 Яценюк - Путіну: Ми - не один народ

Арсеній Яценюк підкреслив, що для "вірусу "русского мира" характерні "диктатура, колективізація і війна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".
Лідер "Народного фронту" зазначив, що слабкість демократії завжди провокує силу авторитарних і диктаторських режимів.
У таких режимах, наголосив він, відсутня повага до особистості: "Масою набагато легше управляти. А ще якщо для управління цією масою задіють фейки, ізоляцію, страх, - людина перестає бути людиною, діє тільки на підставі інстинктів".
Війну Арсеній Яценюк назвав елементом вірусу "русского мира": Для того, щоб утримувати свою країну, диктатури обов’язково починають "воювати з сусідами, розширювати свою владу на сусідні країни": "Це те, що зробив Путін по відношенню до України, Грузії, що робить на інших театрах військових дій, як, наприклад, в Сирії".
Ця війна також і ідеологічна, підкреслив Арсеній Яценюк. Він нагадав, що Путін постійно повторює, що "мы – единый народ".
"Ми – не єдиний народ. Ми знаходимося на єдиному континенті, але ми зовсім різні", - наголосив Арсеній Яценюк.
Відповідаючи на запитання учасниці Форуму про основний глобальний порядок денний для України, лідер "Народного фронту" наголосив, що він має базуватися "точно не на мріях про те, що Путін скаже, що йде з Донецька, Луганська і Криму, та ще й компенсує всі збитки": "Цього не буде. Це неможливо глобально вирішити тим, що ми просто посидимо, поговоримо і "переконаємо" Путіна".
"Путін хоче Україну. І він не змінить свою позицію. Путін ненавидить Захід, і він не змінить свою позицію. Путін вважає, що ми "единый русский народ". Путін хоче бути імператором нової версії Радянського Союзу. Путін ненавидить Україну і українців і не змінить свою позицію".
"Основне глобальне питання сьогодні на порядку денному України – це зберегти Україну, не здатись, не зневіритись і знати: Володимир Путін – це ворог української держави. Не вірте жодним його словам. Наші союзники – це НАТО і Європейський Союз. Наше прагнення – це вступ і до ЄС, і до НАТО. Наше майбутнє – це Європа, і ми до радянського минулого не повернемося", - наголосив Арсеній Яценюк.
Одним із таких "вірусів", які охопили сучасне суспільство, Арсеній Яценюк назвав популізм: "Є маса складних завдань, які треба вирішувати. А ми очікуємо, що в один прекрасний день прийде якийсь чарівник, який має прості рецепти вирішень світових проблем. Він каже: я вирішу все, хто за 3 години, хто за 3 дні, хто за одну каденцію. І ми хочемо вірити в те, що не прикладаючи зусиль, можна знайти дуже просте рішення на суперскладні питання".
Після того, як люди стикаються з тим, що проблеми все одно не вирішуються, "знову шукають нових популістів": "У них кращі політтехнологи, вони краще вміють працювати з соціальними мережами. Вони "таргетують" віруси, потрапляючи саме в те місце, де можна проникнути через імунну систему", - сказав він, нагадавши, що найбільш ефективними у популізмі були диктаторські режими - нацисти і більшовики. Ще один "вірус", наголосив Арсеній Яценюк, - некомпетентність: "Невігластво і некомпетентність поглинуло сьогодні як Україну, так і весь світ".
Суспільство також уражено "вірусом байдужості", наголосив він: "І це те, що знищує і людину, і націю, і країну". "Мені все одно, мене це не обходить, це не моя проблема, "ну какая разница, в конце концов", – це є вірус байдужості", - сказав лідер "Народного фронту".
Ще одним "вірусом", який вражає сучасне суспільство, Арсеній Яценюк назвав вірус фейків, який уразив свободу слова і журналістику: "У багатьох країнах, навіть вільного світу, зараз видатні політичні лідери кажуть: нам не потрібна журналістика, ми напряму спілкуємося з народом. Це правильно, але це не означає, що ця людина говорить правду. Тому якісна журналістика потрібна, щоб дати інтерпретацію подій, фактів, і щоб тоді можна було прийняти рішення, правда це чи ні".
"Вірус фейків знищив правду в світі - не повністю, але дуже серйозно її уразив", - сказав Арсеній Яценюк.
