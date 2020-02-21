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 Політика України
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Все про:держбюджет (323) Кабмін (3701) Южаніна (86) Гончарук_Олексій (704) Європейська Солідарність (261)

 Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна

Станом на 20 лютого 2020 року надходження в бюджет становили 35,2% від плану. Уряд використав результати роботи попередньої влади для звіту перед парламентом про свої досягнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна на обговоренні звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності уряду в 2019 році.

"Ви не знаєте жодної цифри в якому стані економіка… Мені здається, що наша держава і населення насправді під великою загрозою", – звернулася вона до прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

"Станом на 20 лютого 2020 року надходження до бюджету становили 35,2% від плану", – повідомила Ніна Южаніна.

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За її словами, також надходження до бюджету будуть значно не виконані і за лютий. Крім того, податок на додану вартість в лютому відшкодовано тільки на 4,1 мільярда гривень.

"Чому ви приховуєте інформацію, що задля того, щоб сховати діру в бюджеті в 120 мільярдів гривень у четвертому кварталі 2019 року, ви прийняли рішення про збільшення до 90% відрахувань від прибутку державних підприємств? Ви розуміли, що ви забираєте всі оборотні кошти з державних підприємств? Цим штовхаєте їх до банкрутства, підштовхуєте до подальшого розорення", – додала Южаніна.

Нардепка також зазначила, що вперше за весь час у парламенті не було програми уряду, а отримали сьогодні чи то звіт, чи то просто надіслану нам інформацію.

"Велика кількість різних паперових слайдів, які включають дані за роботу всього попереднього уряду і частково свою роботу. Це є маніпуляція всією інформацією", – сказала представниця "Європейської Солідарності".

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Вона також зазначила, що нова влада всі  дві передвиборчі кампанії критикувала роботу попереднього уряду, тому повинна переглянути всі процеси і скорегувати їх. При цьому вона зазначила, що виступ прем'єр-міністра Гончарука повністю відрізняється від інформації, яку роздали народним депутатам у матеріалах звіту уряду.

"Щодо аудиту чисельності населення ви знову сказали неправду, тому що ці дані, які ви оприлюднили це був не аудит, не перепис. Це все є статистичні дані, якими ми і так володіли", – додала Южаніна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177152
 
   
 Топ коментарі
 
Кроткое содержание выступления Гончарука в парламенте.
1. план по доходам не выполняется
2. таможня опять не дает
3. госбюджет нужно корректировать
4. во всем виноват валютный курс и короновирус
Вывод: экономика будет расти быстрее чем в Европе
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зараз, великий еконаміст самокатчик, скаже, що на вулиці тепло і населення не купує газ і електроенергію, тому в бюджеті - дно..... Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 1308
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зараз, великий еконаміст самокатчик, скаже, що на вулиці тепло і населення не купує газ і електроенергію, тому в бюджеті - дно.....
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Новини США. "Завдяки рекордно теплій зимі додатково створено 200 тисяч робочих місць.18 місяць підряд росте зарплата."
Новини від зєбуїнів " Через рекордно теплу зиму рекордно знижуються прибутки держбюджету".
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от і я про те ж.... ресурси дешевшають - мало б рости виробництво, а в нас тепла зима привела до повного колапсу
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Ще при совкові була популярна приказка " У с. г. чотири вороги _ зима, весна, літо і осінь."
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Надеюсь хоть про уринотерапию против дорогой традиционной ума хватит промолчать
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-Зебилы. Это что значит Зеленский и команда начнут меньше получать? -Зебил. Нет, это значит 73% станут меньше есть!
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Да никому это не нужно, все обсуждают ситуацию с короновирусом , кто где спал, и куда кого тащили. А премьер метко вставил пять копеек, что промышленность растет!
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Зелені бродячі катастрофи знищать економіку. Головне - поточний рейтинг Зєйла, а решта єрунда.
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було б смішно, як би це відбувалося не в нас і не з нами....
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Но ЗЕленая экономика все равно растет стремительным домкратом.
Правда рост отрицательный, но это мелочи, о которых "простым людям" знать не обязательно.
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Дивно: ЗЄпліснява нові податки й штрафи мало не щотижня вводить, а бюджет так і не виконується. І діджіталізація не допомагає...
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денех нет но вы держитесь, а зеленым и на сейшелах хорошо
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Кроткое содержание выступления Гончарука в парламенте.
1. план по доходам не выполняется
2. таможня опять не дает
3. госбюджет нужно корректировать
4. во всем виноват валютный курс и короновирус
Вывод: экономика будет расти быстрее чем в Европе
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теперь без аферы по скупке земель по бросовым ценам зеленая власть погорит в экономике
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А ще зранку темпи росту в Україні були більші ніж у ЄС, але в обіди кабмін трішки попустило. Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 3040
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забавно смотрятся такие "компетентные" рехворматоры, рассказывающие о чьей-то некомпетентности и своих "достижениях"
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Пришла одна большая, зеленая *ОПА!
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Друзі, я казав що восени треба буде створювати Штаб національного порятунку. Я лохонувся, його треба створювати вже ЗАРАЗ!
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Кто там из Лондона затявкал? Южанина тварь которая ограбила страну на миллиарды долларов и свалила в Англию. Скоро еще новоиспеченный принц Ахметов из своего замка на Лазурном берегу заявит что украинцы слишком много едят и слишком мало платят по его *зеленым тарифам*
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В бюджет прийшло тільки 30%, 70% тварюка Южаніна вкрала і повезла все в Лондон! Доколє! Правительство только на 30% выполнило план поступлений в государственный бюджет, - нардеп от "ЕС" Южанина - Цензор.НЕТ 167
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Тебя тоже возмущает что с рабов мало подати собрали? Ниче, Петя и Южанина вернется и по полной программе на 120% выполнит и перевыполнит план по сбору подати. Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 5666
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Ничесе тебя телевизором грохнуло по башке))))
ОБРАНА ПО:Загальнодержавному багатомандатному округу
ПАРТІЯ:Політична партія "Європейська Солідарність"
НОМЕР У СПИСКУ:14
ДАТА НАБУТТЯ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ:29 серпня 2019р.
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А еще она убила Кеннеди, распяла Христа и обидела бубочку!))))) Ты дебил кремлевский. Скажи, откуда знаешь, что она крала- с ней вместе крал, поэтому знаешь точно или тебе бабломойский сказал по каналу г+г. ? Какие вы, зеленожопо- кремлевские конченные дебилоиды, просто жесть!
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отак от паляться ботоферма пригожинська, коли вискакує з конопель без методичок...
Я їх всіх заношу в кондуїт свій.
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Зе-билы, ну это... как-бы... "ХУЖЕ НЕ БУДЕТ".... да?... наверное?... эээ-э-э?...

