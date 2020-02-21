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 Політика України, За кордоном
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 Серед доправлених до Брянської лікарні для перевірки на коронавірус пасажирів поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар

До Брянської міської лікарні №4 доставили 13 пасажирів поїзда "Київ-Москва", у якому їхала громадянка Китаю з високою температурою, повідомила в п'ятницю головлікарка цього медзакладу Світлана Хандожко.

Вона зазначила, що жителів Брянської області серед доправлених немає. Є жителі інших регіонів Росії, а також України та Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Усіх їх розміщено в окремій будівлі лікарні. У них узято аналізи на всі вірусні інфекції, а не лише на коронавірус", - сказала Хандожко.

Також читайте: Пасажирів вагона поїзда "Київ-Москва" помістили на карантин у Брянську через громадянку Китаю з високою температурою

Головлікарка не уточнила, скільки може тривати карантин. "Ми чекаємо на результати аналізів", - додала вона.

Раніше громадянку Китаю з високою температурою, що їхала поїздом Київ-Москва, зняли з маршруту поблизу Брянська та направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона направили на карантин до Брянської міської лікарні.

За інформацією епідеміолога Брянської обласної інфекційної лікарні Наталії Смиргінс, стан громадянки Китаю задовільний, без клінічних проявів респіраторних захворювань. Аналізи взято за всіма ГРВІ, які характерні для сезонного підйому захворювань. Жінка перебуває в охоронюваному боксі, який розташований окремо від інших лікувальних приміщень лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177111
 
 
 Топ коментарі
 
вона в киеве на вокзале конкретно народу заразила
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Тримайте, від України з любов"ю. Среди поступивших в брянскую больницу для проверки на коронавирус пассажиров поезда есть граждане РФ, Украины и Беларуси, - главврач - Цензор.НЕТ 7769
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перевірте, якщо серед знятих з поїзду є повії, ми за ними літак вишлемо!
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в Китае ввели РАССТРЕЛ ЗА УМЫШЛЕННОЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВО СВОЕЙ БОЛЕЗНИ А У НАС БУБОЧКА ВЫЕЖИВАЕТСЯ ОИДИОТ В КУБЕ....
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Виникає питання а як громадянка Китаю, хвора, взагалі сіла на поїзд? Чому на залізниці не перевіряють пасажирів на наявність підвищеної температури? В міжміських автобусах люди їздять хворі, теж немає санітарного контролю! Як тільки громадянка Китаю з підвищеною температурою захотіла б сісти в потяг, її відразу мали ізолювати силами поліції.
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Следуя логике в Украине нет вируса, значит те кто выезжает скорее всего здоровы,главное проверять тех кто вьезжает с територии Китая и тех стран где были зарегестрированы заражонные, и почемуто я более чем уверен что эта провокация рашки с целью подлить масла в огонь после последних событий чтобы еще более дискридетировать Украину.
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Якщо бути логічним, то потрібно почати з того що ми не знаємо чи є вірус в Україні, бо немає медицини і немає засобів діагностування вірусу! Враховуючи транзитні потоки людей з Китаю до Європи через Україну логічно припустити що вірус вже давно в Україні, але поки що не діагностований бо тупо немає чим діагностувати! Тому потрібно негайно вводити санітарний контроль на транспорті, авіаційному, залізничному, автобусному! Випадок з громадянкою Китаю це взагалі нонсенс. Як вона потрапила в Україну і пройшла перевірку в аеропорту? Потрібно звільнити всіх хто прогавив хвору жінку, яка прилетіли в Україну з Китаю! Поки не буде ефективного санітарного контролю в аеропортах, рейси з Китаєм та сусідніми країнами потрібно відмінити!
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Да х.й они куда полетят после вчерашнего !
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Так це ще не кінець, піар-катастрофа Зеленського тільки починає розкручуватись. Зараз той сброд який назбирали в Китаї, почне видавати пропутінські антиукраїнські лозунги і буде повний пістець!
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а я же тока шо, час назад стрим смотрел.
но если сравнить со вчерашним от ТСН(на Ютубе то), вполне адекватные сообщения в чате были.
А вчера у нас(на стриме ТСН) - 90% веруны+ватники.
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Хоть бы эти пассажиры побольше казламордых заразили
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ну і скажіть: не іпонуті москалі? роблять все, аби вийшло навпаки ніж вони прагнуть Серед доправлених до Брянської лікарні пасажирів для перевірки на коронавірус поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар - Цензор.НЕТ 9148
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Отдам детям -внукам противогазы..
Ліки вже зробив!
Свій продукт-самогончик!
Та сальце..
😇
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В #Иране стремтельно распространяется #коронавирус. Ряд источников сообщают о 2 тысячах зараженных. Десятки человек уже умерли -- а в России и Украине коронавируса нет ? Веришь зебил команде ЗЕ-говно ? Верь хоть сдохни ?
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#Иран. В одной только больнице #Кумы умерло 20 человек от коронавируса. За последние сутки умерло 10 человек. Единственное место в #Иране где есть медицинские средства для борьбы с болезнью #Тегеран. Остальные р-ны страны беззащитны
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Ирак закрыл #КПП на границе с #Ираном из-за #коронавируса. Теперь иранцев не пускают в Ирак, они могут быть заразные
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http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 - Иран. 5 заболевших, 2 смерти.
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Ну так вывезите их нах. в Сибирь. Там точно короновирусом половина заболевших
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Россияне контролируют температуру у въезжающих со стороны Украины. Наверное, они что то знают, а мы - нет. Бубачка, что ты будешь делать , если у нас эпидемия рванет ? Санджары всех заболевших не вместят. Я сегодня спросил у аптекарши, что она может предложить от коронавируса - она молча сползла по стенке. У нас вся медицина, в случае эпидемии, сползет по стенке.
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Гад ти нєтоваріщ - так над аптекарками знущатися Серед доправлених до Брянської лікарні пасажирів для перевірки на коронавірус поїзда є громадяни РФ, України та Білорусі, - головлікар - Цензор.НЕТ 6596
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вона в киеве на вокзале конкретно народу заразила
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А замміністра МОЗ України заявив, що це фейк...
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Може замість того щоб ловити і лікувати всіх підряд, треба китайців не пускати?
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