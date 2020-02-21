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 Політика України
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 Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що події, які відбувалися в четвер в Україні, не мають відбуватися в країні, яка є частиною Європи.

"Я хочу привітати як президент усіх українців, які повернулися вчора на батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що найближчими тижнями вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що "ми постійно говоримо, що Україна - це Європа".

Дивіться: Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль", - зазначив він.

"Не забуваймо всі, що ми всі з вами - люди, а не, не хочу зараз підбирати неправильне слово...", - закликав Зеленський.

Президент вірить, що найближчим часом в Україні з'явиться дуже важливий і потрібний Україні і всьому світу стартап, який "навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбили вікна автобуса і закидали знімальну групу камінням, - журналіст Махов про протести в Нових Санжарах. ФОТО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177115
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский, когда отдашь приказ о возвращении ВСУ на оставленные позиции?
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Слушай, недоразумение, эта средневековая европа из Новых Санжар сделала тебя преЗЕдентом, мудак (82% за тебя по этому району)
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да никто здесь от них не шарахается. даже в ихних ресторанчиках народ как сидел так и сидит )
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Це зефофка не средневековье..а твої сватоквартальні виборці..какая разница..сеньйорголодомор..принимать са всех старон..
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Хіба це не робота твоєї молодої,перспективної команди?))
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Спецоперация Москвы и ее агентуры в Украине - «коронавирус» или от "Жёлтых жилетов" до "Новых Санжар" Ситуацию в Новых Санжарах осталась не только внутри украинской проблемой, но и стала достоянием международной прессы.

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 569
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Знаешь сказку про то как мальчик постоянно кричал "Волк, волк.." так вот проведи аналогию и не пиши больше этот бред.
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Как у Зеленского устроили истерию с коронавирусом.

Их собрали в зелёное стадо с помощью истерик, ими управляют с помощью истерик, и привыкшие к истерике люди просто разучились действовать по-другому. На примере с коронавирусом:
1. Сначала людям отключают критическое мышление, одновременно разгоняя в соцсетях и по ТВ противоположные тезисы: а) всё это херня, от гриппа каждый год умирают сотни тысяч, а тут пара тысяч умерло, а такой кипиш, это заговор ВОЗ, фармацевтов и жидомасонов б) вирус невероятно опасен, передаётся взглядом на инфицированного, люди мрут на улицах, вот смотрите видео из Уханя! В итоге вместо логических цепочек получаем тревогу и «неизвестность», которая как известно пугает больше всего.
2. Далее по телевизору показывают сопровождающих в костюмах химзащиты, и сообщают где будет устроен карантин. Аваков обещает сжигать использованную одежду пациентов, простыни и отключить канализацию от общегородской. Нарид решает, что всё-таки вторая версия «это кошмар» более реальна и начинает думать что делать. Думать не получается, потому что напомню - избиратель зеленского склонен к истерике, а не к аналитике, да и времени думать уже не осталось. Думать нужно было на первом этапе, который уже про---н
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Судя по больницам то да, да и судя по отношению к людям.
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Європа. Середньовіччя. Магдебурзьке право - "Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких об'єднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв(!)."
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Соратник Ківи з проросійської партії "ОПЗЖ " Чередниченко раніше влади повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих з Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів, які призвели до протестів і зіткнень з силовиками. Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на датиЗеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 6948
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Люди паникуют потому что к ним привезли смертельный вирус ..... прям к ним по сути домой ..... причин для паники нет .... тю! пустики ! каждый день умирают сотни человек ... всего лиш .... А давайте привезем людей с Ухани в густонаселённый район - о! отличная идея!!!!
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"Вначале вы кормите народ тупыми сериалами и идиотскими шоу, кошмарите людей по ТВ апокалиптичными новостями, сворачиваете социальные программы и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием, возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами "все воруют, всех надо сажать", презираете людей и держите их за быдло, не можете справиться с алкоголизацией населения и игорным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка может управлять государством и др***ите в Парламенте, экспериментируете с властью и страной. А потом искренне удивляетесь, что "народ у нас не такой, вон дороги начал перекрывать из-за коронавируса"", - заявил мэр Днепра.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/201715_1582224475
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Европа эпохи Средневековья с шутом во главе
так точнее
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Помимо 45 украинцев, в самолете, который приземлился в Украине в четверг, было 27 граждан Аргентины, а также граждане Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Коста-Рики и других стран." Обхєзалісь. Повні шаровари.
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Тут одно из двух, либо народ плохой, либо президент. Кого-то придется менять. Угадайте, кого нужно поменять?
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Вообще то меняют осла на переправе вместе сАБАКОЙ
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The New York Times свой материал о беспорядках в Новых Санжарах назвала "Драки, смех и горящие шины приветствуют эвакуированных от коронавируса в Украине"."
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Ющенко один из двух настоящих президентов Украины в истории
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Если люди в обсервации, то там, где они находятся, обсерватория ?
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1Это не чушь, я перепроверял 2 Чушь может гнать только пертосян?
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Потрібно менше брехати і люди будуть вірити.
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Дійсно за 9 місяців феєричного управління державою неЛох здійснив суттєвий прорив із ******** Європейської держави,яку впізнавали за кордоном та якій було чим пишатися вдалося стрибнути у середньовіччя. Діжітілізація однако.
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Чому евакуйованих з Уханя людей не могли розмістити на карантин у якомусь великому місті? Все просто.
Гончарук вчора пояснив на брифінгу.
У випадку, якщо вірус вийде за межі санаторію, його буде легше локалізувати.
Якось одразу спокійніше стало. Думаю, жителям Нових Санжар теж.
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Бубочка, не все сразу. Сначала - средневековье, потом ренесанс, потом эпоха колонизаций, потом промышленная революция. Шаг за шагом дойдем. Главное что Европа.

