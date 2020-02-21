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 Політика України
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Все про:ВР (7117) Кабмін (3701) звіт (128) Гончарук_Олексій (704)

 "Ми викорінили корупцію на найвищому рівні в державі. Це знає бізнес і наші міжнародні партнери", - звіт Гончарука в парламенті

За п’ять місяців роботи Уряд запустив дешеві кредити, знизив платіжку, подолав рейдерство та викорінив корупцію на топрівні. І більшість позитивних перетворень відбулися в Україні вперше. На цьому, звітуючи перед народними депутатами з трибуни Верховної Ради, наголосив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Перше, на чому зосередився уряд, - це аудит держави. Ми провели оцінку наявного населення, щоби розуміти кількість людей, їхній віковий та гендерний склад. Так само провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднано карти кадастрів. Цієї весни ми плануємо оцифрувати всю територію України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію і аналізувати наявні ресурси", - заявив голова уряду, передає Цензор.НЕТ.

На думку прем'єра, вагомим результатом роботи уряду також є викорінення корупції у найвищих ланках влади, що позитивно впливає на довіру до України серед іноземних інвесторів та надає можливість отримувати державі дешеві ресурси.

"Ми викорінили корупцію на найвищому рівні в державі. Це знає бізнес і наші міжнародні партнери. Роботи ще дуже багато, але на топрівні корупції в Уряді, Парламенті та Офісі Президента - немає. Нам вдалося повернути довіру до України. Крім цього маємо серйозний прогрес - Уряд викорінив системне рейдерство. Уже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї людини на іншу. Протягом 24 годин ми реагуємо на рейдерство і виключаємо негідників із реєстрів. Уже зараз бачимо, що системного рейдерства дійсно немає", - наголосив прем'єр Гончарук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Економіка України продовжує зростати швидше, ніж у Європі, - Гончарук

За його словами, також команді уряду, завдяки вирішенню проблеми з утворенням ціни на газ, вдалося зменшили платіжки на опалення.

"Це завжди було одним з найважливіших питань, які українці ставили перед владою. І я можу сказати, що ми - перший Уряд, який дійсно зменшив платіжку для людей. Багато років ціна на газ в Україні була не прозорою та не ринковою, і тому сума в платіжках для населення тільки зростала. Ми взяли курс на створення ринкових умов і це дало моментальний результат – за грудень 2019 року для більшості українських споживачів платіжка була зменшена. В деякий містах перерахунок сягнув 30%", - наголосив голова Кабміну.

Окремо він також підкреслив старт державної програми з надання населенню дешевих кредитів для започаткування власної справи під низькі відсотки, яка має простимулювати українців почати займатися бізнесом.

"Для того, щоб перезапустити економіку, людям необхідно забезпечити доступ до дешевих ресурсів. Гроші не мають бути "дорогими". Розуміючи це, президент України виступив з ініціативою створення програми дешевих кредитів "5-7-9%", яку ми, команда уряду, підтримали та імплементували в короткі строки. І вже в січні вона почала повноцінно працювати. Ми хочемо стимулювати середній клас і робимо це просто зараз за допомогою надання йому дешевого ресурсу для початку власної справи. Але це не кінцева зупинка, в планах уряду зробити всі кредити з такої ставкою під 5-7-9%. І наступний крок для нас у цьому напрямку - це дешеві іпотеки на житло", - заявив Гончарук.

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За його словами, додатковим стимулом для перезавантаження економіки стануть розпочата урядом програма приватизації збиткових держпідприємств та передача об'єктів у концесію інвесторам.

"Велика приватизація - це ще один крок до ефективності. Приватизація - це про залучення інвестицій і створення нових робочих місць за рахунок передачі у приватну власність збиткових, нестратегічних об’єктів, що належать державі. В Уряді ми провели прозорі конкурси й уже перші 2 порти мають переможців. Туди зайдуть інвестиції. Це величезний крок до розвитку. Наразі ще 12 об’єктів у нас готові до концесійних конкурсів", - додав керівник уряду.

Крім цього, серед результатів роботи уряду за перші 5 місяців - підготовка до старту програми "Велике будівництво", презентація додатку "Дія", створення Офісу протидії рейдерству, об'єднання геокадастрів, закриття нелегальних АЗС та забезпечення готовності Уряду до запуску ринку землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177126
 
 
 Топ коментарі
 
Самокатная самка собаки продолжает сцать в хлебальники своему зеленому стаду.
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Такого не бывает...такое уже есть.Банда зелёного Микки Мауса живёт своей отдельно взятой сказочной страной.
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Где то громко заржал Коломойский в окружении подельников.
І шо воно меле?
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Самокатная самка собаки продолжает сцать в хлебальники своему зеленому стаду.
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Беня, Педро и Ахметка уже сели? Или они не имеют отношения к коррумпированию госорганов самого высокого уровня? И депутаты конверты с деньгами уже перестали по карманам распихивать?
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У зеленского в голове война кончилась, у гончарука в голове коррупция искоренилась, рейдерство исчезло, экономика выросла. Власть шизофреников.
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Такого не бывает...такое уже есть.Банда зелёного Микки Мауса живёт своей отдельно взятой сказочной страной.
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Фейки Зеленского и Ко. Как власть дезинформирует и обвиняет в этом СМИ

