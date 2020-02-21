EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2409  68
Все про:Зеленський (4583) протест (1124) Нові Санжари (59)

 Зеленський вважає, що протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку: "Думаю, що прості люди не мають до цього стосунку"

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що акції проти евакуації українських громадян із китайського міста Ухань мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що було підготовлено чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося... На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу добирати інші слова. На жаль, так буває", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

Зеленський вважає, що ці події сталися "не лише через людей".

"Я думаю, що прості люди не мають до цього стосунку. На жаль, в деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Зеленський також спрогнозував, що незабаром "ми побачимо, як співпадатимуть люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177127
 
 
 Топ коментарі
 
"-Ну і умний! -Аж страшно!"...(с)
 показати весь коментар
 
Вы - правительство непрофессионалов. Откуда вам знать, что такое вирусы, и как правильно организовать карантин?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в что Зеля вообще зашквар как для Президента...ну да у поганой овцы всегда козел виноват..
 показати весь коментар
 
А хто ж на протести виходив ?
Все село піднялось.
Воно простих людей не роздивилось ? Там самі порохоботи були чи може прибульці ?
 показати весь коментар
 
 
люди, жителі села (в основній своїй масі) протестували; а тітушня - бешкетувала, і навіть скоювали кримінальні злочини.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский считает/ а точно узнать Коломойский не велит.
 показати весь коментар
 
 
Вы - правительство непрофессионалов. Откуда вам знать, что такое вирусы, и как правильно организовать карантин?
 показати весь коментар
 
 
Опять какие-то "простые" люди не уиноуваты...

Кто ж все время срет в штаны "простым людям"?
Кто ж все время вместо них порет херню?

Кстати, вот за это быдло и любит ЗЕ.
Жизненное кредо быдляка и СН полностью совпадают - твори шо угодно, не отвечай ни за что.
 показати весь коментар
 
 
простите за повтор!!!
но именно эти г*ндоны заварил там кашу! именно эти проститушки (чьи???) шастают по митингам зарабатывая на беспорядках... они недавно под Радой были "фермерами" теперь "санжаровцы"....неужели СБУ не может прищемить им хвост? или не хочет????
Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения" - Цензор.НЕТ 1307
 показати весь коментар
 
 
Уробо́рос (др.-греч. οὐροβόρος от οὐρά «хвост» + βορά «пища, еда») - свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост. Является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого - исторический период и конкретную культуру - установить невозможно
 показати весь коментар
 
 
а есть ещё его и родной брат - пеликан, кормящий своих птенцов своей кровью. оба прячутся в глубинах коллективного бессознательного ))
 показати весь коментар
 
 
8000 население Новых Санжар ..Ты считаеш там нет подростков от 18 до 25 лет ?а санжарским надо было бэйджики поцепить
 показати весь коментар
 
СБУ это филия ФСБ они бабки зарабатывают. После сдачи Крыма и Донбаса эту шарашкину контору разгонять нужно было!
 показати весь коментар
 
а это 12 апостолов в молодости. с похожими и ***** ухуел. так у него ещё все, а не только пётр и андрей, были поголовными рыбаками. совпадение? ))
 показати весь коментар
 
прочитав "думаю.." і далі не став.
Бо нічим йому думати, нічим!!
 показати весь коментар
 
 
Емм, в неті є стрім з Тернопільщини - там взагалі тітушок навіть не було, прості селяни зібралися, попа чомусь привели, молебен проти поселення евакуйованих провели (як це по-християнськи...). Ну немає там політичних сил!
 показати весь коментар
 
 
Ну і баран. Будуть тобі Гайдамаки-Санжари по всій Україні.
 показати весь коментар
 
 
Запуск Новосанжарской Эбонитовый Электростанции получился ..Не смешно не смеётесь ?Теперь просто квартал 95 со своими дибильными шутками будет у нас в реальной жизни
 показати весь коментар
 
А почему не в Буклвель?Там и места побольше,и Коломойскому нескучно будет.
 показати весь коментар
 
"Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, которая решила пройти карантин в месте с эвакуированными из Уханя в Новых Санжарах, покинула территорию санатория
Об этом заявил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone" - не счесть порохоботов в Украине и в т.ч. правительстве.
 показати весь коментар
 
 
Зеленський считает...перестаньте троллить,он же тут президент как ни как!
 показати весь коментар
 
 
зеля, тебя мама римма роняла сколько раз?
 показати весь коментар
 
 
Один раз в неделю сильно, остальные 6 раз не сильно
 показати весь коментар
 
 
Ага, задавили жителей села. Наехала банда от Зеленского в село и отлупашила пол села. А что так не в Киеве где-то. Страшно, что звезданут в ответ?
 показати весь коментар
 
ясно-понятно...
Зеля объяснил для чего нужна была власти эта провокация...
Что бы разгонять потом легко протестующих против деребана земли...
Зеленый утырок легко читается.... Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку: "Думаю, что простые люди не имеют к этому отношения" - Цензор.НЕТ 2121

Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".Источник: https://censor.net.ua/n3177127
 показати весь коментар
 
Так видели уже 20-летних "аграриев", которые протестовали против рынка земли.
 показати весь коментар
 
 
вопрос чьи они?
Я думаю Авакова и мафии стоящий за ним...
И в этот раз их отпустили....
Кто дал команду отпустить?
Настоящие аграрии тоже протестуют, но переводят все в криминал именно аваковские...
Для чего это авакову?
Там много гепотиз...
 показати весь коментар
 
 
Таку потужну медійну підтримку могла мати лише наперед спланована акція. 73% ме(н)діа світу показували не День Пам'яті Небесної Сотні та обговорення в ООН російської агресії а ЦЕ.
 показати весь коментар
 
 
Якщо враховувати що масове захворювання населення коронавірусом мозку почалось з тернопільщини, де дуже рахуються з думками панів Барн,то цілком вірогідно! Хоча це не знімає відповідальності ні з влади,і тим паче з новобидляцьких полудурків-гопників!
 показати весь коментар
 
 
Доведеться підтвердити. Де правда, там вона правда і є, від кого би не виходила б:
"Один з жителів Нових Санжар Полтавської області розповів, що заворушення тут влаштовували привезені "тітушки", а не місцеве населення. У коментарі Telegram-каналу він розповів, що молоді хлопці діяли професійно і координовано, передають Патріоти України.
За словами очевидця, щоб силовики не змогли затримувати бешкетників, вони забігали в натовп і ховалися за місцевими бабусями. Чоловік наполягає на тому, що місцеві жителі не брали участі в активних діях. За його словами, підпали шин здійснювали приїжджі "лоби", яких було близько 15 осіб. Чоловік додав, що після нападу правоохоронні органи дали їм втекти".

Саме цікаве: чому "після нападу правоохоронні органи дали їм втекти"???
Дуже просто: "свої", бене-сабакові тітушки. Білецькі, кароче. Нацсуки.
 показати весь коментар
 
 
вы просмотрели миниатюру, зеля серет на своих избирателей. поделом
 показати весь коментар
 
Шоу пупий та ще тупіші продовжується.

'Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.
Але сказала, що ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИСЯ.
І який то карантин?
То розносчик вірусу..'
 показати весь коментар
 
 
Карантин ради профилактики, из очага эпидемии выпускали только здоровых.
 показати весь коментар
 
Навіщо тоді вона взагалі розпиналась що буде з ними, ще й окреме місце для неї та ще трьох працівників МОЗу там облаштували, на що витратили гроші.
 показати весь коментар
 
То, что в других
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами.(с)
 показати весь коментар
 
 
Хреновому танцору всегда яйца мешают...
 показати весь коментар
 
 
Было бы село под Львовом - какой нибудь дед или ветеран мог бы и пострелять. Что-то Новоанжарцы сплоховали.
 показати весь коментар
 
По словам президента жители села должны есть кашу и ложиться в 21:00 ..Во как вован заговорил ..Типа людям не надо думать о политики о корупции о 5 этажных виллах в Козине о Крузаках с номерами 0001 оформленном на троюродную бабушку ...я не ожидал что и Зеленский включит тупого ...
 показати весь коментар
 
если б местньіе не забузили, не пришла б проплаченная "поддержка". если б в Сандарьі с самого начала прибьіли нужньіе люди власти и давали правильную инфоподдержку и организацию, то и местньіе б не забузили. а еще баба со смартфоном - єто обезьяна с гранатой. именно на нее и клюнули проплаченньіе - психотехнологом знаком такой тип и если он появился, то можно действовать.
 показати весь коментар
 
Так когда Авакова уволят ?!
Ходят слухи, он скупает недвижимость по всей Украине.
Гляди наши дети будут этой нечисти налоги платить.
 показати весь коментар
 
"среди задержанных большинство не граждане Санжар" ну тогда ждем щас по 1+1 новость,что порохоботы понаехали и не давали гостеприимным жителям Санжар поселить у себя больных людей
 показати весь коментар
 
 
************ украинофоб имеет страх перед народом, мания преследования у закомплексованного осла
 показати весь коментар
 
 
На місці Потерпілого я б почав так: "Хочу успокоить всех жителей Обуховского района......"
 показати весь коментар
 
 
Все йдет к тому что Зеля скоро назовет Украинский народ быдлом и это быдло мешает жить определенному количеству людей
 показати весь коментар
 
 
Дід Трохим

Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
20.02.2020 21:56
 показати весь коментар
 
 
там работала Ылита, подобная Ылите, срущей здесь в коментах. поведение очень похоже, манера общения тоже.
 показати весь коментар
 
вот порохоскот проклятый что творит то!
простые то люди все за Бубочку и советский союз! Зеленський вважає, що протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку: "Думаю, що прості люди не мають до цього стосунку" - Цензор.НЕТ 467
 показати весь коментар
 
Зеля, ти коли лягаєш спати, дивишся під подушку, чи не насрав там тобі Порох?
 показати весь коментар
 
Схоже, що Вова не втримався, і знову перейшов з трави на кокс.
 показати весь коментар
 
Этот день войдет в историю, как "Санжарская битва", когда простой народ грудью стал на защиту родной земли от коварного китайского вируса. Слава защитникам Санжар!
 показати весь коментар
 
Так только дурак не воспользовался таким подарком ( промахом) от власти и государства. Война господа и по периметру и внутри, или вы до сих пор не в курсе. Плюс паника ( страшное дело), плюс метания куда же повезут и "успешный" отказ принимать во Львове и Тернополе ( хотя может туда и везти ни кто не собирался) Нагнетание шло по полной, до последней секунды, даже президентом который угрожал отправить "заразных" в Конча заспу. Будем откровенны это серьезнейший провал. Или все таки вариант "ищи кому выгодно" , ведь сразу ушли на третий план обстрелы в Золотом,. памятная дата Майдана, самолет сбитый на Ираном и наша на это реакция, "важнейшие" переговоры в Омане.., даже "привет" от Богдана с Сейшел.
 показати весь коментар
 
Нужно везти людей из Уханя поближе к Киеву. Тут, вроде как, медицина получше будет. И люди, судя по фейсбуку, нормально воспринимают. Может выйдут с флагами в защиту?
Я вот главного не понимаю, почему Санжары, почему Медоборы? Это где вообще?
Что под Киевом нет санаториев? Это же столица, ту все самое лучшее.
Ну не знаю, в чем смысл такого решения?
 показати весь коментар
 
 
Медобори - це чудовий санаторій на Тернопольщині біля Микулинець, спеціалізація хвороби опорно-рухового апарату, їх, фактично, усього ТРИ на Україні, один з яких, в Бердянську повне лайно. Мабуть, місцевий "дух" впливає. Тобто залишаються ДВА на всю державу спеціалізованих заклада, які абсолютно не пристосовані для вірусних хворих, один з яких "шлюхі натору" вирішили довести до банкрутства. Бо хто туди поїде на цей сезон? Паніка - страшна річ, особливо якщо вона має всі підстави у вигляді некомпетентної влади.
 показати весь коментар
 
сначала, на "голубом очке" ты со всей своей зелёной бандой до усрачки пугаешь свой лохторат, дрессированный как собака Павлова, после - "делаешь большие еврейские глаза", когда всё в принципе работает: и слюна выделяется и оно садится-ложится-прыгает, гавкает и кусается..
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(
 показати весь коментар
 
 
Провокаторів,"ні капітулянтів","фермерів",а зараз ще й "вірусологів" не відпускати,а саджати за грати!Тай взагалі- першими посіяли "паніку" попередники спочатку на тернопільщині,потім львівщина,потім вінниччина і вже аж потім полтавщина.Скрізь засвітився 5-й канал.Висновок-це широкомасштабна провокація чергової "зради"від реваншистів,які назвали злочинцями вищу владу України ще до будь якого складу злочину(прильоту з Ухані українців.)
 показати весь коментар
 
....тож ти і твої зеленобобіки то і створили, і провокації, і людей позганяли не відомо звідки, і показали всьому світу гостиприїмність!!! вИ ж зелені ні на що не здатні!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору