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Все про:Нацполіція (9057) Полтавщина (344) протест (1124) евакуація (258)

 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція

Більшість затриманих протестувальників проти евакуації з Уханя в Нові Санжари - не місцеві.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив речник ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.

Виданню "Коло" спікер Нацполіціі Сулаєв заявив: "Так, були люди на машинах із номерами із інших областей. Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".

Водночас начальник обласної поліції Іван Виговський повідомляє, що всі затримані 24 людини - це місцеві жителі.

"Сьогодні аналізуючи ту ситуацію, ми бачимо там і сторонніх осіб, вони будуть також ідентифіковані, встановлені", - сказав він.

Як передає рух "ЧЕСНО", "депутат від Новосанжарщини Василь Красюк каже, що серед місцевого населення учора під час протесту бачив молодиків, не місцевих, на його думку. І припускає, що саме вони кидали каміння в автобуси і що хтось за цим стоїть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованим з Уханя нададуть психологічну допомогу, тривають переговори з Червоним Хрестом, - МОЗ

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Також читайте: Поліція почала два провадження після заворушень у Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177109
 
 
 Топ коментарі
 
Это было понятно еще прошлой весной.

ЗЕ никогда не стал бы президентом, если бы выбравшие его малоросы не были деградировавшим, умственно и морально отсталым скотом.
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Интересно, кто же слил информацию, еще до прилета самолета. А потом сделал фотки и видео с удобных ракурсов, что миру показалось что в Украине гражданская война?
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Опять разводят как котят нас. Кто проверит местные или нет???
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Так вчора про це вже писали, хіба що в Санжарах всі пересуваються на машинах з інших областей.
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нужно киву спросить, может узнает среди бросавших камни в автобусы соседей по палате в полтавской дурке...
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А у нас есть спец. службы? ИЛИ ЭТИ ,НЕ МЕСТНЫЕ , ТАК ПРОСТО МОГУТ ВСЕ , ЧТО ИМ ХОЧЕТСЯ?
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
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знаете отличение Журналистов от журналюг ?
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Происходящее в Новых Санжарах выгодно кодлану Коломойского. Больше всех с коронавирусом борется- суетится Аваков, слуга Коломойского. После принятия закона о продаже земли будут массовые протесты.Аваков репетирует подавления протестующих полицией.
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титушки...они такие проститушки!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
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оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?

Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 8588 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 5734

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 1185 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 1529
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Криворожская гопота, основа ЗекоМанды, не удивительно.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
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І що, воно від нічого робити поперлось з Кропивницького в ті Санжари?
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Ну как чего поперлось? Если место работы: Dota 2, о чем разговор?
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Якщо це так, то кому це вигідно?

1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.

Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.
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Сказали а говорите и б. Порошенко, не успокоившемуся после того как потерял трон, это тоже выгодно.
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Поднять бунт, ибо на выборах ему ничего не светит!
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а бунт как ему светит ?

Ты реально не понимаешь, что это выгодно Бене, ***** и Авакову, каждому по разным причинам ?
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Почему порохоботы оправдывают и защищают действия зачинщиков?
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Как всем известно, президентские амбиции Порошенко не закончились прошлыми выборами на которых он проиграл. В этом ключе, ваш вопрос звучит наивно (или фальшиво?).
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президентские амбиции не закончились.

а бунт как поможет стать президентом ?

Вот Авакову, к примеру, бунт помогает считаться незаменимым министром МВД, на котором держится вся страна.

А Порошенко какие выгоды ?
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Бунт только дискредитирует нынешние власти автоматически понижая, к слову заслуженно, ЗЕрейтинг. А имея низкий рейтинг конкурентов, какую тактику Порошенко на выборах примет, сейчас можно только гадать. Если забыли-напомню. За месяц до первых выборов, на которых выиграл Порошенко, его как кандидата в Президенты Украины вообще в Украине никто не рассматривал. У него был нулевой рейтинг.
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Это были не наши! С ЛДНР приехали на совместное патрулирование
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Камни кидали курсанты ХНУВС в гражданском. Приказ з самого верха, тем, кто не хотел ехать - угрожали проблемами на сессии и отчислением.
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Курсантів взагалі западло в таке вмішувати.
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Выговский говорит что местные а Сулаев говорит что нет...А если например они задержали чела без документов и говорит что он Иванов Иван Иваныч ...на сколько его могут задержать для установления личности ?
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Та зараз не проблема встановити особу без документів, по соцмережам. Он вже Кропивницький та Кривий Ріг вилізли.
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так это же два форпоста Порошенко !

