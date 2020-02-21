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 Політика України
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 Зеленський про Нові Санжари: Іноді здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що події, які відбувалися в четвер в Україні, не мають відбуватися в країні, яка є частиною Європи.

"Я хочу привітати як президент усіх українців, які повернулися вчора на батьківщину з китайського міста Ухань. Ми всі, я впевнений, бажаємо їм міцного здоров'я і віримо, що найближчими тижнями вони будуть вдома, поруч зі своїми рідними та близькими", - сказав він, виступаючи в п'ятницю на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що "ми постійно говоримо, що Україна - це Європа".

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"Так от вчора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль", - зазначив він.

"Не забуваймо всі, що ми всі з вами - люди, а не, не хочу зараз підбирати неправильне слово...", - закликав Зеленський.

Президент вірить, що найближчим часом в Україні з'явиться дуже важливий і потрібний Україні і всьому світу стартап, який "навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності та критичного мислення".

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177115
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский, когда отдашь приказ о возвращении ВСУ на оставленные позиции?
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Этот народ поломался. Несите Бубачке новый.
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А можна ж було б привезти без пояснень та анонсів "куди саме". Наприклад, вночі. Відправити до інфекційної лікарні. А вже потів рапортувати про евакуацію. Але ні, спочатку одне, потім інше, туди-сюди. Аваков тітушню свою підтягнув, показав який він корисний та , з іншого боку "молодець".
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Как оказалось на многочисленных примерах мы избрали антинародную неукраинскую власть.
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Не тужтесь педротики, вам и вашему божку Пепе это уже не поможет - все нормальные люди поняли, что вы обделались и ходите все в гуано
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Ха-Ха! Москогебняві, ви смішні, як двері з тієї сторони: Хто всрався - Невістка - А чому гімно ЗЕлене - Так вона ж зелючка!
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Я це зрозумів коли тебе кловуна на посаду президента обрали!
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А чего он клоун? Ещё до 14-го года по тв как не попадёшь на тот канал где рада заседает, так и ржошь постоянно )) то цветы друг другу дарят, то под мышки схватили и поволокли - народ развлекают. Драки, только клочья летят. Ему голосовать, а "ОНО" спиной к трибуне сидит в телефоне чего то там тычет в экран. Клоуны
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А чего он клоун? Я не знаю, може народився таким?
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кто при зеленском жил тот в цирке не смеется
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В общем, украинцы плохие - вышли защитить себя и семьи от потенциальной беды. А Аваков - хороший, навел порядок в целях гуманизма. Пора его премьер-министром делать.
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Агенг Куйло Менше вже просто не може приховувати свого задоволення від виконаної роботи. Впевнений, що в тридцятих винищували таких самих українців такі самі рожі з таким самим задоволенням
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А этому ******** не пришло в голову что эпоха средневековья пришла вместе с ним самим.Дурнэ спыть дурнэ й снытся.
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ВСЕ ПО ОДНОМУ СЦЕНАРИЮ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИИ ГИДНОСТИ ЖГУТ ШИНЫ АГРЕССИВНЫЕ АКТИВИСТЫ А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ НИКОГО НЕТ.ЗАКАЗУХА ВПРОЧЕМ КАК И РЕВОЛЮЦИЯ ГИДНОСТИ ЗАКАЗУХА.ТОЛЬКО ВЛАСТЬ НЕ ИСПУГАЛАСЬ А НАОБОРОТ ПИАРИТСЯ НА ЭТОМ
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Уже позолотив скрижалі
І наче все, що треба є.
Хотів зіграти на роялі,
А тут Бужанський не встає
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Ха-Ха! Москогебняві, ви смішні, як двері з тієї сторони: Хто всрався - Невістка - А чому гімно ЗЕлене - Так вона ж зелючка!
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