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 Політика України, Здоров'я
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 Обсервація не карантин, ми не маємо права заборонити евакуйованим з Уханя спілкуватися між собою - заступник очільника МОЗ Коваль

Евакуйовані з Уханя особи, а також члени екіпажу та супроводу можуть вільно спілкуватися між собою, обсервація стосується тільки приміщення, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль на брифінгу в Києві у п'ятницю.

"Це не карантин, це обсервація. Ми не маємо права ізолювати людей, вони можуть вільно спілкуватися між собою. Обсервація стосується тільки приміщення", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступника міністра, всі люди, котрі перебувають на обсервації, здорові, ознак захворювання немає.

"Вони їдять з одноразового посуду, який перед утилізацією обробляють відповідно до санітарних норм. Для евакуйованих організовано окреме водопостачання і каналізацію. Стічні води також обробляються відповідно до санітарних норм. Жодної загрози для навколишніх немає", - сказав він.

Коваль також додав, що перебування в місці обсервації міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької не вплине на роботу міністерства.

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У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що наразі на території "Нових Санжар" ситуація нормальна, по периметру працюють 320 нацгвардійців, 70 представників Національної поліції та 16 працівників ДСНС.

"Учора затримали 24 найагресивніших осіб, 23 із них ідентифікували та відпустили додому. Одну людину затримали за найбільш зухвале порушення громадського порядку. Відкрито п'ять кримінальних справ", - додав він.

За його словами, кримінальні провадження порушено за ст.293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, у свою чергу, прокоментував ситуацію з пасажирами відчепленого вагона поїзда Київ-Москва, який залишили в Брянську (РФ) на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.

"Громадян зняли з поїзда та відправили до лікарні. Всіх пасажирів, зокрема 13 громадян України, доправили до місць обсервації", - сказав він.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177170
 
 
 Топ коментарі
 
З евакуацією в них дійсно вийшла обсервація. На весь світ обсервилися.
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21.02.20 16:49 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД.
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А нахрен вы их тогда туда загнали? Если хоть один заражённый там есть, то после первой же совместной пьянки их станет много.

Устроили проходной двор. С таким карантином уж лучше бы по домам распустили уже.
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В новости ниже так: "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены" МВД. Так кто врёт???
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Кого ж привіз літак з Уханю в Україну ?

-Українців, Аргентинців, громадян Норвегії, Ізраїлю, Чорногорії, Іспанії, Еквадору, Сальвадору, Домінікани, Коста-Рікі, Панами...

Чомусь влада напирає на те, що в Санжарах "українці виступили проти - проти українців" , а де ж ділися іноземці?Чи вони також в Санжарах?

Чомусь влада цю інформацію ретельно скриває?

Подивіться цю інформацію тут: https://youtu.be/8KSuiDdaOYs
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" З тими хто вилетів з Китаю вже все зрозуміло, вони всі здоров" - а с какого это перепугу ты пришёл к такому выводу... - сон хороший приснился ?!
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"Это не карантин, это обсервация. Мы не имеем право изолировать людей, они могут свободно общаться между собой. Обсервация касается только помещения",Источник: https://censor.net.ua/n3177170

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Дмитрий Коваль - это господин Совравший

