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 Політика України, Економіка
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Все про:СОТ (21) нафта (138) мито (75) Росія (26513) санкції (2513) Укртатнафта (11) дизпаливо (21) нафтопродукти (34) скраплений газ (21)

 Росія дотує поставки палива в Україну, - "Укртатнафта" вимагає захисних мит

"Укртатнафта" гарантує цінову стабільність під час дії мит на російські нафтопродукти. За даними компанії, російські НК Роснефть і НК Лукойл за 1 півріччя 2019 р отримали з бюджету РФ субсидії на загальну суму $ 540 млн, відповідно, вони мають перевагу на ринку України. Разом з тим, у зв'язку з субсидіями норми СОТ і закони України дозволяють ввести на російські нафтопродукти мита на субсидований імпорт.

Про це йдеться в заяві компанії, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч спекулятивним заявам деяких експертів паливного ринку впровадження мит на російські дизпаливо та автогаз не призведе до зростання цін. Вітчизняні виробники гарантують стабільність та бездефіцитність вітчизняного паливного ринку", - заявили в "Укртатнафті".

"Гасла медіарупорів російських імпортерів щодо підвищення цін після запровадження мит повністю спростовуються таким:

1) третій місяць працюють санкції РНБОУ відносно російського трубопроводного дизельного палива, і жодних підвищень цін не відбулося;

2) у зв’язку з безперешкодним постачанням імпортованих з краін ЄС нафтопродуктів та збільшенням виробництва вітчизняним Кременчуцьким НПЗ, ринок України не відчув жодних цінових коливань під час дії санкцій РНБОУ;

3) зменшення частки російських нафтопродуктів після запровадження мит, дозволить суттєво збільшити переробку нафти Кременчуцьким НПЗ, що, у свою чергу, дозволить зменшити витрати на переробку та дозволить навіть перейти до зниження цін на дизпаливо та скраплений газ вітчизняного виробництва", - пояснили в компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введення загороджувального мита на імпорт нафтопродуктів призведе до зростання цін на дизпаливо і автогаз

В "Укртатнафті" запропонували ввести мита на російські нафтопродукти в 2020 рік у розмірі 8,46%.

У компанії зазначили, що відповідно до норм Закону України "Про захист від субсидованого імпорту" постачання дизельного пального з РФ є субсидованим імпортом. 2. Російські виробники отримують нелегітимну субсидію, відповідно до норм ЗУ і норм СОТ, у вигляді повернення з бюджету акцизу. Однією з основних цілей повернення акцизу з бюджету є компенсація російським постачальникам логістичних витрат, пов’язаних з експортом (в т.ч. в Україну).

"Субсидія визначається з урахуванням віддаленості російських НПЗ від традиційних напрямів експорту. Це є ознакою порушення норм СОТ", - пояснили в компанії.

"НК Роснефть і НК Лукойл після заборони у квітні 2019 року на експорт нафтопродуктів з РФ в Україну отримали індивідуальні ліцензії російської ФСТЕК на постачання дизельного палива і скрапленого газу в Україну. Саме ці дві компанії у фінансовій звітності за 1 півріччя 2019 року зазначили, що отримали з бюджету РФ субсидії на загальну суму 540 млн. доларів США", - додали в "Укртатнафті".

На думку компанії, необхідність введення мит обумовлена таким:

  1. За рахунок субсидування постачальники російського дизпалива і скрапленого газу встановлюють таку ціну на більшості території України, що не дозволяє здійснювати економічно обґрунтоване постачання нафтопродуктів з альтернативних джерел імпорту (через порти на Чорному морі).
  2. За рахунок ціни доля російського продукту в обсягах імпорту дизельного палива складає 42%, скрапленого газу - 47%.
  3. РФ - основний постачальник нафти на білоруські НПЗ, і таким чином контролює приблизно 80% ринку скрапленого газу і дизельного палива в Україні. Це є прямою загрозою національній безпеці України.
  4. Відповідно до Указу Президента України №874/2019 від 02.02.2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України" Кабінету Міністрів України доручено до 01.07.2020 року запровадити заходи і обмежити постачання нафтопродуктів з одного джерела (за країною походження) 30% ринку України. Але саме механізм мита на субсидований імпорт є ринковим і відповідає нормам СОТ. Квоти можливо ввести у цьому випадку лише відповідно Закону України "Про санкції".
  5. Наслідком введення мит буде створення умов для збільшення імпорту нафтопродуктів через порти Чорного моря, розвиток перевалок, інвестиції в інфраструктуру портів, залізниці і автошляхів, збільшення імпорту з країн ЄС, зростання обсягу транспортування нафти ПАТ "Укртранснафта" для переробки в Україні імпортованої нафти.
  6. Ціни будуть стабільними, тому що немає підстав для збільшення цін ресурсу, імпортованого морем, а щодо внутрішнього виробництва - рівень цін залишиться незмінним, але впаде собівартість продукції за рахунок більшого завантаження.
  7. Зростуть надходження до бюджету за рахунок мит, податків від перевалок, ПАТ "Укртранснафта" та вітчизняних виробників.

