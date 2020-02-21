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Все про:евакуація (258) COVID-19 (193) обсервація (2) Нові Санжари (59)

 "Ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетів камінь у вікно", - українка розповіла про дорогу в Нові Санжари

22-річна Аліна Лазоренко про довгу дорогу з Уханя в Нові Санжари та умови розміщення на обсервації в санаторії.

Розповідь дівчини опублікувало "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Аліни, летіли вони довго: спочатку від Уханя до Казахстану - 6 годин, потім Харків, але не змогли сісти там через туман, дозаправка в Києві і повернення в Харків.

"Годували, якщо чесно, не дуже. В літаку першого разу видали рол з куркою. Потім нам давали закуски: горішки, батончики. Особливо солодким та горішками не наїстися. Вже коли приземлилися в Києві, нам передали з Києва бутерброди", – згадує дівчина.

Дорога з Харкова в Нові Санжари, за словами Аліни, зайняла близько 8 годин. В дорозі евакуйовані українці дізналися про протести на Полтавщині проти їхнього приїзду.

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"Ми коли їхали, то бачили людей у вікно. Вони кричали і в них, вибачте за вислів, але очі повилазили, і вони перелякані. Каміння кидають… Навіть бабусі, які вдома мали б бути, брали каміння і збиралися кидати, але поліція їх зупиняла", - згадує Аліна.

"Я сиділа біля дверей, і ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетіло каміння у вікно. Після того, як кинули у вікно, кинули і в двері, там утворилася велика діра", — додала вона.

У санаторії, за словами Аліни, умови нормальні. У кімнатах є душ, телевізор, холодильник.

"Тут є поверх, де половина з ремонтом, а половина – стара. І хтось заселився в кімнати гірші, а хтось – в кімнати кращі. Це вже кому як пощастило. Ми тут не обирали самі собі кімнати. Кожному написали, яка кімната, і так вже і заселилися", — розповіла вона.

За словами Аліни, після вчорашніх репортажів про заворушення в Нових Санжарах їй стали писати слова підтримки незнайомі люди.

"Вчора тільки приїхали, я відповідала більш ніж 100 людям. І сьогодні зранку я відповідаю більш ніж 100 людям. І, може, лише кілька людей були із повідомленнями на кшталт: "Ви самі станьте на місце людей, які там живуть". А так переважно всі підтримують і ще кажуть: "Приїжджайте до мене додому. Ми вас тут зустрінемо. Не знаємо, звідки такі люди взялися ненормальні, що закидали камінням". Я думаю, що, може, це проплачені акції і комусь це вигідно", – каже дівчина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177183
 
 
 Топ коментарі
 
"Нові Санжари". Блискуча спецоперація від авторів «Сватів» та «справи Шеремета» ...
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Доречі за тіітушок які були в санжарах спасибі Ківі іллюшєнькі, один з них якого ідентифікували з Кривого Рогу, другий з Кропивницького.
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Спец транспорта .хотя бы моломальскм переоборудованного под данный случай я не видел
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Це був транспорт МНС, на відео було видно.
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Клиентов бросить не могла, видимо. А когда прекратились звонки, чего там сидеть?
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Почему бы не разместить этих людей недалеко от наших восточных рубежей ?
Если вирус вырвется - пускай идёт через ДНР прямиком на Московию.
А тащить их в центр Украины - это тупость или сознательная провокация беспорядков.
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Первый шаг - подготовка и планирование! во что это все вылелось, говорит не только о тупости, одним словом продай собаку
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Китаю нужно было уничтожать заразу на корню , опыт у них имеется (площадь Тянь ай мень).
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В Харькове не взяли, возили на автобусах 8 часов, а виноваты все равно селюки из Санжар. Чисто нашли крайних.
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Не тільки автобусами возили, літаку довго не давали дозвіл на посадку...)
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Месяц показывают по ТВ как врачи во всём мире в скафандрах подходят к больным и тем кто контактировал с ними, и тут раз, люди в Санжарах мы к вам везём из Китая сюрприз.
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Зедараси вирішили попіаритися на китайських трупах...Ну,й зробили.Їм мона
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Навіщо,ж,закривала "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 2080 Ніхто,ж,небачив,що,ти,там є... "Мы закрыли штору, чтобы люди нас не видели, и в этот момент как раз прилетел камень в окно", - украинка рассказала о дороге в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 8761
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Пожаловали королевы и короли...и народ им хреновый, а кому нужна китайская зараза.
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проституток привезли, не нравиться сидите в Китае вас туда насильно никто не тянул. Спасибо скажите что бесплатно кормят и содержат, а нет бы за свое бабло.
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Это очень ценные кадры для нашей власти! Социально близкие. Алиночка, Снежаночка, девачка с собачкой скоро подтянется. Ярема с Кивой уже ручки потирают, безтабушные приехали, в Китае обкатанные.
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Як радіють на московії тому, що зробили полтавські малороси!
За шесть лет украинцы ускакали в средневековье
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях.
"Ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетів камінь у вікно", - українка розповіла про дорогу в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9141
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Посмотрите на ряхи єтих титуханов. Неужели не узнали? Вот только где их тряпки национальных "вокзальных" жен, с которыми они прошлой весной все время гонялись за Порохом Укропом. Интересно кто спонсирует и крышует эту антиукраинскую падаль? Авакян или кремлевский сартиный питарок, параноик и людоед. И чем занимеется СБУ, ГБеры, ДБеэры, .....******, и прочие правоохранительные структуры проедающие народные деньги? И чем занимаются квартальные клоуны депутаты? Очень много вопросов.....
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А нічого "приєзджим из Востока" дивуватись, вони приїхали до виборців зеленого бидла, слуги яких, не змогло по - тихому привести їх до дому "Ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетів камінь у вікно", - українка розповіла про дорогу в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 1462
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Рішення не пускати до себе співгромадян з Китаю було прийнято в Нових Санжарах ще при Порошенко...

"Ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетів камінь у вікно", - українка розповіла про дорогу в Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2976
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аваковские фсбшные провокаторы в действии
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Надоел этот бесконечный срач "Виноваты жители Санжар".
Власть, обгадившись, в очередной раз перекладывает ответственность с больной головы на здоровую.
Ведь если бы власть нормально сработала, то не было бы никаких перекрытий дорог и разборок с МВД.
Власть не смогла дать ответ на один-единственный вопрос "Будем эвакуировать граждан из ...(не имеет значения от куда)?". Вариантов ответа всего два "Да" и "Нет". Причем каждый ответ привел бы ситуацию в "норму". Ведь Израиль не постеснялся сказать "Нет" ничем не мотивируя такой ответ. Наша власть могла спокойно ответить "Нет", аргументируя это состоянием нашей медицины, отсутствием мест для карантина, да чем угодно причин много.
Но не сказали. Но не сказали и "Да". Желание "И рыбку съесть, и на .... сесть" привело только к желанию очередного пиара на чужом горе. Результат "Встретимся на середине Днепра".
Власть потеряла контроль над ситуацией в стране, при этом желая провести земельную реформу.
И что видим теперь? Кто-нибудь из руководства сказал хоть слово о необходимости центров изоляции людей для карантина - нет, заикнулись по поводу ремонта, модернизации и увеличении числа инфекционных отделений в стране -нет, наверное начали формировать санэпидем штат с необходимым оборудованием - нет. А ведь это только начало всеобщей биологической опасности (не первый но и не последний случай). Что будет в следующий раз? Те же грабли вид сверху?
Нет ничего не делалось так и не делается, даже не планируется. А эта программа не на один день-неделю-месяц-год это долгоиграющая программа, но что-то уже можно было сделать уже сейчас, и это дало бы эффект.
"Хто всрався - невістка".
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Протестующие, которые забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, не являются жителями Новых Санжар. Ранее они были замечены в провокациях под Радой.
Об этом заявила председатель Новосанжарского поселкового совета Полтавской области Инна Коба в интервью изданию «Вести». По ее словам, среди тех, кто атаковал автобусы с приехавшими из Уханя, не было жителей поселка.
Ни на одном из фото, сделанном на месте событий, Коба не смогла увидеть тех, кто проживает в Новых Санжарах. Однако по некоторым снимкам удалось вычислить, что эти же люди в этой же одежде принимали участие в митингах против земельной реформы у Верховной Рады в Киеве.

А кто там у нас против земельной реформы митинги организовывает?
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Молодцы Санджаровцы, власти по скотски поставили вас перед фактом, не посчитавшись с вашими правами. Санджары в сознании украинцев превратились теперь в аналог Американского ЦКЗ (центр по контролю за заболеваниями)., и воспринимаются населением всей Украины как лепрозорий - изолятор для опасно больных с чумой, холерой и другими смертельными хворями. К вам будут бояться ехать отдыхать, на рынках, узнав , что вы из Новых Санджар, у вас поостерегутся покупать огурцы, или клубнику, считая, что вы зараженные до конца жизни. Эти фифы неблагодарные приехали и уедут, спасибо не сказав, а вам здесь жить. Власти не подумали, что люди здесь простые, в интернете им сидеть некогда, смотрят только телевизор. Я на всем ОЛХ не нашел ни одного продавца из Новых Санджар.
Мы, когда самолет кружил над Украиной , все были в ужасе, кому этот подарок из Уханя достанется, зная убожество и разгильдяйство нашей медицины, санпропускник которой зачастую является предбанником морга . Мы живем совсем не далеко от вас.. Мы , ушлые и прошаренные, как только появились слухи о странном смертельном заболевании,засели на китайских сайтах с переводчиком, читая оригинальные статьи, а не наши заметки в прессе., припасли маски, респираторы, несколько фляг с дезинфекционными жидкостями и бутылочки для распыления аэрозолей. ( о прочем я умолчу, это только верхушка того, что у нас дома в коробках ). Примерно поняв, как китайцы лечат это заболевание ( а лечат они методом тыка, применяя все, что под руку попадет, и анализируя полученный результат ), мы перелопатили данные , как лечили испанку, когда люди вылечивались и доживали до 100 лет, и запаслись необходимым для печения , что нашли из аналогов сейчас.Но первое и самое важное - это профилактика. Мыть руки с мылом, , проветривать помещения дважды в день, аэрозоль со спиртом в кармане для обработки рук, маски поплотнее, ( старый вирусолог - зубр, еще из СССР, сказал, что марлевые маски вообще нулевые по эффективности , плотные маски, которые он видел на японцах и китайцах - лучше)., меньше бывать в людных местах, за продуктами два раза в неделю, как в Китае. Плюс - кварцевание помещений и одежды, и предметов, которые вносятся в дом ( кварцевая лампа достаточной мощности приобретена в начале января.). Береженого Бог бережет. Кстати, по утверждению старика- вирусолога, вирусы настолько малы , что проникают не только через слизистую дыхательных путей, рта и глаз, но и через поры кожи. Думай Те.
Можно сказать только одно. Если эта зараза вырвется в Украине. - Всем мало не покажется. Умерших вроде и меньше излечившихся, но при повторном заражении люди мрут уже от инфаркта. И да, наша власть поступила с вами по скотски. Это понятно всем вменяемым людям. Руководствуясь благими намерениями, она с упорством, достойным лучшего применения , вымащивает дорогу в ад..Девочки, которые веселятся у вас в карантине, слабо понимают, что если что - то пойдет не так - Ухань им покажется раем.
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