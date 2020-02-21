 Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов

Про це повідомив Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий час не тільки на нашій території, але і на окупованій, вздовж лінії розмежування, не можна було дивитись російське та сепарське телебачення. Більше того, ми планували всю цю систему розмістити вздовж всього українсько-російського кордону", - сказав Турчинов, додавши, що ці витрати необхідні, щоб протидіяти російській інформаційній агресії.

За його словами, сьогодні, коли багато каналів перейшли на кодування свого сигналу, а система блокування російський каналів у нас відсутня або зупинена, "ми маємо ситуацію, що в багатьох населених пунктах замість українського телебачення дивляться тільки російські канали".

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Турчинов наголосив, що саме через це люди починають сприймати події в Україні через "криве дзеркало російських пропагандистів".

"Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім - російські танки. Ми це бачили на прикладі Криму та Донбасу, коли довгий час, особливо після перемоги на президентських виборах Януковича для російських телеканалів та агентів впливу фактично було включене зелене світло. Люди, дивлячись отруту російської пропаганди, формували свою позицію щодо подій на Майдані, в Криму та на Донбасі...Саме це активно використовували спецслужби РФ для тиражування ідей сепаратизму та антиукраїнських настроїв", - сказав Турчинов.