Він звернувся до учасників Форуму: "Ваш молодий імунітет повинен врятувати кожного з вас і всю країну від вірусів. Для того, щоб у вас був високий імунітет проти всіх вірусів - потрібні освіта, знання і критичне мислення". "Життя – це не спринтерська дистанція, а стаєрська. На цій дистанції десь можна пригальмувати, а колось треба дуже сильно прискоритися. Тільки це дуже-дуже довгий шлях, на якому кожен повинен боротися щодня", - сказав Арсеній Яценюк.
21 лютого у Києві розпочав роботу 8-ий Київський Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Захід проводиться за підтримки Посольства Канади в Україні та Центру інформації та документації НАТО в Україні. Тема Форуму: "Старі виклики, нова динаміка: плани на нове десятиліття". Учасниками заходу стали понад 200 представників з усіх регіонів України, а також молоді спеціалісти з Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Угорщини та Чехії. Упродовж двох днів будуть обговорені питання, пов’язані з глобальними викликами сучасності – безпековими, соціальними, демографічними, екологічними. Під час Форуму виступили також Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
нічого спільного - окрім війни ми з кацапами не маємо.
ніхто так не вмів)
Олександр Палій
@paliy_alex
Путин сказал, что до 16 века в языках Украины и России "не было никакой разницы". Только не сказал, почему в летописях написано "Кыъв", "Лыбидь", и, самое главное - "Володымер"? Как сие вымолвить-то кадысь русскоязычной челюсти?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
Це ще одна кривава сторінка в історії Московської імперії про яку чомусь рідко хто згадує
Вот как, согласно Путину, говорили предки россиян даже не в 16, а в 13 веке. Как настоящие бандеровцы
"А се я князь Лев син короля Данила згадавшися єм с нашими бояри яко прадід наш цар великий Володимир… По поток Червоний до верха Дубна даєм і приписоуєм на віки. З даньми і з роботами і с всіми оужитки. І с приходи, і справи всіми і ролями лоуками польми і з ріками і потоки… Іс землею іс сіножатями іс гаі і дубровами і с рікою і ставом іспотоки іскриницями со усьми побори, іс косою, іс млином… І єще єсмо дали нато тиі села грамоти особливиє межи наших границь і боярських визначаючи… А на моє слово не треба уступатися нікому. А притом били митрополит Києвский Киприан, і владика Перемиский Ларіон і князь Андрей Ярославский, і пан Васко".
(Писано писарем короля Руси Льва Даниловича Галицкого (1270-1301) Захарием Вихотем).
"А продали і нуздали єму добровоулно і оу віки дітем єго перед паном пилецьким старостою роускоі землі. А оу ставу Радивоунькові ловити сітью ієму добровоулно. А пить могорич оу Андріка оу дому лисого. За дві гривні меду за гривну а пива за гривну. А писал привіліє се попович… Кость прузвищем Сорочич"
(Грамоти XIV ст., упорядник М. Пещак, К., "Наукова думка", 255 ст., 1974 р.).
Король Руси Лев Данилович Галицкий (1270-1301 гг.)
Ви в курсі, що Україна, єдина в світі Держава, яка не злякалась збройного протистояння з Россією?
А Сеня реформи провів. Втім, про Сеніні реформи - довга розмова, не на один гігабайт. Якщо кому потрібна коротка оцінка - зверніться до оцінок МВФ, СБ, ЄС, НАТО та інших обєктивних інституцій.
видео есть где Яця обосрал Азирова, шо газ надо по 50-60 толкать - иии?
то есть он - мир-дверь-мяч(по-английскому)
с фига ли я должен верить в высеры этой мущинки? ну да, гораздо правдоподобней кричит чем попы, но все же... иди на путина
"Мы - не единый народ. Мы находимся на одном континенте, но мы совершенно разные"
Це незграбна спроба опонувати ворожій ідеології, що підсилює її руйнівний вплив. Навіщо стверджувати очевидне. Пояснювати себе або виправдовуватися перед ворогом є принизливим і підлим. Кучма так само виправдовувався в своїй книзі. Це класика меншовартості. Уявіть Черчілля, котрий по радіо повчав би британців, що вони з німцями не є єдиний народ.
Навпаки! Англійцям втовкмачували бомбами що адиннарот - це німці з росіянами!
У нас велика частина йолопів та просто загальмованих ДУЖЕ довго зомбувалася, що ми - адіннарот. Це так просто з голови не висмикнути, ще одне покоління (хоча б!) треба зростити не у малороскому середовищі. Незалежність після 350-річної окупації без крові не отримати.
Сєня - інтелігент, він не став цій потворі роз"яснювати, що ми ще й антропологічно інші...
И не нашли.
Нет, не тему не нашли.
Не нашли ни одной русской народной песни. То есть вообще - ни одной.
