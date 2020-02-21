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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1187) Тарифи на газ (177) Олексій Оржель (55)

 Улітку газ може подешевшати до $80 за тисячу кубометрів, - Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель очікує падіння ціни на газ цього літа до рівня $80 за тисячу кубометрів, що, найімовірніше, призведе до заморожування проєктів з видобутку газу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час презентації доопрацьованого проєкту Концепції "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року.

"Цього літа ми очікуємо ціни на газ на рівні 80 доларів. Це означає, що буде дуже важко ухвалювати рішення вкладатися у видобуток. Хоча всі кажуть, що саме на цьому падінні ринку потрібно вкладати гроші. Водночас багато компаній зараз заморозили свої інвестиційні проєкти подальшого видобутку", - сказав Оржель.

За його словами, сьогоднішній енергетичний ринок змінює фінансову модель, що робить інвестиційно-привабливою генерацію електроенергії з газу.

"Тому за всього бажання підтримати та збільшити власний видобуток, у нас зараз постає інше питання, що той рівень цін на газ дійсно зараз робить інвестиційно-привабливою саме генерацію електричної енергії з газу, чого раніше ніколи не було", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що за вартістю тисяча кубометрів газу - це реальний конкурент тонни вугілля, що ставить зовсім інші цінові сигнали ринку.

"У нас ціна за тонну вугілля має бути менш ніж 1100 гривень. Газ - це реальний конкурент тонни вугілля. Тисяча кубічних метрів газу - це конкурент, і він ставить зовсім інші цінові сигнали", - додав він.

Також читайте: Влітку прогнозуємо істотне падіння ціни на газ, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177141
 
 
 Топ коментарі
 
А в Україні буде все рівно по 8000 за тисячу кубів.
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Да будет по 80 а может и по 60 но для народа нмкакой от єтого разници!закачаете в хранилища по 80 а в декабре продадите украинцам по 280$за 1000 кб
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А в Україні буде все рівно по 8000 за тисячу кубів.
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Потрібно вкладати гроші не в газовидобування а в переведення котлів котелень та ТЕС на біопаливо! Саме зараз час зменшувати споживання газу в рази! Не потрібно чекати поки ціна на газ знову злетить у космос! Потрібна державна програма переведення всіх газових пальників на біопаливо, з державними кредитами під 5% річних у гривні на такі проекти! Сьогодні перевести зерносушарку, яка спалює 2000 куб.м. газу на годину на біопаливо дуже тяжко - кредит дають під 18-19% річних! Що це за політика! Комусь дають кредити під 5% річних у гривні, а за збільшення енергетичної безпеки держави треба самому платити 19% річних!
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Швеция нам в пример. Ей даже для этих целей собственного мусора не хватает и она его докупает в других странах.
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В нас навіть до спалення сміття ще не дійшли, в нас стільки звичайного біопалива - деревини, зерновідходів, лушпиння соняшника, що його не має куди дівати, її вже по 250 грн за тону лушпиння продають, а лушпиння це дуже якісне біопаливо, яке дуже добре горить і має високу калорійність! На лушпиння соняшника можна переводити великі котельні та ТЕС! Україна виробляє шалену кількість лушпиння соняшника і його обсяг збільшується кожного року, бо будуються все нові і нові маложиркомбінати та олійно-екстракційні заводи! А деревини як відходів деревообробки в нас просто немеряно, люди віддають даром, ніхто не бере бо не вистачає пальників на місці в яких все це можна спалювати! А чому не вистачає пальників, бо немає дешевих кредитів від держави на переведення котлів та інших споживачів з газу на біопаливо! А між тим котли та промспоживачі це головні споживачі газу в Україні!
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Яке сміття. У нас клоунів багато - можна 5 років палити.
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Оржель намекает что даже летом вы будете платить за газ по $80 вне зависимости пользуетес вы им или нет. Трубу же нужно обслуживать и новый замок принцу Ринату нужно еще прикупить
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На сьогоднішній день ціна газу 130$ за куб. Та пригадується 5 років тому було 450.Але для населення ціна чомусь не зменшується,та навіть зростає. Цікаво, куди ж дівається ота різниця яку люди переплачуюють при дешевому доларові всередині країни?
Моя мати, пенсіонерка, відпрацювала 42 роки вчителем у сільській школі, із них останні 15-директором, отримала сьогодні пенсію, зразу ж оплатила газ та електроенергію. На руках залишилося 262 гривні.Це при тому, що морозів не було, економила на опаленні максимально,і має "субсидію" аж 300 грн. Як їй прожити наступний місяць? І таких людей міліони, а у когось зарплати та премії міліонами начисляються....Сумно!
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Что, скорее всего, приведет к заморозке проектов по добыче газа в Украине. То есть при Порохе мы добывали украинский газ и деньги оставались в Украине, а теперь будем закупать кацапским газ вместо нашего? Летом газ может подешеветь до $80 за тысячу кубометров, - Оржель - Цензор.НЕТ 4159 Источник: https://censor.net.ua/n3177141
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Да будет по 80 а может и по 60 но для народа нмкакой от єтого разници!закачаете в хранилища по 80 а в декабре продадите украинцам по 280$за 1000 кб
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может подешеветь /Философствует министр из кодлана Коломойского. А может и не подешеветь.Хрен его знает.
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і що заважає напхати сховища під зав'язку дешевим газом?
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еще зеля может подскользнуться на вазелине и выплескать мозг в умывальник, вероятность мала но ведь может!
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Вот зачем такое в медиапространство вбрасывать? Сейчас ЗЕбилы понадеятся, а по факту вы им вместо снижения цены на газ третью платежку придумаете за хранение газа в газохранилищах. Придется людям кроме собак еще котиков и хомячков продавать. Шо вы творите, ироды?
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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель ожидает падение цены на газ этим летом до уровня $80 за тысячу кубометров Источник: https://censor.net.ua/n3177141\\\\\\\\\

