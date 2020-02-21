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 Суспільство
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Все про:майдан (622) Євромайдан (667) Офіс генерального прокурора (102)

 До суду направили обвинувальний акт щодо ексслідчого, який у 2014 році незаконно переслідував учасників Революції Гідності

Його підозрюють у зловживанні владою, підробці, перешкоджанні проведенню мітингів. Загалом до суду направили обвинувальні висновки проти 11 колишніх слідчих, прокурорів і суддів, які переслідували учасників Революції Гідності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Колишній правоохоронець, ймовірно, діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїми керівниками та прокурорами, 19 лютого 2014 року незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності завідомо невинних чотирьох осіб за начебто участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва", - сказано в повідомленні.

Тепер йому інкримінують зловживання владою і службовим становищем, службове підроблення, завідомо незаконне затримання, залучення невинного до кримінальної відповідальності, незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів.

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"Нагадаємо, через протиправне переслідування 18 лютого 2014 року учасників Революції Гідності до суду спрямовано обвинувальний акт стосовно 6 слідчих, заступника та начальника слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, прокурора відділу прокуратури м. Києва, судді та заступника голови Дніпровського районного суду м. Києва", - додали в прокуратурі.

Ще один колишній заступник прокурора Дніпровського району оголошений в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177177
 
 
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Когда дамбас проголосует,его отпустят и наградят,так что сильно не радуйтесь.
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А почему ни слова об судьях выносивших обвинительные приговоры через несколько часов после задержания?
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В суд направили обвинительный акт относительно экс-следователя, который в 2014 году незаконно преследовал участников Революции Достоинства

Скорее надо обвинить участников Майдана, по вине которых погибло 13 милиционеров, несколько десятков тысяч Украинцев и продолжают гибнуть ежедневно. Мы потеряли Крым и половину Донбасса и влезли в ужасающую экономическую разруху, которая продолжает развиваться. И неизвестно чем кончится. А следователю пытавшемуся подержать порядок нужно дать орден Ярослава Мудрого или хотя бы медальку.
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Главное, чтобы у него адвокатом был не пОРТНОВ. А то майдановцам вменят в нарушение закона то, что они быстро убегали от преследования.
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