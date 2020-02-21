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Все про:карантин (97) Мінздоров'я (1151) Зоряна Скалецька (81) Нові Санжари (59)

 "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

У Міністерстві охорони здоров'я спростовують заяву представника адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександра Блінова про те, що міністерка Зоряна Скалецька нібито залишила місце проведення обсервації.

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Пані Скалецька не залишала місце обсервації. Вона перебуває в цьому ж санаторії. Вона в окремому приміщенні, там, де є робочий кабінет. Але вільно і довго спілкується з нашими громадянами. Якщо ви на зв'язку з ними, то прохання, щоб вони це підтвердили. Вона перебуває в Нових Санжарах", - сказав Коваль.

Коваль зазначив, що відсутність міністра в Києві не заважає роботі міністерства.

"У нас злагоджена команда, і сучасні засоби зв'язку дозволяють міністру виконувати свої обов'язки навіть дистанційно. Тому проблем у цьому ні я, ні інші заступники міністра і співробітники міністерства охорони здоров'я не бачимо", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Скалецька залишила обсервацію і хоче піти до людей та з ними поспілкуватися, - начальник санаторію в Нових Санжарах Блінов. ВIДЕО

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов просто помилився, кажучи, що Скалецька нібито залишила санаторій.

"Я думаю, що він просто помилився. Пані Скалецька перебуває на території санаторію ... Вона в санаторії, буде там усі 14 днів, як і обіцяла", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, 20 лютого міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Також читайте: Міністр охорони здоров'я своїм прикладом покаже громадянам України, що їм нема чого боятися, - Гончарук про карантин Скалецької

21 лютого представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов заявив, що вона нібито покинула територію закладу. "Пані міністр зараз виїхала", - сказав Блінов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177151
 
 
 Топ коментарі
 
Зелені, краще просто мовчить!
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
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В пресс-службе Кабмина подтвердили, Зоряна Скалецкая в Новых Санжарах не остается.

Источник: https://censor.net.ua/v3177131
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Ти ховраха (Скалецьку) бачиш?
Ні!...
А він є!!!
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Если надоело быть министром, то для достижения этой цели не обязательно перходить в состояние вечного покоя на кладбище
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"... Министр, вопреки своему обещанию, покинула территорию медцентра НГУ в поселке Новые Санжары, где пребывают на обсервации, прибывшие из КНР граждане нашей страны.
О том, что глава МОЗ Зоряна Скалецкая уехала 21 февраля с территории медцентра НГУ «Новые Санжары» рассказал журналистам его начальник Александр Блинов.
По его словам, Скалецкая пребывала в медцентре до 2 часов ночи, обшаясь с медработниками, непосредственно контактировавшими с эвакуированными из КНР нашими согражданами, которые проходят обсервацию в медзаведении.
«Сегодня она изъявила желание пойти к людям», - уточнил Блинов.
Он предполагает, что Скалецкая може вернуться, однако не знает когда точно.
«У нее нужно спросить», - посоветовал начальник медцентра.
Накануне, вечером 20 февраля, Скалецкая через Facebook сообщила, что «приняла решение присоединиться к людям в обсервации».
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в стране», - заявила Скалецкая..."


Врать нехорошо. А они только это и делают.

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Если она пообщалась, то две недели у нее есть для дальнейшого общения с той же аудиторией.
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Есть такая странная штука, как карантин. Шляться туда-сюда -- это совсем не карантин.
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Так Скалецька не медик тому не розуміє що може винести з карантину небезпечну хворобу! Саме тому мешканці Нових Санжар протестували проти карантину в їх посьолку, бо у владі ідіоти та дебіли які обов'язково винесуть цю хворобу назовні! Скалецька вже має йти з посади за порушення карантину!
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та наверно с полдороги вернулась.

почитала комменты и прозрела
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пусть эта скалецкая киздует в раду! и там расскажет обо всё всем без исключения депутатам сн и жопоблоку
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Это входит в привычку и становится Системой, если учесть ментовское: местные/не местные. Печально...
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Вчера это Коваль завило , что информационная работа с гражданами это не обязанности МОЗ ... Сегодня оно повторяет случай с брехней на фронте - провакация, сдали несдали позиции ВСУ... И они хотят, чтобы люди им верили и на них полагались
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Кому нужен этот цирк? Будем рассуждать не как зеленые рептилии, а как нормальные люди. Почему карантин? Потому что среди изолированных могут быть больные. Почему Скалецкая сидит с изолированными? Что она хочет доказать? Она уверена, что там нет больных? Даст гарантию? Нет. Ведь карантин. Что она будет делать если заболеет? Биться головой о стену вместе с Зелей, которому опасения здравых людей - это средневековье. Народу нужны мудрые правители, а не циркачи - актеры погорелого зеленого театра абсурда.
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подзвонили, наказали повертатись у Санжари, може хоч здохне там - менше шкоди буде в Україні.
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я ржаль:
Вспомнил бородатый анекдот про Зыкину на концерте в Грузии:

Дорогая, можешь не петь, только ходи туда-сюда !" 😂

тоже ведь красивая женщина была
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Зелені, краще просто мовчить!
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
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Прогиб засчитан, порох тобой доволен.
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как-то уж слишком много везде Пороха получается )))
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похоже, адекватность и "за пороха" - это теперь синонимы
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ото як не про Порошенка - так тобі б не було про що й говорити
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Ну если не о порохоботах, то о зебилах можно.
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что значит в отдельном помещении, она же говорила что вместе, чтобы успокоить... что значит много общается, через перегородочку или как?
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в отдельном помещение.. на другой стороне города.. и вообще - в другом городе) "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль - Цензор.НЕТ 4814
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Пора ее переместить с обсервации в резервацию.
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Она переместилась с места оБСерации ибо все обсерировано
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"Я думаю, что он просто ошибся. Госпожа Скалецкая находится на территории санатория... Она находится в санатории, будет там все 14 дней, как и обещала" ну там 85% народа за Зелю були, может и поверят...
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это уже стиль зелебобиков, вещать абсолютно противопо-ложные вещи
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фото покажите где она рядом с эвакуированными
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замминистра Коваль, лови Скалецкая покинула обсервацию, но вернется. Хочет пойти к эвакуированным, - начальник медцентра в Новых Санжарах Блинов.

