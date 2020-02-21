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 Політика України, За кордоном
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 МЗС Ізраїлю подякував Україні за евакуацію свого громадянина з Уханя: "Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами"

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац подякував Україні за евакуацію громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Ухані.

"Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами", - заявив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp (Київ) доставив з Китаю 45 українців і 27 іноземних громадян. Всі вони розміщені на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області "на 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177119
 
 
 Топ коментарі
 
Подякою не відбудеться. Хай дає паспорти Ізраїлю всім Слугам Народа.
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Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"/ Как же как же.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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Так сказали ж - своїх нє бросаєм. МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами" - Цензор.НЕТ 5318
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Подякою не відбудеться. Хай дає паспорти Ізраїлю всім Слугам Народа.
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"Моисей и Ко" - превратим любой факап в колоссальный гешефт !
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Это они просто еще не видели, в какой клоповник их граждан сунули.
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а чому Ізраіль не евакуює своїх громадян з Кітаю?
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За одним літак посилати? Хоча з Японії вони збираютсья самі евакуювати, там їх громадян більше на лайнері було.
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ключове слово "збираються". Тому що вони головою думають.
До речі, в Кітаї теж є їхні громадяни, але чомусь їх не евакуюють. От я й спитав - чому? Може Ви знаєте відповідь?
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Збираються вони тому, що японці нікого не випускали із того лайнеру і евакуювати не було жодної можливості.
З Китаю ж більшість країн своїх громадян вже давно евакуювали.
Чи по-вашому британці, німці, італійці, американці і тд не думають головою?
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Згоден, вже евакуювали. А Ізраіль - ні. Знаєте відповідь? Я здогадуюсь, тим паче, що нижче є посилання на ютюб. Почитайте й коменти там, це коменти громадян цієї країни.
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спочатку їх потрібно витримати у "відстійнику" Україна ...
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от і відповідь на запитання.
Цікаво, чому євреї в Ізраілі мають іншу думку про евакуацію, ніж євреї, що керують Україною?
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Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"/ Как же как же.Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР убивают украинцев.
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жыд уйло и жыд нитаняхуй завсегда договорятся.
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ну хоть кому то теплый приём понравился))
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Середньовічний Ізраїль відмовився евакуювати співвітчизника.
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Треба помогти братам-азіятам - перекинути сотню-другу зелених депутатів в Кнесет.
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Приємно бачити що після дерибану землі правляча партія, еліта української нації, житеме не в задрипаному Ростові, а в цивілізованій країні, котра дбає про безпеку своїх громадян.
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МИД Израиля поблагодарил Украину за эвакуацию своего гражданина из Ухани: "Это еще один пример крепких отношений между нашими странами"
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Хіба це один приклад? Ми маємо приклад постачання безпілотників на росію, приїзд Коломойського та інших керувати в Україну...
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А чому євреї самі не полетіли ?
Якби не українці, вони би їх і не забирали б...
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забрали бы - евреи за одного паленого своего отдавали десяток террористов
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Санжарський інцендент починає попахувати антисимітизмом.
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А чому їх не привезли до Ізраїлю?
Там же й медицина, кажуть огого...
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Ну й що, зроблять Клоуну обрізання другий раз?
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Дополнительно выдадут еще один паспорт, электронный, в приложении, бумажный можно прятать дома.
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А чому їх не привезли до Ізраїлю?
Там же й медицина, кажуть огого...
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бо вони вважають це дуже великим ризиком для свого народу
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Я правильно понял, что именно из-за него и гоняли самолёт в Китай?
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Це приклад тісних відносин лише влад Ізраїлю і України, і не дивно, бо і там і там одні євреї . Усього лише.
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Так , а о же ві ужє да канца не дагаваріліся? Еврейская община Киева предложила свою базу отдыха для эвакуированных из Уханя украинцев.
Так пасєліби усєх умєстє і усбо біла бі тіп-топ і кашерно,а то придьотся нєпгівєді госпаді свінінку дамашнюю кушять. Авікян он такой єму ваш кошрут побоку,ліш бі дєньгі да власть.
Напакастіть может самому дяволу!
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Борислав Береза жестко высказался о ситуации в Санжарах, где произошли столкновения из-за прибывших из Китая украинцев.

По его словам, власть очередной раз подтвердила свой низкий уровень компетентности.

"Поздравляю" жителей Новых Санжар с офигенным пиаром, который они организовали для Украины в мировых СМИ. Так же хочу "поздравить" президента Владимира Зеленского с потрясающим информационным триумфом, который он не получил, потому что человеком занимающимся операцией по эвакуации был глава ОП Ермак. А кинопродюсер, даже став главой ОП, остается кинопродюсером и думает лишь о зрелищности и эффектах, а не эффективности. В итоге он не справился, а больше всего этому радуется мальчик, который отдыхает сейчас на Сейшелах. Он был той еще проблемой для Украины, но точно умеет искренне радоваться провалу заклятого друга", - написал Береза в Фейсбук.

Не обошел вниманием он и премьер-министра Алексея Гончарука и других топ-чиновников.

"Поздравляю премьера Гончарука, которого удалось в 7 часов вечера выпихать в Новые Санжары. Видимо раньше он не мог. Занят был. Опять обсуждал с членами Кабмина пустоту в голове президента. Особенно хочется поздравить лейтенанта Баканова, который, как известный деятель спецслужб, бездействовал и не пресек провокации на начальном этапе. Хотя, откуда ему знать, как это делается. Украина - это не Квартал, тут все сложнее. Ну, и личные поздравления главе комитета ВР по здравоохранению Радуцкому, который просто самоотстранился и всесто того, чтоб на месте разъяснять все местным жителям и выпал из информационного пространства"
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Блиииин!!! И тут умудрились всё за чужой счет сделать......
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