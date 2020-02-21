 За тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять певні бізнесові та політичні угруповання, - голова Полтавської ОДА Синєгубов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА у Facebook, про це він повідомив під час позачергової сесії Полтавської облради.

Синєгубов заявив, що ситуація в Нових Санжарах повністю контролюється і поінформував депутатський корпус про події, які відбулися в Нових Санжарах.

Очільник області зазначив, що йому відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять, зокрема, й певні бізнесові та політичні угрупування.

"Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці. Виконавча влада області та я особисто повністю контролюємо ситуацію й не дамо корупціонерам використати непоінформованість людей і дестабілізувати ситуацію в області", – заявив Синєгубов.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.