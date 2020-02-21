 Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачов. Суд також позбавив його права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування протягом трьох років, термін покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

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Справу стосовно Гриценка розслідувало Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. Він обвинувачується нібито в скоєнні нібито публічних закликів нібито до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням ЗМІ (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). "Підставою" для порушення кримінальної справи стосовно колишнього міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року. За версією російських слідчих, у 2014 році Гриценко в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" нібито "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів", а в липні 2017 року в ефірі телеканалу "112 Україна" він нібито "запропонував підривати автомобілі в Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство представників українського силового блоку".