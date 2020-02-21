 Найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 18 мін зі 120- та 33 - з 82-мм мінометів. Від початку доби - 8 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.
Так, на донецькому напрямку, ворог випустив 10 мін 120-мм калібру по позиціях українських захисників неподалік Красногорівки, а з 82-мм міномета, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських захисниках неподалік Павлополя.
Також окупаційні війська обстріляли з 82-мм міномета оборонців Лебединського, випустивши при цьому 13 мін.
Крім того, з ручного протитанкового гранатомета ворог обстріляв наші позиції в районі Новотроїцького.
На луганському напрямку зі 120-мм мінометів, станкових протитанкових та автоматичних гранатометів окупаційні війська обстріляли наші позиції поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське.
Зокрема, з 82-мм мінометів та іншого піхотного озброєння противник вів вогонь по наших захисниках неподалік Травневого та Новотошківського.
"Майже на всі обстріли противника українські захисника надавали адекватну відповідь з чергових вогневих засобів та неухильно дотримуючись Мінських домовленостей. За наявною інформацією, бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілів противника немає", - йдеться в повідомленні.
Я на днях їду на 0
Будемо на зв'язку
Слава Україні!
Нехай Господь Вас оберігає.
что отвод войск будет отменен и ВСУ вернуться на свои позиции при любой провокации на участках отведения.
И где реакция на бой под Золотое?
Зеленский: ЛЖЕЦ, КЛЯТВОПРЕСТУПНИК и ИЗМЕННИК.
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ГЕНИАЛЬНО.....определённо Топ.
Главноє не студію «Квартал 95», або «1+1»...
Так, на участке под общим названием «Золотое» за последние 7-10 дней противник укрепился 5 танками и 6 БТРами. На участке от Докучаевска до Новоазовска россияне также укрепили свои позиции по 2-3 единицы танков и БТР.
Как видно россияне весьма странно «готовятся» к новому разведению войск и выполнению Минских соглашений.
https://sprotyv.info/news/gotovyatsya-k-razvedeniju-okkupanty-ukrepili-peredovye-pozicii-bronetehnikoj