сьогодні вже реально конкурує з державними підприємствами.

Про це сказав Секретар РНБО України (2015-2019рр) Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, в 2014 році, "відроджуючи ОПК, ми повинні були спиратися тільки на свої сили, тому що, коли нашій державі було неймовірно важко, наші партнери не дали нам жодного набою, пояснюючи це тим, що вони не хочуть дратувати Росію".

"Але це дало потужний поштовх для розвитку вітчизняного сектору оборонної промисловості, не тільки державного, але і приватного", - сказав він, додавши, що саме тому сьогодні існує навіть конкуренція між виробниками озброєння і військової техніки - і Збройні Сили України, формуючи замовлення, можуть вибрати найкраще на ринку за ціною, якістю та ефективністю. 

Окрім того, говорячи про реформування оборонного сектору України, Олександр Турчинов наголосив, що для того, щоб боротися з корупцією в оборонній сфері, була створена ціла система контролю, прийняття та виконання державного оборонного замовлення, адже тут від "кожної не заощадженої гривні залежить життя людей та безпека країни".

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"Спочатку - силові міністерства формують свої пропозиції щодо державних закупівель за державним оборонним замовленням, потім апарат РНБОУ аналізує, перевіряє їх. Після цього їх узагальнює Міністерство економіки, перевіряючи разом з Мінфіном, щоб визначити ефективність використання ресурсів та можливості державного бюджету. І тільки після цих перевірок ДОЗ виноситься для затвердження на засідання РНБОУ. Нами був запроваджений ще один запобіжник - парламентський контроль (схвалення комітетом ВРУ, що опікується безпекою і обороною). В наші часи в комітеті були представники всіх фракцій, які прискіпливо перевіряли, з’ясовували та аналізували всі ці пропозиції, відсікаючи потенційні корупційні ризики. І тільки після цього ДОЗ остаточно схвалювався Кабміном", - пояснив він.

На думку Турчинова, сьогодні, коли всі гілки влади контролює одна політична сила, "всі ці рівні контролю можуть не спрацювати".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177195
 
 
 Топ коментарі
 
И чего ты пэтю со свинарчуками не проконтролировал ... Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 4779
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Зебилы, а зачем вы променяли Турчинова на Сивуху Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 3093 Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 5660
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Зебилы, а зачем вы променяли Турчинова на Сивуху Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 3093 Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 5660
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Два молодця із "ларца" дебіловатого ліца Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 5155
І один з них при державному кориті. Вгадайте хто?
Підказка (по 3-му підборідку хряка) Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 5155
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Новий секретар РНБО з болем говорить , що його мама 6 років проживає в окупованому Луганську. Данілову жаль, але забрати її в Україну не може. А поїхати до матусі на ПМЖ робота не відпускає.
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И чего ты пэтю со свинарчуками не проконтролировал ...
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Малорос, зато сейчас армией занимается Сивуха, ты доволен?
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А зебабуїнам "какая разніца" аби не Турчинов. УтиркиЗЕкончені навіть не помічали як параша ссяла кіпятком тільки від самого згадування імені Пастора, а тепер РНБО просто гурток розмальованих клованів і випадково потрапившим туди якимось дивом Кривоносом!
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та хорош, твой Турчинов - просто балабол ! Это сейчас он весь из себя гордый и воинственный, а Крым сдал без боя.
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Ну похоже что сивуха занимается тобой Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 7990
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мене тішить, що ви, гебняві, такі тупі
це добре, що серед русні тільки такі тупі погоджуються на роботу гебнявого бота
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Ну да, тут я "ЗА" ....без свинарчука и его чада оборонка полностью деградировала, нужен контроль.
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Як не хватає тебе державі, "Кривавий" Пасторе Турчинов: Для прийняття збалансованого державного оборонного замовлення потрібен багаторівневий контроль - Цензор.НЕТ 6695
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Психолог ДалайЛамы



Сейчас проти Вавы начали бить те силы, которые помогли ему свалить Пороха. И это говорит о том, что руцне его помощь нафиг не нужна. Им надо было, чтобы Порох не мешал. Сдается, Ваву всё больше и больше будут отжимать к стеночке.
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Сдается, Ваву всё больше и больше будут отжимать к стеночке.



Да все 30лет Украину отжимают и нынешний под таким же давлением как и остальные- ядерное оружие отдали за клочек бумаги (меморандум),а остальное дело рук новоявленных "успешных "менеджеров типа Мустафы Наема и многих других.
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це, коли хочеш укріпити обороноздатність країни
а хто казав, що вони цього хочуть?
тут головне, щоб путєн не образився і приїхав на нормандський хвормат
і щоб прагнення миру в його очах зігрівало душу нашому хлопчику
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Міністерство оборони збільшило у 2020 році фінансування ракетної програми на 300 млн грн порівняно з минулим роком.
У планах оборонного відомства витратити понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій на закупівлю близько 3 тис. ракетних комплексів та ракет до них.
Міноборони звітує про забезпечення фінансування для завершення розроблення комплексів Нептун та Вільха, які повинні пройти державні випробування вже в нинішньому році. Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків.
У Міноборони нагадали, що 18 лютого 2020 року Рада національної безпеки і оборони України схвалила державне оборонне замовлення на 2020 рік на загальну суму 21,25 млрд грн.
Як повідомлялося, Міноборони планує створити мобільні містечка, в яких житимуть військовослужбовці ЗСУ, і звести бази за стандартами НАТО.
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И откаты! Та про откаты забыл! Сколько ты с мародером брал? 50%? Или больше?
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Вот он, ещё один "херой" нарисовался, шо не сотрёшь ! Где ж ты пастор был, когда пуйло оккупировало Крым ? Когда оно вторглось на Донбасс ? Тихо слился и не отсвечивал, и.о. президента. Зато сейчас - вояка ! Языком чесать - это не в окопе сидеть
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ну нет у зеленой срани фигуры такого масштаба, ума и воли, как Турчинов у Порошенко
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