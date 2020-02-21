 Обсервація не карантин, ми не маємо права заборонити евакуйованим з Уханя спілкуватися між собою - заступник очільника МОЗ Коваль

"Це не карантин, це обсервація. Ми не маємо права ізолювати людей, вони можуть вільно спілкуватися між собою. Обсервація стосується тільки приміщення", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами заступника міністра, всі люди, котрі перебувають на обсервації, здорові, ознак захворювання немає.

"Вони їдять з одноразового посуду, який перед утилізацією обробляють відповідно до санітарних норм. Для евакуйованих організовано окреме водопостачання і каналізацію. Стічні води також обробляються відповідно до санітарних норм. Жодної загрози для навколишніх немає", - сказав він.

Коваль також додав, що перебування в місці обсервації міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької не вплине на роботу міністерства.

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У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що наразі на території "Нових Санжар" ситуація нормальна, по периметру працюють 320 нацгвардійців, 70 представників Національної поліції та 16 працівників ДСНС.

"Учора затримали 24 найагресивніших осіб, 23 із них ідентифікували та відпустили додому. Одну людину затримали за найбільш зухвале порушення громадського порядку. Відкрито п'ять кримінальних справ", - додав він.

За його словами, кримінальні провадження порушено за ст.293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, у свою чергу, прокоментував ситуацію з пасажирами відчепленого вагона поїзда Київ-Москва, який залишили в Брянську (РФ) на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.

"Громадян зняли з поїзда та відправили до лікарні. Всіх пасажирів, зокрема 13 громадян України, доправили до місць обсервації", - сказав він.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.