Особенно в ривом Роге его позиции сильны
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Всех не местных сразу в буцигарню.. И крутить по полной, кто от куда и зачем. Это не то что с местными ( там разъяснять, убеждать и т.д.) а тут жестко нужно. Арест, следствие, суд, наказание.
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Это сделал Рябинович руками Кивы. Цель - подставить Зеленого и свернуть на Пороха.
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А якщо вони не місцеві, то тоді навіщо їх відпустили? Щоб потім довго та нудно їх шукати? Адже кримінальні справи вже порушено,чи й тут нас на##бали?
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Ежу понятно что все что вчера происходило явно не местные жители организовали а определенные политики. И если задуматся кому это выгодно всплывает только Аваков с Коломойским.
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Інтірєсна. А шо, нємєсним чекати поки до них привезуть?
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теж мені новина.Аваков тітуханів своїх відпустив.
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...смутно что то верится, что камень, или 2 даже, в автобус бросил кто то из местных, разве что бухарь какой обдолбаный...или провокатор на всю голову "трезвый"..вопрос только чей...а то что урядники безмозглые отнеслись к размещению людей именно там и именно так -это реально просчитанная провокация...в стране полно мест вдали от населенных пунктов для размещения там людей попавших в подобные ситуации, но из-за феерической тупости и пох***ма нынешнего состава урядников, имеем, то что имеет...винторогие взахлеб на своих пропагандон-каналах рвут тему, да и наши корыстные идиоты там не отстают....завсегдатаям этих пропагандон -шоу кацапских, пришельцам из Украины, которых в качестве статистов-для битья Украины в целом, используемых в качестве резиновых изделий известных, нужно обратный вьезд в Украину закрыть навсегда,или здесь закрыть лет на 10..без этих корыстных идиотов- статистов для битья, пропагандон- спектакли, организуемые Райх канцелярией Лошади известной, вкупе с Лубянскими, в режиме нон-стоп, ласты давно бы склеили....еще и Кравчук на старости лет, подвизался там со своим маразмом, комментировать события в
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Мені не тяжко уявити бо бачив свого часу погроми селян які ділили церкви між православними і греко-католиками, скажу тобі революційний потенціал у людей з сільської місцевості не шутєйний, так что лиши своє смутно веритси при собі...
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.. про церкви насмотрелся этого немало ..но бросать камни в автобус, это далеко не каждый готов психологически даже, не тот это случай..
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Назовіть хто завозив ті тушок,хто проплачував,було б цікаво почути прізвища
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Якщо поліція затримала аж 24 дебошира, то напевне змогла "розколоти" хоча б частину з них.Для досвідчених мєнтів це не проблема,навіть без силового тиску.Якщо б організатори були з опозиційних політиків,не дружніх Арсену Борисовичу - їх імена ми б знали ще вчора ввечері.Натомість,як завжди - недолугі натяки та напускання туману.Висновки напрошуються самі.
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А що там розколювати? Затримали, дізнались прізвище, ім'я, рік народження і у своїй ментовській базі бачать звідки та людина.
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"водночас начальник обласної поліції Іван Виговський повідомляє, що всі затримані 24 людини - це місцеві жителі" Вони би хоч якось домовились що брехати))
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Моніторячи ситуацію прийшов до висновку,що першими посіяли "паніку" попередники спочатку на тернопільщині,потім львівщина,потім вінниччина і вже аж потім полтавщина.Скрізь засвітився 5-й канал.Висновок-широкомасштабна провокація чергової "зради"від реваншистів,які назвали злочином вищу владу України ще до будь якого складу злочину(прильоту з Ухані українців.)
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как быстро зебики перекрасились, хотя сами разгоняли зраду 5 лет, привлекли карлсона чтобы он собирал митинги и захватывал здания, ставили сеч под радой и угрожали депутатам
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Провокаторів,"ні капітулянтів","фермерів",а зараз ще й "вірусологів" не відпускати,а саджати за грати!
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Как понять они не местные, но информацией он не владеет? На битву экстрасенсов обратись, говорят раньше сильно помогало
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Ах ты грязный пропогандон, все перекрутил. Ну ни чего, умных людей тут больше)
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Так сделайте известными этих "героев"
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"...Василий Красюк говорит, что среди местного населения вчера во время протеста видел парней, неместных, по его мнению..."

То ЗЕбобіки з "95 кварталу".
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г*ндоны!
Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)

Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція - Цензор.НЕТ 2810

«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами»,
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А где фото с митинга под радой? И за что они там стояли за рынок или против?
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Шо, і тут вже #ихтамнет з'явилися, нікто нє винават? Як знайомо.
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Ще перед евакуацією у пресі звучала критика на адресу міністра охорони здоров'я Скалецьку і прем'єр-міністра Гончарука що вони завалили роботу з підготовки до карантину. І тільки завдяки Авакову вдалось врятувати ситуацію і т. ін. Одним словом, якби не Аваков був би завал. Зрозуміло, чого саме головний поліціянт Аваков взявся, бо саме він милиться зайняти кабінет прем'єр-міністра, і йому треба було показати Зеленському й виборцям, що саме він та особа, яка здатна ефективно діяти у складній ситуації. Тому протистояння у Нових Санжарах грало на користь Авакова, може ті "не місцеві" його люди. Очевидно, що відставка Гончарука справа кількох тижнів. Єдина проблема Авакова в тому, що більшість слуг, які готові відправити Гончарука у відставку хоч сьогодні, не спішать бачити на посаді прем'єра Авакова.
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"Переважна більшість осіб, яких затримали під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині, - місцеві мешканці і жителі навколишніх населених пунктів заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало"
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зеленые забыли как ставили ультиматумы из сечи, хотя за такое щас бы сами всех посадили
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А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
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Не здивуюсь якщо вони з кацапстану. опзж постаралась.
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