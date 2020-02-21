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 У китаянки з поїзда "Київ-Москва" не знайшли коронавірусу, - МОЗ України

У громадянки Китаю, через яку вагон поїзда "Київ-Москва" з 13 громадянами України відчепили від поїзда, за результатами лабораторного дослідження не підтвердився коронавірус COVID-19.

Про це Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України стало відомо з міжнародних каналів ММСП Російської Федерації, інформує Цензор.НЕТ.

"У громадянки КНР з поїзда "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджений", - сказано в повідомленні.

У ЦГЗ зазначили, що пасажири вагона за бажання зможуть пройти діагностику.

Також в ЦГЗ нагадали, що в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед доправлених до Брянської лікарні для перевірки на коронавірус пасажирів поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За даними Держприкордонслужби, у вагоні була 21 особа, серед яких 13 українців, двоє з них - провідники.

У китаянки з поїзда Київ-Москва не знайшли коронавірусу, - МОЗ України 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177159
 
   
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а у шастающих граждан других стран "найдут" и будут они в отцепленном вагоне 2 недели сидеть.
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А, что в брянске уже есть тесты на определения COVID-19 и орки так быстро сообщили нашему минздраву? "не верю" У китаянки из поезда "Киев-Москва" не нашли коронавируса, - Минздрав Украины - Цензор.НЕТ 7480
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все равно страшно. в Киеве полно китайцев. Они летали домой на Новый год. Как-то стремно. своих бьем, а китайцам, которые маски украинцам в Ухане отказывались продавать (эвакуированные рассказали), чуть ли не целуем. У китаянки з поїзда "Київ-Москва" не знайшли коронавірусу, - МОЗ України - Цензор.НЕТ 1649
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вот что значит порядок по-мордовски. Окон не бьют, дороги не перекрывают, варварски везут на обследование и держат в карантине. Азиатщина просто, не то что в свободных странах.
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