Какую бы известную «народную» песню мы не брали, у нее непременно находились отнюдь «не народные» профессиональные авторы, жившие в XIX, а то и в XX веке.
Самые старые «народные песни» датировались началом XIX века и имели в авторах исключительно русское дворянство.
Знаете ли вы что русская народная песня «Калинка-Малинка» была написана саратовским дворянином Иваном Петровичем Ларионовым в 1860 году?
А русская народная песня «Во поле березонька стояла» - адъюнкт-профессором Казанского университета Нигматом Мисаиловичем Ибрагимовым в начале XIXвека?
А что знаменитая старинная русская народная песня «Ой, мороз, мороз» впервые прозвучала лишь в 1956 году, а стала известна лишь в 1968 году, когда ее исполнил в фильме «Хозяин тайги» один из соавторов (этой песни) - актер Валерий Золотухин (сочинивший её последний куплет)?
А в основу старинной русской народной песни «Живет моя отрада», написанной в 1882 году в качестве иронического стихотворения журналистом Сергеем Рыскиным которое было положено на музыку композитором Шишкиным легла вполне реальная история, нашумевший на всю Россию судебный процесс о похищения дочери дворянина Надежды Локтевой купеческим сыном Николаем Шагановым.
«Вдоль по улице метелица метет», - музыка Александра Варламова, слова Дмитрия Глебова, 1842 год.
«Вот мчится тройка почтовая» - Леонид Трефолев, 1901 год.
«Степь да степь кругом», - 1865 год, слова Ивана Сурикова, музыка Сергея Садовского.
«Ямщик, не гони лошадей», - 1915 год, слова - Николай фон Риттер, музыка - Яков Фельдман.
В какой-то момент мне показалось, что единственные по настоящему «народные песни» в России - это блатной фольклор.
Вроде «Цыпленок пареный» или «Кокаином, серебряной пылью».
Однако и «кокаин» оказался переделанным романсом «Ах вы, кони мои, вороные», авторства поэта Кононова
і пісні в них теж мокшанські, а руцкій ізик то штучно створена мова.
«Люди! Я не сдох! Я живой! Мне опять в шкаф на хранение под нафталином или уже можно баллотироваться?»
у пуйла очередные бредни. все люди братья, все произошли от Адама и Евы и вышли где-то из района Африканского Рога.
нам что теперь брататься с эфиопами и сомалийцами по этой причине?
короче, пуйло, иди в жопу.
А русскіє, від абізян.
Сколько граждан Украины ведуться, и как попугаи повторяют роспропаганду!
И Игорек или расеянин,или "полезный идиот" руцкогомира.
Путін знову назвав росіян і українців одним народом, при цьому образивши наших співвітчизників, передають Патріоти України з посиланням на росЗМІ.
В інтерв'ю ТАСС глава Кремля повідомив, що вважає втратою припинення "дружби" між країнами. "Так. Звичайно. Але я вже багато разів говорив: я вважаю, що ми один народ", - зазначив Путін.
При цьому журналіст наголосив, що українцям не подобається, коли їх називають одним народом із росіянами. На що Путін цинічно відповів, що він "нічого не знає, адже така реальність". "Не знаю, подобається це чи ні, але, якщо подивитися на реалії, це так і є. Розумієте, до XI, XII, XIII століття у нас не було ніякої різниці в мові. І тільки в результаті полонізації та частина українців, яка жила на території, що перебувала під владою Речі Посполитої, тільки десь, по-моєму, у XVI столітті з'явилися перші мовні відмінності", - розмірковував президент РФ.
Зазначимо, що журналіст поправив Путіна, вказавши, що правильно говорити "українці" з наголосом на букву Ї. Але лідер росіян перебив його і заперечив, що треба говорити "укрАїнці"."Взагалі, укрАїнцями називали людей, які жили на рубежах Російської держави. Українці були у Пскові, українцями заявили тих, які захищали з півдня від набігів кримського хана. На Уралі. Всюди були українці. Отже, у нас не було ніяких мовних відмінностей. Більше того, десь до цього ж часу, до XIV - XV століття, навіть тих людей, східних слов'ян, які проживали на території Речі Посполитої, і в Московській державі, і в Польщі, називали "руськими". Не ділили. і тільки набагато пізніше почалися мовні перші відмінності", - висловився Путін.
В бабушковєдєніі знаєтє ви толк...»
ты, срань лапотная, к Европе не примазывайся, кацапо-орда к Европе никакого отношения не имеет. а теперь пшло в жопу. )