Тыц ссыка на Медэнкциклопедию
Обсервируемые лица размещаются по возможности небольшими группами ( в нашем случае по комнатам). Принимаются меры, исключающие общение между группами. Медицинский и обслуживающий персонал О. п. находится на казарменном положении, т.е. никуда не уходит и не приходит, и не общается с людьми, как хотела сегодня министр Скалецкая. Неужели замминистру украинский народ должен вслух читать статьи Медэнциклопедии?
Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль - Цензор.НЕТ 6485
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21.02.20 16:49 "Все нормы режима карантина в Новых Санжарах обеспечены", - МВД.
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Та ладно, бубочка ж сказав, що бактеріологічної загрози нема. Бактеріологічна, вірусологічна - да какая разніца.
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Украинский журналист Андрей Цаплиенко считает, что протесты против приезжих из Уханя устроили те же самые люди, которые в 2014 году начали сталкивать людей на Донбассе. Он убежден, что ситуации очень схожи.
Вчера, 20 февраля, в протестах, которые происходили в Новых Санжарах, участвовали не только местные жители, но специально завезенные туда люди, которые активно выступали против действий полиции. Украинский журналист Андрей Цаплиенко в блоге подчеркивает, что именно по таким методичкам разжигали конфликт между гражданами Украины в 2014 году. Журналист предоставил кадры людей, которых, по его словам, доставили на место протеста на автомобилях с номерами из другой области. Также он заметил схожести в лозунгах и действиях, которые происходили в 2014 году и вчера в Новых Санжарах. Он сожалеет о том, что люди за шесть лет войны так и не научились понимать, где ими манипулируют.
Отмечается, что часть людей из протестующих в Новых Санжарах в скором времени добавят в базу "Миротворца". В данный момент их идентифицируют. В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов.
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Слід зазначити, що перфоманс у Нью Санжарах виглядав набагато огидніше ніж батл за бліни на лопаті. Важко уявити, на що ми будемо здатні чере 5 років клоунократії.
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Саме цікеае,що ті хто голосував за клоуна що грає **** на балалайці та ті хто вибивав вікна в автобусах що везли евакуйованих з Уханя -це одні і ті люди. Ідіотизм не лікується. Нація хвора.
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Когда "Алена-Алена" популярнее условного ТНМК или Тартака, а "Сваты" популярнее "Фореста Гампа" и т.д. - о чем говорить?
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Зачем "лоховизор" если есть интернет, даркнет и прочие пиринговые сети? О_о
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Вы в глубокие села заедьте, да и не в сильно глубокие, типа Санжар. Там, как у Стругацких: "Можно не верить губернатору, на как не верить радио?!".
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Браво Цаплієнко й особа повагаз за те , що пішов свого часу з кремлівського Інтеру. Цікаво ,як йому зараз на плюсах?
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"Вольный художник". Он нашел свою нишу и сидит почти все время на нуле.
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А министру шляться туды-сюды за территорию - это обсервация или карантин?
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Стало быть, время карантина ещё не пришло. Ну-ну...
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ну а чё вы хотели, сами ж выбрали цирк
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Чому евакуйованих з Уханя людей не могли розмістити на карантин у якомусь великому місті? Все просто. Гончарук вчора пояснив на брифінгу. У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати. Якось одразу спокійніше стало.
Думаю, жителям Нових Санжар теж.
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А нахрен вы их тогда туда загнали? Если хоть один заражённый там есть, то после первой же совместной пьянки их станет много.

Устроили проходной двор. С таким карантином уж лучше бы по домам распустили уже.
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Там ще угорілйи міністер здоров"я вештається по санаторію - вона там головний рознощик зарази.
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Взагалі то да, сенсу їх тримати там вже немає.
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З евакуацією в них дійсно вийшла обсервація. На весь світ обсервилися.
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И как теперь не понять санжарских зебанатов...
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Raeghar


В Житомирі взагалі без паніки та виїбонів пара десятків китайців приїхала з Китаю після Нового року і спокійно сидять в карантині в своїх боксах де вони зазвичай жиили. І ніяких тобі блокпостів. Весь Житомир в курсах і нічого...
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то есть богатый клиент обсервации может к себе пригласить таких же как он баб из контингента обсервационых , пойло из ресторана и танцы с цыганским хором ? Прелестно Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль - Цензор.НЕТ 2407
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сначала людей напугали карантином...теперь успокаивают обсервацией ... ну-ну...
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Круто. Треб а б ще їм виступи артистів з місцевого БК влаштувати.
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МОЗ це не карантин, МВД- усі вимоги карантину витримані... арахамії головного мозку , у якому війни вже немає , чума скінчилась у середньовіччі а люди в Україні за словами ними вибраного президента, ще звідти не вийшли...
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Аркадий Бабченко
5 ч. ·

