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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (224) пропаганда (1344) Турчинов (943) Донбас (15378)

 Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов

Для протидії російській інформаційній агресії вздовж лінії розмежування була побудована комплексна система інформаційної протидії, що локалізувала передачу сигналів з окупованої території та з Росії і забезпечувала стійкий прийом сигналу українського ТБ та радіо. Вже більше як півроку ця система не працює.

Про це повідомив Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий час не тільки на нашій території, але і на окупованій, вздовж лінії розмежування, не можна було дивитись російське та сепарське телебачення. Більше того, ми планували всю цю систему розмістити вздовж всього українсько-російського кордону", - сказав Турчинов, додавши, що ці витрати необхідні, щоб протидіяти російській інформаційній агресії.

За його словами, сьогодні, коли багато каналів перейшли на кодування свого сигналу, а система блокування російський каналів у нас відсутня або зупинена, "ми маємо ситуацію, що в багатьох населених пунктах замість українського телебачення дивляться тільки російські канали".

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Турчинов наголосив, що саме через це люди починають сприймати події в Україні через "криве дзеркало російських пропагандистів".

"Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім - російські танки. Ми це бачили на прикладі Криму та Донбасу, коли довгий час, особливо після перемоги на президентських виборах Януковича для російських телеканалів та агентів впливу фактично було включене зелене світло. Люди, дивлячись отруту російської пропаганди, формували свою позицію щодо подій на Майдані, в Криму та на Донбасі...Саме це активно використовували спецслужби РФ для тиражування ідей сепаратизму та антиукраїнських настроїв", - сказав Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177190
 
   
 Топ коментарі
 
Не дивно, кацапи для зебілів - братушки!!!
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и уж не совпадение, что "слуга нарИда" - венедиктова - требует уголовной ответственности для участников Майдана.
под бурные восторженные крики зебилов, вислюка оманського и всей его зе!-Ко-манды...
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Старші братья і строгі отці. Ну і звичайно спонсори.
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и уж не совпадение, что "слуга нарИда" - венедиктова - требует уголовной ответственности для участников Майдана.
под бурные восторженные крики зебилов, вислюка оманського и всей его зе!-Ко-манды...
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А зачем их глушить ? Там все равно одно говно показывают.
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Бо люмпен хаває те лайно. А яка ціль пропаганди? Зміна громадської думки.
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Втулить камінюкою хочеться по цій хвізіономії.
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Ой не скажи ....
"Остается лишь решить,
Как тебя нам порешить -
Оглоушить канделябром,
Аль подушкой удушить..."
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скабеева скавчит что доктор геббельс на братский советских союз молотова-рибентропа
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Если бы только скбеева. Тут и своих хватает

Уже полгода как на востоке Украины прекратили "глушить" российские телеканалы, - Турчинов - Цензор.НЕТ 4383
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На ЦЕНЗОРА ещё бы ввести запрет на вход через VPN, чтобы было понятно с какой страны дерьмо попадает на украинский ресурс.
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О!, отут підтримаю зебіла! Слушна думка!
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Вынужден разочаровать вас, голосовал за БЮТ.
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середньовічний мешканець Европи відбивається від азійського неандертальця
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зеленский стал долларовым миллионером при порошенко.плохо жилось чуваку
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Бабла в бюджеті на оборону не вистачає... Скоро і на більш реальні речі не буде. Ракетну програму скорочують, чи взагалі нищать...
Адміни, не зносіть цей комент, побійтеся Бога, адже глушак ворожих засобів масововго ураження моску відноситься до обороних програм!
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Зато заглушили украинские по всему миру на спутнике).. кроме 112, Нюс Ван, Наш ну и квартла ессно))
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Это бесполезно,там нужна особая химия,чтоб глушить кацапню на генетическом уровне.
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Весь мир на оптоволокно переходит. Глушилки, как при СССР не спасут.
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Заедь в села и маленькие райцентры.
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Кацапские глушить прекратили, а украинские закодировали. Совпадение ?
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як я міг подумати, шо зюко ***** - рушистське сміття?!
це ж справжні патріоти України!
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Турчинов, Доброе Утро! Украинские телеканалы ужо почили в бозе. Никак ахенты шалят. Дайте, ироды, народу насладиться пропагандой. Не дают( Может и правда о народе думают? Философия, блин
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кацапа,пока ты здесь шалишь,у тебя дома шнуров от прокремлевской партии в депутутки идет Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 976.видать проголодался...



