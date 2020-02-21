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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:евакуація (258) Яременко Богдан (103) Слуга народу (667) Дубінський (63) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вважає, що відповідальність за поширення паніки у зв'язку з евакуацією українців з Китаю несе один з його колег. Прізвища він не називає. Раніше депутат СН Олександр Дубінський казав, ніби домігся, щоб евакуйованих не розміщували в Обухові.

Про це Яременко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми стали об‘єктом інформаційної операції, в яку витягнулися усі. І, якщо намагання опозиційних політиків формувати позицію для критики влади я ще можу зрозуміти, то... Одним з тригерів ситуації став депутат "Слуги народу". Ось цього я зрозуміти не зможу", - написав Яременко.

"А постраждає не Зеленський чи "Слуга народу". Постраждає Україна. Не вперше ми разом з водою виплескуємо і дитину", - додав він.

Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 01

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У понеділок, 17 лютого народний депутат від СН Олександр Дубінський написав у фейсбуці, що домігся від МОЗ рішення не розміщувати евакуйованих з Китаю українців в Обухівському районі на Київщині.

Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 02

У середу, 19 лютого він розкритикував жителів Західної України, які протестують проти розміщення евакуйованих українців в їхньому регіоні.

Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 03

У четвер, 21 лютого Дубінський пояснив, що в Обухівському районі евакуйованих нібито збиралися розмістити в приватному санаторії. "Наполягав, і продовжую наполягати на тому, що вони мають розміщуватися в медичному закладі, що має досвід боротьби з інфекційними захворюваннями", - написав він.

Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 04

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Раніше в МОЗ пояснили, чому не розмістили евакуйованих з Уханя українців у лікарнях. За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, розмістити здорових людей у лікарні під час епідемії грипу - значить обмежити в медичній допомозі тих українців, які її потребують.

Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 05
Ми стали обєктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - слуга народу Яременко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177129
 
 
 Топ коментарі
 
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко
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Просто СН не команда, а наспіх підібрані колишні регіонали та придурки.
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якийсь в натурі шапіто: аналтабу проти тріггера))
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А этот трахкарь все еще депутат? Только в Украине такое возможно.
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якийсь в натурі шапіто: аналтабу проти тріггера))
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А этот трахкарь все еще депутат? Только в Украине такое возможно.
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А в якій ще країні могли на найвищу державну посаду обрати коміка,який ніколи не приховував презирства до країни і її народу?
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В Італії порнозірка була депутатом парламенту.
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Вот, что бывает когда в голове одни шлюхи.
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в дубінського інше завдання - створити групу депутатів для блокування законів і рішень, не вигідних бородатій бабусі
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подвергать риску собственный народ, зная, что Китай тратит коллосальные средства на сдерживание инфекции и проигрывает... эта власть - дебилы в кубе
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Где проигрывает??? Зараженных все меньше, выздоравливает все больше. Вы не обладаете свежей инормацией.
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Там из привезённых с Китая - почти все проститутки. И женские и мужские . По бумагам правда они танцоры и модели. Но мы то знаем..
Так этот Яременко это конечно одобряет
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этот триггер явно подцепил триппер. он в табу у него, судя по переписке, тоже не значился ))
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шапито болтает что попало, а потом возмущаются
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зрадолюбы зеленые 5 лет разгоняли зраду, а теперь делают удивленные глаза
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А не краще було б цьому депутатіку(аналтабу), сидіти собі десь там тихенько в куточку,та ##бальник свій не розтуляти? Він в свій чвас зганьбив нашу країну аж ніяк не менше.
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А ты считаешь что депутат не по делу пишет? Выявлять больных и лечить коронавирус в санатории "Пролісок"- нормально? Санаторий с перепугу вдруг стал инфекционной больницей? Табличку поменяли?? У них было не менее 10 дней чтобы найти оборудованное место - но никто палец об палец не ударил. За такое же время Китай построил больницу! Что СН мешало это же сделать?? Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 7912
Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 8704
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Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко
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Просто СН не команда, а наспіх підібрані колишні регіонали та придурки.
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"слуга народа" Яременко /Какой бабуин!- А я не бабуин! Ба,говорящий бабуин! /"Секс защищенный, классика и орал. Час - 100$": Журналисты сняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой./Обезьянник своими воплями заглушает продажу украинской земли слугами народа Коломойского.
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Блин!!! Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Мы стали объектом информационной операции, один из триггеров - депутат от СН, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 6220 Это просто жопа, а не власть!!! Яременко и Дубинский ярчайшие представители "новой элиты общества" критикуют друг друга.
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Ще б Ківа з самовисуванцем вмішався б. Ми стали об'єктом інформаційної операції, один із тригерів - депутат від СН, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 8465
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Да ти шо, анальный поисковик что то похожее на правду пробурчал -видно крепко сруться меж собой с#ки урода)
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Осталось добавить что нынешняя власть расстелила "красную дорожку", дала "подсветку" и т.д. для этой информационной атаке. И тут либо это умышленно или по глупости. ( как там "свой дурак хуже врага", народную мудрость не обманешь)
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Відповідальність? А як вони відповідати будуть якщо щось піде не за планом? Видалять аккаунти у Фейсбуці?
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А со стороны кажется, что СН стали жетвой своей тупости и хитрожопости.

Расчитывая на вечную виртуальную поддержку тупого быдляка (простите, "простых людей"), СН наткнулись на реальную реакцию этого трусливого быдляка.

В этом плане полная гармония - СН имеет быдляк, быдляк имеет СН.
Жалко только, что в этот сексуальный замес иногда попадают и украинцы...
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о так, звичайно - медіа- технологіїїї, як "волну" оманського вояжа "- "Земельного питання" збивати іншою "волною" ФСБ вміє та знає на всі 100 %....- у роковини вшанування та Памяті по "Майдану" , зуміла "оганізувати" за 1, 5 МІСЯЦІ!!! "доставку" здорових Людей....- та вчинити шабаш- - з антирекламою України як Держави.....хЕніально...
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Это не команда, а банка с пауками. Пока они не сожрут друг друга - Украину будет трясти..
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Там из привезённых с Китая - почти все проститутки (и женские и мужские). По бумагам правда танцоры и модели. Но мы то знаем..
. Так этот Яременко это конечно одобряет
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давно ожидаемо - взаимные обвинения, разброд и некомпетентность в банке (партии) обезьян-тараканов слуг урода … да уже поубивайте друг друга …
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а не подключить ли сюда еще блокинг-генератор и девочку из Одессы?
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