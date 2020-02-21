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 Політика України
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Все про:ОДА (745) Полтавщина (344) евакуація (258) Синєгубов (3) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов заявив, що йому відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА у Facebook, про це він повідомив під час позачергової сесії Полтавської облради.

Синєгубов заявив, що ситуація в Нових Санжарах повністю контролюється і поінформував депутатський корпус про події, які відбулися в Нових Санжарах.

Очільник області зазначив, що йому відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять, зокрема, й певні бізнесові та політичні угрупування.

"Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці. Виконавча влада області та я особисто повністю контролюємо ситуацію й не дамо корупціонерам використати непоінформованість людей і дестабілізувати ситуацію в області", – заявив Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177114
 
 
 Топ коментарі
 
Шкода що за владою не стоять хоча б мізки!
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Пошла вода в хату! Он, оказывается- всё знает. Ну так выкладывай! Фамилии, адреса, явки, пароли... А вот это- хрена! Умолчал Синегубов. Щас этих разных синегубовых будет- валом!
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Сьогодні барига мальдівський взагалі берега втратив - тотально обісрав всі всі підгузки, памперси і трусєля новій чесній і професійній владі. Скільки ще ми будемо терпіти цього безчинства. Доколє! За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9044
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да да да ищите себе оправдания, это так на вас похоже
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Стесняюсь спросить, а за строительством за 10 дней больницы для лечения коронавируса в Китае стоят определенные бизнес- и политические группировки??? Почему Китай не свозит своих больных с глаз долой в убитый санаторий без каких-либо карантинных условий и оборудования, а строит больницы??

За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 7911
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спроси тех кто при власти. кпп такие отстраивают, могли построить и больницы, если бы не крали и не жили за счет бюджета.
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Шкода що за владою не стоять хоча б мізки!
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Навіть такий катастрофічний Президент Зеленський, це набагато краще ніж мародер порошенко!
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Єго імья слішком ізвестное, чтоби називать. За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 1524
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Брате, поки тільки мотив ( із обвинувачення Антоненка) нібито вони, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості". Приблизно десь так.
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Пошла вода в хату! Он, оказывается- всё знает. Ну так выкладывай! Фамилии, адреса, явки, пароли... А вот это- хрена! Умолчал Синегубов. Щас этих разных синегубовых будет- валом!
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За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 4826
И где они берут такую замечательную дурь?
а во львове и тернополе, куда изначально планировали привезти эвакуированных граждан,
за ними кто стоял?
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Якщо титушню з Кропивницького привезли в Полтаву, то хто заважав привезти в Тернопіль.
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Хлопчиків то встановили, а от організатора...
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ваша версия?
ЕС или рыги?
слугам то вообще не в масть
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Хз, не хочу голословно обвинувачувати, навіть ригів.
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Сенс? Коли зрозуміємо хто вигодонабувач буде легше, версія про зашквар влади не дуже підходить, одним більше, одним менше.
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Ну почему же. В годовщину оккупации Крыма и ненаказанных убийц активистов Майдана, зеленые говорили исключительно о Санжаре.
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так об этом каждый год говорят и ничего
все уже привыкли, а санжары реально бомба
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Семьям погибших еще расскажите как они привыкли
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а чего мы не вспоминаем тех кто погиб в иловайске или дебальцево???
почему никто не расследует? там не сотня погибла, а гораздо больше
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Почему не вспоминаем? Помним и будем спрашивать. Была годовщина Майдана, если забыли. Сама по себе дата ничего не значит. Имеет значение, что прошло столько времени и не смотря на балабольство президентов (обоих) убийцы не то что не наказаны, а их преступления покрывались властями, что так красноречиво могут рассказывать о Революции Достоинства.
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Если сравнить мысли с цветами - все мы имеем свой цвет. Когда в стране будет преобладать один оттенок - преступления будут расследоваться и наказываться.
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пятница
думать влом
плюсанул на всякий случай)
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ОК, по простому напишу. Чем больше людей, желающих равенства всех перед законом будет выбирать власти, тем выше вероятность наступления того самого равенства всех перед законом.

ЗЫ. перечитал, не очень по простому вышло, прошу прощения за умничания, но тема-то не простая.
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Почему ЗЕлупам не в масть? Как раз для отвлечения внимания от земельного закона, в годовщину нераскрытых майданных дел, встречи главного ЗЕлупана с Патрушевым, от выборов и совместного патрулирования в лугандоне и пр.
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завтра про санжары уже все забудут
а землю еще не скоро примут
только 10% поправок отработали
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Не думаю. Еще "карантинить" эту санжарскую тему будут пару недель. Не зря там правительство оперативный штаб создало и скалецкая "поселилась".
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пускай это будет наше самое большое горе за следующие две недели
мне кажется очередной обсервер влады наступит гораздо раньше
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-власть ворует, про#бывает, распи#дяйствует и вредит!
-ты агент кремля определенных бизнес структур!!!
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Щас как обычно, зебилы скажут что это Порошенко виноват
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все что нужно знать Олег Васильевич Синегубов

