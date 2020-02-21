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 Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах

На сторінках світової преси - фото українців, що кидають каміння у вікна поліцейських машин і палять багаття, щоб не пропустити автобуси з евакуйованими з Китаю співвітчизниками.

Про протести в Нових Санжарах написали видання з США, Аргентини, Великої Британії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Катару, Китаю, Філіппін і Австралії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сутички, глузування і палаючі шини зустрічають евакуйованих від коронавірусу в Україні", - назвало матеріал інформагентство Reuters.

Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах 01

"На поширюваному в соцмережах відео місцеві жителі протестують проти прибуття евакуйованих, блокують дороги і вступають у сутички з поліцією", - зазначає CNN.

Німецька Deutsche Welle пише, що місцеві жителі "влаштовували сутички з владою, палили шини, спробували заблокувати міст і кидали каміння в автобуси. Розбили два вікна автобусів, в яких перебували евакуйовані".

Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах 02

Також дивіться: "Це наша кімната, душ відп#здив мене струмом, двері не зачиняються. Нам дали картки і поповнення на 100 грн. Дякую. Ми на зв'язку", - "уханьські ув'язнені" в Нових Санжарах. ВIДЕО

Різні видання зазначають, що в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, а всіх евакуйованих перед відправкою в Україну кілька разів оглянули медики.

"Усіх пасажирів двічі перевірили на можливість зараження на коронавірус перед посадкою на борт. Але цього виявилося недостатньо, щоб заспокоїти протестувальників", - зазначає британська Express.

Її матеріал під заголовком "Коронавірусний хаос: поліція і протестувальники постраждали у сутичках через страх заразитися вірусом".

Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах 03

Buenos Aires Times з Аргентини, громадяни якої є серед доставлених у санаторій у Нових Санжарах, більш стримана. "Погода і протести перешкоджають карантину в Україні", - говорить її заголовок, а в матеріалі зазначено, що літак не зміг сісти в аеропорту Харкова через туман.

Дивіться також: Переселенці з Донбасу привезли продукти евакуйованим з Уханя: "Нас уже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них". ФОТО

Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах 04

Світові ЗМІ пишуть про намагання влади переконати протестувальників у відсутності небезпеки. Вони згадують, що Зеленський звернувся до співвітчизників через фейсбук, а Скалецька пообіцяла провести найближчі 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими.

"На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, пан Аваков говорив протестувальникам:"Ми говоримо не про заражених людей, ми говоримо про здорових людей". Один чоловік тоді відповів: "Поки що"", - зазначає BBC News.

"Сільська влада пообіцяли продовжити виступи проти евакуації", - додає Time.

Також дивіться: Перегар від протестувальників, страх, паніка і тотальна недовіра до влади, - Артем Шевченко про події в Нових Санжарах. ФОТОрепортаж

Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177099
 
   
 Топ коментарі
 
Влада зганьбила Україну на весь світ.
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зеленая мразь все четко организовала...толкают только в таежный союз
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Если уровень доверия к власти = 25%, и власть говорит народу(жителям поселка), что к ним привезут людей из эпицентра заражения СМЕРТЕЛЬНЫМ вирусом (из Китая), но у этих больных не выявлена высокая температура, но полной уверенности что они здоровы пока нет и потому им нужен Карантин! - то почему вас удивляет что большинство жителей поселка НЕ доверяют этим словам власти и опасаются что вирусом заразятся их дети и внуки?
А если вдруг выяснится, что таки есть больные вирусом!? Кто от него пострадает - жители поселка Санжары или чиновники Киева? И кто будет за это отвечать жизнями?
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А ось і "місцеві" короно НАЦ. ПРУЖИННІ бунтарі..
Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 4920
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По эффекту, наверное, самая сильная антиукраинская акция последних лет.
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Выборы преЗЕдента самая большая акция--а это уже ее последствия
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Армянин один.Бубочку пугает,чтоб держать.
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Неважно уже. После избрания клоуна президентом, Украину, к великому сожалению, считают страной населённой не вполне нормальными людьми, на три четверти.
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так тепер спитайте у затриманих дібілів, який дібіл проплатив їхнє шоу на всю планету
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Раньше весь мир восхищался нами
Все восхищались как мы скинули озверевшего диктатора, наконец-то вырвались из советского рабства и присоединились к клубу демократических стран мира.

Кадры с майдана обошли весь мир, это было действительно эпохальное событие.

