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 Політика України, За кордоном
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Все про:Гриценко Анатолій (333) вирок (579) Росія (26513)

 Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років колонії нібито "за заклики до терористичних актів на території РФ".

Про це повідомляє ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачов. Суд також позбавив його права обіймати посади в державних органах чи органах місцевого самоврядування протягом трьох років, термін покарання розпочнеться з моменту його фактичного затримання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Справу стосовно Гриценка розслідувало Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. Він обвинувачується нібито в скоєнні нібито публічних закликів нібито до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням ЗМІ (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ). "Підставою" для порушення кримінальної справи стосовно колишнього міністра стали його виступи 16 липня 2014 року і 2 липня 2017 року. За версією російських слідчих, у 2014 році Гриценко в ході прямої трансляції телерадіокомпанії "Студія 1+1" нібито "виступив з публічним закликом до здійснення терористичної діяльності на території РФ шляхом підриву залізничних поїздів", а в липні 2017 року в ефірі телеканалу "112 Україна" він нібито "запропонував підривати автомобілі в Москві і Таганрозі у відповідь на проведену російськими спецслужбами за вказівкою керівництва країни діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки та вбивство представників українського силового блоку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177113
 
 
 Топ коментарі
 
а от чому наш суд досі не виніс заочного вироку хуйлу за загарбання Криму та війну на Сході?
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Нехай Пуйлоі пососе заочно у Гриценка.Щоб небуло небезпеки заразитися короновірусом.
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Гриценко предложил бить оккупанта на его территории - это диверсии, а не терроризм.
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Знову ***** робить прикриття для свого агента.
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Нехай Пуйлоі пососе заочно у Гриценка.Щоб небуло небезпеки заразитися короновірусом.
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Я так розумію, запетьки все ще не вийшли із стану тотальної пропаганди річної давнини, що "всі хто не Петя - агенти кремля".
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а от чому наш суд досі не виніс заочного вироку ***** за загарбання Криму та війну на Сході?
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вопрос конечно логичен - но тут просто возникнет небольшой казус - не будет с кем вести переговоров - Украина не признает ордло а тут с преступником будет вести переговоры , жизнь это не только белое или черное
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Тобто задля того, щоб з ****** надалі можна було вести перемовини, його наш суд не може визнати винним у тому, де він віддавав прямі накази, й навіть сам цього не заперечує (я про Крим)?
А може, навпаки, якщо б був такий вирок. Україна показала усьому світу, що ми не збираємось пробачати такі ось витівки президента лаптєстана.
Щодо перемовин - у них там є достатньо посадових особ (міністр мзс, його заступники і т. ін.)
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Більше того, навіть санкції уряд України не може накласти на *****. На Дімона - вже може; але до того - не було змоги.
Само собою, в бутність діючим Президентом і на Порошенка ***** санкції накласти не міг. І "судити" - також. Так само на Гройсмана і Яценюка...
Такі міжнародні правила. Щоправда, не всіх міжнародних ***** дотримується - але "то таке"...
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ну засудит наш скажем так Шевченковский суд путина к 100 лет заключения и что что дальше ? тупик с юридической точки зрения ни о каких переговоров речи быть не может - если ты такой воин то встань с дивана и разгони всю эту нечисть , предупреждаю твой вопрос в марте 14 года я в свои почти 50 лет был в ВСУ а где был ты ?
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Гриценко предложил бить оккупанта на его территории - это диверсии, а не терроризм.
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Такі побажання щодо мордора в кожного нормального українця,тобто нам всім дали по 6 років.
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о как знакомо! у нас тоже людей садят за разговоры по телефону, картинки в фейсбуке и совпадение полов...
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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Идиоты... Но особенно улыбнул запрет занимать должности.
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Кто знает... Мож они какраз теперь уже знают перспективу.
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Ти ба, який строгач за грабунок та нищення української армії. А могли ж нагородити
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та кому воно нафуй треба! генерал ататолій, забирайте, вишлемо посилкою. разом із зелепупами
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Так за таким принципом їхній клован Жирік вже повинен бути розстріляний через четвертування, повішення, втоплення, отруєння та відсижувати після всього цього пожиттєве! Дурість на московії - ознака еліти. Бубочки переймають цю концепцію зі швидкістю шаленого принтера
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Простая русская душа,
тупая рожа алкаша.
Портянки, Путин и ЕдРо,
в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра
и кабачковая икра.
На стенке Сталина портрет,
по пьянке Путину минет.
Видон на свалку из окна
и вечно битая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман,
муж лег на зассаный диван.
Подъезды с запахом мочи,
без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой,
секс друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, маргарин,
закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка,
О ДААА !! РОССИЯ велика!!
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Почему мы жертвы аннексии, агрессии, блокады моря, не объявленной войны никого из руководства, депутатов, гос . чиновников высшего ранга из рф не осудили. При чем ни при Порошенко, ни при Зеленском. Значит мы " второй сорт", над нами можно измываться, а мы становимся в позу страуса. Где ответ государства на вот такие вот решения российских судов. И как после этого народу можно уважать власть и государство.
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самое забавное, что москали передадут инфу в интерпол и те арестуют онотоле, когда оно поедет греть пузо заграницу
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Чудак не воював, ніякої шкоди кацапам не наніс - а його туда же. Ну це щоб малороси знали, що для москалів, що порохобот, що зебіл, що малорос - все одно хохли кончені.
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Гриценку пора проситися в Мінську групу переговорщиків.
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Сейчас рейтинг у заднепроходного сразу поднимется.
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Гриценко? Приговорили? Не смешите. Ну как ещё вылезти в информационные просторы человеку, распродавшего и одного из уничтожителей украинской армии, про которого забыли?
Ботам с мокшанских болот, косящих под украинцев, пишу сразу - пошли нах.й.
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Админ, ты утомил меня блокировкой...по харэ
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в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" якобы "выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов", а в июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина"

Ой як невдобно у ЗЕленых получилось.
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А шо ж вони Ляжку нічого не виписали? Той навіть з голим сєпаром на задньому сидінні безчєловєчно катався. Дєскрімінація, аднако.
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Его и так ЗЕленые уже в оборот взяли за то, шо морду Герусу набил. ЗЕленые кацапам не конкуренты.
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Когда то порохоскот выл за Гриценко ,что и армию разграбил и вообще на Парашу работает .Только они перепутали его с дьячком РПЦ, украинофобом , олигархом -вором Пепой .
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Украине можно начать с Жирика - там на пожизненное должно потянуть: https://www.youtube.com/watch?v=TFX4IVhjN6s
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В Украине что ли, или на луне? Где конкретно?
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