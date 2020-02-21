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Все про:злодійство (310) обшук (868) Нацполіція (9057) Правоохоронні органи (826) Рівне (194) Рівненщина (489) ДБР (894)

 Поліцейські вкрали і перепродали визнані речовими доказами автомобілі на 7 млн ​​грн, - ДБР провело обшуки на Рівненщині

У Держбюро розслідувань вважають, що поліцейські крали і перепродували автомобілі, визнані доказами у кримінальних справах. Суму викраденого в Бюро оцінюють у 7 млн ​​гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"Працівники ГУ Нацполіції в Рівненській області привласнювали автомобілі, які перебували на спеціальних майданчиках для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів і визнаних речовими доказами у кримінальних провадженнях, з метою подальшого продажу. Орієнтовна вартість зниклих авто становить понад 7 млн ​​гривень", - сказано в повідомленні.

У службових приміщеннях ГУ Нацполіції і за місцем проживання співробітників провели понад 30 обшуків, вилучили комп'ютери, телефони і службову документацію.

"Досудове розслідування здійснюється за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів і службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 і ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України)", - зазначили в ДБР.

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Поліцейські вкрали і перепродали визнані речовими доказами автомобілі на 7 млн ​​грн, - ДБР провело обшуки на Рівненщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177194
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже просто смешно Полиция это первая ОПГ в Украине!
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сабакову тільки не вистачає звання "злодій в законі".... можливо, віслюк, таки присвоїть Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5247
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Это уже просто смешно Полиция это первая ОПГ в Украине!
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сабакову тільки не вистачає звання "злодій в законі".... можливо, віслюк, таки присвоїть Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5247
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ага... смішно те що як в Україні лайно крімінальне прибирають то ґебельси пукіна починають істерично верещати - ай вей та там ТАКЕ діється!!! Поліцейські вкрали і перепродали визнані речовими доказами автомобілі на 7 млн ​​грн, - ДБР провело обшуки на Рівненщині - Цензор.НЕТ 9597
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Так то гебельси путєна все за рюкзаки вигадали?Та ту країну грабує кожен,кому заманеться,тут у Верховній Раді сидять вороги,тут судять патріотів і виправдовують сепаратистів,тут замість боронити свою землю відводять війська.Я можу ще довго продовжувати,що падлюки різних національностей роблять в нашій країні.Ми найтерплячіша нація на тій землі-терпіли.
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А жить красиво так хотелось, но не работая конечно.
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у многих , даже у большинства мусоров это очень не плохо получается
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А чому так дрібязково? Наступного разу треба віллу з фазендою визнати вещьдоком
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І яка різниця між поліцією і міліцією? Виходить така що тільки в назві, бо результати діяльності однакові.
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ні, міліція по злочинцях працювала на 2 голови розумніше і результативніше. От те, що по справах, які зробили оперативники, потім включались слідчі та їх начальники, прокурори та їх начальники, судді зі своїми свитами із адвокатів та помічників...але то інша історія.Опера були на висоті. Свою "палку" в місяць давали справно.
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Значит мой ноут и два телефона ,которые два года назад бомбанули херсонские мусора уже тю-тю ... Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 4118этого дела я так не оставлю ...
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А что добру-то пропадать,ведь не для себя старались а для начальства.
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очень правильно. А кто мало давал наверх, посылали взять взятку(не для себя!) и хлопали.
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Интересно, а есть ли преступление, которое еще не совершила старая "новая" полиция ? А то каждый день какой-то зашквар с ними.
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ну...кто автомобили на миллионы...кто калькуляторы и скотчи на копейки...
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му-сор му-сор му=му=му=сор, му=сор.
ъорошо что ъхоть иногда вяжут му-мусора мц-мцсоров...
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"Мы отреформировали абсолютно всё..." Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 9267
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мрази в погонах у меня золото при обыске украли, и ничего ...всем пофигу хоть горячая линия ,хоть заявление к жирным ублюдкам на владимирской .....как с гуся собаки вода
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і що - хАваков дізнавшись про таке - сьогодні, написав рапорт...- про .... Полицейские украли и перепродали признанные вещдоками автомобили на 7 млн грн, - ГБР провело обыски на Ривненщине - Цензор.НЕТ 5712
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Представление на очередное звание. Тем более на Ривненищине это не первое подобное дело
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Зато протестующие в Н. Санжарах были с запахом перегара. . а аваковские полицаи быкуют, зато вроде как трезвые
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протестуючі новобидлярівці це гопота, без інтелекта, в якої пуза і голови набиті самогоном!
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Москаль.. Яка в тебе справа до наших проблем. Гопота це з вашого Підеру, бидло - це кацапи, та й нема в укр.мові пузо є живіт. Смерть москалям. Ще раз пащу відчинешь будешь у банні маяріти
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Потрібне негайне перезавантаження керівництва Рівненської обласної поліції. Це ті ж самі злочинці, тільки в пагонах.
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Нічого дивного не відбувається МВС це є ОЗУ на чолі з Сабаковим.
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Недоторканий!!
Провалив реформи, розвів тітушок, його люди займаються грабежами і погромами, кришують наркоторгівлю, митниці, підпільні борделі...
Поліцейські вкрали і перепродали визнані речовими доказами автомобілі на 7 млн ​​грн, - ДБР провело обшуки на Рівненщині - Цензор.НЕТ 4693
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яким чинои рюкзакан може контролювати митниці? чи або бульбу з носа пустити?
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В чійомі відомстві прикордонні служби? Бульба...
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Щось дебеерша тут бреше! Вони вважають! Я вважаю що венедиктова з бобіком шапкокрада теж озг! Та й що? Де докази уявного злочину?! Де гроші, отримані за збут автівок, відомості про тих в кого вилучили і кому збули?! Довго цей ідійотизм влади буде продовжуватись?
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Эти хоть по взрослому...это не обществе слепых конфеты тырить
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прямо очевидность! вы бы еще написали что вода мокрая! вот если бы никто из них не воровал воттогда бы я удивился.
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так, вероятно, произошло, потому что обещания Зеленского повысить зарплату всем так и остались обещаниями, Ни учитель свои 4000 баксов не имеет), и полицаям не добавили - 600 баксов у них зарплата, это ненормально
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