В зеленом ипаарии все стабильно "Скалецкая не покидала место обсервации", - замминистра здравоохранения Коваль - Цензор.НЕТ 6413
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А в чем прикол вообще?
Она там прокаженных перевязывает или переливает свою кровь раненым?

Нет ведь - сидит среди здоровых украинцев и тупо прячется за спинами ментов и карантином, от ответственности.
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Все равно не понятно в чем ее "самопожертвование".
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Так не было и нет никакого "самопертвования"! Ну, провела ночь в отдельном домике недалеко от несчастных прибывших из Китая скорее всего здоровых людей...
Всё как обычно -- цирк.
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После моей победы на выборах мой шестилетний сын сказал:
«Па! По телевизору говорят, что Зеленский - Президент...
Получается, что я тоже Президент?!»
И тогда это прозвучало как шутка...
но потом я понял, что на самом деле это истина.
Потому что каждый из нас Н.Санжари
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев.
Это не моя, это наша общая победа.
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если бы должность Президента исполнял этот "шестилетний сын", толку было бы больше.
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по ходу в министерстве, корпоратив, начальницу кинули под танки, и веселятся.
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да ей тперь 2 недели нужно там кантоваться . она может быть заразной. ее дело выполнять свои прямые обязанности министра ЗО а не принимать участие в этом позорном шоу
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пусть срочно едет в раду, её должны заслушать депутаты! всё-таки новости с первых рук очень важны
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теперь только фото может быть и убедит зедебилов
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А ви мене вчора всі спамили, коли я підтримував санжарців. Люди знали, що умов у тому санаторії нема і нормального карантину ніхто дотримуватися не буде!
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Это просто пизЦ..... ЗЕдибилы? или тупо издеваются?
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фото
простое фото...могло б все поставить на свои места
(и не в отдельном домике...хрен пойми где...а с теми людьми, которые там под охраной
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Шизануться, вот это темы для обсуждения!!! Сначала устроили шухер на весь Мир, а теперь продолжение, кто где спал, чего сказал, кого задержали и когда отпустили, и лошье слюну пустило и пялится в телек...
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Если кто-то в Санжарах заболеет ... будет полный треш
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Вот вам история одной из обсерваций
Где нам пришлось для пользы дела обсираться
А.Северный
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так то она просто в стрессе от пережитого, вышла во двор и зашла там на полчаса в домик, так по доброму построенный для неё блиновым. облЕгчилась там в медитации после стресса и снова зашла корпус. сейчас она проходит двухнедельный карантин у себя в изолированном боксе. ну шоб не занесла какой нибудь заразы с улицы. ведь там же люди.
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Говно из горшка ходила закапывать. В канализацию ж нельзя.
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кто то там вещал что мало комиков?
а по-моему их до фига...и у каждого своя программа...или экспромт...
шоубиз он такой...итить колотить!
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проведет в обсервации - это не в отдельном домике из которого можно выходить, зебилы вы вообще уху ели
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яка вона ГАСПАЖА? цензор тупить. гаспада у рашці. у нас ПАНІ, і не важливо російською чи українсткою стаття.
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порохоботы не врите, скалецкая уже начала процесс обсирации
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Все новости зациклены что там чудит Скалецкая , за место того что бы освещать быт и состояние людей в карантине ,Браво это тетя затмила собой коронавирус
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Однако, согласитесь: не каждый день такие раздвоения, в течение весьма короткого промежутка времени! "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 6809
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представление только начато Cirque du Solei в ярости кусает локти от зависти "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 8294
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Новосанжарские граждане 85 процентов отдали Зеленскому, теперь он их назвал средневековыми ... ТО кто он наш президент ? С
Лидер стандартов средневековья?
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Блин, я вчера ошибся дважды, как выясняется. Возненавидев Бородянского окончательно... А ведь он, *****, оказался прав: без экстрасенсов- хрен разобраться! Вон шо происходит: министры- раздваиваются, в министерствах- звуки какие-то раздаются непонятные... типа: остается. А эхо доносит: не остается. У ментов- та же история: местные/не местные... Короче- Бородянский- опередил время и события. "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 481
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Пройшло 14 дней
А какже она министром работала?
Не знаємо, ми її туди не призначали!
Атавізм... ми попробували з Зебілки міністра зробити
але як бачите, не вийшло
"Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 159
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Ктото наши коменты здает прямиком в ОП ..Мониторят клруны
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Так они даже сбрехать синхронно не могут. Бггг "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль - Цензор.НЕТ 9847
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эта назвается "камуникация" от слуг народа
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Скалецкая в Санжарах. В министерстве ее сводная, троюродная, сестра близняшка пока ее заменяет. Шо нипанятна, как дети ото ейбогу...
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Боюсь,що кожне місце обсерваціі тепер буде для неї місцем обсераціі...така вже доля ...
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Минздрав Украины предупреждает:

"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"
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