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Все про:YouTube (13) культура (155) музика (227) українська мова (354) Тетяна Монахова (12)

 Україні потрібні якісний реп, YouTube-канали та коміки українською мовою, - мовний омбудсмен Монахова

Уповноважена з захисту державної мови Тетяна Монахова виступає за появу україномовного культурного продукту в сферах, де його зараз немає, щоб зробити українську мову престижною і цікавою.

Про це вона заявила на круглому столі з теми: "Мова об'єднує, різноманітність збагачує" в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До того часу, поки українська мова не пошириться на всі сфери, не тільки суспільного, життя, до того часу, поки в Україні не буде нормальної реп-культури українською мовою, якісного репу українською мовою, молодь сидить у YouTube, і поки не буде стендаперів і коміків українською мовою, популярних YouTube-каналів, до того часу ми залишаємося в такому офіційному стані, коли закон про мову регулює суспільні сфери спілкування", - зазначила Монахова.

Вона наголосила, що виступає за те, щоб українська мова була престижною, вигідною і цікавою.

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"Із цих трьох меркантильних причин її можна буде "просунути", як каже молодь, в Україні", - додала Монахова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177146
 
   
 Топ коментарі
 
Странно.

Немцы говорят, что Украине нужны независимые суды. А ЗЕленым нужны реперы и клоуны.
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наверное не стоит иронизировать. Человек сказал дело по своему направлению деятельности. Нужен украіномовний продукт. Аякщо хтось сміеться над українским репом - то уявіть сопі є реп і французський і таліянський!!! По менше слухати ту музику північного агресивного ссуда і створювати, створювати свою. По всім напрямкам. Хороша робота приведе до успіху!!!!
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а який бомбезний іспанський реп у Sypress Hill
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Украине нужнее качественное КИНО...Именно кино является массовым продуктом.Рэп не все любят и воспринимают,а вот кино даже стало главным в выборе президента украинцами )))
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Украине нужны качественный рэп/ после продажи украинской земли понадобится Гимн анархистов: Проснулась, восстанет народная воля.На стоны коммуны, на зов Равашоля, Звучат над Парижем, Кайеной глухой И нас призывают на доблестный бой. Споемте же песню под громы ударов,Под взрывы и пули, под пламя пожаров,Под знаменем черным гигантской борьбы,Под звуки набата призывной трубы!

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Украина всегда славилась застольными песнями, Вот на это и надо делать упор.
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Ни дня, ну ни дня ****.. ни дня!!!))) Ей богу они завтра-послезавтра выдадут очередной фейл после которого все забудут про эти гребаные Санжары или как их там и вообще про то что там кто-то на карантине сидит. Жду. И интересно и жутко одновременно))
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В Украине нужно чтобы быдло не мешало подуктивно жить, работать, и отдыхать нормальным интеллигентным людям. Тогда интеллишентные люди напишут качественный реп, создадут ютюб каналы и комики на украинском. кстати, один из самых про-украинских каналов про историю на ютюбе - русскоязычный. он так мочит росийско-советскую версию истории что не всякий украиномовный сможет. я его просто регулярно смотрю - от души.
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Комиков нас хватает. Смешно до слёз!
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Рок потрібен якісний насамперед, а не реп.
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Якісного рока вистачає.
Реп, звичайно, це не музика, але якщо є споживачі такого, то, можливо, варто їх нагодувати також
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Реп это временное увлечение.А вот научный и развлекательный контент в Ютубе на украинском действительно малочислен.Все ниши там позанимали либо мокшанцы либо руцкаязычные украинские блогеры
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Так усі номери зєлі українською... Принаймні з квітня 2019... Частково...
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Есть годные Ютуб каналы на украинском с качественным юмором. Чоткий Паца, BAMPER TV, Телебачення Торонто. По рэпу есть alyona alyona, она сама всю новую школу русского рэпа уделывает.
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уделывает масогабиртными как раз по ним точно символ красоты африканский Україні потрібні якісний реп, YouTube-канали та коміки українською мовою, - мовний омбудсмен Монахова - Цензор.НЕТ 1398
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Украинским блогерам в Ютубе нужны подписчики и просмотры, это их хлеб, а на русском языке их могут смотреть сотни миллионов людей по всему миру, на украинском несколько десятков миллионов.
То же самое касается рэпа и всего остального.
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У кацапів на потік поставлені будь-які копії та плагіат західного контенту. От і весь успіх.
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зачем нам музыка черных ********* (рэп ). нам и толстяка Манатика хватает
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"Зачєм нам *****, нєгри, ганста..."

Перепис вахтерів, їйбогу.

ПС: Чумацький Шлях ААААА
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Рэп это калл!
рок только рок,есть группа "бетон" украинский панк рок,в ютубе вбейте
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