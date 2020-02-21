 Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов

Про це повідомив Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", інформує Цензор.НЕТ.
"Довгий час не тільки на нашій території, але і на окупованій, вздовж лінії розмежування, не можна було дивитись російське та сепарське телебачення. Більше того, ми планували всю цю систему розмістити вздовж всього українсько-російського кордону", - сказав Турчинов, додавши, що ці витрати необхідні, щоб протидіяти російській інформаційній агресії.
За його словами, сьогодні, коли багато каналів перейшли на кодування свого сигналу, а система блокування російський каналів у нас відсутня або зупинена, "ми маємо ситуацію, що в багатьох населених пунктах замість українського телебачення дивляться тільки російські канали".
Турчинов наголосив, що саме через це люди починають сприймати події в Україні через "криве дзеркало російських пропагандистів".
"Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім - російські танки. Ми це бачили на прикладі Криму та Донбасу, коли довгий час, особливо після перемоги на президентських виборах Януковича для російських телеканалів та агентів впливу фактично було включене зелене світло. Люди, дивлячись отруту російської пропаганди, формували свою позицію щодо подій на Майдані, в Криму та на Донбасі...Саме це активно використовували спецслужби РФ для тиражування ідей сепаратизму та антиукраїнських настроїв", - сказав Турчинов.
под бурные восторженные крики зебилов, вислюка оманського и всей его зе!-Ко-манды...
бардак без тебя в державе!
"Остается лишь решить,
Как тебя нам порешить -
Оглоушить канделябром,
Аль подушкой удушить..."
Адміни, не зносіть цей комент, побійтеся Бога, адже глушак ворожих засобів масововго ураження моску відноситься до обороних програм!
це ж справжні патріоти України!
Уголок циника
Раньше Шнуров бухал до поросячьего визга, орал матом, тряс х.ем, а вот сегодня повёл себя непристойно
А ну ка наберите в рот говна и начинайте в меня плеваться )))
бизнес на крови ничего лишнего
дякую дуже дякую
какая разница
хуже не будет
P.S мне ничего особого не стоит подключить эти каналы - но принципиально этого делать не буду .
ДЕБИЛЫ РОЮТ МОГИЛУ САМИ СЕБЕ
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При СССР, когда Турчинов был заведующим отделом Днепропетровского обкома КПСС, в УССР на совковых приемниках (кроме старых ламповых) не было волн вещания "Голоса Америки" и "ВВС", и глушилки работали будь здоров Признаюсь (надеюсь уже не посадят, сейчас скорее за ОК и ВК посадят) Так вот, у меня был и ламповый приемник, и красава бум бокс" Шарп-777" (ссылка) Так вот я слушал, вражеские голоса с удовольствием, и новости, и Севу Новгородцева. Смотрел и новости по УТ, и программу "Время", но... это разное.
Надо просто задуматься ПОЧЕМУ, они смотрят не украинский продукт? Да по всему Левобережью 80% пытаются зырить руТВ, не смотря на все запреты. Я посмотрел топ-20 украинских сайтов, 17 из них - русскоязычные, как и тот же Цензор. Где новости на мове?
Что-то запрещая, предложи лучше. Где альтернатива ОК, и ВК? Эти недосайты с 2000 юзарей?
Все через дупу.
Но звучит как будто мы этот сигнал глушили глушили, глушили глушили - а пришел Зеленский, нажал на кнопочку и все пропало.
Утром 18 февраля российская оккупационная армия провела военную операцию возле Золотого Луганской области. В конце октября в районе этого участка было осуществлено разведение сил и средств. Теперешнее наступление оккупантов можно охарактеризовать как разведку боем.
Впервые за несколько лет нашим воинам пришлось отступить в бою. Враг сумел захватить наш наблюдательный пункт, потеснить наши войска, занять новые позиции и получить более удобную для себя конфигурацию линии фронта. При этом враг фактически взял под контроль зону разведения и благодаря этому расширил свои возможности проникновения в тыл наших войск.
Уровень оснащения вооружениями и техникой снизился, в конце января по распоряжению Генштаба ВСУ противотанковые ракетные комплексы были отведены в районе Золотого на 30 км от линии фронта, что и подарило россиянам возможность использовать танки для огневой поддержки наступающих подразделений. Оперативность реагирования военного руководства Украины на информацию с мест замедлилась в разы на уровне Генштаба ВСУ и вообще фактически пропала на уровне Верховного главнокомандующего ВСУ.
Согласно некоторым сообщениям, в Генштабе ВСУ знали о перемещении танков из Луганска в район Золотого еще 16 февраля. Но Зеленскому незачем учитывать разведданные, если он видел в глазах Путина желание мира.
После брифинга 18 февраля Банковая вообще прекратила упоминать о попытке россиян прорвать фронт в районе Золотого. Также представители власти избегают разговоров о нынешней ситуации в том районе, в особенности о том, что у местных жителей там паника.
По сведениям наших источников, Зе-команда уже согласилась на все прочие требования Кремля, включая закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, всеобщую амнистию, выборы по кремлевскому сценарию, в которых победят боевики и коллаборанты.
У Зеленского пока боятся сесть за стол переговоров с главами оккупационных администраций. Кремль добивается выполнения этого требования. Это прямой путь к отмене Западом санкций, наложенных на Россию за невыполнение минских договоренностей, после чего уже и сами эти договоренности можно будет свернуть в трубочку и выбросить. А Киеву останется или соглашаться на все хотелки Кремля, озвученные кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске, или получить отягощенный абхазский вариант.
https://www.dsnews.ua/politics/razvedka-boem-udalas-kogda-putin-zahochet-prorvat-front-21022020220000
Так пора уже валить проводника этой политики!
Или?