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ще зарано так казати - роботи по поглибленню дна продовжуються
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Оказывается, только "папередники" рваботали и наполняла гос. бюджет. Нынешняя власть всё профукала и раскрала. Свет не видывал еще такого голубого зелёного воришки... (с)
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У етой ведьмы аж руки дрожат когда она видит что мимо ее кормушки уходят народные деньги. Особенно первый враг Южаниной и Парашенка ето евробляхеры которые уже год как ездят бесплатно, вместо того чтобы заплатить штрафы по 700000грн и сжечь свои автомобили. Южанина которая свалила в Европу сильно переживает чтобы украинцы не ездили на европейских автомобилях.
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щось тебе заносить - Южаніна діючий депутат ВР і нікуди не тікала....
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..южаниниых в стране единицы..миловановых-как на сучке помоешной, блох..в каждом селе десятки.. ..
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Це все через зарплатню вчителям в $4000. Кляті вчителі прожирають весь бюджет.
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Всё для понтов пиара,гривня у них укрепляется
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Алекс, включи розум, зелені зібрали 30 відсотків від плану, що розробили зелені.
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Не провокуй "людину". Воно зараз Гугл замучає в пошуках "розуму", і "як його вві...ваві... увімкнути".
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що, номерку колеги по пригожинській ботофермі нема, щлб позвонити? Мусиш отут публічно подєльника висповідувати?
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Армия, врачи, учителя, дороги, медицина, пенсии, это все из налогов.
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Порошенко, ввєді войска! Поки ще є військо, бо ще півроку, і залишиться тільки Скалецька в костюмі хімічного захисту.
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ЁКЛМН. Так прижимайте всем моносбродом, ЗЕ-Кабмином, МВД и бакановским СБУ. Вся власть у ЗЕ. Чего их не призываешь прижать Рината и Косюка? Странные вы ребята, зебилы. Начинаете какцапский НОД с Федоровым напоминать. У тех тоже цены за проезд в подмосковных электричках Обама поднимал Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 9689
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мудрому и простому украинскому нариду просто необходимо посидеть на лебеде и мамалыге с отключенным газом и электричеством, что скоро и случится для многих... (и границы закроют)... Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 9918
Прикольно будет посмотреть - Отказались от Мовы, Армии и Веры.., а со жратвой стало совсем плохо... Уряд лише на 30% виконав план надходжень до державного бюджету, - нардепка від "ЄС" Южаніна - Цензор.НЕТ 6924
И Мир никак не наступает.....
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А ось це РЕАЛЬНИЙ результат діяльності кретинів, у якому УСЕ: і відсутність грошей на медицину, і нездатність побудувати чи переобладнати відповідні приміщення для евакуйованих, і знищення програми переозброєня армії, в тому числі ракетної, і і непобудовані украплення, для вояків, і, як наслідок, зайві смерті на фронті, і мізерні пенсії ЗА МЕЖЕЮ виживання, і стагнююча і конаюча освіта від дошкільної до вищої, і втеча за кордон найкращих працівників, від слюсарів до науковців. ЦЕ ВИРОК.
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А по обещаниям так перевыполнение на 146%
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Мадам тупо занимается манипуляцией зная, что большинство налоговых поступлений проходят именно в последней декаде каждого месяца...
Оставшиеся 65% "от плана" могут вполне поступить в госбюджет за следующую неделю.
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