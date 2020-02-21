 Провадження про підпал машини невістки Гонтаревої передано поліції Київської області, - Офіс Генпрокурора

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Таке рішення було прийнято процесуальним керівником після заслуховування стану досудового розслідування, яке проводилося територіальним органом поліції. Прокурор надав письмові вказівки щодо проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також визначив терміни їх виконання", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю. У ніч на 5 вересня в Києві згорів автомобіль, зареєстрований на невістку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, яку також звуть Валерія Гонтарева.
і ніхера не петрає ні в економіці, ні у фінансах, ні у політиці
мудрому наріду добра русня та місцева гнидота підкинула цапа-відбувайла, і мудрий нарід схавав, так само, як учора мудрий нарід обісравсь з людьми, що приїхали з Китаю
просто треба мати це на увазі
И у тебя есть документы в подтверждение своих слов?
Так где твои доказательства, что она сама подожгла? Ну и, "спец"?
що ти такого зробив, щоб тебе не повісили?
В Украине все должны чувствовать себя защищенными, независимо от прежних или нынешних должностей и политических взглядов.
МАЙДАНбандерівка
@OdessaTatiana
·2 ч
Вбивства Небесної Сотні -вбивці без вироку Вбивство Шеремета-без вироку Вбивство Гандзюк -без вироку Вбивство Сашка-без вироку Вбивство "Лісника"- без вироку... На кого з добровольців та волонтерів "повісять" проблему? Ви досі вірите розслідуванням від Авакова?
"Палала тачка моя,
На гроші Валер*ї куплена.."