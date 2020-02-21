 Більшість затриманих мітингувальників у Нових Санжарах - не місцеві, - поліція

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомив речник ГУ Нацполіції Полтавщини Юрій Сулаєв.
Виданню "Коло" спікер Нацполіціі Сулаєв заявив: "Так, були люди на машинах із номерами із інших областей. Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".
Водночас начальник обласної поліції Іван Виговський повідомляє, що всі затримані 24 людини - це місцеві жителі.
"Сьогодні аналізуючи ту ситуацію, ми бачимо там і сторонніх осіб, вони будуть також ідентифіковані, встановлені", - сказав він.
Як передає рух "ЧЕСНО", "депутат від Новосанжарщини Василь Красюк каже, що серед місцевого населення учора під час протесту бачив молодиків, не місцевих, на його думку. І припускає, що саме вони кидали каміння в автобуси і що хтось за цим стоїть".
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.
В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Фигня!!!!!! Если при каждой ситуации , не местная шпана , может тварить такое!!! Тогда чем занимаюся местные!!!
местных легко было настращать непонятной чумкой... но вот довести до психоза и драки (с камнями в автобусы, пипец ) - это надо уметь!!! а проститушки это умеют (тем более если знают что им ничего не будет (ну кроме материального поощрения)
оказалось это не дикие хохлы-селюки провоцировали, а наши парни с востока...
ну как же так?
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Внезапно. Обеспокоенные жители полтавского села Новые Санжары оказались титушками из других городов.
Нарколыге надо показать дикость населения, сделать катринку "гражданского противостояния", отвлечь от тотальных провалов на фронте и от годовщины казни людей на Майдане
1. Запоребріку, як підтвердження другосортності та недолугості украінців.
2. Зеленій владі. Бо сьогодні ми обговорюємо , в річницю розстрілів Майдану, не те що нічого не розслідувано а головні підозрювані відпущені за поребрік, а евакуацію з Уханю.
Порошенко ця метушня не потрібна. Для чого? Щоб показати недолугість та некомпетентність Зе команди? Це і так добре видно, зашквари майже щодня.
Ты реально не понимаешь, что это выгодно Бене, ***** и Авакову, каждому по разным причинам ?
а бунт как поможет стать президентом ?
Вот Авакову, к примеру, бунт помогает считаться незаменимым министром МВД, на котором держится вся страна.
А Порошенко какие выгоды ?
Особенно в ривом Роге его позиции сильны
То ЗЕбобіки з "95 кварталу".
Протестовавшие под Радой "фермеры" отметились в Новых Санжарах (фото)
«Обратите внимание на этих персон. Недавно они были на митинге как фермеры, а сегодня в Полтавской области. Кто эти персоны, кто оплачивает их? Кто их может опознать? СБУ, обратите внимание на этих персон и узнаете, кто стоит за протестами»,
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.