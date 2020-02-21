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 Політика України
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Все про:Зеленський (4583) Гончаренко (254) електронне декларування (643) НАЗК (700) Оман (51) Європейська Солідарність (261)

 НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон "Про запобігання корупції" через поїздку в Оман, - "ЄС". ДОКУМЕНТ

Національне агентство з питань запобігання корупції розглянуло звернення народного депутата з "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка щодо порядку декларування витрат президента Зеленського на поїздку до Оману. Наразі НАЗК направило запити до відповідних органів з метою витребування документів, необхідних для проведення контролю щодо своєчасності повідомлення про суттєві зміни в майновому стані президентом Зеленським.

Про це йдеться у відповіді НАЗК , повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Після опрацювання витребуваних документів за наявності підстав НАЗК будуть вжиті відповідні заходи, – йдеться у повідомленні НАЗК.

"Європейська Солідарність" зазначає, що наразі жоден державний орган, який відповідно до своїх визначених законами повноважень має забезпечувати поїздки Глави держави за кордон, не надав вичерпної інформації про мету і джерела фінансування таємної відпустки Зеленського в Омані. Окрім вже колишнього керівника Офісу Президента Андрія Богдана, який раніше офіційно повідомив, що поїздка президента України до Султанату Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Стосовно проживання у 5-зірковому готелі Al Bustan Ritz-Carlton Hotel, його перельоту разом із дружиною до Оману рейсовим літаком, а також суми, які Глава держави сплатив за проживання у готелі, то відповідно до листа за підписом А.Богдана, "приватна подорож передбачає особисті витрати на неї, а вся інша запитувана інформація буде оприлюднена у декларації президента України. Щодо повернення президента України з Оману чартерним рейсом повідомляємо, що вартість наданих послуг під час повернення Глави держави в Україну з приватної поїздки згодом буде опубліковано в декларації у строк та відповідно до законодавства України", - зазначають у політсилі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми звертаємося до суду": ОП вимагає спростування інформації про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

"Міністерство оборони та Служба безпеки України, як випливає з їхніх офіційних листів у відповідь на депутатські звернення, не здійснювали інформування Глави держави, Верховного Головнокомандувача воюючої країни про те, що напередодні його поїздки до регіону Близького Сходу там суттєво погіршилася безпекова ситуація. Зокрема, з 2 на 3 січня війська США завдали авіаударів по об’єктах в Ірані, який привів у повну бойову готовність свої ракетні війська. А 8 січня було збито пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України". Скидається на те, що Володимир Зеленський намагався приховати свою поїздку до Оману не тільки від суспільства, а й від розвідувальних служб України", - заявили в "ЄС".

"Складається враження, що за командою з Офісу Президента державні органи гуртом намагаються ввести всіх нас в оману – замість того, щоб один раз і назавжди пояснити, що робив і в чиї очі насправді дивився Зеленський в Омані. І чому після авіакатастрофи, в якій загинули у тому числі й українські громадяни, президент майже добу повертався на своє робоче місце у Київ. Така позиція породжує ще більше підозр і запитань, на які рано чи пізно все одно доведеться відповісти", - резюмували в політсилі.

НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон Про запобігання корупції через поїздку в Оман, - ЄС 01
НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон Про запобігання корупції через поїздку в Оман, - ЄС 02
НАЗК перевіряє, чи порушив Зеленський закон Про запобігання корупції через поїздку в Оман, - ЄС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177107
 
