 МЗС Ізраїлю подякував Україні за евакуацію свого громадянина з Уханя: "Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами"

"Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами", - заявив він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp (Київ) доставив з Китаю 45 українців і 27 іноземних громадян. Всі вони розміщені на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області "на 14 днів із забезпеченням суворого режиму санітарного епідеміологічного контролю і безпеки".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Дорогою учасники протесту закидали камінням автобуси і знімальну групу одного з телеканалів.