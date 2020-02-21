 МЗС Ізраїлю подякував Україні за евакуацію свого громадянина з Уханя: "Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами"

"Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами", - заявив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp (Київ) доставив з Китаю 45 українців і 27 іноземних громадян. Всі вони розміщені на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області "на 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.
До речі, в Кітаї теж є їхні громадяни, але чомусь їх не евакуюють. От я й спитав - чому? Може Ви знаєте відповідь?
З Китаю ж більшість країн своїх громадян вже давно евакуювали.
Чи по-вашому британці, німці, італійці, американці і тд не думають головою?
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=154s
Цікаво, чому євреї в Ізраілі мають іншу думку про евакуацію, ніж євреї, що керують Україною?
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Хіба це один приклад? Ми маємо приклад постачання безпілотників на росію, приїзд Коломойського та інших керувати в Україну...
Якби не українці, вони би їх і не забирали б...
Там же й медицина, кажуть огого...
https://www.youtube.com/watch?v=PWw6xyDU0Pc&t=154s
Там же й медицина, кажуть огого...
Так пасєліби усєх умєстє і усбо біла бі тіп-топ і кашерно,а то придьотся нєпгівєді госпаді свінінку дамашнюю кушять. Авікян он такой єму ваш кошрут побоку,ліш бі дєньгі да власть.
Напакастіть может самому дяволу!
По его словам, власть очередной раз подтвердила свой низкий уровень компетентности.
"Поздравляю" жителей Новых Санжар с офигенным пиаром, который они организовали для Украины в мировых СМИ. Так же хочу "поздравить" президента Владимира Зеленского с потрясающим информационным триумфом, который он не получил, потому что человеком занимающимся операцией по эвакуации был глава ОП Ермак. А кинопродюсер, даже став главой ОП, остается кинопродюсером и думает лишь о зрелищности и эффектах, а не эффективности. В итоге он не справился, а больше всего этому радуется мальчик, который отдыхает сейчас на Сейшелах. Он был той еще проблемой для Украины, но точно умеет искренне радоваться провалу заклятого друга", - написал Береза в Фейсбук.
Не обошел вниманием он и премьер-министра Алексея Гончарука и других топ-чиновников.
"Поздравляю премьера Гончарука, которого удалось в 7 часов вечера выпихать в Новые Санжары. Видимо раньше он не мог. Занят был. Опять обсуждал с членами Кабмина пустоту в голове президента. Особенно хочется поздравить лейтенанта Баканова, который, как известный деятель спецслужб, бездействовал и не пресек провокации на начальном этапе. Хотя, откуда ему знать, как это делается. Украина - это не Квартал, тут все сложнее. Ну, и личные поздравления главе комитета ВР по здравоохранению Радуцкому, который просто самоотстранился и всесто того, чтоб на месте разъяснять все местным жителям и выпал из информационного пространства"