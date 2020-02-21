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 Політика України, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:ООН (1402) Полтавщина (344) евакуація (258) COVID-19 (193)

 Напад на евакуйованих із Китаю громадян не повинен мати місця в сьогоденній Україні, - представництво ООН

Організація Об'єднаних Націй засуджує вчорашню атаку на громадян, евакуйованих з Китаю, і закликає уряд вжити заходів безпеки щодо всіх людей, яких торкнулася ця ситуація.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Представництва ООН в Україні.

У минулому, в ситуаціях зі спалахами хвороб, страх і недовіра гальмували, а зовсім не допомагали реагувати на загрозу, підкреслили в представництві ООН

"Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговуть на повагу до гідності та безпечне повернення до України.

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ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація. Ми продовжуємо підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19", - говориться в заяві.

"Зараз - час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", - зазначається в документі.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177173
 
 
 Топ коментарі
 
А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Не політики а клоуни із телевізора. Стало відомо що Арахамія був у масовці на битві екстрасенсів, Гончарук вже заздрить.

Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 7653
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Народ України абсолютно правий, коли припиняє незаконні та небезпечні дії нефахових представників української влади! Саме рішення про евакуацію з Китаю було помилкове з медичної точки зору. Навпаки потрібно було заборонити українцям які були в небезпечних зонах покидати Китай, поки в Україні не буде достатньо тестів та ліків від цієї хвороби! Китай показав, що від смертельного вірусу не врятують жодні технології, просто не встигнете пройти медогляд у лікаря і не встигнете отримати медичну допомогу і помрете в черзі в лікарні або по дорозі в лікарню і ще заразите кількох людей! В КНР навіть кількість померлих від вірусу не можуть порахувати, бо не вистачає медиків та засобів для діагностування захворювання, вже про розтини не йде мова, їх немає кому і де робити! Тому народ України в своїх діях по припиненню незаконних дій влади - абсолютно правий! Влада не мала права привозити умовно хворих в Україну, це протиречить міжнародним стандартам боротьби з епідемією небезпечних вірусних захворювань! Влада не мала права розміщувати хворих в непристасованому місці, далеко від центрів цивілізації, без підготовки карантину і персоналу, чим створила реальну небезпеку місцевим мешканцям! А дії Скалецької, яка покинула карантин і поїхала з кимось спілкуватись за межами карантинної території - це взагалі катастрофа! Саме таких тупих і небезпечних дій влади і боялись люди і саме проти такої поведінки некваліфікованої влади люди і протестували!
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а закидання автобуса з людьми - це теж форма протесту проти некваліфікованої поведінки влади? не виправдовуйте ідіотизм нашого наріда ідіотизмом влади, вони варті одне одного. нарід на 73% (а у Санжарах на 84%) складається з безмозких довбнів.
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Закидання камінням це не варіант, погоджуюсь. Вірус можна знешкодити тільки вогнем.
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нема підтвердження що то не мінти і не тітушки кинули у вікно автобуса!
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настолько профанской власти тоже не должно быть, но она есть
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Не політики а клоуни із телевізора. Стало відомо що Арахамія був у масовці на битві екстрасенсів, Гончарук вже заздрить.

Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 7653
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Знаєте чому люди зійшли з розуму і блокують прибувших з Китаю??? Не тому що вони дебіли, це само собою, а тому що вони знають, що вибрали такого ж дебіла, який не зможе їм гарантувати захист проти епідемії.
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Не, это потому что они дебилы без защитных стредств
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Повторюсь . А люди просто тупо не верят "компетентности" власти. Своими бестолковыми действиями и постоянным враньем она сделала все, чтобы ей совсем не доверяли. Вчерашние метания самолета над Украиной - точная копия состояния мышления бубочки - хаос. Плюс, таки да, совковая психология люмпена.
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ООН просто бесполезная и бестолкрвая конторка...
Всем на ее мнение пох...
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ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_


ЖОДЕН "БОРЕЦЬ" З КОРОНОВІРУСОМ ПІД ПОЛТАВОЮ НЕ БУВ У ЗАХИСНІЙ МАСЦІ А нам потрібно ідентифікувати цих характерно одягнутих переляканих за своїх дітей і онуків "місцевих мешканців". Ви ж знаєте, що на новосанжарівщині саме так одягаються всі місцеві жителі.


Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 9435

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откуда это молодое титушное быдло првезли интересно?
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вроде писали, что из Днепра, но это не точно.
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могли и дешево из области - там полно по селам и селеньям и районным городам.
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так а где-ты таких актеров насобираешь? их заранее готовят.
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та нахрена собирать кого-то по сёлам, если есть официальная титушня - нацжёны
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Вот:

Большинство задержанных в Новых Санжарах оказались неместными - полиция
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360360-boljshinstvo_zaderhannyh_v_novyh_sanharah_okazalisj_nemestnymi_-_politsija
https://antikor.com.ua/articles/360360-boljshinstvo_zaderhannyh_v_novyh_sanharah_okazalisj_nemestnymi_-_politsija
Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360349-protestovavshie_pod_radoj_fermery_otmetilisj_v_novyh_sanharah
https://antikor.com.ua/articles/360349-protestovavshie_pod_radoj_fermery_otmetilisj_v_novyh_sanharah
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Кривий Ріг, Кропивницький, це тих, що вже впізнали.
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та шо тут интересного ?

из Кривого Рога
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И это нам говорят те кто поддерживает агрессию раши против Украины?))) идите лесом недоумки
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провокация с постановочными съемками достигли своей цели..
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А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Ви не повірите але в протестах в Нових Санжарах повинен... Хто? )))

Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 1284
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Рішення не пускати до себе співгромадян з Китаю було прийнято в Нових Санжарах ще при Порошенко...
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що цікаво, це пишуть ті самі, у який Порох вже давно вивіз усі гроші літаками, багато літаків, і давно утік
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А что Гидрант? Он же гидрант соблюдения Конституции и прав граждан или уже нет?
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Это все спланированная провокация, среди протестующих в Санжарах узнали киевских "фермеров" которые активно протестовали против рынка земли. Вопрос только кто все это проплатил и организовал.
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Если бы власть не занималась перманентным враньем и внятно объяснила людям происходящее - такого бы не было. Паника и страх от непонимания происходящего и дикого недоверия до власти. Достаточно пары-тройки провокаторов -- и понеслась.
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Тобто інших новин і проблем немає. Ну добре тоді.
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скорее всего заказуха именно для кацапов, а Зе просто напугали в очередной раз.
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А для террористической РФ тоже не должно быть места в ООН,а она есть и что?
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Интересно шо буде када влада офіційно визнає, шо зараза таки в Україні є?? (а вона таки точно вже є) Що робитимуть обивателі??? Забиватимуть на вулицях камінням кожного хто чихнув??? Чи підуть радикальніше і зразу живцем палитимуть з вогнеметів???
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Порохоботи може й будуть. А ми, виборці ЗЕ! будемо обіймати і цілувати в уста всіх захворівших!
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люди вибравші президента Клоуна самі натомість перетворились на Клоунів,дякую тобі боже що я не ЗЕбіл....але як же **** соромно
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Это вы су ки все Клоуны. Не хотят они в своем доме, там где они живут. принимать с бухты барахты возможно инфицированных с Китая. У них другого дома нет.
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тому треба було камінням по дітях кидати і бити вікна в автобусах з дітьми?що сцикотно ЗЕлохам з мусорами бодатись так на мирних людей кидались?але й позорники...тьфу тьфу тьфу на вас
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я про себе в інтернеті не маю звичку розповсюджувати інформацію
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А ви за те щоб у Вашому місті зробили обсервацію для евакуйованих з Китаю?
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будь ласка я з західної України в нас тут багато гарних санаторіїв,є куди селити
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Да, Гера сделала шо вы не "зебил"
отвечаю что Она - Бог хоть куда.
правда ее иногда дураки называют Коровой, *******, но все же знают шо Бох = Гера. Анша Гера!
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А шо вы имеете к жителям Санжар? Они у себя дома. Идите нахер, моралисты хреновы.
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А кто на них нападал? у поехавших в китай шустряков должна была быть медстраховка по которой они заразившись в китае китайской болезнью должны были лечиться в китае китайскими методами.
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этот вирус пожозреваеться в том что он может передаваться и сугубо воздушным путем. Эти дебилы будут ехать в душном транспорте , не откроют даже окошка. и один больной будет кашлять не закрывая рот рукой а вагоне. - часто наблюдал эту картину как жлоб или жлобиха идет и всем ртом на всю округу - ЧХА!. из-то того что воздух остаеться в транспортном средстве вирус не будет выветриваться и 90% тех кто зайдет и выйдет заразяться. а потом эти же люди особенно у селе будуь забивать лопатами соседей которые чихнут.

