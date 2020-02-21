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Матеріали за темою:
Все про:Брянськ (1) Держприкордонслужба (2415) потяг (356) COVID-19 (193)

 В ізольованому в Брянську вагоні поїзда "Київ-Москва" було понад 20 осіб, серед них 13 українців. Де саме зараз пасажири - невідомо, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба України отримала інформацію, що в Брянську пасажирів вагону поїзда "Київ-Москва" залишили на карантин через громадянку Китаю з високою температурою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, громадянка Китаю дійсно прямувала в Росію цим поїздом і перетнула український кордон 20 лютого.

"Під час прикордонного оформлення та спілкування з нею прикордонники Сумського загону повідомили її про обмеження щодо пропуску громадян Китаю суміжною стороною, однак жінка вирішила продовжити свою поїздку. Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров’ям та отримали відповідь, що скарг не має. За зовнішніми ознаками хворою жінка також не здавалася. Додамо, що іноземка днями прибула в Україну з Мінська літаком і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров’я занепокоєння не викликав", - сказано в повідомленні.

Від російської сторони наразі відомо, що громадянка КНР повертатись на територію України не буде у зв'язку з тим, що вона розміщена та перебуває в одному з медзакладів.

"За наявною інформацією вагон з іншими пасажирами, які в ньому перебували, перебуває в обсервації, проте не відомо, де саме".

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Зазначимо, що у вагоні під час контролю, крім громадянки Китаю, перебувала ще 21 особа. З яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідники, 6 громадян РФ і по одному громадянинові з Узбекистану і Канади", - сказано в повідомленні.

На цей час Державною прикордонною службою України спільно з МЗС, МОЗ та Міністерством інфраструктури проводиться вся необхідна робота, аби встановити всі деталі цієї ситуації, осіб, які знаходилися у вагоні та де вони зараз перебувають.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді "Київ - Москва", зняли з маршруту під Брянськом і направили в інфекційну лікарню. Решта пасажирів вагону були спрямовані на карантин у Брянську міську лікарню.

За інформацією епідеміолога Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Сміргінс, стан громадянки Китаю задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Збір аналізів проведений за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває в охоронюваному боксі, який розташований окремо від інших лікувальних приміщень лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177143
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібно негайно забрати українців додому. Можна поселити їх на карантин в якійсь зі шкіл Кривого Рогу.
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Куда? В убитый санаторий? Есть куда?
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Потрібно негайно забрати українців додому. Можна поселити їх на карантин в якійсь зі шкіл Кривого Рогу.
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А де ти там бачив українців? Це ж малороськi зебiли якi голосували за малоросiю
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Я не перестаю удивляться тем олухам, которые до сих пор катаются к агрессору и им в голову не приходит, что это опасно по многим причинам.
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Для них это не опасно, опасно для Украины. Не известно какую информацию они сливают фуйлу.
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не фантазуй. Все давно злито генералами. За невеликі гроші та певні гарантії .
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Мертветчук ездит к куму не просто так, сдает Украину.
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Как правило те кто вкусил заработка за границей, по выборам не ходят. Им уже глубоко по..й какой тут президент.
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Да? Странно, живу в Мюнхене, хожу в Консульство Украины и голосую.... Видать ещё не «вкусил» за столько лет...
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ага, а гумнитарку хто присьілает, иностранцьі думаешь. аби ото писдіть.
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Расшифруйте, пожалуйста, Вашу абракадабру, Вы нас озадачили своей высокопарной речью.
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тобі комент попав? він був не тобі. а сам ти не догнав. такі бідні мізки стають у українців у Штазіляндії.
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Какое отношение Мюнхен имеет к штази (Министерство государственной безопасности ГДР)? Мюнхен-столица Баварии, это в ФРГ. С географической картой мира Вы тоже на «Вы»? И с чего Вы решили, что у меня « такі бідні мізки»? У меня два высших образования. И на «ты» я Вами не переходил...
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И чисто случайно...Киевские "фермеры" стали участниками протестов в Санжарах
Так что сиди лучше и не тявкай, штатный провокатор. Это тебе подобное отребье позорище в Санжарах утнуло.
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Вау! Сайт ;Корєспондєнт;!
Ти б ще посилання на рус-вєсну запостив.
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Корреспондент - откровенно пророссийский гавносайт. Украинец не будет давать ссылку на него.
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таки да надо . если у нас китайцев заразных пропускают по - внешне не больная
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В крематории искать надо. Кацапы так с вирусами борятся
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Обменный фонд касапы пополняют. Скоро услышим обвинения о преднамеренном заражении со стороны наших граждан.
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Потрібно було давно припинити залізничне і будь яке інше сполучення з росією, щоб хворі китайці через Україну в росії не їхали!
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температурная противовирусная обработка?
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Они не имеют права удерживать украинцев. Надо возвращать.
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Это кацапский поц всякую дрянь постит с претензией на тонкий сарказм
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Вообще-то имеют. По международному праву карантинные меры можно вводить против кого угодно. И рашкован в данном случае делает вполне обоснованные и разумные шаги. Не хотите следующие две недели провести запертыми в вагоне - не катайтесь в рашу в поездах, можно было и воздержаться от поездок.
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Где ты там украинцев увидел? Забери их себе на Беларашку
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Китай испытал новый вид оружия,энерго-волнового происхождения.Коронавирус лишь прикрытие
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вольнового?да, скорее всего,по нику заметно,что успешно
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почему зеленые до сих пор не перекрыли въезд всем из китая? она со сколькими людьми проконтактировала пока её нашли... ну и зебилы
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По телеку показали что одна украинка САМА добралась из Уханя в Дрогобыч. И никто ее не проверял. Случайно рассказала знакомому а он тут же позвонил в ТВ и ее заложил
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Да ты шо...именно так и было?? Можливо десь у калузі ....
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І пох.. Нехай кодло зеле-ватне залишається на раіссє. Якого ху. туди поперлися?
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а кому це цікаво??? Вони їхали в рашку і зараз вони там....мрії збуваються....
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Ищут пожарные,
Ищет полиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
с Брянска ети.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "Гастарбайтер "
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего
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Думаю, що зараз ми побачимо постановочне відео, де мешканці Брянську спішать на допомогу навіть іноземцям. Причому крутити його будуть разом і Н.Санжарами...
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Для уничтожения императора Александра, Карл Маркс и Фридрих Энгельс через Германа Лопатина придумали хитрую схему с народовольцами россии.
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Да как то насрать. Пускай хоть сожгут их вместе с вагонами
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Оце по масковському! І ніхто нє узнаєт хде магілка мая. Ніхто ні у кого нічого не запитує. Років за два знайдуться десь у Тюмєні.
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КАКОЙ БЫ НЕ БЫЛА ПРИЧИНА, ВСЕ КТО ЕДУТ ЗА ПОРЕБРИК НЕ УКРАИНЦЫ А "ХОХЛЫ", КОТОРЫХ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОГУТ ПОСАДИТЬ ПО ВЫМЫШЛЕНЫМ ОБВИНЕНИЯМ!
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