 Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна на обговоренні звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності уряду в 2019 році.
"Ви не знаєте жодної цифри в якому стані економіка… Мені здається, що наша держава і населення насправді під великою загрозою", – звернулася вона до прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету становили 35,2% від плану", – повідомила Ніна Южаніна.
За її словами, також надходження до бюджету будуть значно не виконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярда гривень.
"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, підштовхуєте до подальшого розорення", – додала Южаніна.
Нардепка також зазначила, що вперше за весь час у парламенті не було програми уряду, а отримали сьогодні чи то звіт, чи то просто надіслану нам інформацію.
"Велика кількість різних паперових слайдів, які включають дані за роботу всього попереднього уряду і частково свою роботу. Це є маніпуляція всією інформацією", – сказала представниця "Європейської Солідарності".
Вона також зазначила, що нова влада всі дві передвиборчі кампанії критикувала роботу попереднього уряду, тому повинна переглянути всі процеси і скорегувати їх. При цьому вона зазначила, що виступ прем'єр-міністра Гончарука повністю відрізняється від інформації, яку роздали народним депутатам у матеріалах звіту уряду.
"Щодо аудиту чисельності населення ви знову сказали неправду, тому що ці дані, які ви оприлюднили це був не аудит, не перепис. Це все є статистичні дані, якими ми і так володіли", – додала Южаніна.
Новини від зєбуїнів " Через рекордно теплу зиму рекордно знижуються прибутки держбюджету".
Правда рост отрицательный, но это мелочи, о которых "простым людям" знать не обязательно.
1. план по доходам не выполняется
2. таможня опять не дает
3. госбюджет нужно корректировать
4. во всем виноват валютный курс и короновирус
Вывод: экономика будет расти быстрее чем в Европе
ОБРАНА ПО:Загальнодержавному багатомандатному округу
ПАРТІЯ:Політична партія "Європейська Солідарність"
НОМЕР У СПИСКУ:14
ДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
Я їх всіх заношу в кондуїт свій.
голубогозелёного воришки... (с)
Прикольно будет посмотреть - Отказались от Мовы, Армии и Веры.., а со жратвой стало совсем плохо...
И Мир никак не наступает.....
Оставшиеся 65% "от плана" могут вполне поступить в госбюджет за следующую неделю.