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Все про:Антикорупційна прокуратура (1080) Насалик (145) електронне декларування (643) Антикорупційний суд (555)

 Антикорупційний суд розглядає справу ексміністра енергетики Насалика, обвинуваченого в недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд приступив до вивчення доказів у справі ексміністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"На засіданні суд безпосередньо вивчив частину матеріалів досудового розслідування, надані прокурором САП. Після чого, у зв'язку з зайнятістю суддів в інших процесах, оголошено перерву в засіданні до 25 березня 2020 року", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, в 2014 році чиновник отримав позику 1,249 млн доларів від фізичної особи, однак у порушення вимог закону не відобразив згадану інформацію в щорічних деклараціях.

Обвинувальний акт щодо Насалика був направлений САП до суду 7 листопада 2019 року.

Також читайте: Справу ексміністра Насалика передано у ВАКС для розгляду по суті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177185
 
 
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Почему бытовой? Конкретный сепар. Вот видео, на котором действующий украинский министр насалик обсуждает со своим корешом и подельником ташкентом угольные схемы, ржёт над "украми", и все это в оккупированном Донецке:

https://www.facebook.com/100007885095373/videos/1742675539338599/
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Та всё, короче. Хоть этого уже наконец то расстреляют или хотя бы посадят? ))))))))
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Ну он хоть в открытую сдал Коболева с его аферой с добычей украинского газа. Антикоррупционный суд рассматривает дело экс-министра энергетики Насалика, обвиняемого в недостоверном декларировании - Цензор.НЕТ 142
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