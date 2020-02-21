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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:вірус (288) Європа (441) Іран (511) Китай (472) Мінздоров'я (1151) COVID-19 (193)

 За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей, а за межами Китаю зафіксовано 1156 випадків у 27 країнах світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 21 лютого 2020 року у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2247 - летальні. Одужало вже 16 415 осіб.

82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей, а за межами Китаю зафіксовано 1156 випадків у 27 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 47 випадків (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку). До переліку країн, у яких зафіксовано випадки COVID-19, додалася Ісламська Республіка Іран.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Китай переглянув своє керівництво з класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностовано". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені". Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.

"Саме тому, очікується, що деякі повідомлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, оскільки проводиться лабораторне тестування, а деякі, як було встановлено, є COVID-19 негативними", - додали у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177122
 
   
 Топ коментарі
 
скалецкаая сказала что следующие за заявлением 14 дней проведет в обсервации, а сама где-то шляется. впрочем зеленым сбрехать это естественное состояние
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Є в нас один вірус. На Банковій сидить.
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выскажу непопулярное мнение!

власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
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скалецкаая сказала что следующие за заявлением 14 дней проведет в обсервации, а сама где-то шляется. впрочем зеленым сбрехать это естественное состояние
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Почему "где-то шатается"?

У них текст один на все случаи.
Минздрав на вирус никого не проверяет - соответственно, случаев заболевания не обнаруживает.
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какой текст? она сказала что будет там, её нет, у меня вопрос почему её там нет
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Ее там нет? Я что-то пропустил. Хотя с зелененьких станется
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Є в нас один вірус. На Банковій сидить.
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На фоне зеленой дряни Чернобыль не выглядит катастрофой.
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выскажу непопулярное мнение!

власть в Украине - от проблем самоустраняется! наша власть - сама источник проблем! причем постоянных!
поэтому не удивительно, что жители Санжар (и не только) были против проблем, которые им подбрасывают!
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завести людей из зоны риска в дикую отсталую недоразвитую страну рискуя уничтожить население - это вверх дебилизма! Китай - экономика номер 2 на планете, тратят колосальные средства на борьбу и не могут побороть эту проблема!
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Конечно в Украине нет - кто его может зафиксировать? -никто, поэтому их тут нет))))
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Чего у нас только нет! Например медицины, достойных зарплат работягам, работаюших законов...
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Сами виноваты, что у нас всего этого нет. Не було би свиней при кориті, якби не барани при урнах.
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Ти просту свиню від корита спробуй відтягнути. А в нас при владі породисті, десятки років селекція йшла!
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Бо українці не їдять кажанів і всього,що повзає.
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Це не гарантія. Щуратів в Європі теж не дуже щоб їли, але чума передавалася опосередкованим шляхом (пацюк - бліха - людина).
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В Європі повно китайців,а ті дикуни,що не зловлять,то в писок сунуть,так що не факт,що вони там щурів не їдять.
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Я маю на увазі епідемію Peste Noire середини 14 ст.
Хоча так, чума тоді прийшла саме зі Сходу.
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"ТАК ДЕРЖАТЬ" - (Steady or steady as you go; steer as you do; keep her so) команда рулевому, по которой он обязан удерживать корабль на том курсе, на котором последний лежал в момент подачи команды.
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Не кажіть гоп, бо хоча його і знайдуть, але хто про це повідомить, все буде шито-крито.
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За пределами Китая коронавирус зафиксировали в 27 странах, в Украине случаев заболевания нет, - Минздрав
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Просто ви погано шукали.
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Якщо не зафіксовано - це не значить що нема. Може фіксувальники не встановили в смартфоні відповідний додаток з ресурсів диджіталізації дубілєта?
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Вони мають застарілі дубілєтні смартфони За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5255
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Тут уже вопрос - зафиксирован или не зафиксирован... А что с этим делать дальше? Рано или поздно, в страну он попадет, как и все остальные вирусы. Готова ли будет к его "приему" страна, в которой от осложнений и всех предшественников отправляется в мир иной немало пациентов...
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Тобто хімкостюми ще рано здавати в кіностудію?
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ну, дык диковинные когда-то свинской и птичий уже гуляют, аки по бродвею, - и никто не парится... ну, окромя пострадавших...
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Зато в Украине обосрались так что весь мир ах*ел
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Обсервацію зробили. В специфічному значенні цього сліва...
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в Украине случаев заболевания нет/ не буди лихо пока оно тихо. Путина и Коломойского Украине достаточно.
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- Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?- Не, пока еще ни одного не было

- Будут! Пшли…..
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У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомляють, що захворіла жінка, яка повернулася до країни з круїзного лайнера Diamond Princess. Інфікована була одним з 11 громадян Ізраїлю, яким дозволили покинути круїздне судно 20 лютого. У десяти інших пасажирів наразі не зафіксовано симптомів нового вірусу.
Хвора жінка перебуває в ізоляції в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомере в центральній частині країни. У карантин помістили інших евакуйованих пасажирів з літака Diamond Princess.
Слід зауважити, що японських лікарнях перебуває четверо громадян Ізраїлю з коронавірусом. Усі вони перебували на круїзному лайнері Diamond Princess.
Як повідомлялося, від 4 лютого Міністерство охорони здоров'я Японії поставило судно на карантин через випадок зараження коронавірусом з Уханя. До цього, 25 січня, пасажиру діагностовано 2019-nCoV після висадки у Гонконзі. На борту перебває 25 українців. Усі вони виявились членами екіпажу. Кількість інфікованих пасажирів с Коронавірус на лайнері з українцями: кількість інфікованих пасажирів перевалила за пів тисячітаном на 18 лютого зросла до 542. Серед заражених - двоє укарїнців. Людям, у яких не підтвердилося інфікування коронавірусом, дозволили покинути судно.

Нагадаємо, спалах вірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн. Двоє українців підхопили вірус на круїзному лайнері.
Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву новому вбивчому коронавірусу з Китаю - COVID-19. У самому Китаї його раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса.
Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.
Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передався і від людини людині повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.
Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками екстреної наради оголосила спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Це стало опосередкованим визнанням того, що стримати поширення хвороби не вдається і вона з локальної проблеми набуває глобального масштабу.
Базові рекомендації для уникнення зараження коронавірусом:

уникати контактів з тваринами;
не їсти сире або погано оброблене м'ясо;
уникати контактів з людьми, у яких є ознаки захворювання;
регулярно та ретельно мити руки.https://tsn.ua/svit/v-izrayili-u-kolishnoyi-pasazhirki-diamond-princess-viyavili-koronavirus-1495512.html
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У нас не випадків захворювання немає, у нас немає абсолютно ніякого санітарного контролю на кордонах, які, до того ж, фактично, відкриті для незаконного перетинання. До того ж, якщо навіть хворий і потрапить у лікарню, то виявити у нього короновісус неможливо - абсолютно немає тестів для виявлення цієї хвороби.
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говорили что заказали средства с помошью которых можно проверить наличие вируса, наверное уже вся зедебильная власть себе по домам унесла на халяву
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"і ви кажіть"(c) Старий не дуже смішний анєхдот
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Ага, нет.
До этих эвакуированных сколько разъехалось по стране без всякого обследования?
Вот еще из брянска приедут, которых с поезда сняли.
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За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7857
І економіка росте швидше ніж в Європі, і корупцію подолали.
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вируса в украине ихтамнет
(просто тестов мало и их берегут для депутатов)
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