Поназначал министрами идиотов, пиарится на всем чем нужно и не нудно. теперь удивляется.
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Те, що у нас настало середньовіччя, очевидно ще з дня виборів президента. Чучало не помітило?
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Аваков предложил санаторий,
Аваков привез титушек,
Аваков пригнал космонавтов.
Сколько еще Порошенко будет издеваться над народом?
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тут же возбудился тупой, шеколадно-барыжный сброд
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Рады приветствовать Вас здесь, мудрый человек!
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І тут ЗЕлені ублюдки збрехали: Скалецька не живе в санаторії з українцями з Китаю

Скалецька живе окремо від українців з Китаю, передає Depo.ua з посиланням на власні джерела.
Як стало відомо, очільниця МОЗ не живе в обсервації, в будівлі санаторію, з українцями з Китаю. Насправді, вона живе на території санаторію в окремому будиночку.
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Да. Средневековье. И главный рыцарь страны - Зебил...
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Станом на 20 лютого уряд Зеленського лише на 30% виконав план надходжень до Держбюджету
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Сутички в Санжарах: голова Полтавської облради звинуватив владу у поганій комунікації
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Эже твой электорат, который тебя выбрал, а ты их средневековьем называешь.
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"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль" - а що про оман скажеш, це яка епоха? а про ***** що, яку епоху побачив в очах у цього виродка ботоксного? війну коли закінчиш, який ти говнокомандувач у порівнянні з порохом?
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ты смотри, прям кацапской пропагандой вещает.
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Наконец ты признался в этом ПРОВОКАТОР, ты враг Украины заср#л всю ветку своими дерьмовыми комментариями.
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Дії Порошенка і його команди викликали в цивілізованих країн світу повагу до України і бажання їй домогти, дії Зеленського - насмішки та огиду. Яка різниця? Лише одна росія аплодує Зе.
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Класно ви себе продовжуєте =робити самі=.
Молодці. До дна ще далеко: у вас все вийде.
Деградуйте далі, не зупиняйтеся, "мудрий нарІд" зебілів ...
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Это твоя заслуга зеЛя!надо было не пиариться!и это твой электорат был там!
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неплохо бы добавить, что Украина является частью Вселенной.
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зеля все свой лохторат топчит... Боюсь, судя по вчерашнему, гиляка, от нас ,тебе за счастье будет))))а то смотри как бы в руки зебанатов не попасть...
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"Звёздное правительство" Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5484
Арахамия оказался звездой "Битвы экстрасенсов"

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Он подтвердил, что она оказалась права, и рассказал, чем занимается. "Я основал один из самых крупных волонтерских фондов в стране, там больше 400 млн грн собрали, помогли армии, семьям погибших", - сказал Арахамия.
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 388
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Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 3395

