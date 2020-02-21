 Україні потрібні якісний реп, YouTube-канали та коміки українською мовою, - мовний омбудсмен Монахова

Про це вона заявила на круглому столі з теми: "Мова об'єднує, різноманітність збагачує" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До того часу, поки українська мова не пошириться на всі сфери, не тільки суспільного, життя, до того часу, поки в Україні не буде нормальної реп-культури українською мовою, якісного репу українською мовою, молодь сидить у YouTube, і поки не буде стендаперів і коміків українською мовою, популярних YouTube-каналів, до того часу ми залишаємося в такому офіційному стані, коли закон про мову регулює суспільні сфери спілкування", - зазначила Монахова.

Вона наголосила, що виступає за те, щоб українська мова була престижною, вигідною і цікавою.

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"Із цих трьох меркантильних причин її можна буде "просунути", як каже молодь, в Україні", - додала Монахова.