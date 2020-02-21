 За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 21 лютого 2020 року у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2247 - летальні. Одужало вже 16 415 осіб.

82% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей, а за межами Китаю зафіксовано 1156 випадків у 27 країнах світу. У країнах Європи зареєстровано 47 випадків (Німеччина - 16; Франція - 12; Велика Британія - 9; Італія - 3; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку). До переліку країн, у яких зафіксовано випадки COVID-19, додалася Ісламська Республіка Іран.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що Китай переглянув своє керівництво з класифікації випадків для COVID-19, виключивши класифікацію "клінічно діагностовано". Тепер залишаться лише дві класифікації: "підозрювані" та "підтверджені". Підтверджені випадки будуть зареєстровані лише після лабораторного аналізу.

"Саме тому, очікується, що деякі повідомлені раніше "клінічно діагностовані" випадки будуть виключені протягом найближчих днів, оскільки проводиться лабораторне тестування, а деякі, як було встановлено, є COVID-19 негативними", - додали у відомстві.