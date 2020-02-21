 Венедіктова готова зустрітися з Портновим, але відмовляє в зустрічі щодо проваджень, де він фігурує, - адвокат Головань. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Раніше Венедіктова в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила, що зустріч із Портновим неминуча.
"А от як кероване пані Венедіктовою ДБР відповідає на офіційні письмові звернення про особистий прийом: "Директор Державного бюро розслідувань не є керівником органу досудового розслідування, який наділений повноваженнями щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, надання слідчому письмових вказівок та іншими видами контролю за розслідуванням кримінальних проваджень, відповідно відсутні підстави для прийому Вас з питань пов'язаних з розслідуванням вищевказаних кримінальних проваджень"", - розповів Головань.
"Як бачимо, зустрічатися стосовно тих самих проваджень з Портновим відсутність статусу керівника органу досудового розслідування пані Венедіктовій аж ніяк не заважає. Це все, що слід знати про незаангажованість, об'єктивність і неупередженість т.в.о. Директора ДБР. Так вона виконує завдання "не брехати". Які там ще в неї завдання? "Не красти" і "не відступати"?" - додав адвокат.
питання до венедиктової - коли портнов буде загратований ?
Изделийо √2..
Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (65%), правительству Украины (64,5%), Верховному Суду (64%), Высшему антикоррупционному суду (64%), Конституционному Суду Украины (60,5%).
Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мариуполец во дворе своего дома поругался с прохожим. Ссора переросла в драку и обвиняемый ударил оппонента головой в переносицу, а потом стал натравливать на него своего питбуля. Мужчина получил ссадины на кисти и на лице.
Буквально через полчаса владелец собаки снова натравил питбуля на еще одного прохожего, который просил его прекратить нецензурно выражаться. Собака укусила мужчину за руку и ногу, также у него были повреждены пальцы. Хулиган между тем демонстрировал прохожим свой половой орган и не реагировал на замечание полиции.
На суде обвиняемый объяснил, что был пьян. Он обещал больше так не делать и просил строго не наказывать его.
Мужчину судили по двум статьям ч.2 ст.125 и ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство и нанесение легкий телесных повреждений). Решением суда он будет помещен в тюрьму на 2 месяца и 25 дней.
Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, а не ті, хто хоче повернути Україну в орбіту Росії.
Про це сказала депутат фракції «Європейська Солідарність» Софія Федина під час марафону єПам'яті Гідних».
«Коли ми маємо сьогодні небезпеку розвороту держави і переписування історії, то тільки страшний біль, який був під час Майдану, не дасть нам зупинитися у нашій боротьбі. Зараз в ДБР ходять частіше ветерани, волонтери, на жаль, вже і майданівці ходять, але не ходять Портнов, Лукаш, Шарій, не ходить інша нечисть, яка до Майдану, під час Майдану і після Майдану робила все, щоб повернути Україну в орбіту РФ», - сказала Федина.
«Те, що відбувається зараз, я бачу не просто як реванш, я бачу, що це помста за те, що ми посміли відчути себе вільними, боротися за права, що ми посміли підняти голову…Я зараз не можу зрозуміти, чому велика частка українців змогла переступити через кров, плюнути в душі героям і їхнім родинам, а сьогодні казати, як же так вийшло», - додала вона.
Федина переконана, що на сьогодні всі політичні сили мають виборювати Україну.
«Сьогодні не час ділитися на різні партії, рухи, хто на кого колись був ображений, зараз всі мають ставати плечем до плеча і виборювати знову свою Україну. Дуже хотілося, щоб нам не доводилося ходити туди-назад, вибороли- здали, а нарешті вибороти піти вперед», - наголосила депутат.
неужели Президент не видит что его подставляют?