Варто зазначити, що 7 лютого в ПАТ "Укртатнафта" з позаплановою перевіркою прибули представники екоінспекції, які не були допущені на підприємство через відсутність підстав для її проведення та низки порушень законодавчих норм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мито на імпорт дизпалива і скрапленого газу з РФ вдарить по вітчизняній економіці, - "Укрметалургпром"

"Почнемо з того, що відповідно до приписів ст. 10 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону. Далі. Виходячи з наданого направлення на перевірку від 06.02.2020 № 06-28/173, підставою для її проведення, начебто, є доручення Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. Але, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", доручення Прем’єр-міністра України може бути підставою для проведення позапланової перевірки лише у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. Але жодної з двох умов для появи законних підстав для проведення позапланової перевірки немає", - заявили в "Укртатнафті".

"Загалом "Укртатнафта" за останні шість років перевірялось не менше шести разів, що оформлено відповідними актами перевірок (як планових, так і позапланових). Жодних порушень, що могли б кваліфікуватись як системні, не зафіксовано. Настання подій, які б мали негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, також не відбувалось. Крім того, відповідно до вимог ст. 6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю). Проте, у порушення наведеної вище норми Закону, надане 07.02.2020 державними інспекторами направлення взагалі не містило переліку питань, необхідність перевірки яких стала би підставою для здійснення цього заходу", - акцентували в "Укртатнафті".

"Укртатнафта" заявляє про відсутність визначених законодавством підстав для проведення позапланової перевірки представниками екологічної інспекції та наполягає на дотриманні всіх законодавчих норм відповідним державним органом", - резюмували в компанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177157
 
 
 Топ коментарі
 
Каломойский предложил ввести пошлины, что б заработать денег.
Очередная победа 73%
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Где еще не стригли 73% дурныков?))))
Я бы этим терпилам без мозглым еще и налог на воздух ввел бы!
Ведь леса производящие кисень скоро будут на ЗЕМЛЯХ Карабаса Барабаса Днепропеютровского))))

А ЗЕфунтики выделяют только газы...а не кисень))))
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а к чему приведет,если не к росту цен?
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Цікаво чи хоч одна людина повірила в те що це не призведе до подорожчання палива???
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Конечно!

Если верили Г+Г, что ватный клоун приведет страну к успеху, то и тут поверят. Это реально звучит правдоподобнее, чем успешное развитие страны при управлении гипер рагулями!
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а если когда подорожает гсм из-за пошлин, куда потом целовать "укртатнафту"?
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Каломойский предложил ввести пошлины, что б заработать денег.
Очередная победа 73%
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Где еще не стригли 73% дурныков?))))
Я бы этим терпилам без мозглым еще и налог на воздух ввел бы!
Ведь леса производящие кисень скоро будут на ЗЕМЛЯХ Карабаса Барабаса Днепропеютровского))))

А ЗЕфунтики выделяют только газы...а не кисень))))
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Предлагаешь ввести беспошлинную торговлю с ********** и вернуться в Таежный союз?
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предлагаю "умникам" не лезть грязными сапогами в экономику.да и ваще никуда не лезть.
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Ну уж если УкрНафта Бени сказала ...
То да...ВЕРИМ ВЕРИМ))))

