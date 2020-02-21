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Все про:Міноборони (3165) обстріл (5997) Донбас (15378) операція Об'єднаних сил (2090)

 Найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 18 мін зі 120- та 33 - з 82-мм мінометів. Від початку доби - 8 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 ворог уже вісім разів порушив режим припинення вогню. У семи випадках збройні формування РФ використовували заборонене важке озброєння, випустивши при цьому 18 мін 120- та 33 міни 82-мм калібрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, на донецькому напрямку, ворог випустив 10 мін 120-мм калібру по позиціях українських захисників неподалік Красногорівки, а з 82-мм міномета, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських захисниках неподалік Павлополя.

Також окупаційні війська обстріляли з 82-мм міномета оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін.

Крім того, з ручного протитанкового гранатомета ворог обстріляв наші позиції в районі Новотроїцького.

На луганському напрямку зі 120-мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував на Донбасі 120- та 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП. За добу - 10 обстрілів, втрат немає, - штаб ОС

Зокрема, з 82-мм мінометів та іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по наших захисниках неподалік Травневого та Новотошківського.

"Майже на всі обстріли противника українські захисника надавали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів та неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177103
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕЛЕНСКИЙ КЛЯЛСЯ,
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.
Наемники РФ выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 18 мин из 120- и 33 - из 82-мм минометов. С начала суток - 8 обстрелов, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4879
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Хотілось би вірить, що втрат немає....але дуже сумнівно.
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МИРОВЫЕ "СМИ" НЕ ХОТЯТ НАПИСАТЬ ОБ ОБСТРЕЛАХ? ИЛИ РАБОТАЮТ ПО ПРЕДОПЛАТЕ ТОЛЬКО?
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Хотілось би вірить, що втрат немає....але дуже сумнівно.
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Зеля говорит, что войны нет, мир, разведение войск, готовит выборы у сепаров, у него все ОК. Он в своей параллельной реальности, а страна в своей живет реальности. Зеля и ракеты наши решил поуничтожать, а зачем они? Мир же. Путин просит уничтожить, он и соглашается. Ох недаром у Зели на инаугурации президентское удостоверение упало, не даром эта черная метка проявилась.
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Доброго дня Ksenia
Я на днях їду на 0
Будемо на зв'язку
Слава Україні!
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Героям слава !
Нехай Господь Вас оберігає.
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Не обращаем внимание на провокации,на носу выборы пророссийских террористов в Раду.
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Хіба ж це "провокація"? По класифікації капітулянта, провокація відбулася 18 лютого, а це незрозуміло що
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розкажить зе та арахамії кто перший почав
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Артилерія - точна зброя. В кого вони стріляють?
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Миномет - не совсем точное оружие. Улучшеная мортира 15 века.
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ЗЕЛЕНСКИЙ КЛЯЛСЯ,
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.

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73% избрали президентом телевизионный персонаж, практически ожившего Микки-Мауса. ( Портников.)

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ГЕНИАЛЬНО.....определённо Топ.
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МИРОВЫЕ "СМИ" НЕ ХОТЯТ НАПИСАТЬ ОБ ОБСТРЕЛАХ? ИЛИ РАБОТАЮТ ПО ПРЕДОПЛАТЕ ТОЛЬКО?
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«Десь, щось, кто то кого то обстрєлял...Надо єщо разобраться...» (с)
Главноє не студію «Квартал 95», або «1+1»...
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придурок оманський, ну що закінчив війну з ******? то який ти тоді головноГОВНОкомандувач?
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"Готовятся к разведению":российские оккупанты укрепили передовые позиции бронетехникой.

Так, на участке под общим названием «Золотое» за последние 7-10 дней противник укрепился 5 танками и 6 БТРами. На участке от Докучаевска до Новоазовска россияне также укрепили свои позиции по 2-3 единицы танков и БТР.
Как видно россияне весьма странно «готовятся» к новому разведению войск и выполнению Минских соглашений.
https://sprotyv.info/news/gotovyatsya-k-razvedeniju-okkupanty-ukrepili-peredovye-pozicii-bronetehnikoj
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