Рождение 10 августа 1983 (36 лет)
Партия Слуга народа
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Схоже на картку у психдиспансері. За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 3538
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маемо шо маемо "кругом враги" работать не дают!
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Шапки горять на ворюгах. Саме глава ОДА і є представником ЗЕлупи, а отже контролює в області все.
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Сьогодні барига мальдівський взагалі берега втратив - тотально обісрав всі всі підгузки, памперси і трусєля новій чесній і професійній владі. Скільки ще ми будемо терпіти цього безчинства. Доколє! За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 9044
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когда уже "барыгу" посадют,доколе!?
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За систематичне псування спідньої білизни представникам державних установ та органів місцевого самоврядування. За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес- и политические группировки, - глава Полтавской ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 380
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Назвати прізвища релігія не дозволяє, і при чому тут рента до пансіонату?
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А звучит! Коррррупционная рента... Туши свет-сливай бензин.
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Так вона всюди така, у нас теж коли нафту добувають, забувають включити лічильник.
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Ну так если знаешь, пиши заявление в прокуратуру.
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За теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоит определенный бизнес с горьким привкусом шоколада
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да-да, нашли визитку Яроша Порошенко у всех задержанных, в Санжарах, у некоторых даже по две визитки.
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Бояться в каталажку загриміть - а вдруг ніт? Барига він такий - може в суд подати.
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Что же ты "правдоруб" не назвал тех коррупционеров раз знаешь? Коррупцию покрываешь?
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так бы выходили на массовые протесты когда ненажерливые олигархи бесконечно повышают цены на газ,а сейчас на транспортировку да еще обьемы считают за прошедший год.
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Твій й твого дресирувальника Зе, - власник!!! Иошиві ляльки...
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В первую очередь он сам там и стоит, по этому фамилии не скажет
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За ними стоят те, кому нужно дискредитировать Украину окончательно перед Европой и вернуть её кремлядям.
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І полтавчане повинні слухати цього перфарбованого харківського рига, колишнього помічника здохшої Ірки Бережної..? Та пішов він.
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І прізвище в цього голови, якесь, "прмуямокутне". Скрізь арахіс видаються, що воно, як рукожопе і сракою замість голови.
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Дядя, чи хлопчику. Крім вашої нерозторопності, яка до цього привела, ніхто не причетний. Придумати можливо все, що завгодно. Потрібно було провести роботу і розповісти людям і показати приклад президенту, зустріти з квітами наших людей і всі це б зробили. Можливо і кіно зробити, як робили раніше. Це Ваша особиста вина, а не людей. Ви лякали кожного дня по своїх каналах про небезпеку вірусу і не росповідали, про неможливість йрого передачі від прибувших громадян.
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Ну, якщо у людей самих не вистачає ні розуму, ні сердця то, говорити з ними марна справа. Такі кидалися під колеса колон ЗСУ в 2014-му, такі хочуть продовжувати вести бізнес з кацапстаном і любі проблеми мають бути десь де їх нема- гомосовєтікуси.
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Синій губошльоп бовкнув і неподумав - так можна й себе спалити!
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"...Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что ему известно, что за теми, кто устраивал провокации в Новых Санжарах стоят определенные бизнес и политические группировки..."

Не знаю хто з бізнесу стоїть за цим, а з політичних сил це "Слуги народу" тут і без слів ясно всім.
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Імена "вельмишановних" у наз називати неприйнято. Що б не робили "благародние гаспада" від влади, їх ніхто і ніколи судити не буде. Візьміть для прикладу хоча б таку шавку, як Штепа. Вона взагалі ніхто на рівні держави але навіть її не тронуть. Неофеодальна система, як і типова феодальна, дозволяє "благородним" те що, не сміють робити смерди.
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забули про Тимошенко ..це ж Юлька в усьому винувата а не піаніст...
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Юля, як перехідна карма, завжди всім винна.
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Господин Синегубов,
Вы не нам тут "звоните", а вот сюда звоните:

"в Национальном антикоррупционном бюро Украины в тестовом режиме начала работу телефонная линия 0-800-503-200 для более тесного взаимодействия с общественностью.

Позвонив по этому номеру, граждане могут оставлять обращения (предложения, замечания, заявления, жалобы), запросы на получение публичной информации, получать информацию о деятельности НАБУ, узнавать график работы общественной приемной, а также сообщать об уголовных коррупционных правонарушениях.
Сообщения граждан, полученные работниками Бюро в телефонном режиме, будут должным образом зарегистрированы, оформлены и переданы для проработки компетентным подразделениям.
Телефонная линия работает в будние дни с 9 до 18 часов. Звонки бесплатные - как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Также в рабочем режиме продолжает работать и городской номер для обращения граждан (044) 246-34-11."
(https://jurliga.ligazakon.net/news/140759_soobshchit-o-korruptsii-mozhno-pozvoniv-v-nabu)

"И хорошего настроения"(С)
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не слушайте марионетку-проходимца. он глуп и необразован.
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Ні, цей шулер зовсім не тупий і освічений. Це просто карь'єрист і брехливе падло, як усі колишні мєнти за визначенням. А він ще й риг.
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когда говорят я всех знаю, но вам говорить не буду - значить про себя.
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Как уже надоели эти всевозможные заговоры.При "Барыге всё как то стихло,а тут опять.Так может эти лакеи их и устраивают?.Из книг я знаю,что обычно слуги интриги и плетут,заняться им же больше нечем.
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Панику здесь на всех ветках разгоняли порохоботы.
Им очень нужно представить все так, что власть несостоятельна. Вот и трудятся боты с утра до вечера.
Любят они Украину, как же!
Любят, но без украинцев. Ненавидят всем сердцем большинство людей в стране, которые выбрали не порошенко.
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А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
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синегубов какую-то полную керню пронес, причем последнее время обычную "против этого протестуют те, кто занимался коррупционными схемами и получал сверхприбыли"...кто эти "те"?? вопросы, вопросы...
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Сначала нагнетали обстановку, по новостям Аваков в прайм тайм продемонстрировал костюмы биологической защиты, Мосейчучка трагичным голосом сообщала шокирующие вести из Китая. А потом удивляются панике людей, когда к ним в город привезли потенциально опасных людей в марлевых повязках. А чего вы ожидали?
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