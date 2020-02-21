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 Політика України
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Все про:Друга світова війна (140) День Перемоги (249) Інститут нацпам'яті (153) історія (712) парад (180) Росія (26513) Дробович (17)

 Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович

Глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що всі, хто відвідає парад 9 травня в Москві, мають зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики.

"Важливо підкреслити, що Росія, як країна-агресор, яка порушує міжнародне право, має не тільки низку злочинів за своєю спиною, вона також має дуже ганебну практику інструменталізації історії, а саме використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей. Власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", - сказав він у п'ятницю в Києві на презентації публічного звіту про діяльність Інституту за минулий рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дробович вважає, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які "навіть експертне середовище називає не інакше як "побєдобєсіє" мають зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики".

Він підкреслив, що це стосується не тільки України, а й лідерів і політиків інших держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські куратори в ОРДЛО почали відбирати найманців "Л/ДНР" для участі в параді 9 травня в Москві, - ІС

"Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей", - упевнений глава Інституту нацпам'яті.

Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177090
 
   
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озвучьте это Владимиру Александровичу на всякий случай
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Нужно говорить не так как Дробович. Нужно сказать что любой участник парада у агрессора может в Украину не возвращаться, пусть там и остается. Пусть туда едут с чемоданами.
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вдробогович, канешна. голова, но до вовы ему. як до кетая, тот ходя до ветру хотя бы пускал струю параллельно потоку, а не перепендикулярно, як цейный деятель Любой участник парада 9 мая в Москве будет использован Россией для ее империалистских захватнических целей, - Дробович - Цензор.НЕТ 791
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наше Зе поїде..
він зіпсував країні свято на день Незалежності, на день Соборності, вчинив провокацію в день розстрілу Небесної Сотні...
це не може бути збігом, це сплановані свідомі кроки в бік рашкостану.
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Любой участник парада 9 мая в Москве будет использован Россией для ее империалистских захватнических целей / Украинская делегация должна поехать на парад к 75-й годовщине Победы в Москву 17.02.2020.Так сказал Рабинович.Раз должна (Путину?) значит поедет.
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ЗЕголова УІНП про Бандеру: Не треба нікому нав'язувати героїв - Військовий навігатор України

Тут пишуть, що голова УІНП -..."як і чинний президент, олігарх Коломойський, чільні спікери правлячої партії "Слуга" Дубінський та Бужанський, етнічний єврей, що свідчить про надзвичайно високу національну терпимість та відсутність антисемітизму в Україні".
А якщо згадати ще й папєрєдніков, то автори цілком праві, так і є.
- Слава Україні!
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Мамонтов они тоже победили...
Страна конченых идиотов.
Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович - Цензор.НЕТ 4859
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Фашизм не побежден, его продолжателем стала Россия. Все тоже желание господствовать за счет других, не признание международного права, суверенитета других стран, постоянные кровавые войны. Сложно себе представить тех, кто поедет на кровавый парад. Наши отцы и деды отстояли мир в 1945г, сегодня их поганые внуки, каждый день убивают украинцев, сирийцев, грузин. Руки у них по самые локти в крови. Сложно представить так называемых приглашенных, как они, стоя на трибуне или возле нее, будут приветствовать тех, кто каждый день убивает украинцев, разрушает их жилье. Парад "победобесия", глумления над павшими и над памятью о них.
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