   
 Топ коментарі
 
звісно, відповідь буде - не порушував.
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Головне всій країні продемонстрували, що Зеля відпочиває в Карпатах.
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
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- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
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звісно, відповідь буде - не порушував.
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- В чём разница между Порошенко и Зеленским?
-Порошенко был бочкой мёда с ложкой дерьма, а Зеленский - наоборот…
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Головне всій країні продемонстрували, що Зеля відпочиває в Карпатах.
І буквально на наступний день виявилось, що він в Омані.
Суспільство питає - Вова де ти був, що ти там робив, за який рахунок вояж ?
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В Карпатах за прокат лыж надо платить, а в Омане приплачивают, чтобы посмотреть на клоуна на лыжах...
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пусть леша проверит своих работников на думской тв..
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А кто среди тех, кого ты назвал, ещё является еле-елепрезидентом ???
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ЕС не на том пиарятся
в Санжари надо ехать НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1794
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В глаза сбрызнут и стадо пойдет в стойло
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100% кристальночистыйчилавек!...))
то все Порошенко подбросил! НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8604
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Вполне может быть - Зелемойский, погруженный с головой в государственные дела, садился в самолёт, чтобы его доставили на вершины Карпат, а Порошенко подложил ему в карман билет в Оман...
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Все своим чередом. Толстый пепе спустил своих бесполезных шавок по команде фас НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 2355
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О!, знову вилізло чмо на екрани прохрипіти "сартапи"...
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Так а доказательства встречи с Патрушевым уже предоставили, или настаивают что поверить надо на слово? НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1517
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А кто-то утверждал, что встреча была, как и встреча во время поездки Медведчука с Тимошенко в Турцию в апреле 2019 года, когда там находился Зелемойский?
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Мдя, он что, про Мальдивы Пети не слышало? И про удар по рейтингу? Или про то, что всякие встречи с Патрушевыми и прочая, сами россияне сольют на раз-два? У них же стандартно, вызывают поговорить, потом мордой в дерьмо.
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"НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предотвращении коррупции" из-за поездки в Оман, - "ЕС". - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Что они скрывают от народа? Явно не что-то хорошее, а скорее всего преступление.
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Пройшов місяць, креативний менеджмент в ступорі, щоб не брехати приходиться мовчати....
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19 лютого ц.р. Роман Безсмертний в ефірі телеканалу Еспресо, в програмі "Вечір з Мирославою Барчук" поділився своїм баченням політики Зеленського та впливу Росії на власне самого президента та його оточення.
«З появою в царині найближчого оточення президента пана Єрмака ми перейшли на типовий совок, на типову рашистську дипломатію, з закритими "договорняками". І отут є питання: а про що йшла мова в Омані? Ми не знаємо, що пообіцяно паном Зеленським Путіну. Ми не знаємо! І, очевидно, що далі буде викидатися інформація. Він (Зеленський - Ред.) знаходиться в ситуації, коли мусить мовчати, мусить говорити про якийсь миротворчий процес», - зазначив він. «Тому що, якщо, не дай Бог, він скаже щось не те, - одразу буде викинута чергова інформація про ситуацію, що відбулось в Омані. Або буде викинута ще якась інформація про якусь ситуацію в Парижі», - додав дипломат.
Безсмертний порівняв заяви прес-служб після останньої телефонної розмови між Зеленським та Путіним: з українського боку це звучало як "відбулась конструктивна розмова"; а з російського - "Президент Путін різко вказав президенту Зеленському на неприпустимість невиконання першого, другого, третього."
Безсмертний зазначив, що першим кроком зради йшло інкорпорування формули Штайнмаєра в законодавство України. «Я вбачаю, що за офіційною стороною повідомлень прес-служб (які ми чули й бачили), є ще щось те, що змушує Зеленського мовчати і робите те, що від нього вимагається», - наголосив він.
«З моєї точки зору, у діях зараз політичного керівництва є ознаки державної зради. Їх коріння треба шукати в Омані», - заявив Роман Безсмертний
Пані Мирослава запитала, чи не натякає Р.Безмертний на те, що події в Омані були пасткою для Зеленського, щоб тримати його на гачку. Той - не заперечив. «Що відбулося: вони спочатку втягнули Єрмака в закриті переговори. І мені це зрозуміло. Хто брав участь в розмовах з росіянами, той знає, що перше, що вони роблять, це намагаються закрити процес і досягнути персональних домовленостей для того, щоб потім шантажувати людину. І оцей швидкоплинний візит в Оман, він говорить про те, що вкинули наживку, яку ковтнули: і Єрмак, і президент Зеленський», - підтвердив Р.Безсмертний.
«А далі найтрагічніше відбувається - уже відкрутити назад ситуацію не можна, а розмова відбулася. Там як? Записана розмова, записані домовленості, і коли ти не тримаєшся цього вектора, тебе починають шантажувати», - пояснив колишній посол. «Що свідчить про те, що відбулись якісь домовленості. Те, що інформація була спочатку викинута про те, що зустріч відбулася, потім про те, що туди прилітав Патрушев. Що третє буде викинуте? Що далі буде?» - продовжив він.
За словами Безсмертного, далі може з'явитись якесь відео, "цидулка" чи інша інформація, що компрометуватиме Зеленського. «Це той інструмент, яким завжди керувалася КДБшна система і нинішня російська», - зазначив колишній посол Роман Безсмертний.

https://espreso.tv/news/2020/02/19/quotu_diyakh_politychnogo_kerivnyctva_ye_oznaky_derzhavnoyi_zrady_yikh_korinnya_treba_shukaty_v_omaniquot_bezsmertnyy скрыть комментарий
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висновок буде очикуваним: рафік віслючонок ніучьом невинуватий
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Дивні... А що, бджоли будуть проти меду? 😊😊😊
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Зеленский это главный коррупционер и ворюга жидовский.
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окрему дорогу до свого маєтку вже збудував без будь-яких документів, хтось з цього недолугого назк буде це перевіряти?
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А если и нарушил? Он же "недоторканий", максимум - общественное порицание, на которое выработался иммунитет. Как в том стихотворении: "Шалун уж отморозил пальчик, ему больно, ему смешно, а мать грозит ему в окно."
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Оман это - продолжение Революции Достоинства ((c) Венедиктова, а может и не она)
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