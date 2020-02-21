 Обсервація не карантин, ми не маємо права заборонити евакуйованим з Уханя спілкуватися між собою - заступник очільника МОЗ Коваль

"Це не карантин, це обсервація. Ми не маємо права ізолювати людей, вони можуть вільно спілкуватися між собою. Обсервація стосується тільки приміщення", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами заступника міністра, всі люди, котрі перебувають на обсервації, здорові, ознак захворювання немає.
"Вони їдять з одноразового посуду, який перед утилізацією обробляють відповідно до санітарних норм. Для евакуйованих організовано окреме водопостачання і каналізацію. Стічні води також обробляються відповідно до санітарних норм. Жодної загрози для навколишніх немає", - сказав він.
Коваль також додав, що перебування в місці обсервації міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької не вплине на роботу міністерства.
У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що наразі на території "Нових Санжар" ситуація нормальна, по периметру працюють 320 нацгвардійців, 70 представників Національної поліції та 16 працівників ДСНС.
"Учора затримали 24 найагресивніших осіб, 23 із них ідентифікували та відпустили додому. Одну людину затримали за найбільш зухвале порушення громадського порядку. Відкрито п'ять кримінальних справ", - додав він.
За його словами, кримінальні провадження порушено за ст.293 (групове порушення громадського порядку), 294 (масові заворушення), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Начальник управління прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк, у свою чергу, прокоментував ситуацію з пасажирами відчепленого вагона поїзда Київ-Москва, який залишили в Брянську (РФ) на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.
"Громадян зняли з поїзда та відправили до лікарні. Всіх пасажирів, зокрема 13 громадян України, доправили до місць обсервації", - сказав він.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
-Українців, Аргентинців, громадян Норвегії, Ізраїлю, Чорногорії, Іспанії, Еквадору, Сальвадору, Домінікани, Коста-Рікі, Панами...
Чомусь влада напирає на те, що в Санжарах "українці виступили проти - проти українців" , а де ж ділися іноземці?Чи вони також в Санжарах?
Чомусь влада цю інформацію ретельно скриває?
Подивіться цю інформацію тут: https://youtu.be/8KSuiDdaOYs
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Дмитрий Коваль - это господин Совравший
Тыц ссыка на Медэнкциклопедию
Обсервируемые лица размещаются по возможности небольшими группами ( в нашем случае по комнатам). Принимаются меры, исключающие общение между группами. Медицинский и обслуживающий персонал О. п. находится на казарменном положении, т.е. никуда не уходит и не приходит, и не общается с людьми, как хотела сегодня министр Скалецкая. Неужели замминистру украинский народ должен вслух читать статьи Медэнциклопедии?
Вчера, 20 февраля, в протестах, которые происходили в Новых Санжарах, участвовали не только местные жители, но специально завезенные туда люди, которые активно выступали против действий полиции. Украинский журналист Андрей Цаплиенко в блоге подчеркивает, что именно по таким методичкам разжигали конфликт между гражданами Украины в 2014 году. Журналист предоставил кадры людей, которых, по его словам, доставили на место протеста на автомобилях с номерами из другой области. Также он заметил схожести в лозунгах и действиях, которые происходили в 2014 году и вчера в Новых Санжарах. Он сожалеет о том, что люди за шесть лет войны так и не научились понимать, где ими манипулируют.
Отмечается, что часть людей из протестующих в Новых Санжарах в скором времени добавят в базу "Миротворца". В данный момент их идентифицируют. В полиции подтвердили, что из 24 задержанных, только 8 были местными, остальные приехали из других населенных пунктов.
Думаю, жителям Нових Санжар теж.
Устроили проходной двор. С таким карантином уж лучше бы по домам распустили уже.
Raeghar
В Житомирі взагалі без паніки та виїбонів пара десятків китайців приїхала з Китаю після Нового року і спокійно сидять в карантині в своїх боксах де вони зазвичай жиили. І ніяких тобі блокпостів. Весь Житомир в курсах і нічого...
5 ч. ·
1. Проголосовать на 149 избирательном округе "Новые Санжары" за Голобородько с результатом 84,96 процента. Такого даже у Путина никогда не было, надо признать.
2. Вместе с ним орать про Доктора Смерть и уничтожение американской воровкой украинской медицины.
3. Ссаться кипятком от радости из-за увольнения Доктора Смерть.
4. Кидаться камнями в автобусы с эвакуированными, которые приехали в твое село.
5. Профит.
Люблю логические цепочки. Особенно люблю наблюдать за их непостижимостью для определенных слоев населения. Это очень увлекательно.
Кстати, что-то мне подсказывает, что при Супрун такой ***** бы не было. Даже вот и не знаю, откуда у меня такая уверенность, что все было бы сделано нормально.
Ну и чтоб два раза не вставать. Про NOVI SANZHARY знает теперь даже Дажмайка Обсервер. Стать главной новостью дня на Ямайке - это, безусловно, надо иметь талант. Это, *****, просто ****** какой талант надо иметь, надо признать...
На первых полосах всех ведущих газет мира. Опять.
Чот мне уже даже и не стыдно.
Доброе утро.
Пока меня тут окончательно не забанили, подписывайтесь на мою запасную страницу Аркадий Бабченко и на мой телеграм-канал
https://t.me/babchenko77
окончил Харьковский медицинский институт (педиатрический факультет)?
С 1983 года начал работать в реанимационном отделении областной харьковской детской инфекционной клинической больницы.
Это ст 15 Ук - покушение на преступление ! Даже если - вируса у этих людей не окажется !! Эти жабы не могли знать, что люди не заразны - так как они не прошли полноценный карантин в чистых условиях !!!
По умолчанию эти люди несут угрозу !!!
Жабы обьязаны были знать и предвидеть опасность от своих действий - это дотаточно , для обьявления им подозрения !!
Отвезти этих мудаков обратно в Китай и пускай там общаются сколько угодно. Какая-то **** из-за сраной собачки не захотела улетать, так теперь мудак клоун собирается за ней одной самолет посылать...
Бо нам вже бзд....
В тех условиях в которые поместили людей, предполагает что к концу карантина больны будут все, НЕ ДАЙ БОГ. И в данном случае, запрет на общение между собой должен быть, вплоть до запрета выходить из комнат. Еда, вода и все прочее должно приносится обслуживающим персоналом с применение средств индивидуальной бактериологической безопасности. Даже в том случае если люди здоровы.
Сегодня на пресс-конференции президента WHO (Всемирной Организации Здравоохранения) Тедруса Гебресуса спросили,что он думает про смерти от коронавируса в Иране, и он ответил:
Наше "окно возможностей" сужается, поэтому мы должны действовать очень быстро, прежде чем оно полностью закроется!
P.S. Министр здравоохранения Италии объявил об отмене учебы, работы, и собрания людей в зоне вспышки короновируса на севере страны.
В Італії вже 16 хворих на коронавірус. Ніхто з захворівших у Китаї не перебував.