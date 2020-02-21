 "Ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетів камінь у вікно", - українка розповіла про дорогу в Нові Санжари

Розповідь дівчини опублікувало "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Аліни, летіли вони довго: спочатку від Уханя до Казахстану - 6 годин, потім Харків, але не змогли сісти там через туман, дозаправка в Києві і повернення в Харків.

"Годували, якщо чесно, не дуже. В літаку першого разу видали рол з куркою. Потім нам давали закуски: горішки, батончики. Особливо солодким та горішками не наїстися. Вже коли приземлилися в Києві, нам передали з Києва бутерброди", – згадує дівчина.

Дорога з Харкова в Нові Санжари, за словами Аліни, зайняла близько 8 годин. В дорозі евакуйовані українці дізналися про протести на Полтавщині проти їхнього приїзду.

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"Ми коли їхали, то бачили людей у вікно. Вони кричали і в них, вибачте за вислів, але очі повилазили, і вони перелякані. Каміння кидають… Навіть бабусі, які вдома мали б бути, брали каміння і збиралися кидати, але поліція їх зупиняла", - згадує Аліна.

"Я сиділа біля дверей, і ми закрили штору, щоб люди нас не бачили, і в цей момент якраз прилетіло каміння у вікно. Після того, як кинули у вікно, кинули і в двері, там утворилася велика діра", — додала вона.

У санаторії, за словами Аліни, умови нормальні. У кімнатах є душ, телевізор, холодильник.

"Тут є поверх, де половина з ремонтом, а половина – стара. І хтось заселився в кімнати гірші, а хтось – в кімнати кращі. Це вже кому як пощастило. Ми тут не обирали самі собі кімнати. Кожному написали, яка кімната, і так вже і заселилися", — розповіла вона.

За словами Аліни, після вчорашніх репортажів про заворушення в Нових Санжарах їй стали писати слова підтримки незнайомі люди.

"Вчора тільки приїхали, я відповідала більш ніж 100 людям. І сьогодні зранку я відповідаю більш ніж 100 людям. І, може, лише кілька людей були із повідомленнями на кшталт: "Ви самі станьте на місце людей, які там живуть". А так переважно всі підтримують і ще кажуть: "Приїжджайте до мене додому. Ми вас тут зустрінемо. Не знаємо, звідки такі люди взялися ненормальні, що закидали камінням". Я думаю, що, може, це проплачені акції і комусь це вигідно", – каже дівчина.