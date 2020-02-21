 Напад на евакуйованих із Китаю громадян не повинен мати місця в сьогоденній Україні, - представництво ООН

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Представництва ООН в Україні.

У минулому, в ситуаціях зі спалахами хвороб, страх і недовіра гальмували, а зовсім не допомагали реагувати на загрозу, підкреслили в представництві ООН

"Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговуть на повагу до гідності та безпечне повернення до України.

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ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація. Ми продовжуємо підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19", - говориться в заяві.

"Зараз - час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", - зазначається в документі.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.