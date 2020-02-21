 Від США й Аргентини до Катару й Австралії: ЗМІ всього світу пишуть про вчорашні протести в Нових Санжарах

Про протести в Нових Санжарах написали видання з США, Аргентини, Великої Британії, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Катару, Китаю, Філіппін і Австралії, інформує Цензор.НЕТ.
"Сутички, глузування і палаючі шини зустрічають евакуйованих від коронавірусу в Україні", - назвало матеріал інформагентство Reuters.
"На поширюваному в соцмережах відео місцеві жителі протестують проти прибуття евакуйованих, блокують дороги і вступають у сутички з поліцією", - зазначає CNN.
Німецька Deutsche Welle пише, що місцеві жителі "влаштовували сутички з владою, палили шини, спробували заблокувати міст і кидали каміння в автобуси. Розбили два вікна автобусів, в яких перебували евакуйовані".
Різні видання зазначають, що в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, а всіх евакуйованих перед відправкою в Україну кілька разів оглянули медики.
"Усіх пасажирів двічі перевірили на можливість зараження на коронавірус перед посадкою на борт. Але цього виявилося недостатньо, щоб заспокоїти протестувальників", - зазначає британська Express.
Її матеріал під заголовком "Коронавірусний хаос: поліція і протестувальники постраждали у сутичках через страх заразитися вірусом".
Buenos Aires Times з Аргентини, громадяни якої є серед доставлених у санаторій у Нових Санжарах, більш стримана. "Погода і протести перешкоджають карантину в Україні", - говорить її заголовок, а в матеріалі зазначено, що літак не зміг сісти в аеропорту Харкова через туман.
Світові ЗМІ пишуть про намагання влади переконати протестувальників у відсутності небезпеки. Вони згадують, що Зеленський звернувся до співвітчизників через фейсбук, а Скалецька пообіцяла провести найближчі 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими.
"На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, пан Аваков говорив протестувальникам:"Ми говоримо не про заражених людей, ми говоримо про здорових людей". Один чоловік тоді відповів: "Поки що"", - зазначає BBC News.
"Сільська влада пообіцяли продовжити виступи проти евакуації", - додає Time.
А если вдруг выяснится, что таки есть больные вирусом!? Кто от него пострадает - жители поселка Санжары или чиновники Киева? И кто будет за это отвечать жизнями?
Все восхищались как мы скинули озверевшего диктатора, наконец-то вырвались из советского рабства и присоединились к клубу демократических стран мира.
Кадры с майдана обошли весь мир, это было действительно эпохальное событие.
Но 73 процентные не выдержали затяжной войны с бывшей метрополией, поддались на пропаганду врага, предали всех павших и воюющих за вашу свободу и решили капитулировать перед захватчиком за шмат гнилой колбасы.
И теперь, как раз в день Героев Небесной сотни мы снова прославились на весь мир.
Ваша проросийсская зеленая власть выставила вас перед всем миром варварами, которые готовы разорвать друг друга.
Но виноваты в этом и вы. Вы плевали на идеалы свободы, независимости, государства, и как результат выбрали тех, кто умело дискредитирует и уничтожает вас и вашу страну.
Но, положа руку на сердце, эти граждане поехали в Китай, решая свои личные вопросы. А расхлебывать риски их поездок предлагается местному населению. На каком основании местные обязаны подвергаться риску заражения? Просто интересно.
Яка різниця з якою метою хто куди поїхав? Хіба поїздки за кордон це злочин чи порушення Закону? А якщо люди там працюють від українського підприємства, як в мене родичка, наприклад? То що? Може одразу пристрілити її???
Кастрована в тебе логіка якась.
На каком основании по вашей "некастрированной" логике местные должны подвергаться риску заражения? Они чем-то обязаны поехавшим в Китай?
Я понимаю, что они, допустим, обязаны участникам АТО-ООС за то, что у них нет, того, что на Донбассе. А тем, что работали в своих интересах в Китае, или туристам чем обязаны?
а мегазадача-смыслжЫзни этой зелёной плесени хоть как-то найти вину Пороха и порохоботов
передайте по начальству, что либо карантин на Львовщине устраивать, либо против Садового уголовное дело открывать; либо карантин устраивать в западных областях, либо таскаться "бубочке" по западным таможням с приказом "отстегивать" Кварталу 95.
Либо Авакову воевать с Бакановым-Сытником, либо в гости к Гепе карантин привозить (вспоминайте, Зебилы, фамилию бывшего начальника Сытника и одновременно тестя Гепы).
Мало того, что Квартал - уголовники, но еще и дураки.
Им важно показать представителей титульной нации дебилами (73% - таки да).
И дурные гои повелись...
Доречі, Звездная Скалєцкая втікла зі свого карантину. Повезла у столицю коронавірус. Міністерка-популістка навіть добу там не стала перебувати.
«Дыбилы-«соборники» из ПЄС (и не только) посеяли панику из-за прибытия эвакуированных наших сограждан из Китая, стали даже намекать на сепаратизм в западных регионах.
Но зато теперь точно известно, что те петиноиды, кто себя называет «патриотом» и «державником», зачастую являются моральными уродами, готовыми в политических целях бросаться разжиганием сепаратистских настроений в западных областях.
Вот мы на практике и посмотрели, чего стоят их слова про «Єдину країну». Они такие же, как разжигатели «русской весны»: в случае чего - сепаратизм.
Починаючи з січня багато країн вивозять своїх громалян з зони епідемії.Вивизять на карантин,дотримуючись всіх правил безпеки.РНБО 20 січня створює моніторингову групу по ситуації з короновірусом.З заяви секретаря РНБО Данилова(січень):
"В круглосуточном режиме анализируются и изучаются меры, принимаемые органами власти иностранных государств для предотвращения дальнейшего распространения вируса, и статистика случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом из Китая", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские органы власти реализуют плановые мероприятия по недопущению распространения коронавируса.
Здається,все під контролем,багато правильних слів,бла-бла з кожного утюга.Наші громадяни залишаються в закритому на карантин Уханю.Наче все логічно-влада тягне час,щоб облаштувати безпечне місце для карантину,обладнати лікарні на випадок епідемії,створити план швидкого реагування.Так подумає будь-який громадянин будь-якої країни.Бо саме такі дії очікують від "притомних" керівників.
І тут,як грім серед ясного неба-наших нарешті забирають з Китаю,але забирати НІКУДИ.За весь той час,вся підготовка,гарантії,обіцянки виявились мильною булькою.
Уряд просто ,від слова "взагалі" нічогісінько не зробив.Зовсім.
Тут починається паніка(якої,доречі не було до того).Люди шоковані і бояться,і це зрозуміла реакція.Влада мовчить,підкидаючи різні версії,або затикаючи роти(порушуючи при цьому Закон України про захист населення від інфекційних хвороб).Складається враження,що паніка і протести на руку владі,щоб відволікти увагу від відповідальності за свою бездіяльнісь.
В гру встурає жорстке протистояння,на арену виходить Аваков,биття вікон,арешти.Вся увага прикована до протестувальників,їх агресивної поведінки.Всі хором накидуються на "жлобів,нелюдів,хохлів".Вони винні у всьому,вони опозорили Україну.
ЗАНАВІС.Вистава закінчена.Дупи зе-влади врятовано,про їх бездіяльність забуто,до чого це все приведе,якщо не дай Боже вірус вилізе в Україні-не важливо.
Винних "призначили",пожертвувавши репутацією України.Шоу продовжується.Чим ще пожертвують зелі?