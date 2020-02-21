 У Нових Санжарах у школу не прийшла майже половина учнів, - директор

Про те повідомив директор школи Микола Решетило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
За його словами, із 900 учнів не з'явилося майже 400 - їх через ситуацію в селищі на заняття не пустили батьки.
Зараз у Нових Санжарах все спокійно. Дороги розблоковані, протестувальників немає.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics
Но само собой быдлота из Санжар по-английски не читает.
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/172594854186811/?
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
Каждый день людей погибает в автокатастрофах на 2 порядка больше.
Каждый день людям грозят миллионы разных, более страшных вирусов.
И все молчат!
Сейчас моя квартира пустует на пару месяцев, с удовольствием принял бы
пару человек на 2 недели (и бесплатно).
Нельзя же быть такими пофигистами с моей хатой с краю!
Раз родители голимая быкота, то и детям знания не надо.Да,скот санджарский?Бычье тупоголовое, то боятся эвакуированных, то теперь боятся титушек...Вас даже овцами называть не хочется,овцы обидятся.
Да,Очумелая отара73%?
...животрепещущий вопрос, почему больше половины эвакуированных это граждане других, далеко не бедных стран и зачем их сюда привезли? Кто будет оплачивать их перелет, лечение и нахождение в Украине? Почему их страны не озаботились своими гражданами(если все так безопасно и просто).
Где гневные комментарии от человеколюбов в прессе, никто не хочет потоптаться по правам людей, угрозе жизни пассажиров и экипажа, ксенофобии и эгоизму?
А вот и гневный комментарий)):
" Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать ", - заявил Йоханн Вадепуль (Johann ********), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - считает политик."
Але сказала, що планує повернутися.
І який то карантин?
То розносчик вірусу.