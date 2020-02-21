EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка
  1030  24
Все про:мито (73) Укрметалургпром (32)

 Мито на імпорт дизпалива і скрапленого газу з РФ вдарить по вітчизняній економіці, - "Укрметалургпром"

Впровадження мита на імпорт дизельного палива і скрапленого газу походженням з РФ призведе до погіршення соціального рівня життя населення України та вдарить по вітчизняній економіці.

Про це йдеться в листі об'єднання "Укрметалургпром" до міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова, передає 112.

Як відомо, українські виробники нафтопродуктів 21 січня ініціювали запровадження мит на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії. Скаргу до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі надіслали ПАТ "Укртатнафта", ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування". Група "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, яка має частки у перших двох компаніях, з іншими учасниками ринку вимагає 25-відсоткового мита на імпорт російського палива.

У листі "Укрметалургпрому" до Милованова йдеться про те, що аргументи виробників нафтопродуктів не витримують жодної критики експертного середовища, а підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизельного палива в Україну просто нема.

"Протягом 2015-2019 рр. об’єми виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ щороку збільшуються в середньому на 9%; загальний приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ за останні 5 років становить 40%. Приріст об’ємів виробництва дизельного палива Кременчуцьким НПЗ у 2019 р. пришвидшився, і у 2-му півріччі 2019 р. підприємство виробило на 13% більше від об’ємів 1-го півріччя 2019 р.", - йдеться у зверненні до міністра.

При цьому, зазначають експерти, протягом 2018-2019 рр. об’єми імпорту дизельного палива з Російської Федерації знизилися на 8%. Падіння об’ємів імпорту дизельного палива з Російської Федерації у 2019 р. пришвидшилося, і у II півріччі 2019 р. з РФ імпортували на 20% менше порівняно з I півріччям 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177118
 
 
 Топ коментарі
 
Опять олигархи за старое. Ударит им по сверхприбылям барьер торговли с агрессором. У них животных деньги не пахнут. А солярка производится в единственной стране на земном шаре....
 показати весь коментар
 
А виробляти свій дизель і скраплений газ не вистачає розуму, чи там немає навару?
 показати весь коментар
 
а чего молчат о том что она так же ударит по экономике страны агрессора
обычное лоббирование своих интересов
на Украину просто насрать
калабаранты херовы
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Опять олигархи за старое. Ударит им по сверхприбылям барьер торговли с агрессором. У них животных деньги не пахнут. А солярка производится в единственной стране на земном шаре....
 показати весь коментар
 
 
Ну какие пять олигархов?
Если сжиженный газ и дизтопливо
- это бизнес кума *****...
 показати весь коментар
 
А кумхуйла не олигарх? Когда это его исключили из этого отнюдь не пионЭрского кружка?
 показати весь коментар
 
А де уряду взяти гроші?Гроші на виплату пенсій народів Луганьдону?
 показати весь коментар
 
 
Йой, а по батькові цю економіку звуть - Валерійович?
Як за шість років не спромогтися відшукати нових постачальників - наприклад з Близького Сходу.
 показати весь коментар
 
 
Так проведите расчеты, покажите на циферках, что везти оттуда хотя бы не дороже.
 показати весь коментар
 
А виробляти свій дизель і скраплений газ не вистачає розуму, чи там немає навару?
 показати весь коментар
 
 
Так то треба виробляти, а тут просто переросприділяти і гребсти прибутки лярдами.
 показати весь коментар
 
 
а чего молчат о том что она так же ударит по экономике страны агрессора
обычное лоббирование своих интересов
на Украину просто насрать
калабаранты херовы
 показати весь коментар
 
 
По деяким людям війна вдарила ще сильніше, а деяких навіть розірвала на шматки. Але то таке, головне прибутки для "елітки".
 показати весь коментар
 
 
Прочитав одразу заголовок " Пошли на..." Замислився...
 показати весь коментар
 
А ГДЕ НАШИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДИЗ ТОПЛИВА И ГАЗА? ОНИ ДОЛЖНЫ РАДОВАТСЯ, НО ОНИ ДАЖЕ И ГОЛОСА НЕ ПОДАЮТ! ОТСЮДА ДЕЛАЮ ВЫВОД ЧТО НОЮТ БАРЫГИ КОТОРЫЕ ТОЛЬКО ЧТО И ЗАНИМАЮТСЯ ПЕРЕПРОДАЖЕЙ. А ТАК КАК НЕ ХОТЯТ ТЕРЯТ СВЕРХ ПРИБЫЛЬ БУДУТ НЫТЬ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ!
 показати весь коментар
 
медведчук и тут проплатил свои новости????)
 показати весь коментар
 
Мито на кацапський газ та соляру,бачте, вдарить їх! А на східному фронті тим часом майже кожен день гинуть наші воїни. Ублюдки ви. Оце і все,що можна сказати,не вживаючи ненормативну лексику.
 показати весь коментар
 
 
гризня тарганів.чуби тріщатимуть у нас.
 показати весь коментар
 
З соціальним рівнем точно ні чого не станеться, зменшиться різниця між закупочною ціною і тою яку платять українці...
 показати весь коментар
 
З соціальним рівнем точно ні чого не станеться, зменшиться різниця між закупочною ціною і тою яку платять українці...
 показати весь коментар
 
нет это ударит по карману владельцев заправок если кабмин будет держать цены на топливо. привыкли уроды миллионами грести выручку.
 показати весь коментар
 
якщо нелох введе додаткове мито бєні буде добре, якщо ні -- мертвечуку. але дешевий газ благо для нас.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору