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Все про:потяг (356) Укрзалізниця (930) COVID-19 (193)

 Поїзд "Київ-Москва" пройшов санобробку і ввечері вирушить назад до столиці України

Поїзд №6 "Київ-Москва", з якого сьогодні зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, пройшов санітарну обробку. Всіх пасажирів відпустили, ввечері потяг вирушить назад до Києва.

Про це заявив на брифінгу директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Потяг пройшов санобробку, і потяг готується до відправлення назад... Сьогодні увечері", - заявив Толкачов.

Також читайте: У китаянки з поїзда "Київ-Москва" не знайшли коронавірусу, - МОЗ України

Він додав, що пасажири, які прибули на потязі до Москви, пройшли медичне обстеження, яке не виявило жодних ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За даними Держприкордонслужби, у вагоні була 21 особа, серед яких 13 українців, двоє з них - провідники.

Центр громадського здоров'я отримав з міжнародних каналів ММСП Російської Федерації інформацію про те, що у громадянки Китаю, через яку вагон зняли з маршруту, не знайшли коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177171
 
 
 Топ коментарі
 
На вокзале в Киеве уже начали собирать баррикады.
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мне очень не нравится эта новость !!! Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины - Цензор.НЕТ 3912

вы верите в санобработку в Москве поезда, идущего в Киев ?
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Зебилы, а почему у нас спокойно ездят кацапские поезда?
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Какая прелесть) и чего тогда с разбушевавшихся зебобиков удивляться...
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мне очень не нравится эта новость !!! Поезд "Киев-Москва" прошел санобработку и вечером выдвинется обратно в столицу Украины - Цензор.НЕТ 3912

вы верите в санобработку в Москве поезда, идущего в Киев ?
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Поезд формирования УЗ, пусть она и обрабатывает.
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Чого це, бульбаше? онучі китайчані були у нашому потязі з расєї, хай і обробляють, ти у свюй союзній державі писка розкривай, або там бігаєш як ***** з хвостиком про між ніжок...))
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На вокзале в Киеве уже начали собирать баррикады.
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Министерство здравоохранения Украины предупреждает:

"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"
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Зебилы, а почему у нас спокойно ездят кацапские поезда?
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100%...
Це ж проклятый ПОРОХ торговал на крови...
А ЗЕнька обещал усе исправить...
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вибачайте, але це все нашого формування потяги i належать Укрзалiзницi.
i ще вони найбiльш прибутковi, з самими дорогими квитками серед всiх наших потягiв.

кацапськi потяги не їздять в Неньку вже багато рокiв.
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украинских поездов из Москвы не бывает, дорогой
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це все нашого формування потяги i належать Укрзалiзницi.


бригади там також з Укрзалiзницi.
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Жители Конотопа уже жгут шины?
Или Аваков еще не успел подвезти туда свою титушню?))))
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та нормально...
у нас же только комиков не хватает...а остальные клоуны в переизбытке...
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ну если обратно в Киев, то понятно какую "обработку" они прошли эти вагоны.
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УЗ настолько богата чтобы раздавать составы ?
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Можно было не проводить санобработку, а сразу отправить поезд в Москву.
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Баба маня уже повозила одной грязной тряпкой из бывшей футболки,,за ануковича!,, по полу старого вагона.
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А министерство здравохранения зебуинов уже виделило себе милионные премии за этот подвиг.
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Ну ируководство ,,укрпошти,, само собой. Министры что,рыжие,что ли?
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Санітарна обробка в Москві проводиться спиртом способом "прійома унутр",в Києві салом з часником тим же способом...
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Вірити москалям .... Та вони скоріше ще більше той поїзд отруять !
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Интересно пасажиры ехали в Москву а их ,,здоровых,,отпустили домой в Украину.Да и какие кацапы умные всего за несколько часов определили что украинцы не зараженные,даже каиайцы так не умеют им требуется несколько дней.
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