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Все про:підпал (299) Нацполіція (9057) Гонтарева (454) Офіс генерального прокурора (102)

 Провадження про підпал машини невістки Гонтаревої передано поліції Київської області, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора доручив розслідування в кримінальному провадженні за фактами підпалу майна родичів ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої Головному управлінню Національної поліції в Київській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор надав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177188
 
 
 Топ коментарі
 
ніби й так було не зрозуміло, що ніхто цей злочин розкривати не збирається
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У-тю-тю,порохобот разбушевался,сиди тихо гнида,вопросы задавать будет честный прокурор твоим свинарчукам и мародерам.
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ніби й так було не зрозуміло, що ніхто цей злочин розкривати не збирається
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Чому українці так ********** голів НБУ? Відповідь - у 1996 році один бакс дорівнював 1 гривні 69 копійок. А нині.
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тому, що мудрий нарід, насправді, тупий
і ніхера не петрає ні в економіці, ні у фінансах, ні у політиці
мудрому наріду добра русня та місцева гнидота підкинула цапа-відбувайла, і мудрий нарід схавав, так само, як учора мудрий нарід обісравсь з людьми, що приїхали з Китаю
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Ще рано ставити хреста на мудрому українському НАРОДІ. Ще не вечір. А от "що горькую ягоду незгод " під час війни їв лише народ, а не 10% найбагатших людей України пожирали лише "сладкую ягоду", то це щира правда. Не буду писати цифири.
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Потому, что у люмпена всегда так. Оно нажрется чего не попадя и без остановки дрыщит. Но виноватым будет не оно, а злой доктор, т.к. у него уколы болючие и легарства шибко горькие. Логика совка никуда не делась. Санжары только это подтвердили.
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Нашелся мудрый финансовый политик биля. Кацапщиной от тебя за милю тхнет.
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А там нечего расследовать, Гонтарева сама организовала и подпал машины, и дома, что бы попросить политического убежища, будто ее жизни угрожает опасность.
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Куришь видать ты, раз не видишь очевидного.
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Ответ на твой вопрос чуть выше. Больше добавить нечего.
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Так скажи еще, что Гонтарева белая и пушистая, и в Украине ее незаконно преследуют и вызывают на допросы.
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Да. Она не белая и пушистая, а со стальными крашенками. И она сейчас работает экспертом и преподает банкирам в Лондонской высшей школы экономики. Учит банкиров кризисных стран, как не стать Венесуэлой. И если бы не она -- мы имели все шансы в 2014-2015 годах ей стать.

И у тебя есть документы в подтверждение своих слов?
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Документы есть в компетентных органах, и сидеть она будет в Украине. Ты случаем не ее сынок, так защищаешь как любимую мамочку? Она обокрала Украину, теперь на другие страны переключилась.
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Понятно, ты не куришь, тело, ты нюхаешь. Полегче там "сынок", сгоришь.
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Ты полный тебил, за одну ночь гривну обвалила с 8 до 36, спасла *** страну.
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Во-первых не она, во-вторых я хорошо еще все помню, поэтому не ври так тупо. 36 никогда не было и посмотри внимательно, когда она стала главой НБУ и какой уже тогда был курс после Кубива. В-третьих возьми семью по уши в долгах и с пустым кошельком, и с сумой зарплат меньше суммы выплат по долгам, и с родственниками тунеядцами, и попробуй вытянуть эту семью из дерьма. А потом будешь тут сказки вещать. Если сложно для понимания - про доктора почитай - там попроще.

Так где твои доказательства, что она сама подожгла? Ну и, "спец"?
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Все сказал? Еще раз откроешь свой гнилой рот и будешь хамить, ущербное - пойдешь надолго в бан. Сложно понять написанное и мозги перегреваются - меньше пей или нюхай, тело. А твои 80% пусть почитают закон Парето и подумают.
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А я и живу на то, что заработал сам. И других содержу. И тебе того-же желаю. Может поумнеешь немного.
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И почему на форуме все нищеброды корчат из себя олигархов.
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В зеркало посмотри и найдешь ответ, когда попустит.
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А может лучше её саму,как уклоняющуюся от правосудия, попытаться поймать и усадить на скамейку подсудимых,а не тратить ресурсы полиции на непонятно что.
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а чого не тебе?
що ти такого зробив, щоб тебе не повісили?
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У-тю-тю,порохобот разбушевался,сиди тихо гнида,вопросы задавать будет честный прокурор твоим свинарчукам и мародерам.
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ти б з заповненим ротом не патякало, чмо гебняве, бо сміхота одна
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Прямая речь Зеленского: Производство о поджоге машины невестки Гонтаревой передано полиции Киевской области, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7291 "Пожар в доме бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое расследование которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.
В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов.
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МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

·2 ч
Вбивства Небесної Сотні -вбивці без вироку Вбивство Шеремета-без вироку Вбивство Гандзюк -без вироку Вбивство Сашка-без вироку Вбивство "Лісника"- без вироку... На кого з добровольців та волонтерів "повісять" проблему? Ви досі вірите розслідуванням від Авакова?
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95 кварталу опять надо песню сочинить...
"Палала тачка моя,
На гроші Валер*ї куплена.."
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