EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство
  5133  155
Матеріали за темою:
Все про:діти (1837) Полтавщина (344) школа (803) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 У Нових Санжарах у школу не прийшла майже половина учнів, - директор

У єдину в Нових Санжарах школу не прийшла майже половина учнів. Батьки не пустили дітей на уроки через розміщення в місцевому санаторії евакуйованих із Китаю українців.

Про те повідомив директор школи Микола Решетило, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

За його словами, із 900 учнів не з'явилося майже 400 - їх через ситуацію в селищі на заняття не пустили батьки.

Зараз у Нових Санжарах все спокійно. Дороги розблоковані, протестувальників немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Усі норми режиму карантину в Нових Санжарах забезпечено", - МВС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177179
 
 
 Топ коментарі
 
Настала черга їхати в Санжари міністру освіти. Нехай там сидять обидві - одна з фізруком, друга з трудовіком. В Новых Санжарах в школу не пришла почти половина учеников, - директор - Цензор.НЕТ 9476
 показати весь коментар
 
Логічно, нагнали жаху, я б теж не пустив.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Кстати дети почти не болеют этим вирусом. Очень-очень малый процент. А до 9 лет вообще ни один ребенок не умер. Пруф:

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics

Но само собой быдлота из Санжар по-английски не читает.
 показати весь коментар
 
 
не хворий, не є незаражений...Радіація незаразна, але помирають
 показати весь коментар
 
 
Наверно, у вас детей нет... А то "почти не болеют" и " до 9ти лет не умер" читать не возможно...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И не надо. И не ходите. Родители идиоты хотят видеть такими же и своих детей. Флаг в руки.
 показати весь коментар
 
 
хотілося б почути думку ехперта по неперевершеній у світі радянській освіті
 показати весь коментар
 
 
Образование в Украине после развала СССР лучше не стало.
 показати весь коментар
 
 
гебнявий, ти насправді вважаєш відмазку "сам дурак" вдалою?
 показати весь коментар
 
Скажу більше - трохи потупішали вчителі й батьки
 показати весь коментар
 
То,й замінюйте,сміливо...Все одно навколо деграданти.,Незрозуміють
 показати весь коментар
 
Мене сьогодні спитали для чого ки зробили вірус. Віповів - певно була потреба У Нових Санжарах у школу не прийшла майже половина учнів, - директор - Цензор.НЕТ 3754
 показати весь коментар
 
А 0.2% смертности от 10 до 19 - аналогично смертности от обычного гриппа. То есть по логике народа из Санжар, если в их город приедет пара гриппозников, то дети в школу автоматом не идут. А с гриппом-то небось немало сейчас и ранее было там народу.
 показати весь коментар
 
 
Заколисуй себе,й підказуй,що тобі збрехати.Певно,ти,ненаївний
 показати весь коментар
 
Ось якщо би в міста коментаторів привезли цих людей,то тоді би вони позасовували язики в зади.А так можна балаболити і казати,які там люди безсердечні.
 показати весь коментар
 
 
Я вчора писав:
Ну це як у нас сьогодні жіночка-; Ну як так можна, як же ж, вони ж наші!;
Я її і запитую: Ну так а якщо ваші Ангєлінка з Тімурчіком (онуки) захворіють, а то й помруть?;
Відповідь добила.
;Так їх же не до нас везуть!;
 показати весь коментар
 
 
Они не только бессердесные, они еще тупорылые и е.анутые !
 показати весь коментар
 
 
Они не бессердечные, они тупые. Это гораздо хуже.
 показати весь коментар
 
 
Сиди и не вылазь из дому!
Каждый день людей погибает в автокатастрофах на 2 порядка больше.
Каждый день людям грозят миллионы разных, более страшных вирусов.
И все молчат!
Сейчас моя квартира пустует на пару месяцев, с удовольствием принял бы
пару человек на 2 недели (и бесплатно).
Нельзя же быть такими пофигистами с моей хатой с краю!
 показати весь коментар
 
