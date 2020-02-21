 Поїзд "Київ-Москва" пройшов санобробку і ввечері вирушить назад до столиці України

Про це заявив на брифінгу директор з пасажирських перевезень АТ "Укрзалізниця" Олександр Толкачов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".
"Потяг пройшов санобробку, і потяг готується до відправлення назад... Сьогодні увечері", - заявив Толкачов.
Він додав, що пасажири, які прибули на потязі до Москви, пройшли медичне обстеження, яке не виявило жодних ознак захворювання. За словами Толкачова, всіх пасажирів відпустили додому.
Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.
За даними Держприкордонслужби, у вагоні була 21 особа, серед яких 13 українців, двоє з них - провідники.
Центр громадського здоров'я отримав з міжнародних каналів ММСП Російської Федерації інформацію про те, що у громадянки Китаю, через яку вагон зняли з маршруту, не знайшли коронавірусу.
вы верите в санобработку в Москве поезда, идущего в Киев ?
"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"
Це ж проклятый ПОРОХ торговал на крови...
А ЗЕнька обещал усе исправить...
i ще вони найбiльш прибутковi, з самими дорогими квитками серед всiх наших потягiв.
кацапськi потяги не їздять в Неньку вже багато рокiв.
бригади там також з Укрзалiзницi.
Или Аваков еще не успел подвезти туда свою титушню?))))
у нас же только комиков не хватает...а остальные клоуны в переизбытке...