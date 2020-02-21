 За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА у Facebook, про це він повідомив під час позачергової сесії Полтавської облради.
Синєгубов заявив, що ситуація в Нових Санжарах повністю контролюється і поінформував депутатський корпус про події, які відбулися в Нових Санжарах.
Очільник області зазначив, що йому відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять, зокрема, й певні бізнесові та політичні угрупування.
"Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці. Виконавча влада області та я особисто повністю контролюємо ситуацію й не дамо корупціонерам використати непоінформованість людей і дестабілізувати ситуацію в області", – заявив Синєгубов.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
И где они берут такую замечательную дурь?
а во львове и тернополе, куда изначально планировали привезти эвакуированных граждан,
за ними кто стоял?
ЕС или рыги?
слугам то вообще не в масть
все уже привыкли, а санжары реально бомба
почему никто не расследует? там не сотня погибла, а гораздо больше
думать влом
плюсанул на всякий случай)
ЗЫ. перечитал, не очень по простому вышло, прошу прощения за умничания, но тема-то не простая.
а землю еще не скоро примут
только 10% поправок отработали
мне кажется очередной обсервер влады наступит гораздо раньше
-ты агент
кремляопределенных бизнес структур!!!
Рождение 10 августа 1983 (36 лет)
Партия Слуга народа
ЯрошаПорошенко у всех задержанных, в Санжарах, у некоторых даже по две визитки.
Не знаю хто з бізнесу стоїть за цим, а з політичних сил це "Слуги народу" тут і без слів ясно всім.
Вы не нам тут "звоните", а вот сюда звоните:
"в Национальном антикоррупционном бюро Украины в тестовом режиме начала работу телефонная линия 0-800-503-200 для более тесного взаимодействия с общественностью.
Позвонив по этому номеру, граждане могут оставлять обращения (предложения, замечания, заявления, жалобы), запросы на получение публичной информации, получать информацию о деятельности НАБУ, узнавать график работы общественной приемной, а также сообщать об уголовных коррупционных правонарушениях.
Сообщения граждан, полученные работниками Бюро в телефонном режиме, будут должным образом зарегистрированы, оформлены и переданы для проработки компетентным подразделениям.
Телефонная линия работает в будние дни с 9 до 18 часов. Звонки бесплатные - как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Также в рабочем режиме продолжает работать и городской номер для обращения граждан (044) 246-34-11."
(https://jurliga.ligazakon.net/news/140759_soobshchit-o-korruptsii-mozhno-pozvoniv-v-nabu)
"И хорошего настроения"(С)
Им очень нужно представить все так, что власть несостоятельна. Вот и трудятся боты с утра до вечера.
Любят они Украину, как же!
Любят, но без украинцев. Ненавидят всем сердцем большинство людей в стране, которые выбрали не порошенко.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.