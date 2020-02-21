 Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя. ВIДЕО

"Я хочу привітати як президент усіх українців, які повернулися вчора на батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що найближчими тижнями вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що "ми постійно говоримо, що Україна - це Європа".
"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль", - зазначив він.
"Не забуваймо всі, що ми всі з вами - люди, а не, не хочу зараз підбирати неправильне слово...", - закликав Зеленський.
Президент вірить, що найближчим часом в Україні з'явиться дуже важливий і потрібний Україні і всьому світу стартап, який "навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Их собрали в зелёное стадо с помощью истерик, ими управляют с помощью истерик, и привыкшие к истерике люди просто разучились действовать по-другому. На примере с коронавирусом:
1. Сначала людям отключают критическое мышление, одновременно разгоняя в соцсетях и по ТВ противоположные тезисы: а) всё это херня, от гриппа каждый год умирают сотни тысяч, а тут пара тысяч умерло, а такой кипиш, это заговор ВОЗ, фармацевтов и жидомасонов б) вирус невероятно опасен, передаётся взглядом на инфицированного, люди мрут на улицах, вот смотрите видео из Уханя! В итоге вместо логических цепочек получаем тревогу и «неизвестность», которая как известно пугает больше всего.
2. Далее по телевизору показывают сопровождающих в костюмах химзащиты, и сообщают где будет устроен карантин. Аваков обещает сжигать использованную одежду пациентов, простыни и отключить канализацию от общегородской. Нарид решает, что всё-таки вторая версия «это кошмар» более реальна и начинает думать что делать. Думать не получается, потому что напомню - избиратель зеленского склонен к истерике, а не к аналитике, да и времени думать уже не осталось. Думать нужно было на первом этапе, который уже про---н
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
так точнее
Гончарук вчора пояснив на брифінгу.
У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати.
Якось одразу спокійніше стало. Думаю, жителям Нових Санжар теж.
Поназначал министрами идиотов, пиарится на всем чем нужно и не нудно. теперь удивляется.
Аваков привез титушек,
Аваков пригнал космонавтов.
Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
Скалецька живе окремо від українців з Китаю, передає Depo.ua з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо, очільниця МОЗ не живе в обсервації, в будівлі санаторію, з українцями з Китаю. Насправді, вона живе на території санаторію в окремому будиночку.
Молодці. До дна ще далеко: у вас все вийде.
Деградуйте далі, не зупиняйтеся, "мудрий нарІд" зебілів ...
Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", - сказал Арахамия.
На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.
"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали - играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" - пишут украинцы.
https://bitter-onion.livejournal.com/3045128.html
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.