 Зеленський вважає, що протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку: "Думаю, що прості люди не мають до цього стосунку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що було підготовлено чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося... На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу добирати інші слова. На жаль, так буває", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

Зеленський вважає, що ці події сталися "не лише через людей".

"Я думаю, що прості люди не мають до цього стосунку. На жаль, в деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", - зазначив він.

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Зеленський також спрогнозував, що незабаром "ми побачимо, як співпадатимуть люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".