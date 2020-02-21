 Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари": Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Отже, я нарешті перебуваю в приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили у звичайну кімнату, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном, мені виділили окреме робоче приміщення", - розповіла Скалецька.

За її словами, вчора до пізньої ночі разом із представниками всіх міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей у "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.

"Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем літака. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія", - додала вона.

Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію.

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