нужно будет завтра талонов прикупить
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Середа, 2 жовтня 2019, Компанії Коломойського почали імпорт електроенергії з Росії.
1 жовтня 2019 року Україна відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії. Верховна Рада 18 вересня схвалила правку народного депутата Андрія Геруса до закону України "Про ринок електроенергії", дозволивши купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами європейського Енергетичного Співтовариства.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
"Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа, але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають. Там бачать, що бізнес-партнерство Зеленського з олігархами повністю відновлено..."
Россия дотирует поставки топлива в Украину, - "Укртатнафта" требует защитных пошлин - Цензор.НЕТ 2469
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Оцените красоту брехни ... дороже не будет ,а за дешевле ни гу гу , и это при том что цена нефти будет падать из за прогнозируемого кризиса в который всех втянет падение экономики Китая... "Укртатнафта" предложила ввести пошлины на российские нефтепродукты и сжиженный газ: "Это не приведет к росту цен" - Цензор.НЕТ 2726
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По мнению компании необходимость введения пошлин обусловлена следующим:

За счет субсидирования поставщики российского дизтоплива и сжиженного газа устанавливают такую ​​цену на большинстве территории Украины, которая не позволяет осуществлять экономически обоснованные поставки нефтепродуктов из альтернативных источников импорта (через порты на Черном море). Источник: https://censor.net.ua/n3177157
🤣 Тоесть из за более дешёвого ростоплива нет смысла завозить более дорогое, но если ввести пошлины то смысл будет, но цены не вырастут. 🤦‍♂️
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Необов'язково через порти, з Румунії можна, а ціні вже просто нема куди рости, ми вже зрівнялись з румунами та болгарами.
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Сейчас не возят потому что оно дороже(читай цитату), но если ввести пошлины то станет плюс минус ровно, как при этом удержать цены? Работать с меньшей прибылью, сам в это веришь?
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так и я о том же местные упыри и власть обещают нам рынок поставщиков газо- нефтепродуктов , но только в лице себя любимых
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Проблему у власти в следующем. С одной стороны им нужно избавиться от зависимости к рашке(народ требует), но это приведёт к росту цен на топливо, что приведёт к недовольству того же самого народа. И как найти выход из ситуации?
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Зедебіли... а тепер усі разом.
ХУЖИНИБУДИТ!!!!!
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Что-то не верится, как только говорят, что все в порядке, цены расти не будут, а то и вообще упадут, жди повышения. Сколько раз нас намахивали, а? И верить им себе дороже.
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Тобто, якщо здорощає мука, то хліб не здорощає? Це перше.
Друге: якщо вартість нафти та газу, що надходить через чорноморські порти така сама, як і з московії, то просто перейдіть на ці види палива і відмовтесь від расєянських.
Третє: що заважає зараз нарощувати виробництво власного дизпалива з нафти, яка поступає через чорноморські порти?
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Канешна не приведет. Просто цена поднимется на величину пошлины. Но при ентам никакого роста цен!
Россия дотирует поставки топлива в Украину, - "Укртатнафта" требует защитных пошлин - Цензор.НЕТ 7665
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Рейс Лос-Анджелос - Москва. Муж и жена на борту самолета украли 40000$ у соседки и спрятали в кроссы и куртку. Соседка сумку не нашла, вызвала полицию. Полицейские заметили странно идущую женщину: ей плохо и душно, и нехорошо... но на самом деле это пачки купюр в кроссах

https://twitter.com/i/status/1230436190681255937
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Американці такий кеш не носять, тільки мордва.
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Охренеть, ти хоч статтю то прочитав? З квітня 2019 імпорт нафтопродуктів з рашки заборонений. А от чому зелені придурки видали москалям дві ліцензії треба питати в бубочки.
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А зачем ему читать. Он же идиот по жизни, это видно по тому что он и как пишет.
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чо? торговля нефтью требует дотаций? наркоторговцы задумались....
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Москальска потребує, бо там велика політична складова, та й підводні музеї труб потребують грошенят.
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Гм.Коли хоча б частиною підприємства володіє Ахмєт,-про це обов'язково кричить заголовок на Цензорі.
Очевидно,на підприємства підприємця Коломойського таке правило не поширюється.
От такі стандарти...
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Ніхто не забороняє укртатнафті знизити ціну,для того і існує ринок,а не заборонами і підняттям мита. Росія дотує поставки палива в Україну, - "Укртатнафта" вимагає захисних мит - Цензор.НЕТ 1178
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Це прекрасно! За нинішньої ситуації на субсидування пального ,що його отримує Україна, просирається російський б'юджет?! Так і має бути! А Коломойський хоче щоб просирався український?! Ту "барду",що виробляють "українські виробники",притомний автовласник у бак не литиме а залежність від Коломойського не краще залежності від Росії!
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