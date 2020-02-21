 Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович

"Важливо підкреслити, що Росія, як країна-агресор, яка порушує міжнародне право, має не тільки низку злочинів за своєю спиною, вона також має дуже ганебну практику інструменталізації історії, а саме використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей. Власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", - сказав він у п'ятницю в Києві на презентації публічного звіту про діяльність Інституту за минулий рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дробович вважає, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які "навіть експертне середовище називає не інакше як "побєдобєсіє" мають зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики".

Він підкреслив, що це стосується не тільки України, а й лідерів і політиків інших держав.

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"Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей", - упевнений глава Інституту нацпам'яті.

Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.