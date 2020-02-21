 Евакуйованим з Уханя нададуть психологічну допомогу, тривають переговори з Червоним Хрестом, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль.

"Люди, звичайно, потребуватимуть психологічної допомоги, тому зараз відбувається комунікація з Червоним Хрестом про забезпечення, зокрема психологів, тому що перебувати здоровим людям в обсервації протягом 14 днів доволі складно", - розповів він.

Він зазначив, що евакуйовані в нормальних умовах у санаторії.

"Громадяни розміщені в номерах по двоє. Вони забезпечені гарячим харчуванням", - заявив Коваль.

Він зазначив, що харчування готується за межами санаторію і доставляється туди в одноразовому посуді, який після вживання їжі збирається, дезінфікується та утилізується. "Каналізаційна система - окрема, як і водопостачання", - зазначив він.

За словами Коваля, обробка стічних вод проходить так само, як і в інфекційних лікарнях "під час посиленого режиму".

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