Но 73 процентные не выдержали затяжной войны с бывшей метрополией, поддались на пропаганду врага, предали всех павших и воюющих за вашу свободу и решили капитулировать перед захватчиком за шмат гнилой колбасы.
И теперь, как раз в день Героев Небесной сотни мы снова прославились на весь мир.
Ваша проросийсская зеленая власть выставила вас перед всем миром варварами, которые готовы разорвать друг друга.
Но виноваты в этом и вы. Вы плевали на идеалы свободы, независимости, государства, и как результат выбрали тех, кто умело дискредитирует и уничтожает вас и вашу страну.
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Я не буду оправдывать протесты, потому что форма их проведения диковата.
Но, положа руку на сердце, эти граждане поехали в Китай, решая свои личные вопросы. А расхлебывать риски их поездок предлагается местному населению. На каком основании местные обязаны подвергаться риску заражения? Просто интересно.
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а в якій країні ще так зустрічають своїх евакуйованих з зони небезпеки співгромадян? А ну, назви мені ще схожу на таку "зустріч".. Чи вся планета йде не в ногу а тільки руцкий рейх в ногу?
Яка різниця з якою метою хто куди поїхав? Хіба поїздки за кордон це злочин чи порушення Закону? А якщо люди там працюють від українського підприємства, як в мене родичка, наприклад? То що? Може одразу пристрілити її???
Кастрована в тебе логіка якась.
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"КакаяРазница"-это модный нынче мем, я в курсе.
На каком основании по вашей "некастрированной" логике местные должны подвергаться риску заражения? Они чем-то обязаны поехавшим в Китай?
Я понимаю, что они, допустим, обязаны участникам АТО-ООС за то, что у них нет, того, что на Донбассе. А тем, что работали в своих интересах в Китае, или туристам чем обязаны?
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мене не дивує така поведінка зевиборців- деградація, аморальність, безпросвітна тупість та середньовічне дикунство. а винен Порошенко. все логічно.
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Чому ніхто не скаже , що протестували не проти людей !!!? Протестували проти зарази ,яку зебіли силоміць впихували в села !!! Люди пояснювали , що нема у них належних умов для утримання на карантині ?!!! Каналізація - в рів , ніяких закритих боксів , медапаратура ще з СРСР !!! А ,що в феофанії гірші умови ,ніж в Санжарах ?!!! А тепер та кур...варія , що приїхала з китайських борделлів , ще крутить носом -то душ не такий , то двері не закриваються !!! Шляються по світі і привозять всяку францу в Україну !!! Так , що українському народу нема чого соромитися ,ми мусимо захищати себе самі , бо коли прийде біда (не дай Боже) -нам ніхто не допоможе ні США ,ні ЄС,НАТО ... а ЗЕбільня тим більше !!! Слава Україні!!! Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5216
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"Протестували не проти людей" а камни кидали тоже не против людей, а против автобусов! Я правильно понял?
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"Зе вірус в Україні" набагато страшніший китайського
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О опять вышли на работу труженики клавиатуры и мышки! Жиробас ты кусок субстанции цвета шиколода! Твоих рученок дело! Зинченко ещё 2005 про тебя морального урода все сказал что о тебе надо знать!
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Это они ещё цензор не цитировали за 2 дня до их приезда)))))
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Фсбшных провокаторов стрклять и вешать
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не признающая СВОИХ залётов Моника-разведёнка-уханская продолжает "морозиться" и скрываться от своего 73%ного лохтората - всё по сценарию хйла.. каждый зебил сверху дОнизу из "тупого и ещё тупее" выполняет свою функцию расшатывая Украину..
а мегазадача-смыслжЫзни этой зелёной плесени хоть как-то найти вину Пороха и порохоботов
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Зебилы,
передайте по начальству, что либо карантин на Львовщине устраивать, либо против Садового уголовное дело открывать; либо карантин устраивать в западных областях, либо таскаться "бубочке" по западным таможням с приказом "отстегивать" Кварталу 95.
Либо Авакову воевать с Бакановым-Сытником, либо в гости к Гепе карантин привозить (вспоминайте, Зебилы, фамилию бывшего начальника Сытника и одновременно тестя Гепы).
Мало того, что Квартал - уголовники, но еще и дураки.
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Откуда берутся порохоботы? По 18-й год фонд Пороха потратил 1.2 ярда на благотворительность. Из бюджета 19-го года получил 1.7 ярда в свой благотворительный фонд. Итого имеем итог: деньги целы, имеем армию наивных идиотов поклонников, и ещё 500 лямов на предвыборную компанию и порохоботов! Таки не даром он из Одесской области чему то научился у одесских наперсточников!))))
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Влада в намаганні попіаритися калічила громадян Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3709 Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3709 Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3709
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Ну написали мировые СМИ. ну показали, и что. а какая разница?? В мире и так уже еще с весны прошлого года знают что наша страна заселена не очень умными и не очень адекватными мягко говоря людьми, после того как посмотрели видосы где наш преЗэдент играет членом на пианине и танцует на каблуках. Ну а народу который выбирает человека называвшего их страну порноактрисой можно даже в морду плевать. утрутся и скажут что так и надо.
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Мало стараешься, методички уже поменяли - на батончик сегодня не заработал! Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 5848
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Самые большие глупости делаются с серьезным выражением лица - например войны развязываются. Никогда не слыхал нет? А то что наша страна уже почти тридцать лет от кредита до кредита живёт тебя не напрягает нет? Не надо на зеркало пенять... Решение проблемы начинается с признания наличия проблемы! Для простоты понимания: алкоголик не станет лечиться от алкоголизма пока сам себя не признается что алкоголик.
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1000% - провокация организована маланской властью страны.
Им важно показать представителей титульной нации дебилами (73% - таки да).
И дурные гои повелись...
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Т.е., таким образом ты подтверждаешь, что дурные- это педротики, которые верещали про зраду,как свиньи, которых ведут на заклание!
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Зебільйо в черговий раз обісралось на весь світ.

