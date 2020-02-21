 За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на 21 лютого 2020 року у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2247 - летальні. Одужало вже 16 415 осіб.
82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей, а за межами Китаю зафіксовано 1156 випадків у 27 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 47 випадків (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку). До переліку країн, у яких зафіксовано випадки COVID-19, додалася Ісламська Республіка Іран.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Китай переглянув своє керівництво з класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностовано". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені". Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.
"Саме тому, очікується, що деякі повідомлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, оскільки проводиться лабораторне тестування, а деякі, як було встановлено, є COVID-19 негативними", - додали у відомстві.
У них текст один на все случаи.
Минздрав на вирус никого не проверяет - соответственно, случаев заболевания не обнаруживает.
власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
Хоча так, чума тоді прийшла саме зі Сходу.
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Просто ви погано шукали.
- Будут! Пшли…..
Хвора жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомере в центральній частині країни. У карантин помістили інших евакуйованих пасажирів з літака Diamond Princess.
Слід зауважити, що японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом. Усі вони перебували на круїзному лайнері Diamond Princess.
Як повідомлялося, від 4 лютого Міністерство охорони здоров'я Японії поставило судно на карантин через випадок зараження коронавірусом з Уханя. До цього, 25 січня, пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. На борту перебває 25 українців. Усі вони виявились членами екіпажу. Кількість інфікованих пасажирів с Коронавірус на лайнері з українцями: кількість інфікованих пасажирів перевалила за пів тисячітаном на 18 лютого зросла до 542. Серед заражених - двоє укарїнців. Людям, у яких не підтвердилося інфікування коронавірусом, дозволили покинути судно.
Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.
Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса.
Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.
Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передався і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.
Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.
Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:
уникати контактів з тваринами;
не їсти сире або погано оброблене м'ясо;
уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;
регулярно та ретельно мити руки.https://tsn.ua/svit/v-izrayili-u-kolishnoyi-pasazhirki-diamond-princess-viyavili-koronavirus-1495512.html
До этих эвакуированных сколько разъехалось по стране без всякого обследования?
Вот еще из брянска приедут, которых с поезда сняли.
І економіка росте швидше ніж в Європі, і корупцію подолали.
(просто тестов мало и их берегут для депутатов)