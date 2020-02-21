 В ізольованому в Брянську вагоні поїзда "Київ-Москва" було понад 20 осіб, серед них 13 українців. Де саме зараз пасажири - невідомо, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, громадянка Китаю дійсно прямувала в Росію цим поїздом і перетнула український кордон 20 лютого.

"Під час прикордонного оформлення та спілкування з нею прикордонники Сумського загону повідомили її про обмеження щодо пропуску громадян Китаю суміжною стороною, однак жінка вирішила продовжити свою поїздку. Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров’ям та отримали відповідь, що скарг не має. За зовнішніми ознаками хворою жінка також не здавалася. Додамо, що іноземка днями прибула в Україну з Мінська літаком і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров’я занепокоєння не викликав", - сказано в повідомленні.

Від російської сторони наразі відомо, що громадянка КНР повертатись на територію України не буде у зв'язку з тим, що вона розміщена та перебуває в одному з медзакладів.

"За наявною інформацією вагон з іншими пасажирами, які в ньому перебували, перебуває в обсервації, проте не відомо, де саме".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг Кабінету Міністрів про ситуацію в Нових Санжарах. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зазначимо, що у вагоні під час контролю, крім громадянки Китаю, перебувала ще 21 особа. З яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідники, 6 громадян РФ і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади", - сказано в повідомленні.

На цей час Державною прикордонною службою України спільно з МЗС, МОЗ та Міністерством інфраструктури проводиться вся необхідна робота, аби встановити всі деталі цієї ситуації, осіб, які знаходилися у вагоні та де вони зараз перебувають.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За інформацією епідеміолога Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Сміргінс, стан громадянки Китаю задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Збір аналізів проведений за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває в охоронюваному боксі, який розташований окремо від інших лікувальних приміщень лікарні.