 Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари": Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.
"Отже, я нарешті перебуваю в приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили у звичайну кімнату, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном, мені виділили окреме робоче приміщення", - розповіла Скалецька.
За її словами, вчора до пізньої ночі разом із представниками всіх міністерств і відомств перевіряли умови розміщення людей у "Нових Санжарах", забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних та безпекових норм.
"Сьогодні ми узгодили умови мого перебування і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюсь з епікажем літака. На даний час всі, хто перебувають тут, почуваються добре. Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія", - додала вона.
Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію.
Популярный блогер и ветеран АТО Валерий Прозапас в своем блоге пишет о том, что история с размещением людей на карантин закончилась традиционно для «новых лиц» - ложью и манипуляциями.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая произносит пронзительный текст о своем жертвенном 14-дневном пребывании в санатории вместе с гражданами, просит прощения у дочери, что пропустит ее день рождения, получает тысячи положительных комментариев и растроганные отзывы - и в итоге едет из санатория.
Когда эта информация была обнародована !!! директором медицинского учреждения, принимается гениальное решение исправить ситуацию, прозвучало заявление, что «Скалецкая вернется в обсервацию», но «может покидать ее в любой момент».
Ветеран АТО пишет, логично, что возникает вопрос, а, почему тогда, прибывшие из Китая люди, не могут «покидать в любой момент» тот санаторий? Чем госпожа Министр отличается от них?
«Неприкрытая, наглая, позорная ложь. Во всем, до чего только смогли дотянуться «технократы». Но не забываем и о достижениях - в ОП до сих пор можно приходить в шортах», - резюмировал блогер.
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Скалецька сама буде відповідати за карантин, своєю присутністю. Ай молодець!
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Скалецька перервала свій карантин в Нових Санджарах