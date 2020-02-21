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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (4583) Лондон (134) Джонсон Борис (132) Сіммонс Мелінда (6)

 Джонсон запросив Зеленського до Лондона, дату візиту незабаром буде узгоджено, - посол Сіммонс

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Лондон, але дата візиту ще опрацьовується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це посол Великої Британії Мелінда Сіммонс сказала журналістам.

"Прем'єр-міністр (Борис Джонсон. – Ред.) запросив президента Зеленського здійснити візит у Сполучене Королівство. Я і сподіваюся, що це відбудеться, але ще не можу сказати, що скоро. Я дійсно не можу, оскільки ми очікуємо від Офісу (Президента України) відповіді, коли це буде (можливі дати для візиту. – Ред.)", - сказала вона.

Водночас вона очікує, що незабаром буде погоджено дату візиту.

Також дипломат нагадала, що Джонсон вже відвідував двічі Україну, коли обіймав посаду міністра закордонних справ, а на посаді прем'єра - провів дві розмови із Зеленським.

"Я думаю, що, імовірно, він (Джонсон. – Ред.) скаже, що на цей момент він має зосереджувати увагу на Brexit у його рідній країні. Він напевно не відвідає Україну найближчим часом", - сказала Сіммонс.

При цьому вона заявила, що дуже хотіла б, аби візит Зеленського до Лондона відбувся.

Посол зазначила, що візит Зеленського матиме велику цінність, адже український лідер може поінформувати британський народ про справжню історію України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177137
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленского должны приглашать только в суд за работу на страну агрессора Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2460 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2848
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Джонсон, ты в своем уме? хочешь чтобы Биг-Бен загорелся или Тауэрский мост рухнул?
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Навіть в Англії почули процього придурка і хочуть на нього подивитись. Ось вона, світова слава.
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Зеленского должны приглашать только в суд за работу на страну агрессора Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2460 Джонсон пригласил Зеленского в Лондон, дата визита вскоре будет согласована, - посол Симмонс - Цензор.НЕТ 2848
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І Скалєцкую з Радєцкім хай запросить.
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Джонсон, ты в своем уме? хочешь чтобы Биг-Бен загорелся или Тауэрский мост рухнул?
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Навіть в Англії почули процього придурка і хочуть на нього подивитись. Ось вона, світова слава.
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Та ні,у нього буде тур по Англііз грою на роялі у всіх містах.
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Борис Іванов запросив Зе до себе? З огляду на нещодавній виступ у Генасамблеї представника Великої Британії я би радив Зе думати.
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У Бориса походу дела плохи.
Приедет Зеля - что-то случится, и приглашающий скажет: ну вот
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зря позвали: или чтото сгорит, или утонет, или украдут. 100%
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Порошенко джонсоны-меркели к себе не приглашали, он сам к ним вваливался.Гаранты мира в Украине Порошенко боялись: он давал гарантам разгон и обязательно что то у них отбирал. Зеленского трампы -меркели к себе приглашают и по щёчке ласково треплют: гут, хороший бой, от санкций избавляешь. А военный союзник РФ Нетаньяха так сам в Украину приперся.Чтобы за комплименты да обещание пианисту политического убежища юкрейн -чернозём от Зеленского поиметь.
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Уточните, пианисту или писюанисту? По моим сведениям оно на пианиста не училось.
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На русском - писюнист. Суржиком (Кр.Рог!) - членограй.
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В Солсбери пусть поедет на шпиливилли посмотреть 123 метровый
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Бриты,укрепляйте ваши биг бены,вестминстеры и прочую..............инфраструктуру,Бубочка это не шутки))
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Встречаются в Лондоне Борис с Зеленским. Поздоровались, он ему и говорит: Но что, Зеленский, зачем прияъал без приглашения?
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На позаплановий іструктаж в метрополію кроком руш.
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Вопрос тем, кто бывал в Лондоне, - как там, в Лондоне, шаурма вкусная?
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Містер Бін вже набрид і хочеться чогось новенького?
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Хочет посмотреть на игру не рояле,чем умеет.
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Діти просять Біг Бен подивитись,як тут не поіхати?
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