 НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон "Про запобігання корупції" через поїздку в Оман, - "ЄС". ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді НАЗК , повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Після опрацювання витребуваних документів за наявності підстав НАЗК будуть вжиті відповідні заходи, – йдеться у повідомленні НАЗК.
"Європейська Солідарність" зазначає, що наразі жоден державний орган, який відповідно до своїх визначених законами повноважень має забезпечувати поїздки Глави держави за кордон, не надав вичерпної інформації про мету і джерела фінансування таємної відпустки Зеленського в Омані. Окрім вже колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана, який раніше офіційно повідомив, що поїздка президента України до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Стосовно проживання у 5-зірковому готелі Al Bustan Ritz-Carlton Hotel, його перельоту разом із дружиною до Оману рейсовим літаком, а також суми, які Глава держави сплатив за проживання у готелі, то відповідно до листа за підписом А.Богдана, "приватна подорож передбачає особисті витрати на неї, а вся інша запитувана інформація буде оприлюднена у декларації президента України. Щодо повернення президента України з Оману чартерним рейсом повідомляємо, що вартість наданих послуг під час повернення Глави держави в Україну з приватної поїздки згодом буде опубліковано в декларації у строк та відповідно до законодавства України", - зазначають у політсилі.
"Міністерство оборони та Служба безпеки України, як випливає з їхніх офіційних листів у відповідь на депутатські звернення, не здійснювали інформування Глави держави, Верховного Головнокомандувача воюючої країни про те, що напередодні його поїздки до регіону Близького Сходу там суттєво погіршилася безпекова ситуація. Зокрема, з 2 на 3 січня війська США завдали авіаударів по об’єктах в Ірані, який привів у повну бойову готовність свої ракетні війська. А 8 січня було збито пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". Скидається на те, що Володимир Зеленський намагався приховати свою поїздку до Оману не тільки від суспільства, а й від розвідувальних служб України", - заявили в "ЄС".
"Складається враження, що за командою з Офісу Президента державні органи гуртом намагаються ввести всіх нас в оману – замість того, щоб один раз і назавжди пояснити, що робив і в чиї очі насправді дивився Зеленський в Омані. І чому після авіакатастрофи, в якій загинули у тому числі й українські громадяни, президент майже добу повертався на своє робоче місце у Київ. Така позиція породжує ще більше підозр і запитань, на які рано чи пізно все одно доведеться відповісти", - резюмували в політсилі.
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
в Санжари надо ехать
то все Порошенко подбросил!
Что они скрывают от народа? Явно не что-то хорошее, а скорее всего преступление.
«З появою в царині найближчого оточення президента пана Єрмака ми перейшли на типовий совок, на типову рашистську дипломатію, з закритими "договорняками". І отут є питання: а про що йшла мова в Омані? Ми не знаємо, що пообіцяно паном Зеленським Путіну. Ми не знаємо! І, очевидно, що далі буде викидатися інформація. Він (Зеленський - Ред.) знаходиться в ситуації, коли мусить мовчати, мусить говорити про якийсь миротворчий процес», - зазначив він. «Тому що, якщо, не дай Бог, він скаже щось не те, - одразу буде викинута чергова інформація про ситуацію, що відбулось в Омані. Або буде викинута ще якась інформація про якусь ситуацію в Парижі», - додав дипломат.
Безсмертний порівняв заяви прес-служб після останньої телефонної розмови між Зеленським та Путіним: з українського боку це звучало як "відбулась конструктивна розмова"; а з російського - "Президент Путін різко вказав президенту Зеленському на неприпустимість невиконання першого, другого, третього."
Безсмертний зазначив, що першим кроком зради йшло інкорпорування формули Штайнмаєра в законодавство України. «Я вбачаю, що за офіційною стороною повідомлень прес-служб (які ми чули й бачили), є ще щось те, що змушує Зеленського мовчати і робите те, що від нього вимагається», - наголосив він.
«З моєї точки зору, у діях зараз політичного керівництва є ознаки державної зради. Їх коріння треба шукати в Омані», - заявив Роман Безсмертний
Пані Мирослава запитала, чи не натякає Р.Безмертний на те, що події в Омані були пасткою для Зеленського, щоб тримати його на гачку. Той - не заперечив. «Що відбулося: вони спочатку втягнули Єрмака в закриті переговори. І мені це зрозуміло. Хто брав участь в розмовах з росіянами, той знає, що перше, що вони роблять, це намагаються закрити процес і досягнути персональних домовленостей для того, щоб потім шантажувати людину. І оцей швидкоплинний візит в Оман, він говорить про те, що вкинули наживку, яку ковтнули: і Єрмак, і президент Зеленський», - підтвердив Р.Безсмертний.
«А далі найтрагічніше відбувається - уже відкрутити назад ситуацію не можна, а розмова відбулася. Там як? Записана розмова, записані домовленості, і коли ти не тримаєшся цього вектора, тебе починають шантажувати», - пояснив колишній посол. «Що свідчить про те, що відбулись якісь домовленості. Те, що інформація була спочатку викинута про те, що зустріч відбулася, потім про те, що туди прилітав Патрушев. Що третє буде викинуте? Що далі буде?» - продовжив він.
За словами Безсмертного, далі може з'явитись якесь відео, "цидулка" чи інша інформація, що компрометуватиме Зеленського. «Це той інструмент, яким завжди керувалася КДБшна система і нинішня російська», - зазначив колишній посол Роман Безсмертний.
https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotu_diyakh_politychnogo_kerivnyctva_ye_oznaky_derzhavnoyi_zrady_yikh_korinnya_treba_shukaty_v_omaniquot_bezsmertnyy скрыть комментарий
рафіквіслючонок ніучьом невинуватий