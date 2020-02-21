 Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачов. Суд також позбавив його права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування протягом трьох років, термін покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.
Справу стосовно Гриценка розслідувало Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. Він обвинувачується нібито в скоєнні нібито публічних закликів нібито до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням ЗМІ (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). "Підставою" для порушення кримінальної справи стосовно колишнього міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року. За версією російських слідчих, у 2014 році Гриценко в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" нібито "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів", а в липні 2017 року в ефірі телеканалу "112 Україна" він нібито "запропонував підривати автомобілі в Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство представників українського силового блоку".
А може, навпаки, якщо б був такий вирок. Україна показала усьому світу, що ми не збираємось пробачати такі ось витівки президента лаптєстана.
Щодо перемовин - у них там є достатньо посадових особ (міністр мзс, його заступники і т. ін.)
Само собою, в бутність діючим Президентом і на Порошенка ***** санкції накласти не міг. І "судити" - також. Так само на Гройсмана і Яценюка...
Такі міжнародні правила. Щоправда, не всіх міжнародних ***** дотримується - але "то таке"...
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика!!
Ботам с мокшанских болот, косящих под украинцев, пишу сразу - пошли нах.й.
Ой як невдобно у ЗЕленых получилось.
Номер есть?