1. Проголосовать на 149 избирательном округе "Новые Санжары" за Голобородько с результатом 84,96 процента. Такого даже у Путина никогда не было, надо признать.
2. Вместе с ним орать про Доктора Смерть и уничтожение американской воровкой украинской медицины.
3. Ссаться кипятком от радости из-за увольнения Доктора Смерть.
4. Кидаться камнями в автобусы с эвакуированными, которые приехали в твое село.
5. Профит.
Люблю логические цепочки. Особенно люблю наблюдать за их непостижимостью для определенных слоев населения. Это очень увлекательно.
Кстати, что-то мне подсказывает, что при Супрун такой ***** бы не было. Даже вот и не знаю, откуда у меня такая уверенность, что все было бы сделано нормально.
Ну и чтоб два раза не вставать. Про NOVI SANZHARY знает теперь даже Дажмайка Обсервер. Стать главной новостью дня на Ямайке - это, безусловно, надо иметь талант. Это, *****, просто ****** какой талант надо иметь, надо признать...
На первых полосах всех ведущих газет мира. Опять.
Чот мне уже даже и не стыдно.
Доброе утро.
Пока меня тут окончательно не забанили, подписывайтесь на мою запасную страницу Аркадий Бабченко и на мой телеграм-канал
https://t.me/babchenko77
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Неоднозначний хлопчик, коли він сидів на московії, він мені більше подобався.
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Трохи дивно, якби не було цих людей, то і приміщення не потребувало би тої обсервації.
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Якщо буде епідемія,як мінімум люди цього селища в небезпеці.Хто буде відповідати? Тоді коментатори язики в зади позасовують.
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А потом - это разлетиться по всех стране !
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Ну, буде то й буде. Впевнений що правляча верхівка встигне евакуюватися, так що не бачу проблем.
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Доктор Комаровскій, радянський лікар-педіатр, сказав що коронавірус не страшний.
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он ни когда не был педиатром и не имеет ни малейшего знания как лечить детей . анестезиолог который понял на чём лучше зарабатывать деньги .
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А кто
окончил Харьковский медицинский институт (педиатрический факультет)?
С 1983 года начал работать в реанимационном отделении областной харьковской детской инфекционной клинической больницы.
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учился на анестезиолога . работал анестезиологом в реанимации . вот скажите где тут вы нашли педиатра ? у нас в городе есть старый и очень уважаемый народом педиатр . когда у него спросили про этого комаровского он помялся и очень деликатно ответил - могу сказать только . что детей он не лечил ни когда и не знает азов и принципов педиатрии
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кстати этот гуру для яжематерей поначалу и не скрывал про это . а потом когда пошли бабки потоком всё резко забылось.
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Так он врет? Не работал в детской "инфекционке"? "Педфак" не приканчивал? Я из пальца...? Обсервация не карантин, мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой, - замглавы Минздрава Коваль - Цензор.НЕТ 2285 Мне этот ....ныш как-то пофиг (даже неприятен), но " Платон мне друг, но истина дороже."
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вы скорее всего не понимаете . что такое педиатр . я знавал хорошего детского хирурга .так вот он хоть и работал в детской больнице но хирург . так же и анестезиолог хоть и детский не является педиатром . у взрослых ведь анестезиологу в голову не придёт лечить вместо терапевта или пульмонолога фтизиатра . так почему это можно делать с детьми ?
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НУЖНО ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА на должностных лиц, принявших решение эвакуировать людей с Китая - поставив страну под угрозу эпидемии !
Это ст 15 Ук - покушение на преступление ! Даже если - вируса у этих людей не окажется !! Эти жабы не могли знать, что люди не заразны - так как они не прошли полноценный карантин в чистых условиях !!!
По умолчанию эти люди несут угрозу !!!
Жабы обьязаны были знать и предвидеть опасность от своих действий - это дотаточно , для обьявления им подозрения !!
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израильтянин с корабля которого японцы 4 раза проверили перед тем как разрешить вылететь в Израиль по приезду домой оказался больным .
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мы не имеем права запретить эвакуированным из Ухани общаться между собой...

Отвезти этих мудаков обратно в Китай и пускай там общаются сколько угодно. Какая-то **** из-за сраной собачки не захотела улетать, так теперь мудак клоун собирается за ней одной самолет посылать...
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Вы дебилы или как? А для чего тогда карантин! 14 дней посидят в отдельных палатах и домой! И это врачи и люди занимающие посты в МЗ! Ну невежды полные, или они специально это делают! А если там есть один инфицированный, и вирус у него проявится через неделю, то как с этим быть! Вы там все епанулись головой об стену или как? Что случилось с вашими мозгами?
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Ну, хто ще не попрощався, хто мае провину, бд лс.
Бо нам вже бзд....
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еще одна идиотка нарисовалась! Посмотрите на круизный лайнер у берегов Японии. Где из-за одного разносчика вируса уже более 600 больных. Как он распространяется было установлено (ссылки ищите сами).
В тех условиях в которые поместили людей, предполагает что к концу карантина больны будут все, НЕ ДАЙ БОГ. И в данном случае, запрет на общение между собой должен быть, вплоть до запрета выходить из комнат. Еда, вода и все прочее должно приносится обслуживающим персоналом с применение средств индивидуальной бактериологической безопасности. Даже в том случае если люди здоровы.
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Кто тут сомневался в зеленом идиотизме?

Сегодня на пресс-конференции президента WHO (Всемирной Организации Здравоохранения) Тедруса Гебресуса спросили,что он думает про смерти от коронавируса в Иране, и он ответил:
Наше "окно возможностей" сужается, поэтому мы должны действовать очень быстро, прежде чем оно полностью закроется!

P.S. Министр здравоохранения Италии объявил об отмене учебы, работы, и собрания людей в зоне вспышки короновируса на севере страны.
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Санжарцы - умнейшие люди! С прекрасным чувством предвидения.
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Нехай спілкуються, привезіть їм торбу презервативів, бо ці танцюристки після китайців ...
В Італії вже 16 хворих на коронавірус. Ніхто з захворівших у Китаї не перебував.
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