 
Wlad5495 То давайте ще збільшимо смертність,логіка дурня.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда идем бомбить местные тубдиспанцеры, кожвены, а кто в маске растрел на месте!😠
 показати весь коментар
 
 
Зараження новобидлярців коронавірусом мозку викликало ускладнення!
 показати весь коментар
 
Интересно что скажут ужаньские переселенцы,когда к ним в санаторий из бриллиантовой принцессы подвезут укранских больных с подтвержденым диагнозом COVID-19?наверное будут орать матом и угрожать убийствами.
 показати весь коментар
 
 
Зато в церкви наверняка столпотворение иконы полобызать.
 показати весь коментар
 
 
Ось хто дійсно радіє евакуйованим - це дітвора. Канікули!!!
 показати весь коментар
 
 
Когда родители их заставят пару раз помыть посуду и замести двор, они завтра сами убегут в школу! У Нових Санжарах у школу не прийшла майже половина учнів, - директор - Цензор.НЕТ 7458
 показати весь коментар
 
А для этих скотов школы вообще не нужны. Пальцы на лапах считать научились и хватит.
Раз родители голимая быкота, то и детям знания не надо.Да,скот санджарский?Бычье тупоголовое, то боятся эвакуированных, то теперь боятся титушек...Вас даже овцами называть не хочется,овцы обидятся.
 показати весь коментар
 
 
Почему-то вспомнились первые случаи со СПИДом в совке.
 показати весь коментар
 
Порошенко еогфетами с детьми расчитался,чтобы в школу не пошли.
Да,Очумелая отара73%?
 показати весь коментар
 
Вопрос на который неответил не один политик не Президент или сочувствующий, если они незаразны то какого хрена их привезли сюда. Есть инфекционные больницы, есть ФЕОФАНИЯ. НЕТ ОТВЕТА
 показати весь коментар
 
Так то ближче до кієфа,вийде зразу 100 тис. мєнтів задує ,потім 5 років не переловиш!
 показати весь коментар
 
Критика на адресу ново-санжарівців мені здається цинічною і підлою, бо дуже легко бути благородним і сміливим за чужий рахунок. Вони не довіряють гарантіям безпеки, які дала влада, вони просто бояться, і я їх розумію, бо мова йде про їх здоро'я і навіть життя.
 показати весь коментар
 
 
Как отлично тебя понимают в Штатах, Англии и даже в Израиле! Но никому из них в голову не пришла мысль бросать на произвол судьбы своих граждан и бросать камни в автобус!
 показати весь коментар
 
«В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).»
...животрепещущий вопрос, почему больше половины эвакуированных это граждане других, далеко не бедных стран и зачем их сюда привезли? Кто будет оплачивать их перелет, лечение и нахождение в Украине? Почему их страны не озаботились своими гражданами(если все так безопасно и просто).
 показати весь коментар
 
«1.02 Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированных из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в субботу, 1 февраля. Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа.»
Где гневные комментарии от человеколюбов в прессе, никто не хочет потоптаться по правам людей, угрозе жизни пассажиров и экипажа, ксенофобии и эгоизму?
 показати весь коментар
 
Москва отказала... какая трагедия.))) Самолет спокойно дозаправился в Хельсинки. Кстати, среди эвакуированных было - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США.
А вот и гневный комментарий)):
" Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать ", - заявил Йоханн Вадепуль (Johann ********), зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. По его мнению, для России отказ самолету немецких ВВС был "очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде". "Это говорит о многом", - считает политик."
 показати весь коментар
 
Теперь начнут эвакуировать детей в Черниговскую. обл. ( условно) Да паника страшная сила.
 показати весь коментар
 
Министр охороны здоровья раструсила вирусы по дороге домой
 показати весь коментар
 
Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.
Але сказала, що планує повернутися.
І який то карантин?
То розносчик вірусу.
 показати весь коментар
 
О, проснулась! Этот вопрос мы уже давно обсудили! Никто ничего не покидал...
 показати весь коментар
 
выключать на Санжарах свет и газ на недельку - раз уних конец света то тогда по полной...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору