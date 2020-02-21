 Зеленський вважає, що протести в Нових Санжарах мали політичну підтримку: "Думаю, що прості люди не мають до цього стосунку"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ви знаєте, що було підготовлено чотири місця, одні з найкращих умов дійсно були на Тернопільщині. Ви знаєте, що там відбувалося... На жаль, назвати це людськими вчинками я не можу. Не хочу добирати інші слова. На жаль, так буває", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.
Зеленський вважає, що ці події сталися "не лише через людей".
"Я думаю, що прості люди не мають до цього стосунку. На жаль, в деяких місцях була політична підтримка цієї псевдоакції", - зазначив він.
Зеленський також спрогнозував, що незабаром "ми побачимо, як співпадатимуть люди на акціях проти земельної реформи і проти того, щоб ми бачили наших громадян в Україні".
Все село піднялось.
Воно простих людей не роздивилось ? Там самі порохоботи були чи може прибульці ?
Кто ж все время срет в штаны "простым людям"?
Кто ж все время вместо них порет херню?
Кстати, вот за это быдло и любит ЗЕ.
Жизненное кредо быдляка и СН полностью совпадают - твори шо угодно, не отвечай ни за что.
но именно эти г*ндоны заварил там кашу! именно эти проститушки (чьи???) шастают по митингам зарабатывая на беспорядках... они недавно под Радой были "фермерами" теперь "санжаровцы"....неужели СБУ не может прищемить им хвост? или не хочет????
Бо нічим йому думати, нічим!!
Об этом заявил директор санатория Александр Блинов в эфире телеканала Newsone" - не счесть порохоботов в Украине и в т.ч. правительстве.
Зеля объяснил для чего нужна была власти эта провокация...
Что бы разгонять потом легко протестующих против деребана земли...
Зеленый утырок легко читается....
Зеленский также спрогнозировал, что скоро "мы увидим, как будут совпадать люди на акциях против земельной реформы и против того, чтобы мы видели наших граждан в Украине".Источник: https://censor.net.ua/n3177127
Я думаю Авакова и мафии стоящий за ним...
И в этот раз их отпустили....
Кто дал команду отпустить?
Настоящие аграрии тоже протестуют, но переводят все в криминал именно аваковские...
Для чего это авакову?
Там много гепотиз...
"Один з жителів Нових Санжар Полтавської області розповів, що заворушення тут влаштовували привезені "тітушки", а не місцеве населення. У коментарі Telegram-каналу він розповів, що молоді хлопці діяли професійно і координовано, передають Патріоти України.
За словами очевидця, щоб силовики не змогли затримувати бешкетників, вони забігали в натовп і ховалися за місцевими бабусями. Чоловік наполягає на тому, що місцеві жителі не брали участі в активних діях. За його словами, підпали шин здійснювали приїжджі "лоби", яких було близько 15 осіб. Чоловік додав, що після нападу правоохоронні органи дали їм втекти".
Саме цікаве: чому "після нападу правоохоронні органи дали їм втекти"???
Дуже просто: "свої", бене-сабакові тітушки. Білецькі, кароче. Нацсуки.
'Скалецька перервала свій карантин і покинула медцентр у Нових Санжарах.
Але сказала, що ПЛАНУЄ ПОВЕРНУТИСЯ.
І який то карантин?
То розносчик вірусу..'
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами.(с)
Ходят слухи, он скупает недвижимость по всей Украине.
Гляди наши дети будут этой нечисти налоги платить.
Филатов назвал виновных в панике украинцев из-за коронавируса: "Привыкайте, сами виноваты"
Комментируя ситуацию в связи паникой из-за прибытия в Новые Санжары эвакуированных граждан Украины, Филатов отметил, что это та суровая реальность, к которой всем нам стоит привыкать. Филатов в своем сообщении в Facebook, защитил паникующих украинцев заявив, что вина в произошедшем лежит только лишь на украинских чиновниках.
"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в парламенте, экспериментируете с властью и страной.
А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра. Он подчеркнул, что украинцы - самый простой и обычный народ, который, к тому же, замучен безнадегой.
"Привыкайте к реальности, диджитализаторы хреновы. Как человек, каждый день ходящий по дворам, говорю", - резюмировал Борис Филатов.
20.02.2020 21:56
простые то люди все за Бубочку и советский союз!
Я вот главного не понимаю, почему Санжары, почему Медоборы? Это где вообще?
Что под Киевом нет санаториев? Это же столица, ту все самое лучшее.
Ну не знаю, в чем смысл такого решения?
зекомандА, вы давно уже не удивляете..
просто жаль потерянного Украиной времени из-за ваших безответственных экспериментов над 73%ными людьми с нестабильной психикой..(