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 4389

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/11/7240060/
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Где то громко заржал Коломойский в окружении подельников.
І шо воно меле?
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Только что рассказывали, что Богдан хотел крышивать все коррупционные схемы, которые и не его, а теперь уже Богдана нет - и коррупция исчезла.
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Врет и не краснеет, вернее не зеленеет

"Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 774
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НА ЧЁМ ОНО СИДИТ, БОЛЕЗНОЕ? НА ТРАВКЕ ИЛИ НА КОЛЁСАХ ?
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им регулярно поставляют какие-то психотропные вещества и их периодически не по-детски штырит
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"Вчера котов душили-душили, душили-душили"...(с)
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Гончарук, ти або повернись на цю планету в державу Україна, або перестань приймати важкі наркотики та галюциногени!
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Экземпляр хоть один кого вы искоренили В СТУДИЮ Страна должна знать имена своих героев "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 8883
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Все пойманные коррупционеры были тайно осуждены тайными судами и тайно посажены в тайные тюрьмы.Как то так выходит.
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искоренили видимо вместе с деньгами, их нет но вы держитесь как сказал богдан, а в бюджете дыра
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На той неделе главу Черновицкого обл. совета поймали на взятке 400 тыс.долл. Все сми гудели. На этой недели отпустили восстановив в дожности )) Этот дурень думает что если коррупционеров ловить и отпускать то и коррупции нет? ))
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Ат шо авакяна уже посадили?
Я шо то упустил?
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Да за одно только "снизили платежку" ипло разбить без базара! Вся страна подо*уела от увеличения отопления на треть! А эти суки , а-ля Кашпировский :"Вам хорошо, вы богатеете!"
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Я буду жить в родной стране и в любимом городе. Страну я не оставлю", - заверил он. "Мне нельзя, наверно, надолго выезжать. Сразу появляются слухи", - также добавил Ахметов.....
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І економіка росте швидше ніж в Європі. "Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте - Цензор.НЕТ 6733
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и.о. начальника полиции г. Глухов Буханистый Сергей первый коррупционер, который фабрикует дела связанные с наркотиками на молодых парней в основном из сел. дела не проводит по ердр вызывает родителей и разводит на деньги чем подрывает доверие родителей к детям. эта мелочная тварь в 2018 году откупилась от сбу по взятке в 8000 долларов.
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с..ка, шо то сверхзабористое. какуны скислого скунса под калейдоскопом? жевал или просто натерся?
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Значит скоро уже лавина инвесторов накроет зекоманду?
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О-о, сміх сміхом, але це вже щось серйозне. Верніть хтось його з паралельної реальності, бо він і там все просре.
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іДіот, ти сам в то не віриш, то навіщо брехати на цілий світ!!! Воне ,кор, роками сидить у світі і в Україні, а ти пиз....ш що вже побороли!!! Немає слів!!! Хорош займатися брехнею!!! 73 квартал!!!
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Навіть ватна слуга уродів І.Верещук наголошує, що у звіті уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році змішані досягнення чинної і попередньої влади. Про це вона заявила в кулуарах Ради журналісту телеканалу "Прямий".
"Я не можу оцінити поразки і досягнення чинного уряду, бо не знаю, де закінчилась робота попереднього міністра та уряду", - зазначила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. За словами політика, у звіті не зрозуміло, де закінчується робота попередньої влади.
"Мені важко опонувати нашим політичним опонентам тому, що я не знаю, де саме те закінчення, де починається вже наші перемоги і наші поразки, і вони також є, це нормальний робочий процес бо ми в таких складних умовах, що без поразок просто неможливо, і тут варто розібратися і тверезо проаналізувати"- сказала нардепка.
https://prm.ua/kabmin-nadav-zvit-de-vkazani-dosyagnennya-poperednogo-uryadu-vereshhuk/
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Идоиты! Вам уже дипломаты нарушая все дипломатические этикеты говорят прямым языком - в Украине нет независимой системы правосудия и равенства всех перед законом! Как без этого можно бороться с коррупцией??? Инвестиционными нянями в латексных костюмах с дилдо и электрошокерами?
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Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук....

Мы искоренили коррупцию на самом высоком уровне в государстве. Это знает бизнес и наши международные партнеры", - отчет Гончарука в парламенте....

Совсем ********?!?!?

Алеша, ты это, брось курить гадость разную!!
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Про корупцію у вищих ешелонах влади - не припиняють нагадувати нардепи Волинець (БЮТ) та Шахов (оппо-ахмета). Зокрема, на вугіллі:
«Під стінами ВРУ 21 лютого відбувається мітинг шахтарів з вимогою виплатити борги та відмовитися від закупівлі російського вугілля.
Мітинг, в якому беруть участь працівники всіх вугільних підприємств державного сектора проходить під українськими прапорами та червоно-чорними прапорами Правого сектора.
Всього на демонстрацію вийшли близько 200-300 осіб.
Протестуючі тримають плакати з написами: "Stop! ТОРГІВЛІ вугіллям на крові!", "Гончарук не тікай від народу!", "Шахтарям - Гідне життя!", "Карпачова поверни награбоване!", передає "FaceNews"».
https://www.facenews.ua/news/2020/473352/
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Ай немагу, Сабаков керує МВС не корупціонер? Ну досить брехати. Суки.
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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