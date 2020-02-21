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 Ізоляціонізм - один із вірусів сучасності. НАТО і ЄС мають відкрити двері і розширюватися, - Яценюк

НАТО і ЄС не можуть ізолюватися, вони мають розширюватися і збільшувати свій позитивний економічний і політичний вплив.

Про це заявив прем`єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, відкриваючи 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді 21 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ.

Ізоляціонізм Яценюк назвав одним із "вірусів" у світі: "Ізоляціонізм - шлях до того, як знайти винних у невирішенні своїх проблем: "Це не ми винні - це винні за кордоном, це не наша область винна, а сусідня".

Зокрема, підкреслив лідер "Народного фронту", ізоляціонізм став на шляху подоланню глобального потепління: "Замість того, щоб всі країни світу сконцентрували зусилля, деякі країни виходять з Паризької кліматичної угоди. Але невирішення цієї проблеми всім світом означає проблеми для всього світу".

Окрім того, загрозливим Арсеній Яценюк назвав ізоляціонізм у питанні економіки, "що перейшов у категорію економічного протекціонізму", а також у питаннях глобальної безпеки: "НАТО - найбільш сильна система безпеки, незважаючи на всі проблеми. НАТО не може ізолюватися. Воно повинне розширюватися. Тоді воно стає сильнішим. Європа також повинна відкрити двері, і вона не має права себе ізолювати. Вона, навпаки, повинна розширюватися і збільшувати свій позитивний ціннісний економічний і політичний вплив".

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Ще один "вірус", за словами "Арсенія Яценюка, - нерівність, яка полягає насамперед у відсутності верховенства права. Для подолання цього "вірусу" необхідний рівний захист громадян з боку держави, "чесні суди, які кожного здатні захистити від нерівності і несправедливості".

"Якщо немає верховенства права, є корупція. Що сильніше верховенство права, то менша корупція, тому що є відповідальність", - наголосив він.

Ще один елемент нерівності - відсутність рівних можливостей для всіх: "Коли 1% населення світу володіє 50% всіх багатств світу, це несправедливо".

"Вірусом" лідер "Народного фронту" назвав і споживацтво: "З’являються інстинкти замість цінностей. Відбувається підміна - замість цінностей стає те, що цінне: товари, послуги, гроші. Вони потрібні в житті, тільки вони є наслідком, а не причиною".

Небезпечним Арсеній Яценюк назвав також "вірус" зневіри - у собі, своїй країні.

Водночас "вірусом номер один" у світі лідер "Народного фронту" назвав страх: "Страх вражає всіх. Страх паралізує волю, знищує нас зсередини. І страх дуже швидко розповсюджується. Живе і підживлюється він тільки за рахунок одного – нашої безвольності і міфів. Ті дуже легко і швидко "продаються". І ми легко ними уражаємося".

Ключовим у боротьбі з усіма "вірусами", наголосив Арсеній Яценюк, є подолання страху. Лідер "Народного фронту" звернувся до учасників Форуму для молоді: "Не бійтеся поразок, не бійтеся помилок та перепон. Не бійтеся нічого, вірте в себе, і тоді всі "віруси", які сьогоднішній світ продукує, будуть знищені вашим імунітетом, нашим українським національним імунітетом".

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Нагадуємо, 21 лютого у Києві розпочав роботу 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тема Форуму: "Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття".

Учасниками заходу стали понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії. Упродовж двох днів будуть обговорені питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – безпековими, соціальними, демографічними, екологічними.

Під час Форуму виступили також Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177166
 
   
 Топ коментарі
 
Ещё один 0% вылезло, щас расскажет всем что делать
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Кролик,ты глупее чем кажешься. Кому ты мозги пудрить собрался,недоумок ? - Тебе же сказали на Западе - уберите коррупцию. Суды наладьте. И все будет ОК. - Тах нафик ты тут речи гнусные толкаешь ? Или ты типа не в системе был со времен кучмы ?
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Что-то слишком много кролика сегодня
Изоляционизм - один из вирусов современности. НАТО и ЕС должны открыть двери и расширяться, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9017
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Яценюк критикует полностью политику Трампа
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КРОЛЬ СРАНЫЙ БАБКИ УКРАДЕНЫЕ ВЕРНИ В БЮДЖЕТ
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Что-то слишком много кролика сегодня
Изоляционизм - один из вирусов современности. НАТО и ЕС должны открыть двери и расширяться, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9017
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Ещё один 0% вылезло, щас расскажет всем что делать
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Кролик,ты глупее чем кажешься. Кому ты мозги пудрить собрался,недоумок ? - Тебе же сказали на Западе - уберите коррупцию. Суды наладьте. И все будет ОК. - Тах нафик ты тут речи гнусные толкаешь ? Или ты типа не в системе был со времен кучмы ?
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Происходит подмена - место ценностей занимает то, что ценно: товары, услуги, деньги....... Сеня зачем тебе рваться к корыту ? Иди в монастырь там ценят духовные ценности Изоляционизм - один из вирусов современности. НАТО и ЕС должны открыть двери и расширяться, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6404
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Что то мне уже этот вирус и жалко. Все его ругают.
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опять хочет, чтобы его прилюдно яца перебирали?
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на тебе- их мы еще не приняли а они уже нам указывают что делать - так от таких надо подальше быть - будет хуже чем *******
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СМИ РФ о Яценюке/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на внешний тщедушный вид, он является довольно опасным убийцей"/ О Зеленском пока ничего подобного СМИ РФ не сообщают.
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мне нравится как незаметно с мылом нам всовуют по новой этого строителя заборов Яценюка
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