масса глубоко диких нецивилизованых и недисциплинированых людей - это гарантия катастрофы.
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Медицина у них есть? Есть вакцины. противоядия, сыворотки? Есть медики?
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Так из-за быдла ничего и нет. Из-за них ничего нет в странах где их много.
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Нет. Из-за такого быдла как ты. Макшанская падлюка.
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Нет. Из-за такого быдла как ты. Макшанская падлюка.
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Саме тому треба було бити вікна в автобусах...
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Тебя окна беспокоят? Или положение дел в Украине? Окна - следствие дейсвий тупоголового Осла.
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Все вопросы - к Ослу Оманскому. Это он пиарится на горе людском. А страдают люди. и те кого из зоны карантина вывезли. и те хто должен у себя в доме их принимать.
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Тепер наш Оманський обсанжарився.
(А може це такий хід був,для заманювання туристів.після Чорнобиля,-одразу на санжарівських дикунів ,виборців Зеленського поглянути Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 644 )
Нападение на эвакуированных из Китая граждан не должно иметь места в сегодняшней Украине, - представительство ООН - Цензор.НЕТ 1968
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А то шо произошло - нападения полиции на тех. кто защищал свой дом, в который решили - Аваков и Осел - поселить из карантина-это преступление. ООН надо бы повнимательнее изучить происшедшее.
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Нападавшие умом клоуну подобные они одного поля ягоды.
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Сборище импотентов себя изжило.
ООН не делает ничего вообще, кроме блаблабла
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Нам очень интересно мнение самой бесполезной в мире организации.
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самое интересное, что как китайцы до смерти забивали тех, кто не одел маску никто не говорит. Как в Казахстане нападали на больницу тоже. Так что такой инфоповод кацапы и злебени "зробили разом"!
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б*же, я бы просто сделал - суухо сообщил куда кто зачем и почему и какими средствами с привлечением кого и чего, борт приземляется. Все. клоунада кому-то нужна и я даже подскажу кому.
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ВООБЩЕ НАСРАТЬ НА ООН. БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГА ДЛЯ БАЛАБОЛОВ ПРОТИРАЮЩИХ ШТАНЫ!
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Зеленский перед новым годов взволновал народ призывом возвращаться в Украину. После этих корономайданов надо сто раз подумать. Кому выгодна эта паника?
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Какой позор! Уже и до ООН дошла информация о Новосанжарских скотах.
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Интересно другое что правительство выделило вроде как 4 миллиарда на подготовку места для содержания перевезенных из Китая а заселило их в гадючник.Это как Вам не позор правительства?А все включая правительство и СМИ во всем винят местных жителей которые боятся за себя и за свои семьи.
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Скажіть там хто-небудь в ООН, що це була постанова від міністра Авакова. А місцеві зебіли прикрасили це дійство.
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Аваков! Этот случай тест на твою адекватность. Те кого арестовала в Санжарах полиция должны идти под суд и сесть. Иначе подобные безобразия войдут в моду и будут происходить повсюду!
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Не смішіть. Принаймі відразу 16 з 24 затриманих були індефіковані як невідомі особи, які не проживають в Новій Саржанівці. Пізніше було встановлено, що це завезені з Кривого Рогу тітушки та "нацжони" Авакова. Наступного дня всі затримані звільнені . Висновки робіть самі.
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Окупации Крыма,присутствие как наемников так и регулярных частей кацапии в Украине почемуто ООН не замечает а боязнь людей за здоровье свое и своих детей так это не должно иметь место.Интересное мнение прогнившей организации ООН.
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Шила в мішку не сховати. Організатором та виконавцем подій в Новій Саржанівці безпосередньо був міністр внутрішніх справ Аваков , яким для здійснення провокативних дій були залучені тітушки та "нацжони". Замовником були його куратори з феесбе та верхівка "слуг урода" на чолі з ПріЗєдєнтом і головою його Офісу
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Место имеет потому осел зе при власти..
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Цікаво ,ці макаки з ООН вже прилетіли з вантажем спецзахисту і таблеток у Санжари ,чи досі тикають пальцем у глобус?
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