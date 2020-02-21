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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зоряна Скалецька (81) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари": Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні. ФОТО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині. Їй виділили окреме робоче приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Отже, я нарешті перебуваю в приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили у звичайну кімнату, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном, мені виділили окреме робоче приміщення", - розповіла Скалецька.

За її словами, вчора до пізньої ночі разом із представниками всіх міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей у "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.

"Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем літака. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія", - додала вона.

Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію.

Читайте також: "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Скалецька перебуває в медцентрі Нові Санжари: Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні 01
Скалецька перебуває в медцентрі Нові Санжари: Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177155
 
   
 Топ коментарі
 
Страшные испытания и лишения выпали на долю Скалецкой - придется 2 недели отсиживаться в дешевом совковом санатории пока скандал с "эвакуацией" не уляжется.
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Зеленский назвал своих избирателей отдавших ему 85 проц поддержки средневековьем, то кто тогда он и его власть?
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Млять, а министр здравоохранения вообще догадывается что такое карантин и нахрена он вообще нужен?
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В полтавській облараді бурхливо обговорювали недостатність боксів для хворих туберкульозом , але не прошло голосування, бо туди ж включили погане приготування до проведення крантину у новосанжрах ... Тобто туберкульез гуляє , а уновосанжарах все ок? А люди не ззнають що страшніше... Піарщик Аваков їм розтлумачить..
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Гении пиара: любой прокол обернуть подвигом.
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неужели здесь одни ватоголовые на сайте дискутируют- ужас что за отношение к людям попавшим в беду - быыдло
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Скалецкая вернется в обсервацию в Новые Санжары, но с одним условием

Популярный блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что история с размещением людей на карантин закончилась традиционно для «новых лиц» - ложью и манипуляциями.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая произносит пронзительный текст о своем жертвенном 14-дневном пребывании в санатории вместе с гражданами, просит прощения у дочери, что пропустит ее день рождения, получает тысячи положительных комментариев и растроганные отзывы - и в итоге едет из санатория.
Когда эта информация была обнародована !!! директором медицинского учреждения, принимается гениальное решение исправить ситуацию, прозвучало заявление, что «Скалецкая вернется в обсервацию», но «может покидать ее в любой момент».

Ветеран АТО пишет, логично, что возникает вопрос, а, почему тогда, прибывшие из Китая люди, не могут «покидать в любой момент» тот санаторий? Чем госпожа Министр отличается от них?
«Неприкрытая, наглая, позорная ложь. Во всем, до чего только смогли дотянуться «технократы». Но не забываем и о достижениях - в ОП до сих пор можно приходить в шортах», - резюмировал блогер.

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Ви не переживайте, все буде добре, ми не випустимо вірус за межі карантинної зони, ми вас захистимо
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Скалецька сама буде відповідати за карантин, своєю присутністю. Ай молодець!
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Скалецька перервала свій карантин в Нових Санджарах
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Фракція "Європейська Солідарність" вимагає відставки міністра охорони здоров'я
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Де Скалецька і як її здоров"я ми вже знаємо...Але чи знає Скалецька,де і як здоров"я тих,хто ще кілька тижнів приїхав сюди з Китаю трьома рейсами і роз"їхався по всій Україні без жодного карантину?..От хай відповість,бо це простіш за все втікнути в Санжари від зайвих клопотів і при цьому ще виставити себе героїнею...
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Если кто-то "ще кілька тижнів приїхав сюди з Китаю трьома рейсами і роз"їхався по всій Україні без жодного карантину", то Скалецкую надо судить. И не только Скалецкую
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Очередная показуха....ну хотя бы так....лучше бы с коррупцией боролись
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