Уголок циника
Раньше Шнуров бухал до поросячьего визга, орал матом, тряс х.ем, а вот сегодня повёл себя непристойно
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гига, не западло отримувати е-гію від агрессора?
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е-гія це шо? Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1240і яким боком це шо то телеканалів?
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Це те саме що і безпроводний душ, зєбіли просто сильно віддіджітілізірувані стали.
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гига, це театральна елегія, не переймайся. Отримуй елегію і надалі. Мда, с кем я говорю?
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йди краще шнура послухай..."адин рас-не кандидат..."
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гыга, а чего ты в погремухе не отметился Идите н....., тебе бы более шло
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а ты чо,самостоятельно не можешь принять решение? Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 13обязательно посылать надо?ты безинициативен,кацап
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инициатива тут? ) Гиго, не навешивай ярлыков. Ты же вроде ветеран, почитай архивы. Мне твои кацапа и т.д как из детского сада. Взрослей, бггнутый
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73% вы этого хотели? дауны ,дебилы, и моя теща в их числе!
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Теща у тебя адекватная оказалась, а ты в кого такой родился.
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Система противодействия создавалась вместе с сененой стеной, от того и приказала "долго жить".
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а надо так как было у Америкосов... Доброе утро ВЬЕТНАМ.!
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Наш Зеля даже пойти в любимое свое ополчение зассыт
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гру россии осуществило кибератаку на межатлантический кабель всемирной сети находящийся на территории ирландии.атаку зафиксировали британские спецслужбы
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и странно, что люди никак не протестуют, ни в кого не бросают камни..., а ведь это пострашнее угроза - рашизм головного мозга...
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Если кто не понял, это та самая "Супер мощная, лучше чем при Порошенке" контрпропаганда, которую нам самозабвенно обещал Зельцер во время избирательной компании.
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Якщо заглушити ватні канали, то де слуги бабло зароблятимуть?
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глуши. Все одно хто хоче буде дивитися. Із-за вас постсовковських придурків доводиться трохи мудрувати. Але запевняю тебе, українська культура програла. Культура не виграє заборонами, тільки розвиток. Але ж бюджет на культуру просто вражає
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Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен . С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины.
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им не до глушилок. нужно землю продать, госпредприятия, больниы и разделить бабки а вы со всякой херней лезете. стыдно должно быть. еще скажите что арахамия в 14 году не участвовал в революции
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Кацапские телеканальі, к сожалению, глушили только в голове пастора. А по в реале - сигнал добивал и добивает до днепропетровской и запорожской областей.
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Вата дивиться через тарілку і ти не примусиш їх дивитись щось інше. На Думбасі 20 років були українські телеканали і радіо. І шо, допомогло?
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Вже місяць як тисячі дітей ЗАХІДНОЇ України дивляться ТІЛЬКИ рашкованське телебачення -- бо кодування супутників. Ефірного українського ТБ немає в горах. Платити за декодування ніхто не збирається, дивляться те, що є А ви тут про Схід...
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Зеленський це раб Ху@йла.... нічого дивного що у нього проросійська політика....
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По указу клоуна какая разница, "пусть смотрят я уже всё понимаю я же не лох вам мне 42 и я уже президент". Так что вибрали, терпите. А не хотите терпеть значит в шею. Всё просто.
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Понятное дело что перестали,ведь они все силы бросили на кодировку украинских телеканалов.Не могут же они разорваться.
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...прокацапські ************ клоун,сивуха,єрмак-х@як та інше балалаєчне гівно...от така х@йня малята..любі хлопчики й дівчатка
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Смысл глушить? Спутникового нету или может интернет закончился??? ))
А ну ка наберите в рот говна и начинайте в меня плеваться )))
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Теперь, у кого спутниковые тарелки, вынуждены смотреть кацапские каналы изза вашей дебильной кодировки, классно вы заглушили.
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не они, а Слуги народа.. всё делают для того, что б мы смотрели рос пропаганду вместо своих каналов
бизнес на крови ничего лишнего
дякую дуже дякую
какая разница
хуже не будет

