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Все про:гральний бізнес (137) інтернет (418) казино (42) СБУ (5325)

 СБУ блокувала діяльність 33 незаконних онлайн-казино

Служба безпеки України блокувала діяльність 33 вебресурсів, які надавали нелегальний доступ до азартних ігор у заборонених онлайн-казино і букмекерських конторах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте: Суд заблокував доступ до сайтів букмекерських контор і онлайн-казино

У межах розпочатого кримінального провадження фахівці з кібербезпеки та слідчі СБ України здійснили перевірку низки інтернет-ресурсів, на яких, за наявними даними, надавався доступ до забороненого грального бізнесу.

Правоохоронці зафіксували в їхній діяльності порушення вимог кількох Законів України.

За матеріалами СБУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, на підставі ухвали Шевченківського районного суду Києва заблокувала виявлені Службою незаконні вебресурси.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177130
 
   
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СБУ вроде шпийонов должно ловить ..а вчера все менты заняты были бо у народа волнения начались что б не дай бог на Киев не пошли
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незаконных онлайн-казино/ В Раде зарегистрирован законопроект о легализации игорного бизнеса. 18.10.19. / Легализует игорные заведения барыга Разумков.Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард. Игорные заведения находятся рядом с ломбардами.
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"СБУ блокировала деятельность 33 незаконных онлайн-казино"
Що, знову? Ви ж вже відзвітувались, що всіх закрили
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Разницу между залами и онлайн - не знаешь? Тогда не пиши глупости.
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Цікавий перелік обєлєчених казино. І який відкат за знищення конкурентів. Bolivar cannot carry ******
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А игры с условной валютой "золотые" (Герои войны и денег) тоже "заборонен"?
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пля - труженики ******* - то с мелкими сигаретными спекулянтами борятся, теперь с угрозой государству в виде игровых сайтов.

дармоеды-соботажники херовы...
твари...
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