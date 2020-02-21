 Будь-який учасник параду 9 травня в Москві буде використаний Росією для її імперіалістських загарбницьких цілей, - Дробович

"Важливо підкреслити, що Росія, як країна-агресор, яка порушує міжнародне право, має не тільки низку злочинів за своєю спиною, вона також має дуже ганебну практику інструменталізації історії, а саме використання історичних подій і фактів з метою досягнення політичних цілей. Власне військовий парад у Росії на Красній площі цього року також буде інструментом для досягнення політичних цілей, а не для вшанування пам'яті жертв Другої світової війни", - сказав він у п'ятницю в Києві на презентації публічного звіту про діяльність Інституту за минулий рік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Дробович вважає, що всі, хто братиме участь у цих заходах, які "навіть експертне середовище називає не інакше як "побєдобєсіє" мають зважати на те, що вони стають інструментом російської агресивної політики".
Він підкреслив, що це стосується не тільки України, а й лідерів і політиків інших держав.
"Будь-хто, хто погоджується брати участь у цьому параді, має усвідомлювати, що з високою ймовірністю це буде використано Росією для їхніх імперіалістських загарбницьких цілей", - упевнений глава Інституту нацпам'яті.
Раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.
він зіпсував країні свято на день Незалежності, на день Соборності, вчинив провокацію в день розстрілу Небесної Сотні...
це не може бути збігом, це сплановані свідомі кроки в бік рашкостану.
Тут пишуть, що голова УІНП -..."як і чинний президент, олігарх Коломойський, чільні спікери правлячої партії "Слуга" Дубінський та Бужанський, етнічний єврей, що свідчить про надзвичайно високу національну терпимість та відсутність антисемітизму в Україні".
А якщо згадати ще й папєрєдніков, то автори цілком праві, так і є.
- Слава Україні!
Страна конченых идиотов.