А я ожидаю что стану президентом буровой установки Гвинеи-биссау в Мертвом море. И с кортежем буду плавать вокруг да около.
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О! Началось. Включили заднюю. Другого и не ожидал.
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не говорите только зебилам что пока они платят по 8000 за тыс кубов газ в Европе уже пробил отметку в 100 дол за 1000 кубов и недавно даже 97 дол... и это после 250 прошлой зимой...но у нас же подешевело в среднем на 500 грн за тыс кубов...)))))) Гончарук клялся, что наценка в 50% это хуже чем в 280%)))
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Стою Я в шубе и в лыжи обутый..летом..
Наверна Оржель епанутый!
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конечно,сначала эти твари запускают мулечку газ по 100, 80, 50, и смотрят реакцию, если промычали значит можно смело подымать доставку, хранение, поджигание, проталкивание по трубам и т.д.
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А поки що...ГЕТЬМАНЦЕВ РОЗПОВІВ, ЧОМУ ЦІНИ НА ГАЗ У ПЛАТІЖКАХ НЕ ЗНИЗИЛИСЯ
"Вибачте, я не відповідаю за ціну на газ, бо ціна на газ формується на міжнародних ринках. Ця ціна, на яку точно не уряд, не я, я навіть не знаю хто відповідає, це ринкова ціна. Тому, вибачте, це справді те, що перебуває поза контролем уряду. Це та причина, яка стала основною. Щодо інших причин, можливо вони також є, але зверніть увагу - платіжки зросли не на велику суму"
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Так они ж волали, что это "барыга" наживается на цене за газ!
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Закачаете в хранилища ,потом зимой народу по 450 баксов толканете ,а гешефт с Коболевой мамкой поделите....
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А может не подешеветь. Искусство заголовка... Улітку газ може подешевшати до $80 за тисячу кубометрів, - Оржель - Цензор.НЕТ 3773
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Значит транспортировка подорожает втрое.......
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Дашовыгаварите. А так же летом бесплатно дождь с неба будет. Я всегда хотел летом включать отопление когда на улице +30
Или вы хотели сказать что даже летом все будут платить по $80 за газ даже если не будут им пользоваться? Вот ето я больше верю.
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Хреново, що метан не зріджується, можна було на зиму закупити декілька балонів під час розпродажу)
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ну да, на лето подешевеет, отобьют абонплатой...сцуки
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