Доречі, Звездная Скалєцкая втікла зі свого карантину. Повезла у столицю коронавірус. Міністерка-популістка навіть добу там не стала перебувати.
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А некий субъект по фамилии Синютка (тот, что губернаторствовал в своё время во Львовской и искренне уверовал в патриотическое безумие Порошенко) на полном серьезе пишет следующее: «чи може це банальна помста нам за патріотизм і проукраїнську позицію під час виборів». Не жлоб ли это эталонный? А ведь оно (существо) делало здесь карьеру, объединяло страну, гимн сладострастно пело годами.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
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Увы, но украинцы в очередной раз показали миру какие они дикари
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Все просто.Прослідкувати причинно-наслідкові зв'язки,і проаналізувати реакцію звичайних людей якось ніхто не додумався (чи не було такої мети) в погоні за сенсацією.
Починаючи з січня багато країн вивозять своїх громалян з зони епідемії.Вивизять на карантин,дотримуючись всіх правил безпеки.РНБО 20 січня створює моніторингову групу по ситуації з короновірусом.З заяви секретаря РНБО Данилова(січень):

"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Здається,все під контролем,багато правильних слів,бла-бла з кожного утюга.Наші громадяни залишаються в закритому на карантин Уханю.Наче все логічно-влада тягне час,щоб облаштувати безпечне місце для карантину,обладнати лікарні на випадок епідемії,створити план швидкого реагування.Так подумає будь-який громадянин будь-якої країни.Бо саме такі дії очікують від "притомних" керівників.
І тут,як грім серед ясного неба-наших нарешті забирають з Китаю,але забирати НІКУДИ.За весь той час,вся підготовка,гарантії,обіцянки виявились мильною булькою.
Уряд просто ,від слова "взагалі" нічогісінько не зробив.Зовсім.
Тут починається паніка(якої,доречі не було до того).Люди шоковані і бояться,і це зрозуміла реакція.Влада мовчить,підкидаючи різні версії,або затикаючи роти(порушуючи при цьому Закон України про захист населення від інфекційних хвороб).Складається враження,що паніка і протести на руку владі,щоб відволікти увагу від відповідальності за свою бездіяльнісь.
В гру встурає жорстке протистояння,на арену виходить Аваков,биття вікон,арешти.Вся увага прикована до протестувальників,їх агресивної поведінки.Всі хором накидуються на "жлобів,нелюдів,хохлів".Вони винні у всьому,вони опозорили Україну.
ЗАНАВІС.Вистава закінчена.Дупи зе-влади врятовано,про їх бездіяльність забуто,до чого це все приведе,якщо не дай Боже вірус вилізе в Україні-не важливо.
Винних "призначили",пожертвувавши репутацією України.Шоу продовжується.Чим ще пожертвують зелі?
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