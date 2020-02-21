 Більшість затриманих під час заворушень у Нових Санжарах - місцеві, - МВС

Про це заявив заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.нет".

"Більшість тих, кого було доставлено і особи яких встановлено із 24, - це жителі Нових Санжар, а також навколишніх населених пунктів і кілька людей з інших регіонів країни", - зазначив Тракало.

Він додав, що була інформація про машини з номерними знаками з інших областей, тому поліція перевіряє ці дані.

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"Ми точно знаємо, що деякі особи, які там перебували, вони розпивали алкогольні напої. Більше того, ці алкогольні напої туди організовано привозили і наливали потім людям. Були особи, які перебували в стадії алкогольного сп'яніння", - наголосив Тракало.

Він повідомив, що в одного поліцейського розбита голова, медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, наклали шість швів (він зараз у стаціонарі), чотирьом співробітникам поліції лікарі надали допомогу без госпіталізації, ще четверо перебувають на денному стаціонарі, в одного з них - розсічення брови, йому також наклали шви, відпустили додому.

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Відповідаючи на запитання, чи затримала поліція того, хто кидав камінь в автобус з евакуйованими людьми з Уханя, Тракало сказав: "Зараз поліція працює над цим. Триває слідство. Не можу відповісти".

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.