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 Політика України
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 "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії

Володимир Путін – дуже небезпечний ворог України. І його мета – забрати не лише українську землю, а й українську душу.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив п'ятий президент України, лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Для того, аби переконатися, що мир з Україною не входить в його плани, не треба зазирати йому в очі. Достатньо послухати, що він говорить. Путін вважає, що української мови не має існувати. Що української нації не має існувати, що ми з ним – один народ, така собі покалічена західними впливами гілка росіян. Путін вважає, що православна церква має бути тільки Московського патріархату", - зазначив Порошенко.

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За його словами, Україні життєво необхідні власні армія, власна мова і своя церква. 

"Шкода, що нинішня влада занурилася у прикладну вірусологію, і традиційно мовчки пропускає атаки Путіна. Путін – куди більша небезпека, ніж коронавірус. Тому закликаю владу у цій ситуації не мовчати", - наголосив Порошенко.

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Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус, - Порошенко закликав владу не пропускати мовчки атаки Росії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177160
 
   
 Топ коментарі
 
Как же горит у малоросов от Пороха
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От просто цікаво - чи буде хоча б один тиждень шоб зелені не обісралися? "Путин - куда большая опасность, чем коронавирус", - Порошенко призвал власть "не пропускать молча" атаки России - Цензор.НЕТ 4444
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Наконецто) дыровца прорвало -пуйло только для Порошенко плохой, а для остальных он хороший, оказывается?)))) а то лезут на украинские форумы и делают из себя антикацапов...
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Как не относиться к Порошенко или Зеленскому но нужно признать что сейчас стрелки с "китайским самолетом" власть перевела на "средневековый народ" ( как там вчера Путин назвал нас - укрАинцами, с ударением на " а" людьми живущими у края московского царства, хоть в Пскове, хоть за Уралом.) , А вот про бои под Золотым (с предварительным "заглядыванием в глаза Путину", подписанием "формулы штангенциркуля", разведения сил при личном присутствии гаранта) а также "важнейший визит" в Оман и борт Патрушева, и реакция на сбитый самолет в Иране, годовщина Майдана все это ушло на задний план. Как там сказано " Ищи кому выгодно" , кажется так... * вот и гадай что это все, спец операция врага, оппозиции, глупость, ошибка или спланированный ход власти..
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Об этом еще вчера начал писать. Сегодня убедился. Кто именно - непонятно,но из ОПы точно.
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Рошенко ще й епідеміолух? Та ж це він путєна по всій Україні розповсюджував! "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 2952

"Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 4612
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Типичный паРашкинец - сначала ударил медведя ногой, а потом удивляется, что тот его укусил... "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 3468


https://twitter.com/i/status/1207563782383448066





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Який розумний і поміркований політик.І чого йому виборці дали копняка ?
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Тому що розумний і поміркований.А мрія 73% українських виборців - обрати президента,тупішого за них самих.
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если бы майдан был бы в апреле,украина была бы уже давно коми асср
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Петро, полукровка, никак не успокоется из-за потери липецкой фабрики.
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Не пукинские,а из ОПы хидранта! Любой скандал,лишбы забыли Оман,Давос,Мюнхен.
Не вспоминали годовщину Майдана и оккупацию Крыма. А тут еще и обострение,которого не было с 2018г! А сдруг спросят за обещане вернуть аойска назад?!
Так что ОПа! Вислюка могли и не посвящать в эти мелочи.
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Путін,коронавірус,Порох,Зєля...Як то все навалилось на нашу голову одразу...
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лнр и днр решили объединится в одно государство на 6 году незалежности друг от друга.
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Мій комент не пройшов цензуру Святого Петра !! Браво адмін, з вами все ясно)))
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И еще тот кто просрал Крым и Донбасс.. "Путін - куди більша небезпека, ніж коронавірус", - Порошенко закликав владу "не пропускати мовчки" атаки Росії - Цензор.НЕТ 5018
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зеленский помирил лнр и днр.теперь они с рускими паспортами стали опятьгражданами украины
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