EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1165  11
Все про:обшук (868) Укроборонпром (585) Офіс генерального прокурора (102)

 Офіс Генпрокурора провів обшуки в комплексі будівель ДП "Укроборонсервіс"

Офіс Генерального прокурора спільно з фахівцями внутрішнього аудиту ГК "Укроборонпром" провів обшук у комплексі будівель дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - ДП "Укроборонсервіс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, посадові особи ДП "Укроборонсервіс" під час здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, заподіяли державі значних збитків. Крім того, згадані посадові особи можуть бути причетні до присвоєння, розтрати і заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Читайте також: В Офісі Генпрокурора розпочалося тестування на вакантні посади, - Чумак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177167
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебобики зебила уже успели начать разворовывание армии? Офис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 7924
 показати весь коментар
 
Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет - премьер ГончарукОфис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 4039
 показати весь коментар
 
Насправді шукають на всіх напрямках щось таке, що відверре увагу людей від провалу з коронарно-вірусною епепеєю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зелебобики зебила уже успели начать разворовывание армии?
 показати весь коментар
 
 
Коррупции ТОП-уровня на Украине больше нет - премьер ГончарукОфис Генпрокурора провел обыски в комплексе зданий ГП "Укроборонсервис" - Цензор.НЕТ 4039
 показати весь коментар
 
 
Насправді шукають на всіх напрямках щось таке, що відверре увагу людей від провалу з коронарно-вірусною епепеєю.
 показати весь коментар
 
 
Укроборонсервіс в той час обшукував офіс генпрокурора...міелафона ніде не було.
 показати весь коментар
 
Ага,свинарчуки там годами хранят документы о том как они списанные детали продавали обпрому за сотни тысяч,наконец финишная прямая расследования подходит к финишу.
 показати весь коментар
 
Когда бубочка сказал, что у себя в голове он закончил войну, у меня возник только один вопрос: Кто у него там ***** воевал?
 показати весь коментар
 
Не понимаю, как тебе удаётся общаться с зебилами без раздражения?
- Очень просто. Я представляю, что у них вместо головы мухомор, а в руках балалайка.

Розмова двох дівчат на ютубі - це в нього "загроза життю", а артобстріл із загиблим та пораненими - це лише "цинічна провокація". Не переплутайте.

В тому, що Україна не готова до епідемії коронавірусу, є і позитивний момент. Вимерти від коронавіруса не так ганебно, як від малоросійського кретинізму.
 показати весь коментар
 
Віслючок вже особисто почав шманати офісних працівників?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору