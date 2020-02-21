 СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

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У межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких, за наявними даними, надавався доступ до забороненого грального бізнесу.

Правоохоронці зафіксували в їхній діяльності порушення вимог кількох Законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.