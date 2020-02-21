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 Політика України
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Все про:дороги (858) Голик (79)

 Розпочалися роботи на дорогах 14 областей України, - радник прем'єра Голик

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик опублікував карту доріг, які будуть відремонтовані в 2020 році, назвавши кількість рекордним в історії незалежної України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook

"Там, де дозволяють погодні умови, роботи вже почались. І це тільки початок", - зазначив Голик.

На сьогоднішній день розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях країни. Роботи вже розпочались у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Рекордно ранній старт робіт зумовлений не тільки погодними умовами, але й значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів.

Розпочалися роботи на дорогах 14 областей України, - радник премєра Голик 01

З повним переліком доріг, де стартував ремонт та будівництво можна ознайомитися на сайті "Укравтодору".

Раніше Юрій Голик заявив, що уряд у межах затвердженого плану дорожніх робіт на 2020 рік планує побудувати 9 об'їзних доріг, ще кілька об'їзних перебувають у розробці. Загальна протяжність дорожнього полотна перших 9 трас становитиме 101,5 км. Окружні будуть побудовані навколо Дніпра, Львова, Полтави, Житомира, Рівного, Тернополя, Берегового, Дунаївців і Кобеляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177135
 
 
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Форумчане, есть очевидцы из тех областей? Что там конкретно началось?
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Бачив сьогодні початок цих робіт у нас на Львівщині - нічого нового наполовину розвалений "ГАЗ" з щебенем в перемішку з глиною березові віники лопати чайники з розтопленим бітумом робітники в порвані одежі правда в нових жилетах і начальство на "мерсах"!!!
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На заднем плане фото лето. Значит, уже начались.
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С прошлого года бабло уже закончилось, пришло время пополнять ....
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Ну вчера видел как в Харьковской области два кренделя засыпали ямы боем красного кирпича и трамбовали.
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житомир -чуднов сделали, дальше на хмельницкий никого и ничего, только вешки трехлетние торчат и тишина.
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Ударим автопробегом...по бездорожью..(с) Розпочалися роботи на дорогах 14 областей України, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 5613
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Главное, чтоб на распил побольше, а то всяким мистерам-министерам не хватает на содержание своих деток.
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