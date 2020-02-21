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 Події, За кордоном
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Все про:МЗС (2051) моряки (781) Нігерія (14) пірати (38)

 Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС

Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно під прапором Ліберії біля берегів Нігерії, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"Посольство України в Греції повідомляє про піратський напад на судно Alpine Penelop (прапор Ліберії, судновласник грецька компанія "Goldenport Shipmanagement LTD") на світанку 20 лютого біля берегів Нігерії. В результаті нападу захоплені і вивезені в невідомому напрямку 10 членів екіпажу судна, серед яких один громадянин України", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі МЗС України в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

У міністерстві зазначили, що компанією-судновласником створено оперативну групу зі звільнення членів екіпажу.

"Переговори вестимуть професійні "переговорники". Посольство України в Греції підтримує зв'язок з представником компанії-судновласника, який очолює оперативну групу. З викрадачами моряків встановлені контакти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пірати напали на танкер біля берегів Камеруну, серед викрадених моряків - українець, - Maritime Bulletin

Через філію компанії-судновласника в м.Одеса встановлено зв'язок з родичами українських моряків. У міністерстві запевнили, що справа вже на контролі посольства України в Греції та департаменту консульської служби МЗС.

Раніше грузинська телекомпанія "Руставі-2" повідомила, що з 10 викрадених напередодні біля берегів Нігерії членів екіпажу танкера під прапором Ліберії є не тільки громадяни Грузії, а й громадяни України і Філіппін.

За їхніми даними, 20 лютого озброєні пірати напали на танкер недалеко від нігерійського порту Лагос, на його борту в момент нападу перебували 24 члени екіпажу.

Напередодні Агентство морського транспорту міністерства економіки та сталого розвитку Грузії повідомило, що з 10 викрадених піратами моряків чотири є громадянами Грузії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177121
 
 
 Топ коментарі
 
Недалеко, от меня. Бедный чудик... У нас на борту, вчера, механики профилактику кондиционера устроили. Ну и выключили, на 2,5 часа. Так через два часа настал ад, в помещениях. Жара- кошмарная. А их, как я понимаю, явно не в кондиционированном помещении держать будут.
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Нехилые бабки матросом.(с). На танкере, с надбавками- 2000 долларов- должен получать. Нехилые бабки? Ну так вперёд! Шо, неохота? Могут пираты в яму посадить, да? Тогда- пасть завали, счетовод, мля.
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Зеленский, события на фронте - мелочь. Быстренько организуй операцию по спасению бедного украинца, правда, зарабатывающего нехилые бабки матросом.
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Нехилые бабки матросом.(с). На танкере, с надбавками- 2000 долларов- должен получать. Нехилые бабки? Ну так вперёд! Шо, неохота? Могут пираты в яму посадить, да? Тогда- пасть завали, счетовод, мля.
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Я и без тебя знаю, кто, где и сколько зарабатывает. Для тебя, тупня, расшифровываю, что Нелох42 Оманский имитирует бурную деятельность по "спасению" и "защите" украинцев, лишь бы не отвечать за предательство интересов Державы Украина, в частности, он обещал прекратить отвод войск и вернуть ВСУ на прежние позиции в случае обострения ситуации. Да, и подскажи тут нам всем, сколько тебе заплатило ***** за участие в строительстве моста через керченский пролив, не стесняйся. Ты, пид@рог, с гнильцой.
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Ты таки никак не уймёшься, холоп(с). Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2115 Ты шо, придурок, полагаешь, что я твою срань читать буду? Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 2115 Много чести. Я тебя, счетовода сраного, даже на.уй посылать не стану. Ты- уже там, давненько заседаешь.
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Ты ее уже прочитал. Так как насчет моста через пролив? Скока ***** тебе отвалило, поц?
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ЗЕ не по этой части, вот еслиб надо было организовать совместные с нигерийскими пиратами патрули в Санжарах...
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Недалеко, от меня. Бедный чудик... У нас на борту, вчера, механики профилактику кондиционера устроили. Ну и выключили, на 2,5 часа. Так через два часа настал ад, в помещениях. Жара- кошмарная. А их, как я понимаю, явно не в кондиционированном помещении держать будут.
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Это гавноед кацапский, будто его кто-то принуждает плавать на этих посудинах.
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Маячня, Андрій з Марика, давно на ЦН, кацапа там і близько нема.
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Буков, запомни, кацап ( пацак ) это не национальность или место жительства. Это мировоззрение, способ мышления и внутренние убеждения. Этот негодяй участвовал на своем корыте в постройке моста через керченский пролив, и параллельно на цензоре постил нейтральную )(ерню в духе "давайте жить дружно".
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раньше были сомалийские, теперь значит стали нигерийские
издержки профессии, процентов на 90 судовлацелец все разрулит с пиратами
а пристайке дадут за это орден
княгини ольги
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Нигерийские были всегда. Просто в данное время исчезли сомалийские. А разрулит банк "Барклай" ьританский. Все выкупы- через него проходят.
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Знаток, расскажи, кто тебя заставляет плавать, да еще с таким риском, да еще за "всего" 2000 долларов. Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 3853
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Если я ему скажу, что у меня 7420 долларов, то он всю эту страницу засрёт, пожалуй. Потому, я ему об этом говорить не стану.
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Буков, не расслабляйся, я выше написал кто он на самом деле.
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та не только он)
мене теж зачепило якщо честно)
вам юнга на пароход не нужен?))
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У нас есть юнги. Три. Местные, ганцы. Два на палубе, один в машине. У них по 600 долларов + 1 доллар в час за овертайм(переработку). В общем, выходит 640-660, когда- как. Но, ни наших, ни поляков, кадетами- Компания не нанимает, к сожалению.
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Чувак, а ты бздливое лайно. Отвечай, сколько тебе заплатило )(уйло за участие в строительстве моста через керченский пролив?
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или хотя бы скинуться на американский флаг Громадянина України викрадено внаслідок нападу піратів на судно біля берегів Нігерії, - МЗС - Цензор.НЕТ 9803
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Сагайдачного і флагмана грузинського флоту?
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