На новость о съемках Арахамии в телешоу тут же отреагировали пользователи сети и популярные паблики. Так, пост этому посвятили на странице "Церковь свидетелей покращення" и народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев. Также бурное обсуждение телевизионного опыта Арахамии разгорелось в комментариях под постами.
"Цирк продолжается", "Все они вышли из массовки", "Так чуваков по тем же самым объявлениям и набирали - играть роли министров, депутатов и прочее", "Испанский стыд! Ору", "И запомни: тебя нет в телевизоре, тебя нет во власти", "У них там пороблено?" - пишут украинцы.
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 1650
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5716

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 5584

Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 4669

https://bitter-onion.livejournal.com/3045128.html
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Простите за моветон, но, кроме "е#аный стыд", на ум ничего не приходит...
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А нам ( народу ) всегда кажется .что президенты у нас из каменного века , когда отбирают еду у сородичей с одной пещеры .
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Дії Порошенка і його команди викликали в цивілізованих країн світу повагу до України і бажання їй домогти, дії Зеленського - насмішки та огиду. Яка різниця? Лише одна росія аплодує Зе.
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Странно что Ватопитек знает о Средневековой Европе
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Таке не прощається нікому! Пороблено в Україні. Козаки - Будьмо гей https://www.youtube.com/watch?v=2y14WLd6YFY
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Вчера какцапы и ЗЕ-тролли именно так и говорили. У них у всех одна методичка
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А травити народ дешевим гумором нижче пояса і бидлячими серіалами
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А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.

«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.

Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
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Вова, а когда Санжары за тебя поголовно голосовали, это не казалось средневековьем?
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А що зебіл хоче від цього народу, як його десятиліттями травлять дебільним гумором кварталу 95 і не менш дебільними серіалами типу свати.
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Ну при чем здесь Европа? ...это Украина - эпохи Зеленского...
Зеленський про Нові Санжари: У деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя - Цензор.НЕТ 7345
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Клоуни самі розігнали хайп навколо повернення українців з Китаю, щоб інформаційно приглушити сполох рашистської агресії біля Золотого, де зовсім недавно президент ЗЮ намагався переконати всіх, що він «не лох», а виявилося, що «такі да». Потім сцикуни вирішили короновірусом спаплюжити роковини Героїв Небесної Сотні відтягнувши повернення саме на 20 лютого, мотивуючи це розгоном хайпу «дівчинка з собачкою» - в підсумку ми бачимо домінуючі кадри за 20.02.2020 р, схожі з Майданом (ніч, палапючі опони, каміння, сутички з силовиками, схожими на «беркут»), які були розповсюджені по всьому світі завдяки мосвогебнявим засобам масової дезінформації та виставляли українців «печерними дикунами», як Героїв Майдану, так і засланих, чи спровокованих, москвогебнявими «героїв зустрічі Короновірусу». Звісно, клоуни можуть скавуліти, що «зовнішні сили» їх підставили, але це вони після засідання Радбезпеки 18.02.20 поставили «коронровірус» вище сплеску рашистської агресії біля Золотого, саме вони перенесли повернення українців з Китаю на роковини вшанування «Небесної Сотні» (помста сцикунів Героям), сам «президент ЗЮ» вибрав головним своїм головним меседжем від 20.02.20 р: «ганьба українцям-дикунам з палаючими шинами і слава робокопам в касках і в чорному» та звинуватив в «дикунстві» якихось міфічних опозиціонерів, прозоро натякаючи на патріотів. Нам, українцям зрозуміло, що все оте «дикунство» було організоване аваківськими поліцаями для імітації своєї потрібності новим хозяям та москвогебнявими для компрометації України і українців взагалі. Прикметно, що в данному випадку головним інформдиверсійним ресурсом москвогебнявих була так звана «УПЦ МП», а в реальності «МосквоГебнява Церква в Україні». Все змішалось в роковини пам'яті «Небесної Сотні» - і клоуни, і москвогебняві, і сцикуни, і москвопопи в спробі спаплюжити Пам'ять Героїв Небесної Сотні, але цим вони лише пікреслють велич Героїв і ницість сцикунів.
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