 Розпочалися роботи на дорогах 14 областей України, - радник прем'єра Голик

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook

"Там, де дозволяють погодні умови, роботи вже почались. І це тільки початок", - зазначив Голик.

На сьогоднішній день розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях країни. Роботи вже розпочались у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Рекордно ранній старт робіт зумовлений не тільки погодними умовами, але й значним обсягом проведених підготовчих робіт, розробленої проєктної документації і проведених торгів.

З повним переліком доріг, де стартував ремонт та будівництво можна ознайомитися на сайті "Укравтодору".

Раніше Юрій Голик заявив, що уряд у межах затвердженого плану дорожніх робіт на 2020 рік планує побудувати 9 об'їзних доріг, ще кілька об'їзних перебувають у розробці. Загальна протяжність дорожнього полотна перших 9 трас становитиме 101,5 км. Окружні будуть побудовані навколо Дніпра, Львова, Полтави, Житомира, Рівного, Тернополя, Берегового, Дунаївців і Кобеляк.