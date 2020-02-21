 Офіс Генпрокурора провів обшуки в комплексі будівель ДП "Укроборонсервіс"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, посадові особи ДП "Укроборонсервіс" під час здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, заподіяли державі значних збитків. Крім того, згадані посадові особи можуть бути причетні до присвоєння, розтрати і заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
- Очень просто. Я представляю, что у них вместо головы мухомор, а в руках балалайка.
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