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Футбол в Украине никто по ТВ не смотрит, какой то дебил продал Ахметке права на платную трансляцию на канале Футбол.
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вот вам и ответ чей тот слуга Зеленский..
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Зеленский тут не при чем, вся это проплаченная соевая шушера, что до сих пор в рыбных местах при власти, вставляет палки в колеса.
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это деблизм что касается кодирования основных каналов спутникового тв - все так называемые про российские каналы идут открыты к примеру 112 и прочие - я не знаю это простое простите меня за "хохляцкое жлобство " или как тут многие любят кричать "зрада" - похоже и на то и другое , хочешь денег за контент так создавай его возмите к примеру ту же россию у них наоборот каналы типа нтв открыты а у же спец каналы типа кинорейс кодированые , Я ЗАЯВЛЯЮ ЧТО ЭТО ДЕБИЛИЗМ В ПОЛНОЙ ФОРМЕ И ЕСЛИ Зеленского завтра повесят верх ногами то в этом будет виноват он сам
P.S мне ничего особого не стоит подключить эти каналы - но принципиально этого делать не буду .
ДЕБИЛЫ РОЮТ МОГИЛУ САМИ СЕБЕ
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"мы имеем ситуацию, что во многих населенных пунктах вместо украинского телевидения смотрят только российские каналы"Источник: https://censor.net.ua/n3177190
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При СССР, когда Турчинов был заведующим отделом Днепропетровского обкома КПСС, в УССР на совковых приемниках (кроме старых ламповых) не было волн вещания "Голоса Америки" и "ВВС", и глушилки работали будь здоров Признаюсь (надеюсь уже не посадят, сейчас скорее за ОК и ВК посадят) Так вот, у меня был и ламповый приемник, и красава бум бокс" Шарп-777" (ссылка) Так вот я слушал, вражеские голоса с удовольствием, и новости, и Севу Новгородцева. Смотрел и новости по УТ, и программу "Время", но... это разное.
Надо просто задуматься ПОЧЕМУ, они смотрят не украинский продукт? Да по всему Левобережью 80% пытаются зырить руТВ, не смотря на все запреты. Я посмотрел топ-20 украинских сайтов, 17 из них - русскоязычные, как и тот же Цензор. Где новости на мове?
Что-то запрещая, предложи лучше. Где альтернатива ОК, и ВК? Эти недосайты с 2000 юзарей?
Все через дупу.
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Выбор ua/ru/en на Цензоре справа вверху - вариант выделен оранжевым. Можно читать и на украинском , и даже на английском...
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Спасибо что просветил старичка. Набери https://censor.net.ua, куда ты попадешь? А зеркала, это чепуха.
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Заголовок громкий, а из статьи понятно что украинские спутниковые каналы перекодировались, и хваленая бюджетно недешевая система попросту перестала работать.
Но звучит как будто мы этот сигнал глушили глушили, глушили глушили - а пришел Зеленский, нажал на кнопочку и все пропало.
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Не знаю, зачем надо было кодировать, им что с реклам мало денег идет, никакой дурак принципиально платить не будет за кодированные каналы.
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Украинские заблокировали для Донбасса? Цель?
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От жеш лысый таким разумным коли стал )) За пять лет телевышки не построил. Делать которую,максимум пару недель. Не, я за то шоб глушили. Но и ты не пиз*и,шо при тебе гарно тут було.
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Разведка боем удалась. Когда Путин захочет прорвать фронт под Мариуполем
Утром 18 февраля российская оккупационная армия провела военную операцию возле Золотого Луганской области. В конце октября в районе этого участка было осуществлено разведение сил и средств. Теперешнее наступление оккупантов можно охарактеризовать как разведку боем.
Впервые за несколько лет нашим воинам пришлось отступить в бою. Враг сумел захватить наш наблюдательный пункт, потеснить наши войска, занять новые позиции и получить более удобную для себя конфигурацию линии фронта. При этом враг фактически взял под контроль зону разведения и благодаря этому расширил свои возможности проникновения в тыл наших войск.
Уровень оснащения вооружениями и техникой снизился, в конце января по распоряжению Генштаба ВСУ противотанковые ракетные комплексы были отведены в районе Золотого на 30 км от линии фронта, что и подарило россиянам возможность использовать танки для огневой поддержки наступающих подразделений. Оперативность реагирования военного руководства Украины на информацию с мест замедлилась в разы на уровне Генштаба ВСУ и вообще фактически пропала на уровне Верховного главнокомандующего ВСУ.
Согласно некоторым сообщениям, в Генштабе ВСУ знали о перемещении танков из Луганска в район Золотого еще 16 февраля. Но Зеленскому незачем учитывать разведданные, если он видел в глазах Путина желание мира.
После брифинга 18 февраля Банковая вообще прекратила упоминать о попытке россиян прорвать фронт в районе Золотого. Также представители власти избегают разговоров о нынешней ситуации в том районе, в особенности о том, что у местных жителей там паника.
По сведениям наших источников, Зе-команда уже согласилась на все прочие требования Кремля, включая закрепление особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины, всеобщую амнистию, выборы по кремлевскому сценарию, в которых победят боевики и коллаборанты.
У Зеленского пока боятся сесть за стол переговоров с главами оккупационных администраций. Кремль добивается выполнения этого требования. Это прямой путь к отмене Западом санкций, наложенных на Россию за невыполнение минских договоренностей, после чего уже и сами эти договоренности можно будет свернуть в трубочку и выбросить. А Киеву останется или соглашаться на все хотелки Кремля, озвученные кремлевскими марионетками в Донецке и Луганске, или получить отягощенный абхазский вариант.
https://www.dsnews.ua/politics/razvedka-boem-udalas-kogda-putin-zahochet-prorvat-front-21022020220000
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"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки."
Так пора уже валить проводника этой политики!
Или?
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Многие упоротые думают , что все это случайные ошибки. Вам до сих пор не понятно , что это делается преднамеренно ?
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Украина абсолютно не защищается информационно, не говоря уже о нападении на врага. В Киеве или тупые или поголовно предатели, никак не поймут что большинство населения в Украине очень легко зомбируются, у которых полностью отсутствует критическое мышление и верят всему, что говорит ящик. Страна без перспективы на выживание.
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