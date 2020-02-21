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 Політика України, Суспільство
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Все про:Портнов (185) ДБР (894) Венедіктова (43) Головань Ігор (34)

 Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Т.в.о. голови ДБР Ірина Венедіктова висловила готовність зустрітися з ексзаступником голови АП часів Віктора Януковича Андрієм Портновим, однак перед цим адвокату Ігорю Голованю відмовили в зустрічі з Венедіктовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Раніше Венедіктова в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила, що зустріч із Портновим неминуча.

"А от як кероване пані Венедіктовою ДБР відповідає на офіційні письмові звернення про особистий прийом: "Директор Державного бюро розслідувань не є керівником органу досудового розслідування, який наділений повноваженнями щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання слідчому письмових вказівок та іншими видами контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, відповідно відсутні підстави для прийому Вас з питань пов'язаних з розслідуванням вищевказаних кримінальних проваджень"", - розповів Головань.

"Як бачимо, зустрічатися стосовно тих самих проваджень з Портновим відсутність статусу керівника органу досудового розслідування пані Венедіктовій аж ніяк не заважає. Це все, що слід знати про незаангажованість, об'єктивність і неупередженість т.в.о. Директора ДБР. Так вона виконує завдання "не брехати". Які там ще в неї завдання? "Не красти" і "не відступати"?" - додав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нову структуру ДБР автоматом переведуть тільки слідчих: всі, хто претендують на керівні посади, мають пройти конкурсний добір, - Венедіктова

Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань 01
Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177101
 
   
 Топ коментарі
 
В стране проходит реванш партии Регионов.
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Тупа курка і гидота портнов можуть і не встигнути добратися до Ростова. Як і їх зелені куратори...
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Венедиктова готова встретиться с Портновым/ ну наконец то .Все уже исстрадались.
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Венедиктова готова встретиться с Портновым/ ну наконец то .Все уже исстрадались.
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Именно НА КОНЕЦ Портнова. Хозяину изменить нельзя.
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ну после барыги, вонючего мальдивского кнура и не удивительно
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порох лично заставил голосовать тебя за зе
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вона його боїться, чи що..
питання до венедиктової - коли портнов буде загратований ?
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Как выразился генпрокурор и соратник предыдущего президента Юрий Луценко - у вас есть доказательства про совершенное Портновым преступление? Это ведь так работает презумпция невиновности, или только в отношении волонтеров и активистов?
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Нефаховість слідчих структур (того ж Луценка), це АБСОЛЮТНО не є алібі Портнова.
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Пані, Ви ще досі не зрозуміли, що зміщення Порошенка, це був реванш антиукраїнських сил?
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Тупа курка і гидота портнов можуть і не встигнути добратися до Ростова. Як і їх зелені куратори...
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А с какого бодуна она должна встречаться с фигурантом уголовніх дел? Кто такой портнов, что с ним должно руководство ГБР встречаться?
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С портновым она, как раз встречается! она не хочет встречаться по поводу производств, в которых портнов фигурирует
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Отмечается, что среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).
Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному Суду (64%), Высшему антикоррупционному суду (64%), Конституционному Суду Украины (60,5%).
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пусть встретятся, и даже дважды - второй раз пускай встретятся в аду, и даже смогут в одном котле смолы посидеть
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Дело о расследованиях, потому, наверное- можно тут разместить. Не могу удержаться, бо такую хрень- встретил впервые. Так плюс ко всему- это в Мариуполе было! Вот это:

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мариуполец во дворе своего дома поругался с прохожим. Ссора переросла в драку и обвиняемый ударил оппонента головой в переносицу, а потом стал натравливать на него своего питбуля. Мужчина получил ссадины на кисти и на лице.
Буквально через полчаса владелец собаки снова натравил питбуля на еще одного прохожего, который просил его прекратить нецензурно выражаться. Собака укусила мужчину за руку и ногу, также у него были повреждены пальцы. Хулиган между тем демонстрировал прохожим свой половой орган и не реагировал на замечание полиции.
На суде обвиняемый объяснил, что был пьян. Он обещал больше так не делать и просил строго не наказывать его.
Мужчину судили по двум статьям ч.2 ст.125 и ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство и нанесение легкий телесных повреждений). Решением суда он будет помещен в тюрьму на 2 месяца и 25 дней.
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да все он так и делал.. потому и получил жирный пендель
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Всё не так или на одну хромосому больше, как у тебя?
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Софія Федина: У ДБР тепер чомусь ходять ветерани і волонтери, а не ті, хто хоче повернути Україну в орбіту Росії

Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, а не ті, хто хоче повернути Україну в орбіту Росії.
Про це сказала депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина під час марафону єПам'яті Гідних».
«Коли ми маємо сьогодні небезпеку розвороту держави і переписування історії, то тільки страшний біль, який був під час Майдану, не дасть нам зупинитися у нашій боротьбі. Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, на жаль, вже і майданівці ходять, але не ходять Портнов, Лукаш, Шарій, не ходить інша нечисть, яка до Майдану, під час Майдану і після Майдану робила все, щоб повернути Україну в орбіту РФ», - сказала Федина.
«Те, що відбувається зараз, я бачу не просто як реванш, я бачу, що це помста за те, що ми посміли відчути себе вільними, боротися за права, що ми посміли підняти голову…Я зараз не можу зрозуміти, чому велика частка українців змогла переступити через кров, плюнути в душі героям і їхнім родинам, а сьогодні казати, як же так вийшло», - додала вона.
Федина переконана, що на сьогодні всі політичні сили мають виборювати Україну.
«Сьогодні не час ділитися на різні партії, рухи, хто на кого колись був ображений, зараз всі мають ставати плечем до плеча і виборювати знову свою Україну. Дуже хотілося, щоб нам не доводилося ходити туди-назад, вибороли- здали, а нарешті вибороти піти вперед», - наголосила депутат.
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кто посоветовал Зеленскому назначить ету Венедиктову? наверно Ярмак или сам Коломойский?
неужели Президент не видит что его подставляют?
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Вєнєдіктову не призначали вона обрана "конкурсній" основі, а що до того що бачить президент, він усе що робиться так собі і бачить))
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Портнов вдало маніпулює українським законодавством як "циган сонцем" звісно не без допомоги ригівського суддівського корпусу, для патріотів і захисників України настають сумні часи...
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боже які вони всі гидотні ці зелені покидьки
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