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 Політика України
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Все про:інформаційна війна (225) пропаганда (1344) Турчинов (943) Донбас (15385)

 Вже пів року як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов

Для протидії російській інформаційній агресії вздовж лінії розмежування була побудована комплексна система інформаційної протидії, що локалізувала передачу сигналів з окупованої території та з Росії і забезпечувала стійкий прийом сигналу українського ТБ та радіо. Вже більше як пів року ця система не працює.

Про це повідомив Олександр Турчинов в програмі "Антиподи", інформує Цензор.НЕТ.

"Довгий час не тільки на нашій території, але і на окупованій, вздовж лінії розмежування, не можна було дивитись російське та сепарське телебачення. Більше того, ми планували всю цю систему розмістити вздовж всього українсько-російського кордону", - сказав Турчинов, додавши, що ці витрати необхідні, щоб протидіяти російській інформаційній агресії.

За його словами, сьогодні, коли багато каналів перейшли на кодування свого сигналу, а система блокування російський каналів у нас відсутня або зупинена, "ми маємо ситуацію, що в багатьох населених пунктах замість українського телебачення дивляться тільки російські канали". Турчинов наголосив, що саме через це люди починають сприймати події в Україні через "криве дзеркало російських пропагандистів".

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"Спочатку приходять російські ЗМІ, а потім - російські танки. Ми це бачили на прикладі Криму та Донбасу, коли довгий час, особливо після перемоги на президентських виборах Януковича для російських телеканалів та агентів впливу фактично було включене зелене світло. Люди, дивлячись отруту російської пропаганди, формували свою позицію щодо подій на Майдані, в Криму та на Донбасі...Саме це активно використовували спецслужби РФ для тиражування ідей сепаратизму та антиукраїнських настроїв", - сказав Турчинов.

Також читайте: Турчинов пропонує скликати засідання РНБО через демографічну кризу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177190
 
 
 Топ коментарі
 
Не дивно, кацапи для зебілів - братушки!!!
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и уж не совпадение, что "слуга нарИда" - венедиктова - требует уголовной ответственности для участников Майдана.
под бурные восторженные крики зебилов, вислюка оманського и всей его зе!-Ко-манды...
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Или за пастора или за московскую ШВАЛЬ. Третьего не дано!
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так все нормальные люди за кровавого пастора. А у вас в Брянке не так?
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Многие упоротые думают , что все это случайные ошибки. Вам до сих пор не понятно , что это делается преднамеренно ?
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У многих знакомых спутниковое ТВ,украинские каналы все вырубили,а росийские шпарят.Чтобы подключить укр.каналы нужно купить тюнер(около 1000гр.,)и плюс платить за трансляцию.Никто и не собирается платить,будем перебиваться росийскими.
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"По прогнозам, за 2020 год большая часть владельцев спутниковых тарелок - более 2 миллионов домохозяйств - перейдет на бесплатный цифровой (Т2) или аналоговый эфир, ещё полмиллиона - пополнят ряды абонентов платного телевидения, а остальные (1,2 миллиона) останутся смотреть открытый спутник."
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На самом деле, стоит соблюдать информационную гигиену - и не смотреть российские каналы осознанно, там всё-равно одна постная х**ня
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Коли вони помиляються щоразу на користь росії і жодного разу на нашу користь - затямте - це не помилки!!!
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Украина абсолютно не защищается информационно, не говоря уже о нападении на врага. В Киеве или тупые или поголовно предатели, никак не поймут что большинство населения в Украине очень легко зомбируются, у которых полностью отсутствует критическое мышление и верят всему, что говорит ящик. Страна без перспективы на выживание.
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зато финансово выгодная для удмурдского бота, получающего зарплату от ФСБ именно за лайки
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А что на Востоке еще остались придурки, которые слушают российские телеканалы?
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Мои три соседки. Мариуполь. Они смотрят только рос. тв. Когда они начинают мне что-нибудь доказывать, то там реально гипноз или шизофренияВже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9390 Радует, что это лишь маленькая часть нашей большой улицы, но все равно стремно с ними пересекаться))
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Здравствуйте Вже пів року як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1470 ! После кодировки украинских каналов, владельцам тарелок на Западе тоже придется смотреть кацапТВ. А Вы о Востоке...
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Павло́ Юхи́мович Грице́нко ( український мовознавець, доктор філологічних наук ) - в Україні російської мови немає, а є такі собі діалекти, які помилково називають російською мовою.

Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 1785
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Не перестали глушить, а перестали списывать деньги на глушение. Глушить и не начинали.
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Отчего же. В Волновахе, например, сепарское цифровое глушилось. Картинка постоянно зависала. Правда и украинских каналов раз два. Но глушилки работали в прошлом годе.
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73% проголосовал за это.Изначальная предвыборная и не только...риторика говорила о том,что у Зеленского нет родины,уважение к украинскому языку и культуре.Страну сравнивать с проституткой,Томос называть термосом,обвешаться всякой швалью Коломойского и регионалами и просто украинофобами,а потом удивляться почему по этом ублюдке Украина сливает раз за разом.
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А зачем их глушить и тратить впустую деньги!
Совок тоже глушил "вражьи голоса". И что? В итоге развалился. Побеждает не тот кто глушит, а за кем правда
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Не знаю... вот сейчас в городе не вижу памятник членина и мне кажется, что в независимой Украине,захожу в кинотеатр с "Какая Разница" и смотрю с удовольствием фильм на родном украинском языке и чем больше будет в государстве украинского,тем быстрее мы забудем собачий русский язык( просто отвлекитесь и старайтесь не понимать русский язык и вы услышите обычное гавканье,а украинский язык певучий), в российских глубинках русский звучит мелодично намного но перебивается матом. Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9614
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россия уже проиграла. вам просто интересно, каким образом это будет оформлено. а правда в том, что любой россиянин, у которого появляются деньги и мозги, немедленно уезжает из Мордора
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Спроси у кацапов. Первым делом они заглушили наше вещание в Крысу и Лугандоне. Результат очевиден. Что-то я не заметил там нашей победы. У кого СМИ, у того и власть.
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Украине нужен украинский рэп. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова. РЭПа Украине не хватает, а так в принципе, всё есть.
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А ШО СБУ??? Молчит??? Язык в ЖОПУ засунула ???Теперь только РОС,ТВ .А Укр.ТВ под замком. Скоро и в ВИКАПЕДИИ не найдешь что такое УКРАИНА.
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Разве 5 канал, Прямой, Эспрессо закодированы? Почему Турчинов переживает за закодированые Интер, 1+1, ТРК Украина...?
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Ничего, зато заглушили украинские Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7126 Часть, как моя семья, на кабельном и давно спутник платный, а вот половина моих соседей тратится не собирается и смотрит, что осталось. А остались рос.тв и все( Разговаривать с ними стало просто невозможно, до этого было просто сложно. Теперь это просто промытые мозги, я уже сними пересекаться боюсь, а то покусают скоро. И это Мариуполь. Своевременное кодирование Вже півроку як на сході України припинили "глушити" російські телеканали, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5902
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Ну сказавши "А" кажіть вже і "Б"
За чиїм дорученням?
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