 "Скалецька не залишала місце обсервації", - заступник міністра охорони здоров'я Коваль

Про це заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Пані Скалецька не залишала місце обсервації. Вона перебуває в цьому ж санаторії. Вона в окремому приміщенні, там, де є робочий кабінет. Але вільно і довго спілкується з нашими громадянами. Якщо ви на зв'язку з ними, то прохання, щоб вони це підтвердили. Вона перебуває в Нових Санжарах", - сказав Коваль.
Коваль зазначив, що відсутність міністра в Києві не заважає роботі міністерства.
"У нас злагоджена команда, і сучасні засоби зв'язку дозволяють міністру виконувати свої обов'язки навіть дистанційно. Тому проблем у цьому ні я, ні інші заступники міністра і співробітники міністерства охорони здоров'я не бачимо", - сказав він.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припустив, що представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов просто помилився, кажучи, що Скалецька нібито залишила санаторій.
"Я думаю, що він просто помилився. Пані Скалецька перебуває на території санаторію ... Вона в санаторії, буде там усі 14 днів, як і обіцяла", - сказав Геращенко.
Нагадаємо, 20 лютого міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
21 лютого представник адміністрації санаторію "Нові Санжари" Олександр Блінов заявив, що вона нібито покинула територію закладу. "Пані міністр зараз виїхала", - сказав Блінов.
Источник: https://censor.net.ua/v3177131
Ні!...
А він є!!!
О том, что глава МОЗ Зоряна Скалецкая уехала 21 февраля с территории медцентра НГУ «Новые Санжары» рассказал журналистам его начальник Александр Блинов.
По его словам, Скалецкая пребывала в медцентре до 2 часов ночи, обшаясь с медработниками, непосредственно контактировавшими с эвакуированными из КНР нашими согражданами, которые проходят обсервацию в медзаведении.
«Сегодня она изъявила желание пойти к людям», - уточнил Блинов.
Он предполагает, что Скалецкая може вернуться, однако не знает когда точно.
«У нее нужно спросить», - посоветовал начальник медцентра.
Накануне, вечером 20 февраля, Скалецкая через Facebook сообщила, что «приняла решение присоединиться к людям в обсервации».
«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальных в стране», - заявила Скалецкая..."
Врать нехорошо. А они только это и делают.
почитала комменты и прозрела
Вспомнил бородатый анекдот про Зыкину на концерте в Грузии:
Дорогая, можешь не петь, только ходи туда-сюда !" 😂
тоже ведь красивая женщина была
Ви настільки тупі дебіли, що для вас мовчати, це дійсно золото...
В зеленом ипаарии все стабильно
Она там прокаженных перевязывает или переливает свою кровь раненым?
Нет ведь - сидит среди здоровых украинцев и тупо прячется за спинами ментов и карантином, от ответственности.
Всё как обычно -- цирк.
«Па! По телевизору говорят, что Зеленский - Президент...
Получается, что я тоже Президент?!»
И тогда это прозвучало как шутка...
но потом я понял, что на самом деле это истина.
Потому что каждый из нас Н.Санжари
Не 73 процента, которые за меня голосовали, а все 100 процентов украинцев.
Это не моя, это наша общая
победа.
простое фото...могло б все поставить на свои места
(и не в отдельном домике...хрен пойми где...а с теми людьми, которые там под охраной
Где нам пришлось для пользы дела обсираться
А.Северный
а по-моему их до фига...и у каждого своя программа...или экспромт...
шоубиз он такой...итить колотить!
Лидер стандартов средневековья?
А какже она министром работала?
Не знаємо, ми її туди не призначали!
Атавізм... ми попробували з Зебілки міністра зробити
але як бачите, не вийшло
"Деятельность нашего министра опасна для Вашего здоровья"